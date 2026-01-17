Horoscop duminică, 18 ianuarie 2026. Care sunt cele cinci zodii care se vor redescoperi după ce Venus intră în Vărsător
Adevarul.ro, 17 ianuarie 2026 22:00
Pe 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii, arată horoscopul realizat de Click!
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
22:00
Horoscop duminică, 18 ianuarie 2026. Care sunt cele cinci zodii care se vor redescoperi după ce Venus intră în Vărsător # Adevarul.ro
Pe 18 ianuarie 2026, Venus părăsește Capricornul și intră în Vărsător, aducând o schimbare energetică importantă pentru cinci zodii, arată horoscopul realizat de Click!
Acum 30 minute
21:45
Se anunță ger puternic în noaptea de sâmbătă spre duminică în Harghita. Sunt deja întreruperi ale alimentării cu energie electrică în opt localităţi # Adevarul.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita avertizează populația sâmbătă seara că va fi ger puternic în cursul nopții, dar și duminică, 18 ianuarie. Minimele vor coborî până la minus 20 de grade Celsius. Deja au fost semnalate întreruperi în alimentarea cu energie electrică.
21:45
Oana Țoiu, la reuniunea „Snow Meeting” de la Vilnius: Discuții despre securitatea maritimă, industria de apărare și aderarea României la OCDE # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat la reuniunea anuală „Snow Meeting”, desfășurată la Vilnius, Lituania, unde a subliniat importanța strategică a Mării Negre și a Dunării și a evidențiat oportunitățile de consolidare a relațiilor diplomatice cu țările nordice.
21:45
Într-un context marcat de scumpirea energiei, instabilitate economică și o orientare tot mai clară spre independență energetică, românii își regândesc modul în care își încălzesc și ventilează locuințele.
Acum o oră
21:30
Cinci turiști și-au pierdut viața într-o avalanșă catastrofală, produsă la o stațiune de schi renumită din Austria, în timp ce se aflau pe pârtii # Adevarul.ro
Cinci persoane și-au pierdut viața sâmbătă în Alpii austrieci, după ce două avalanșe au lovit stațiuni de schi, cauzate de ninsorile abundente care au creat condiții extrem de periculoase pentru turiști.
21:15
Ceausescu, Georgescu și Maduro: lecțiile țării care a ajuns la sapă de lemn deși are cel mai mare zăcământ de petrol din lume # Adevarul.ro
Venezuela lui Maduro și România lui Ceaușescu ne arată ce se întâmplă când liderii populiști autoritari pun mâna pe putere. Comparând aceste regimuri, profesoara Caterina Preda ne explică cum a ajuns Venezuela la sapă de lemn și avertizează asupra populismului care promite „marea cu sarea”.
21:15
Un oraș al viitorului va fi ridicat pe ruinele unui aeroport inaugurat acum 100 de ani și folosit de Bombardier Aviation # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane din Canada prinde contur pe terenul fostului aeroport Downsview din nord‑vestul orașului Toronto, potrivit Daily Mail. Așa-zisul oraș al viitorului este denumit provizoriu YZD.
Acum 2 ore
21:00
Suporterii Realului s-au săturat. Cele trei staruri huiduite la fiecare atingere a mingii # Adevarul.ro
Madrilenii, meci dificil după ce s-au făcut de râs în Cupa Regelui.
20:45
Patriarhia Română, după moartea actorului Răzvan Ionescu: A fost un artist desăvârşit, dar şi un distins teolog # Adevarul.ro
Patriarhia Română transmite condoleanţe la o zi după moartea actorului Răzvan Ionescu, afirmând că acesta a fost un artist cu o carieră impresionantă, dar şi un distins teolog.
20:30
Noua strategie a lui Putin pentru a face Ucraina să capituleze. Sunt vizate centralele nucleare # Adevarul.ro
Federația Rusă ia în considerare posibilitatea atacării stațiilor de transformare ale centralelor nucleare din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei.
20:30
Protest inedit contra ICE. Un candidat la Congres a cumpărat domeniul „Nazis.us” și a direcționat vizitatorii către site-ul Securității Interne # Adevarul.ro
Un candidat la Congres din Florida susține că a cumpărat domeniul online nazis.us și l-a configurat pentru a redirecționa vizitatorii către Departamentul de Securitate Internă al SUA, în subordinea căruia se află agenții federali, acuzați de represiuni brutale împotriva imigrației.
20:15
Vânătorul de mine românesc M 270 execută o misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia # Adevarul.ro
Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” participă, în perioada 6-18 ianuarie, la cea de-a opta activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră.
Acum 4 ore
20:00
Un bărbat de 80 de ani, scos în stare gravă dintr-un incendiu devastator care i-a mistuit casa. Bătrânul are arsuri pe 80% din suprafaţa corpului # Adevarul.ro
Un bărbat de 80 de ani a s-a ales cu arsuri de gradele II şi III pe 80% din suprafaţa corpului în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă, 17 ianuarie, la locuinţa sa din localitatea Roşieşti, județul Vaslui.
20:00
Trump se răzbună pe opt state europene: amenință cu tarife de 10% țările care au trimis trupe în Groenlanda. „Este o situație foarte periculoasă” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că va impune tarife de 10% asupra bunurilor exportate în SUA de opt țări europene care au desfășurat trupe în Groenlanda, insula arctică pe care liderul american intenționează să o cumpere.
19:30
Un şofer beat și fără permis a provocat un accident în Capitală cu o mașină pe care o furase. Ce a pățit # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Polițiștii au constatat că nu avea permis de conducere, consumase alcool și că maşina era furată. Tânărul a fost arestat preventiv.
19:30
Protest la ambasada Iranului de la Londra. Patru poliţişti răniţi şi 14 persoane arestate # Adevarul.ro
Patru poliţişti au fost răniţi şi 14 persoane au fost arestate în timpul unui protest organizat în faţa ambasadei Iranului de la Londra, a anunţat sâmbătă Poliţia Metropolitană, potrivit dpa.
19:15
Un important lider european avertizează: „Europa nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi” # Adevarul.ro
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a primit sâmbătă Premiul Carol cel Mare pentru contribuția sa la unitatea europeană. Draghi, creditat cu salvarea euro în 2012, avertizează constant că Europa riscă o „agonie lentă” dacă economia nu este consolidată urgent.
18:45
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege” # Adevarul.ro
Un belgian de 57 de ani s-a mutat în Spania și spune că trăiește ca un rege cu doar 1.000 de euro pe lună. Clima, costul vieții și calitatea vieții l-au făcut să lase Belgia în urmă.
18:30
Serie A: „Nerazzurri” lui Cristi Chivu se mențin lideri în clasament după victoria din deplasare. Inter - Udinese, 1-0 # Adevarul.ro
Inter și-a consolidat poziția de lider în Serie A după victoria strânsă obținută pe terenul lui Udinese.
18:30
„Make America Go Away". Mii de oameni au ieșit în stradă la Copenhaga, protestând față de planurile lui Trump: „Groenlanda nu este de vânzare” # Adevarul.ro
Mii de persoane s-au adunat sâmbătă, 17 ianuarie, la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda, relatează AFP.
18:30
Semnarea acordului comercial UE–Mercosur, parafată sâmbătă, 16 ianuarie, deschide calea către una dintre cele mai mari zone de liber schimb la nivel global, dar scoate la iveală și diviziunile profunde din interiorul Uniunii Europene.
Acum 6 ore
18:00
Proces deschis companiei OpenAI după ce un bărbat de 40 de ani s-a sinucis „antrenat” de ChatGPT: „Când ești pregătit, pleci. Fără durere. Fără gânduri” # Adevarul.ro
Compania OpenAI este acuzată, într-un proces deschis în California, SUA, că aplicația ChatGPT ar fi avut un rol direct în moartea lui Austin Gordon, un bărbat de 40 de ani din Colorado.
18:00
Valeriu Stoica susține că blocajul de la CCR este un precedent periculos: „Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a catalogat drept „extrem de periculos” blocajul de la Curtea Constituţională a României (CCR) privind legea care modifică pensiile magistraţilor, comparând situaţia cu un arbitru de fotbal care părăseşte terenul şi refuză să conducă meciul.
17:45
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, oficialul.
17:45
O pensionară de 82 de ani din China a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole și să își vândă produsele online # Adevarul.ro
O pensionară de 82 de ani din China a devenit virală după ce a demonstrat că vârsta nu este un obstacol în calea învățării unor noi tehnologii.
17:15
Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile în exercitarea atribuțiilor. Când pot fi folosite fără acordul persoanelor înregistrate # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile foto‑video‑audio în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Pentru implementarea tehnică a sistemului, administrațiile locale vor putea accesa fonduri europene.
16:45
Câte kilograme sunt normale și de ce greutatea ideală nu există. Medic: „Circumferința taliei poate spune mai mult decât cântarul” # Adevarul.ro
Greutatea corporală este unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății, însă mulți se concentrează doar pe cifrele de pe cântar. Medicul Alexandru Nechifor explică de ce greutatea ideală nu se reduce la o simplă valoare și ce factori contează cu adevărat.
16:45
Un avion al Indonesia Air, cu 11 persoane la bord, a dispărut de pe radar: „Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate de acest accident" # Adevarul.ro
Autorităţile din Indonezia au început în după-amiaza de sâmbătă, 17 octombrie, căutările în cazul unui avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane, cu care au pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul ţării, au declarat pentru AFP oficiali ai serviciilor de salvare.
16:30
Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie # Adevarul.ro
Profitând de lipsa acută de personal în rândul forțelor ucrainene, rușii ar putea folosi tactica infiltrării în orașul Povrosk pentru a repeta scenariul într-un alt oraș de pe același front obiectiv: așezarea estică Kostiantinivka, scrie analistul David Axe pentru Euromaidan Press.
16:30
Petrolier rusesc, forțat să-și schimbe cursul după o operațiune a poliției germane în Marea Baltică. Nava nu există în bazele de date # Adevarul.ro
Poliția germană a desfășurat vineri o operațiune în Marea Baltică în legătură cu un petrolier suspectat că face parte din flota din umbră a Rusiei. Este primul caz cunoscut de intervenție a unui stat din Europa pentru a bloca intrarea unui petrolier în apele sale teritoriale, potrivit Bloomberg.
16:30
Premierul Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR. Ce a discutat cu primarii din Botoșani # Adevarul.ro
Guvernul și-a propus să absoarbă în 2026 cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan, care s-a întâlnit cu primarii din județ.
16:30
O cunoscută bancă din România, cu peste 4,5 milioane de utilizatori, a lansat o nouă funcție, care poate fi accesată direct din aplicație, scopul acesteia fiind de a proteja utilizatorii de unul dintre cele mai răspândite tipuri de fraudă: înșelătoriile prin impersonare.
16:15
Klaus și Carmen Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații. Statul român continuă acțiune în instanță împotriva fostului președinte # Adevarul.ro
Soții Iohannis și-au achitat datoriile pentru care Primăria Sibiu a emis somații de plată. Fostul cuplu prezidențial nu mai figurează cu restanțe la bugetul local al municipiului.
16:15
Momente teribile în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova: un copil a căzut în lac, tatăl fetiței a rămas blocat în gheață # Adevarul.ro
Misiune de salvare în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, după ce o fetiță de aproximativ 5 ani, aflată în parc împreună cu părinții, a căzut în lac. Tatăl și alte cinci persoane au intrat în apă să o salveze.
Acum 8 ore
16:00
Caz șocant: o mamă a fost înjunghiată de propriul fiu, în Oradea. Femeia este în stare critică, fiind operată de urgență # Adevarul.ro
O femeie de 44 de ani din Oradea se află în stare gravă la spital, după ce a fost atacată cu cuțitul de propriul fiu, în vârstă de 23 de ani, sâmbătă dimineața, chiar în fața locuinței. Victima a fost transportată de urgență la spital și a intrat direct în sala de operație.
15:45
Slovenia trimite ofiţeri în Groenlanda pentru „respectarea dreptului internaţional” și atrage atenția că insula „aparţine poporului său” # Adevarul.ro
Guvernul de la Ljubljana a anunțat sâmbătă, 17 ianuarie, că Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică" a NATO.
15:45
Dacia, prima victorie în deșert: Sandriders cuceresc Raliul Dakar 2026 la doar a doua participare a producătorului român # Adevarul.ro
Dacia scrie istorie la Dakar 2026: echipajul Nasser Al-Attiyah-Fabian Lurquin a câștigat Raliul Dakar, aducând pentru prima dată victoria în deșertul Arabiei Saudite producătorului român, la doar a doua participare oficială.
15:30
Reacția virulentă a unui manager de supermarket din Germania, care interzice accesul unor clienți: „Trebuie să le aruncăm, este frustrant și costisitor” # Adevarul.ro
Clienții unui supermarket Edeka din Solingen, Germania, lasă produse proaspete pe rafturi fără să le plătească, provocând pierderi estimate la 3.600 de euro pe an. Managerul avertizează că cei prinși vor fi interziși să intre în magazin.
15:30
Kazahstanul instruește operatori de drone după atacurile asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră. Cadeţii execută misiuni de zbor # Adevarul.ro
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum neutralitatea în conflictul dintre Rusia şi Ucraina.
15:30
Criză fără precedent în fotbalul din Turcia! Fost campion sub aripa lui Mircea Lucescu, arestat pe loc pentru consum și trafic de droguri # Adevarul.ro
Umit Karan, fost atacant de top al fotbalului turc, se află acum în centrul unui scandal major, după ce a fost arestat într-un dosar legat de droguri.
15:15
Intervenţie de două ore, în condiţii extreme, pentru salvarea a trei persoane blocate cu maşina într-un șanț # Adevarul.ro
După ce mașina în care se aflau a derapat, trei oameni au rămas blocați într-un șanț, pe un drum forestier acoperit de zăpadă. Jandarmii montani i-au salvat după o intervenţie de aproximativ 2 ore în condiţii extreme, cu temperaturi de minus 15 grade Celsius.
15:15
Echipa de salvare care a ajutat-o pe Maria Corina Machado să iasă din Venezuela a publicat un videoclip din timpul operațiunii # Adevarul.ro
ONG-ul Fundația de Salvare Grey Bull din SUA a publicat un videoclip cu operațiunea prin care au au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută, potrivit news.ro.
14:45
Un pui de zimbru de șapte luni, noul locatar al Rezervației „Neagra” de la Bucșani. De ce a fost botezat Roșia # Adevarul.ro
Rezervația de zimbri „Neagra”, din cadrul Ocolului Silvic Bucșani, administrată de Direcția Silvică Dâmbovița, a primit un nou locatar: un pui de zimbru femelă, în vârstă de doar șapte luni, botezat Roșia.
14:30
Paracetamolul în sarcină, subiectul controverselor lui Trump, demontat de un studiu major. Ce spun specialiștii # Adevarul.ro
Un nou studiu de amploare publicat arată că administrarea paracetamolului în timpul sarcinii este sigură și nu crește riscul de autism, ADHD sau alte tulburări de dezvoltare la copii.
14:30
După ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten, un bărbat vrea copii cu AI. Cum îi răspunde partenera creată de aplicație # Adevarul.ro
La doi ani după ce și-a prins iubita cu cel mai bun prieten într-o situație care i-a destrămat încrederea în oameni, Lamar, un tânăr din Atlanta, a găsit alinare într-o direcție neașteptată: o relație cu o inteligență artificială. Pentru el, Julia, partenera creată de aplicație oferă stabilitate.
Acum 12 ore
13:45
Mercosur va permite „inundarea” Americii Latine cu Dacii? Expert: „Ar fi exagerat să spunem că e o efervescență în industria auto” # Adevarul.ro
Deși acordul UE-Mercosur stârnește nemulțumirea unor agricultori români, acesta aduce oportunități semnificative pentru industria auto, vizând aproximativ 6.000 de companii locale. Dar ce înseamnă concret: vom exporta Dacii de la Mioveni sau Fordurile de la Craiova?
13:45
Cum a supraviețuit o tânără opt zile într-un „sicriu”. Povestea care continuă să schimbe regulile de siguranță în Marea Britanie # Adevarul.ro
La peste trei decenii de la răpirea sa, povestea Stephaniei Slater rămâne unul dintre cele mai tulburătoare cazuri privind siguranța lucrătorilor singuri din Marea Britanie.
13:45
Misterul călugăriței care a lăsat orașul Sibiu în beznă: a tăiat cu un clește zeci de cabluri și a provocat pagube de aproape 40.000 de lei # Adevarul.ro
O călugăriță a ajuns în fața instanței după ce, în vara anului 2023, a tăiat zeci de cabluri de alimentare ale sistemului de iluminat public din municipiul Sibiu, lăsând mai multe străzi în beznă. Prejudiciul a fost estimat la aproape 40.000 de lei.
13:30
Cel mai vechi pod locuit din lume se află în Europa: 80 de oameni locuiesc printre case medievale, cafenele și galerii # Adevarul.ro
Un pod din Europa, construit în Evul Mediu, continuă să fie locuit: 80 de oameni trăiesc și muncesc pe podul Krämerbrücke, din Germania, între case medievale și galerii.
13:30
Mărturia unui soldat cubanez despre raidul SUA în Venezuela: „A fost disproporționat”. Rămășițele celor uciși, repatriate în cutii # Adevarul.ro
Un soldat cubanez a vorbit despre scenele la care a fost martor în Caracas, unde trupe americane au sosit pentru a-l captura pe președintele autoritar Nicolas Maduro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.