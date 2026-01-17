”Oscarurile europene”. Renate Reinsve a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în 2025 la gala Academiei Europene
StirileProtv.ro, 17 ianuarie 2026 22:00
Renate Reinsve, protagonista filmului "Sentimental Value", regizat de Joachim Trier, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă la cea de-a 38-a gală anuală organizată de Academia Europeană de Film (EFA) la Berlin.
• • •
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:40
11 lideri din lume s-au filmat pentru a-i face publicitate electorală lui Viktor Orban. Lipsește, însă, cel mai important # StirileProtv.ro
Lideri de extremă dreapta și populiști din întreaga lume apar într-o înregistrare video în care transmit că îl susțin pe premierul ungar Viktor Orbán, înaintea alegerilor care, potrivit sondajelor, ar putea pune capăt lungii sale cariere de premier.
21:30
Horoscop 18 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Luna nouă, cu vești de tot felul. O să ne gândim serios la ce e important pentru noi și pentru ai noștri, ca să nu greșim direcția.
21:30
Cluj: Bărbat arestat după ce a șantajat o femeie pentru codul telefonului și a sechestrat-o în locuință # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după i-a luat telefonul unei femei de 27 de ani, cu care se afla în locuinţă, iar prin ameninţări a obţinut codul de acces al dispozitivului.
Acum 2 ore
21:20
Un nou război comercial între SUA și UE, după noile ”tarife-pedeapsă” anunțate de Donald Trump. Prima reacție europeană # StirileProtv.ro
Europa va „fi foarte fermă în apărarea dreptului internațional”, a avertizat președintele Consiliului European, António Costa, adresându-se Washingtonului.
21:10
Întreruperi de energie electrică în opt localități din Harghita, posibil din cauza vremii. 1.500 de consumatori, afectați # StirileProtv.ro
Aproximativ 1.500 de consumatori din opt localități sunt afectați de întreruperi de energie electrică, posibil din cauza vremii, anunță ISU Harghita.
20:50
Președintele Panama apără acordul UE–Mercosur și critică reglementările comerciale „extreme” # StirileProtv.ro
Preşedintele Panama, Jose Mulino, a apărat, sâmbătă, în Paraguay, acordul de asociere între Mercosur şi Uniunea Europeană, susţinând că acesta favorizează libertatea comerţului în faţa "intervenţionismului" şi reglementărilor extreme".
20:40
Premierul Republicii Moldova: „Aș vota pentru unirea cu România, dar prioritatea țării rămâne integrarea europeană” # StirileProtv.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că personal ar vota pentru unirea cu România, dar ca prim-ministru respectă voința majorității, care susține integrarea europeană.
Acum 4 ore
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut sâmbătă încheierea celor 37 de ani de domnie a ayatollahului Ali Khamenei.
19:40
Donald Trump ”pedepsește” opt țări europene cu un tarif de 10%, pentru că nu susțin acapararea Groenlandei de către SUA # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va impune o taxă de import de 10% asupra a opt țări europene, până când „se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”.
19:30
Zi perfectă la munte. S-au deschis pârtiile de schi din Poiana Brașov și Bușteni: ”Stratul de zăpadă, aproximativ 40 cm” # StirileProtv.ro
A fost o zi grozavă în staţiunile de munte. Deși gerul te ciupea de obraji, soarele le-a dat curaj turiștilor să se urce pe schiuri şi pe placă.
19:30
Tensiuni transatlantice pe tema Groenlandei. Donald Trump amenință cu tarife suplimentare, NATO își consolidează prezența # StirileProtv.ro
Jos mâinile de pe Groenlanda! Nu este de vânzare! Așa au scandat protestatarii la demonstrațiile care au avut loc în Danemarca după ameninţările lui Donald Trump de a anexa marea insulă arctică.
19:30
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela: ”Cred că voi fi prima femeie președinte din această țară” # StirileProtv.ro
Deși i-a dăruit medalia premiului Nobel pentru pace Donald Trump NU și-a declarat sprijinul pentru lidera opoziției din Venezuela.
19:20
Pericol pe șosele, din cauza gerului extrem. O șoferiță a scăpat la limită după ce o bucată de gheață i-a spart parbrizul # StirileProtv.ro
A fost ger năprasnic în jumătate din țară și nu sunt semne că ne mai slăbește. În zori, la polul frigului, s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius. La țară, oamenii se tem să nu rămână fără lemne și să nu li se prăpădească animalele.
19:20
Atac șocant între copii, la Brăila. Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat de un coleg de zeci de ori, pentru o jucărie Kendama # StirileProtv.ro
Continuăm cu un caz înfricoşător, petrecut în Brăila. Un băiețel de 10 ani a fost atacat cu un cuțit de un coleg de clasă, după ce s-au certat de la o jucărie Kendama.
19:20
Analiză statistică. Studenții români, forțați să muncească pentru a se întreține: costuri lunare de cel puțin 2.000 de lei # StirileProtv.ro
Confruntați cu cheltuieli în creștere, studenții români își caută - în număr tot mai mare - locuri de muncă.
19:20
Studiu. Între speranță și anxietate: tinerii sunt cei mai optimiști, iar o treime dintre români vor un nou loc de muncă # StirileProtv.ro
De la tineri preocupați de examene sau dornici să-și întemeieze o familie până la cei care pun sănătatea pe primul loc, începutul lui 2026 îi găsește pe români atenți la ce urmează.
19:10
O fetiță de 5 ani, salvată dintr-un lac înghețat din Craiova. Un cetățean nepalez a sărit în apă și a ținut-o la suprafață # StirileProtv.ro
S-au derulat scene de infarct în Craiova. O fetiță de 5 ani, aflată împreună cu tatăl în Parcul "Nicolae Romanescu", a căzut în lac. Părintele a sărit imediat să o salveze, însă a rămas blocat în gheață.
19:10
ANIMAȚIA exploziei din Alba Iulia. Un tânăr a suferit arsuri pe jumătate de corp, după ce apartamentul lui a sărit în aer # StirileProtv.ro
În Alba Iulia, doi oameni au fost răniți, iar câteva zeci s-au speriat îngrozitor și au ieșit în fugă pe scări. Blocul în care locuiesc a fost zguduit de o explozie violentă provocată, cel mai probabil, potrivit pompierilor, de o acumulare de gaze.
19:00
Cristi Chivu și Inter Milano obțin a șasea victorie consecutivă în deplasare, 1-0 la Udinese, și păstrează avansul în Serie A # StirileProtv.ro
Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a câștigat sâmbătă în deplasare, 1-0 cu Udinese, în etapa a 21-a din Serie A.
Acum 6 ore
17:40
România și SUA discută extinderea investițiilor și a cooperării economice strategice # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice.
17:30
Moment istoric. După două decenii de negocieri, a intrat în vigoare primul acord din lume pentru protejarea vieții marine # StirileProtv.ro
Primul acord din lume, care are caracter juridic obligatoriu, pentru protejarea vieții marine în apele internaționale, a intrat în vigoare, marcând un moment istoric pentru conservarea oceanelor, după aproape două decenii de negocieri.
17:20
Elon Musk, luat peste picior de gameri după ce își numește fiica după o vrajă din Elden Ring # StirileProtv.ro
Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”.
17:10
Legea care permite polițiștilor locali să folosească bodycam-uri a fost promulgată. Situaţiile când cetățenii pot fi filmați # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă după-amiază promulgarea legii care permite polițiștilor locali să folosească camere portabile foto, video și audio în timpul serviciului.
17:00
”Cel mai important capitol de investiţii”. Guvernul își propune să absoarbă, în 2026, zece miliarde de euro din PNRR # StirileProtv.ro
Guvernul îşi propune să absoarbă în 2026 cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan.
16:50
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori # StirileProtv.ro
Un aeroport abandonat din Toronto, deschis acum aproape 100 de ani, va fi transformat într-un oraș, iar lucrările de modernizare au început la începutul acestui an.
16:30
Valeriu Stoica: Conviețuirea îndelungată PNL–PSD a creat legături periculoase care subminează sprijinul pentru Bolojan # StirileProtv.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD.
Acum 8 ore
16:20
Un avion cu 11 persoane la bord a dispărut subit de pe radare, în munții Indoneziei. Încotro se îndrepta aeronava # StirileProtv.ro
Un avion de mici dimensiuni, care transporta 11 persoane, este căutat de autoritățile indoneziene după ce contactul cu aeronava s-a pierdut în timpul unui zbor deasupra estului țării, au precizat oficiali ai serviciilor de salvare pentru AFP.
16:20
Proteste masive la Copenhaga împotriva planurilor lui Trump pentru Groenlanda: „Make America Go Away” # StirileProtv.ro
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.
16:10
Liderul suprem al Iranului îl sfidează pe Donald Trump și îl numește ”criminal”: ”El este vinovat pentru aceste victime” # StirileProtv.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, le-a cerut autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi a dat vina pe președintele Donald Trump pentru victimele din Iran.
16:00
Peștera Liliecilor – mistere subterane și lilieci într-un spectacol natural unic în România. De ce merită vizitată # StirileProtv.ro
Peștera Liliecilor este una dintre cele mai fascinante atracții naturale din România, un loc unde misterele subterane se împletesc cu prezența impresionantă a coloniilor de lilieci.
16:00
5 locuri de poveste pentru vacanța de iarnă. Destinații cu peisaje spectaculoase pentru poze unice # StirileProtv.ro
În fiecare iarnă, Europa se transformă într-un tablou spectaculos de peisaje înghețate, lumini strălucitoare și tradiții care încălzesc sufletul.
16:00
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat # StirileProtv.ro
Satul medieval din România supranumit „Muntele Mierii”, situat în inima Țării Bârsei, păstrează farmecul autentic al Transilvaniei de odinioară.
15:50
”Nu pot respira”. Un imigrant cubanez a murit în detenție în Texas. ICE afirmă că s-a sinucis, un martor spune că a fost ucis # StirileProtv.ro
Un cetățean cubanez a murit într-un centru de detenție pentru imigranți din Texas la începutul lunii ianuarie 2026, în timpul unei altercații cu gardienii, iar medicul legist local afirmă că moartea sa va fi, probabil, clasificată ca omucidere.
15:50
Pisică dispărută de aproape un an, regăsită după ce a fost lovită de cinci mașini, în UK. „Avea șanse 50-50” # StirileProtv.ro
O pisică dispărută în urmă cu aproape un an s-a reunit cu stăpânii săi după ce a fost lovită de cinci vehicule, în Marea Britanie.
15:50
Remediul naturist pentru stres și anxietate. Ce să folosești pentru ameliorarea acestor stări # StirileProtv.ro
Stresul și anxietatea sunt probleme cu care mulți dintre oameni se confruntă în zilele noastre.
15:50
Cum să-ți protejezi animalele de companie în timpul gerului. Cum să-ți păstrezi câinele și pisica în siguranță în zilele reci # StirileProtv.ro
Iarna autentică te face să îți alini dorul de copilărie, însă aduce cu ea și probleme, mai ales pentru stăpânii animalelor de companie.
15:40
Turcia, cooptată în inițiativa lui Trump pentru Gaza: Erdogan, invitat ca membru fondator al Consiliului de Pace # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP.
15:10
Danemarca face presiuni asupra Congresului SUA pentru a evita un vot la limită privind Groenlanda # StirileProtv.ro
Oficiali danezi le-au transmis în această săptămână parlamentarilor americani să evite un vot privind puterile de război în cazul Groenlandei, scrie Politico.
15:10
Un băiat de 11 ani din SUA , acuzat că și-a ucis tatăl după ce i-a confiscat consola de jocuri. Mărturia șocantă a copilului # StirileProtv.ro
Un băiat de 11 ani din statul Pennsylvania este acuzat că și-ar fi împușcat mortal tatăl, după ce anterior i-ar fi fost confiscată consola portabilă de jocuri Nintendo Switch.
15:00
Actorul Răzvan Ionescu a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani, conform Teatrului Naţional Bucureşti.
15:00
Formația românească de doom/gothic/symphonic metal Green Eyes of Darkness a lansat albumul ”Fire Waves” # StirileProtv.ro
Formația românească de doom/gothic/symphonic metal Green Eyes of Darkness a lansat recent, sub egida casei de discuri Loud Rage Music, albumul ”Fire Waves”.
Acum 12 ore
14:10
Novak Djokovici, înainte de Openul Australiei: „Când sunt sănătos, pot învinge pe oricine” # StirileProtv.ro
Aflat la cea de-a 21-a participare, Novak Djokovici va începe luni Openul Australiei cu un meci în primul tur împotriva spaniolului Pedro Martinez (locul 71 ATP).
14:10
Studiu: Ingredientul din bucătărie care ar putea înlocui apa de gură clasică. Este eficient împotriva bacteriilor orale # StirileProtv.ro
Cercetări recente sugerează că usturoiul, un ingredient natural, cunoscut mai ales din bucătărie, ar putea avea un rol important în igiena orală.
13:50
ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C # StirileProtv.ro
Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, conform unei analize a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), din care mai rezultă că, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în ţară a crescut cu +0,54°C.
13:40
Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită.
13:20
Un șofer a rămas fără mașina de 30.000 de euro în urma unui control în trafic, în Giurgiu. Ce au descoperit polițiștii. FOTO # StirileProtv.ro
Un autoturism în valoare de 150.000 de lei (echivalentul a 29.468 euro), căutat de autorităţile din Italia, a fost descoperit de către poliţiştii de frontieră din Corabia, în urma unui control în trafic.
13:20
Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună # StirileProtv.ro
Guvernul nu va tăia salariile din Cultură pentru că oamenii de aici au oricum cele mai mici venituri din sectorul bugetar, spune ministrul Culturii, Andras Demeter. Potrivit acestuia, mulți angajați au salarii și de doar 3.000 de lei pe lună.
13:00
Lege pentru accesul la vaccinarea anti-HPV și testare gratuite. Cancerul aproape eradicat la alții face ravagii la noi # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care permite vaccinarea anti-HPV a fetelor și băieților între 11 și 26 de ani și testarea gratuită pentru cancerul de col uterin. Boala care a fost aproape eradicată în unele țări face ravagii în România.
13:00
SUA şi Slovacia au semnat un acord pentru aprofundarea cooperării privind utilizarea civilă a energiei nucleare în efortul de a reduce dependenţa statului membru UE de aprovizionarea cu energie din Rusia, informează sâmbătă dpa.
