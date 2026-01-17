Dennis Man a jucat ultimele 20 de minute, iar PSV a învins-o pe Fortuna Sittard
Primasport.ro, 17 ianuarie 2026 23:20
• • •
Acum 10 minute
23:30
Un antrenor din Superliga urmează să fie demis după prima etapă din acest an!
Acum 30 minute
23:20
23:10
România a pierdut clar cu Croaţia, în grupa principală a europeanului de polo
23:10
E gata! Victor Angelescu a intrat în direct şi a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „Săptămâna viitoare" | VIDEO EXCLUSIV
E gata! Victor Angelescu a intrat în direct şi a făcut anunţul despre transferul lui Moruţan la Rapid: „Săptămâna viitoare” | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
23:00
VIDEO | Costel Gâlcă, anunţ despre transferul lui Olimpiu Moruţan. "Poate să facă diferenţa"
VIDEO | Costel Gâlcă, anunţ despre transferul lui Olimpiu Moruţan. ”Poate să facă diferenţa”
22:50
VIDEO | Lokomotiva Zagreb - Rapid 28-28. Croatele au marcat la ultima aruncare
22:40
Condusă la pauză, Bayern Munchen s-a descătuşat în actul secund cu RB Leipzig
22:40
Dobre, din nou providenţial pentru Rapid. ”Trebuie să fim mult mai buni”
Acum 2 ore
22:30
VIDEO | Mihai Teja, discurs spumos! Şi-a spus toate supărările! "Cine să-şi asume? Eu vreau, încerc"
VIDEO | Mihai Teja, discurs spumos! Şi-a spus toate supărările! ”Cine să-şi asume? Eu vreau, încerc”
22:20
Fostul atacant de la Rapid nu s-a ferit de cuvinte şi i-a taxat pe elevii lui Gâlcă: „Produce foarte puţin. Mă aşteptam la mult mai mult" | VIDEO EXCLUSIV
Fostul atacant de la Rapid nu s-a ferit de cuvinte şi i-a taxat pe elevii lui Gâlcă: „Produce foarte puţin. Mă aşteptam la mult mai mult” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
VIDEO | Rapid – Metaloglobus 1-0. Puncte foarte muncite obţinute de giuleşteni
21:40
Nigeria câştigă la penalty-uri bronzul Cupei Africii pe Naţiuni
21:40
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre deschide scorul
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre deschide scorul
Acum 4 ore
21:30
Lovitură în SuperLiga! 5.000.000€ pentru Cătălin Cîrjan! Căpitanul lui Dinamo, aşteptat să pună cerneala pe contract: „Vom finaliza procedura"
Lovitură în SuperLiga! 5.000.000€ pentru Cătălin Cîrjan! Căpitanul lui Dinamo, aşteptat să pună cerneala pe contract: „Vom finaliza procedura”
21:20
Reacţia lui Nasser Al Attiyah după ce a adus prima victorie pentru Dacia în Dakar. Obiectiv ambiţios pentru 2027
Reacţia lui Nasser Al Attiyah după ce a adus prima victorie pentru Dacia în Dakar. Obiectiv ambiţios pentru 2027
21:10
Nika Egadze i-a oferit Georgiei un nou titlu european la patinaj
20:50
Automobilismul sportiv, în topul celor mai mediatizate sporturi din România în 2025
20:50
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:30
”Clar sunt nemulţumit”. Ianis Zicu pare că nu se mai gândeşte la play-off
20:20
Muriqi a bifat ”hattrick-ul” pentru Mallorca în poarta celor de la Bilbao
20:20
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima mare şansă îi aparţine lui Dobre
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima mare şansă îi aparţine lui Dobre
20:10
Surpriza iernii! Andrei Vlad, la un pas să semneze cu Rapid: „Discuţii foarte avansate"
Surpriza iernii! Andrei Vlad, la un pas să semneze cu Rapid: „Discuţii foarte avansate”
20:10
Eduard Florescu a venit la flash-interviu şi a răbufnit. "Nu am trăit niciodată aşa ceva, este inuman"
Eduard Florescu a venit la flash-interviu şi a răbufnit. ”Nu am trăit niciodată aşa ceva, este inuman”
20:10
Clientul lui MM Stoica după ce FCSB a pierdut şi în retur cu FC Argeş: „Absent" | VIDEO EXCLUSIV
Clientul lui MM Stoica după ce FCSB a pierdut şi în retur cu FC Argeş: „Absent” | VIDEO EXCLUSIV
20:00
VIDEO | "Am fost echipa mult mai periculoasă". Dorinel Munteanu, dezamăgit de remiza cu Farul
VIDEO | ”Am fost echipa mult mai periculoasă”. Dorinel Munteanu, dezamăgit de remiza cu Farul
20:00
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Rapid – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Radu Drăguşin, rezervă şi în meciul cu West Ham
Acum 6 ore
19:30
Grigore Turda, fotbalistul dorit cândva de forţele din Superliga, prezentat oficial la noua echipă
Grigore Turda, fotbalistul dorit cândva de forţele din Superliga, prezentat oficial la noua echipă
19:10
VIDEO | Farul – Hermannstadt 1-1. Festival de goluri frumoase la malul mării
19:00
UBT Cluj pierde cu liderul Dubai Basketball în Liga Adriatică
18:50
VIDEO | Real Madrid - Levante 2-0. ”Galacticii” îşi reglează moralul în La Liga
18:50
VIDEO | Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar 34-28. Succes fără emoţii pentru românce în European League
VIDEO | Minaur Baia Mare - Mosonmagyarovar 34-28. Succes fără emoţii pentru românce în European League
18:40
„N-a strălucit" . Italienii nu s-au abţinut, după ce Chivu a rămas lider în Serie A. Nota primită de antrenorul român
„N-a strălucit” . Italienii nu s-au abţinut, după ce Chivu a rămas lider în Serie A. Nota primită de antrenorul român
18:40
Puştiul Dro Fernandez face trecerea de la Barcelona la PSG
18:30
Michael Carrick are un debut de vis! Victorie în faţa lui Pep Guardiola
18:30
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Florescu
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol superb semnat de Florescu
18:00
Lovitura zilei! Anunţat în lotul Rapidului pentru primul meci al anului, jucătorul a plecat din Giuleşti şi a bătut palma cu o rivală din SuperLiga: „A semnat"
Lovitura zilei! Anunţat în lotul Rapidului pentru primul meci al anului, jucătorul a plecat din Giuleşti şi a bătut palma cu o rivală din SuperLiga: „A semnat”
18:00
VIDEO | Udinese - Inter 0-1. Cristi Chivu mai termină o etapă pe primul loc
17:40
E gata! FCSB dă lovitura şi îi aduce înlocuitor lui Vlad Chiricheş: „Ne trebuie. Vom fi altceva"
E gata! FCSB dă lovitura şi îi aduce înlocuitor lui Vlad Chiricheş: „Ne trebuie. Vom fi altceva”
Acum 8 ore
17:10
Elveţianul Marco Odermatt a câştigat proba de coborâre de la Wengen
17:10
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară
Nasser Al Attiyah a adus prima victorie pentru Dacia la Raliul Dakar. Pilotul din Qatar s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară
17:10
Adrian Mihalcea, declaraţie controversată după ce UTA a urcat pe loc de play-off: „Nu ne interesează"
Adrian Mihalcea, declaraţie controversată după ce UTA a urcat pe loc de play-off: „Nu ne interesează”
17:10
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Farul – Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
La un an după ce a avut probleme cardiace, mijlocaşul Edoardo Bove îşi va putea relua cariera
La un an după ce a avut probleme cardiace, mijlocaşul Edoardo Bove îşi va putea relua cariera
16:50
Meciul cu Dinamo Zagreb, decisiv pentru un nume greu din vestiarul FCSB-ului! Demonstrează sau e OUT: „I-am zis lui MM să-i transmită"
Meciul cu Dinamo Zagreb, decisiv pentru un nume greu din vestiarul FCSB-ului! Demonstrează sau e OUT: „I-am zis lui MM să-i transmită"
16:20
Novak Djokovic, înainte de Openul Australiei: "Nu sunt într-o situaţie de acum ori niciodată"
Novak Djokovic, înainte de Openul Australiei: ”Nu sunt într-o situaţie de acum ori niciodată”
16:20
Italianca Nicol Delago a câştigat proba de coborâre de la Tarvisio
16:20
Gabriela Ruse este prima româncă care întră în compatiţie la Australian Open
16:20
Cehii Jakub Mensik şi Tomas Machac au câştigat turneele de la Auckland şi Adelaide
16:10
Mijlocaşul Marco Verratti, aproape de o revenire în naţionala Italiei
