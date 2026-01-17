VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre deschide scorul
Primasport.ro, 17 ianuarie 2026 21:40
• • •
Acum 5 minute
22:00
VIDEO | Rapid – Metaloglobus 1-0. Puncte foarte muncite obţinute de giuleşteni
Acum 30 minute
21:40
Nigeria câştigă la penalty-uri bronzul Cupei Africii pe Naţiuni
21:40
Acum o oră
21:30
Lovitură în SuperLiga! 5.000.000€ pentru Cătălin Cîrjan! Căpitanul lui Dinamo, aşteptat să pună cerneala pe contract: „Vom finaliza procedura” # Primasport.ro
Lovitură în SuperLiga! 5.000.000€ pentru Cătălin Cîrjan! Căpitanul lui Dinamo, aşteptat să pună cerneala pe contract: „Vom finaliza procedura”
21:20
Reacţia lui Nasser Al Attiyah după ce a adus prima victorie pentru Dacia în Dakar. Obiectiv ambiţios pentru 2027 # Primasport.ro
Reacţia lui Nasser Al Attiyah după ce a adus prima victorie pentru Dacia în Dakar. Obiectiv ambiţios pentru 2027
21:10
Nika Egadze i-a oferit Georgiei un nou titlu european la patinaj
Acum 2 ore
20:50
Automobilismul sportiv, în topul celor mai mediatizate sporturi din România în 2025
20:50
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:30
”Clar sunt nemulţumit”. Ianis Zicu pare că nu se mai gândeşte la play-off
20:20
Muriqi a bifat ”hattrick-ul” pentru Mallorca în poarta celor de la Bilbao
20:20
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima mare şansă îi aparţine lui Dobre # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima mare şansă îi aparţine lui Dobre
20:10
Surpriza iernii! Andrei Vlad, la un pas să semneze cu Rapid: „Discuţii foarte avansate” # Primasport.ro
Surpriza iernii! Andrei Vlad, la un pas să semneze cu Rapid: „Discuţii foarte avansate”
20:10
Eduard Florescu a venit la flash-interviu şi a răbufnit. ”Nu am trăit niciodată aşa ceva, este inuman” # Primasport.ro
Eduard Florescu a venit la flash-interviu şi a răbufnit. ”Nu am trăit niciodată aşa ceva, este inuman”
20:10
Clientul lui MM Stoica după ce FCSB a pierdut şi în retur cu FC Argeş: „Absent” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Clientul lui MM Stoica după ce FCSB a pierdut şi în retur cu FC Argeş: „Absent” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
20:00
VIDEO | ”Am fost echipa mult mai periculoasă”. Dorinel Munteanu, dezamăgit de remiza cu Farul # Primasport.ro
VIDEO | ”Am fost echipa mult mai periculoasă”. Dorinel Munteanu, dezamăgit de remiza cu Farul
20:00
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Radu Drăguşin, rezervă şi în meciul cu West Ham
19:30
Grigore Turda, fotbalistul dorit cândva de forţele din Superliga, prezentat oficial la noua echipă # Primasport.ro
Grigore Turda, fotbalistul dorit cândva de forţele din Superliga, prezentat oficial la noua echipă
19:10
VIDEO | Farul – Hermannstadt 1-1. Festival de goluri frumoase la malul mării
19:00
UBT Cluj pierde cu liderul Dubai Basketball în Liga Adriatică
18:50
VIDEO | Real Madrid - Levante 2-0. ”Galacticii” îşi reglează moralul în La Liga
18:50
VIDEO | Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar 34-28. Succes fără emoţii pentru românce în European League # Primasport.ro
VIDEO | Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar 34-28. Succes fără emoţii pentru românce în European League
18:40
„N-a strălucit” . Italienii nu s-au abţinut, după ce Chivu a rămas lider în Serie A. Nota primită de antrenorul român # Primasport.ro
„N-a strălucit” . Italienii nu s-au abţinut, după ce Chivu a rămas lider în Serie A. Nota primită de antrenorul român
18:40
Puştiul Dro Fernandez face trecerea de la Barcelona la PSG
18:30
Michael Carrick are un debut de vis! Victorie în faţa lui Pep Guardiola
18:30
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Florescu # Primasport.ro
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Florescu
Acum 6 ore
18:00
Lovitura zilei! Anunţat în lotul Rapidului pentru primul meci al anului, jucătorul a plecat din Giuleşti şi a bătut palma cu o rivală din SuperLiga: „A semnat” # Primasport.ro
Lovitura zilei! Anunţat în lotul Rapidului pentru primul meci al anului, jucătorul a plecat din Giuleşti şi a bătut palma cu o rivală din SuperLiga: „A semnat”
18:00
VIDEO | Udinese - Inter 0-1. Cristi Chivu mai termină o etapă pe primul loc
17:40
E gata! FCSB dă lovitura şi îi aduce înlocuitor lui Vlad Chiricheş: „Ne trebuie. Vom fi altceva” # Primasport.ro
E gata! FCSB dă lovitura şi îi aduce înlocuitor lui Vlad Chiricheş: „Ne trebuie. Vom fi altceva”
17:10
Elveţianul Marco Odermatt a câştigat proba de coborâre de la Wengen
17:10
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară # Primasport.ro
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară
17:10
Adrian Mihalcea, declaraţie controversată după ce UTA a urcat pe loc de play-off: „Nu ne interesează” # Primasport.ro
Adrian Mihalcea, declaraţie controversată după ce UTA a urcat pe loc de play-off: „Nu ne interesează”
17:10
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
La un an după ce a avut probleme cardiace, mijlocaşul Edoardo Bove îşi va putea relua cariera # Primasport.ro
La un an după ce a avut probleme cardiace, mijlocaşul Edoardo Bove îşi va putea relua cariera
16:50
Meciul cu Dinamo Zagreb, decisiv pentru un nume greu din vestiarul FCSB-ului! Demonstrează sau e OUT: „I-am zis lui MM să-i transmită" # Primasport.ro
Meciul cu Dinamo Zagreb, decisiv pentru un nume greu din vestiarul FCSB-ului! Demonstrează sau e OUT: „I-am zis lui MM să-i transmită"
16:20
Novak Djokovic, înainte de Openul Australiei: ”Nu sunt într-o situaţie de acum ori niciodată” # Primasport.ro
Novak Djokovic, înainte de Openul Australiei: ”Nu sunt într-o situaţie de acum ori niciodată”
16:20
Italianca Nicol Delago a câştigat proba de coborâre de la Tarvisio
16:20
Gabriela Ruse este prima româncă care întră în compatiţie la Australian Open
16:20
Cehii Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele de la Auckland şi Adelaide
16:10
Mijlocaşul Marco Verratti, aproape de o revenire în naţionala Italiei
Acum 8 ore
15:50
Marius Şumudică a renunţat la Octavian Popescu, însă vrea în continuare un jucător român! Cine este noua ţintă a antrenorului de la Al-Okhdood # Primasport.ro
Marius Şumudică a renunţat la Octavian Popescu, însă vrea în continuare un jucător român! Cine este noua ţintă a antrenorului de la Al-Okhdood
15:00
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3. Elevii lui Adrian Mihalcea rămân aproape de play-off # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3. Elevii lui Adrian Mihalcea rămân aproape de play-off
14:50
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii îşi dublează avantajul şi sunt aproape de victorie # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-3, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii îşi dublează avantajul şi sunt aproape de victorie
14:40
Dejan Iliev, primele cuvinte în tricoul Rapidului: „Atmosfera de aici este cea mai bună în care am jucat vreodată” # Primasport.ro
Dejan Iliev, primele cuvinte în tricoul Rapidului: „Atmosfera de aici este cea mai bună în care am jucat vreodată”
14:40
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii revin în avantaj înainte de final # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii revin în avantaj înainte de final
14:20
Detaliile contractului lui Olimpiu Moruţan la Rapid! Pe ce perioadă va semna jucătorul şi ce părere are despre transfer # Primasport.ro
Detaliile contractului lui Olimpiu Moruţan la Rapid! Pe ce perioadă va semna jucătorul şi ce părere are despre transfer
Acum 12 ore
13:50
Gigi Becali a pus tunurile pe Daniel Bîrligea: „El joacă la zeflemea. Se crede prea şmecher şi nu este” # Primasport.ro
Gigi Becali a pus tunurile pe Daniel Bîrligea: „El joacă la zeflemea. Se crede prea şmecher şi nu este”
13:50
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Spectacolul a revenit odată cu Superliga # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Spectacolul a revenit odată cu Superliga
13:40
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii deschid scorul după o greşeală în defensiva gazdelor # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – UTA Arad 0-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Arădenii deschid scorul după o greşeală în defensiva gazdelor
13:00
Gigi Becali a luat o decizie drastică după înfrângerea cu FC Argeş! Unul dintre jucătorii din formula de start nu va mai continua la echipă # Primasport.ro
Gigi Becali a luat o decizie drastică după înfrângerea cu FC Argeş! Unul dintre jucătorii din formula de start nu va mai continua la echipă
