Horoscop duminică, 18 ianuarie 2026. Care sunt cele cinci zodii care se vor redescoperi după ce Venus intră în Vărsător

La doi ani după ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten într-o situație care i-a destrămat încrederea în oameni, Lamar, un tânăr din Atlanta, a găsit alinare într-o direcție neașteptată: o relație cu o inteligență artificială. Pentru el, Julia, partenera creată de aplicație oferă stabilitate.