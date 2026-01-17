David Popovici, gest superb pentru copii: „Sunt extraordinar de mândru și emoționat”
Ianis Zicu, cu gândul la salvarea de la retrogradare a Farului: „Avem exemplul lui Sepsi” # Sport.ro
Ce a declarat Ianis Zicu la finalul partidei Farul - Hermannstadt 1-1.
Dinamo i-a fixat prețul lui Cătălin Cîrjan: clauza uriașă pe care o va avea căpitanul „câinilor” în noul contract # Sport.ro
Andrei Nicolescu a anunțat că Dinamo va finaliza prelungirea contractului lui Cătălin Cîrjan, noua înțelegere incluzând o clauză de reziliere importantă.
Nicolae Stanciu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Adrian Porumboiu: „Am vorbit și cu Burleanu” # Sport.ro
Aventura lui Nicolae Stanciu la Genoa se apropie de final după doar câteva luni.
Dramatism TOTAL în Liga Florilor: SCM Râmnicu Vâlcea - Dunărea Brăila, decis în ultima secundă de la 7 metri! # Sport.ro
Partida a fost transmisă de Pro Arena și VOYO.
Mesajul lui David Popovici la un eveniment dedicat copiilor: „Sunt extraordinar de mândru și emoționat”
Bronz pentru Nigeria la Cupa Africii.
Doliu în sportul românesc! A murit Ioan Crâsnic, antrenorul „sechestrat” de comuniști, care a scos șase campioni olimpici # Sport.ro
Povestea sa este una plină de determinare și sacrifici.
Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă” # Sport.ro
Antrenorul Hansi Flick a reacționat cu privire la plecarea iminentă a unui jucător de la Barcelona.
Chelsea și Brentford continuă cursa pentru locurile de Champions League! Cât s-a încheiat duelul de pe Stamford Bridge # Sport.ro
Adrian Șut, titular la debutul în Emirate! Meci spectaculos, cu două eliminări și două „duble” # Sport.ro
Adrian Șut a bifat debutul oficial la Al Ain chiar din postura de titular.
Americanul Munteanu! Louis Munteanu a ajuns la Washington și a aflat ce număr va purta! Reacția lui Pancu # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a aterizat la Washington D.C. și e gata de startul în MLS. Atacantul a primit pe loc tricoul cu numărul 11 la DC United, dar va mai avea de așteptat o lună până la debut.
Jucătorii au prea puțină influență asupra guvernării tenisului, a declarat sâmbătă germanul Alexander Zverev, el explicându-și astfel decizia de a nu mai candida pentru un alt mandat în Consiliul jucătorilor al ATP, scrie DPA.
Eduard Florescu, reacție cutremurătoare după Farul - Hermannstadt 1-1: „N-am trăit în viața mea așa ceva, este inuman” # Sport.ro
Mesajul lui Eduard Florescu, la finalul partidei Farul Constanța - Hermannstadt 1-1.
Dorinel Munteanu, nemulțumit după remiza cu Farul: „Meritam cele 3 puncte! Plecăm cu prea puțin de aici” # Sport.ro
Dorinel Munteanu consideră că Hermannstadt merita victoria în meciul cu Farul Constanța, scor 1-1, disputat sâmbătă seara la Ovidiu.
Arde La Liga: Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona! Kylian Mbappe, la datorie # Sport.ro
Victorie facilă pentru madrileni în La Liga.
Sunderland continuă sezonul peste așteptări în Premier League.
Răbufnirea lui Daniel Pancu despre cazul Ciprian Deac: „Nu îmi bat joc niciodată de nimeni, o imagine mult denaturată” # Sport.ro
Daniel Pancu, monolog despre situația lui Ciprian Deac la CFR Cluj.
A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect” # Sport.ro
Dumitru Dragomir începe în luna februarie construcția unui complex rezidențial uriaș în Pipera, o investiție de 30 de milioane de euro pe un teren cumpărat de la familia lui Gigi Becali.
Schimbări în lotul dinamovist.
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român # Sport.ro
Cristi Chivu a analizat victoria obținută de Inter cu Udinese, sâmbătă, și a explicat schimbările tactice care au dus la acest rezultat, oferind și un moment amuzant la interviuri.
Tuttomercatoweb.com l-a analizat pe Cristi Chivu după partida Udinese - Inter Milano 0-1.
Rivaldinho, fiul legendarului Rivaldo, și-a găsit rapid o nouă echipă, după experiența eșuată din China.
Zeljko Kopic, detalii despre noile transferuri de la Dinamo. Ce a spus antrenorul despre „U” Cluj și Cătălin Cîrjan # Sport.ro
Declarațiile lui Zeljko Kopic înaintea meciului Dinamo - U Cluj de duminică, de la ora 20:30.
Mișcări importante pe piața transferurilor din SuperLiga.
„Vreau să muncesc!” Marius Șumudică n-a mai rezistat și a spus lucrurilor pe nume după umilința cu Al-Khaleej # Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a explicat cauzele eșecului drastic suferit de Al-Okhdood, 1-4 cu Al-Khaleej, reclamând oboseala lotului și solicitând urgent transferuri.
Adrian Mihalcea a anunțat două transferuri după Unirea Slobozia - UTA 1-3: „O să fim și mai buni” # Sport.ro
Adrian Mihalcea a confirmat două mutări după Unirea Slobozia - UTA 1-3. Discurs atipic după ce „Bătrâna Doamnă” a ajuns pe loc de play-off.
Yanis Pîrvu, marcatorul unicului gol în victoria lui FC Argeș cu FCSB, 1-0, a explicat cât de dificil a fost duelul disputat vineri seară pe un frig pătrunzător.
Dan Alexa, 46 de ani, antrenor la Poli Timișoara, a oferit un verdict clar în privința luptei pentru titlu din SuperLiga.
Daniel Bîrligea, pus la zid de Basarab Panduru după eșecul cu FC Argeș: „Tot timpul face așa” # Sport.ro
Basarab Panduru l-a criticat pe Daniel Bîrligea după înfrângerea suferită de FCSB cu FC Argeș, scor 0-1, acuzându-l de egoism la o fază clară de gol.
CSA Steaua se pregătește de o iarnă agitată.
Clubul Sao Paulo se confruntă cu un scandal teribil, avându-l în prim-plan pe președintele Julio Casares.
Dacia, prima victorie la Raliul Dakar! Nasser Al Attiyah s-a impus pentru a şasea oară la cursa legendară # Sport.ro
Dacia a obținut prima victorie la Raliul Dakar.
Startul anului 2026 a adus un duș rece pentru campioana României.
Marius Șumudică a început cu stângul aventura din Arabia Saudită și caută soluții rapide pentru a salva echipa de la retrogradare.
Barcelona va pierde unul dintre cei mai talentați jucători din academie.
Patronul unui club de tradiție din Serie A a murit.
Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, din 2028, au anunţat că peste 1,5 milioane de persoane din 150 de ţări s-au înscris pentru bilete la JO în primele 24 de ore de la deschiderea înscrierilor, un record, relatează Los Angeles Times.
Gigi Becali a recunoscut că a negociat cu Olimpiu Moruțan, jucătorul celor de la Aris Salonic.
Bazinul Floreasca, readus la viață! Alex Matei, președintele Federației de Polo, implicare maximă: „Abia mă pot da jos din pat” # Sport.ro
Alex Matei, președintele Federației de Polo, a scos în evidență lucrurile bune legate de infrastructura din polo pe apă.
Manchester United - Manchester City, LIVE VIDE - AICI.
Horațiu Moldovan poate ajunge sub comanda unui antrenor român în a doua jumătate a sezonului.
Costel Pantilimon așteaptă un derby disputat între United și City: ”Se poate crea un șoc” # Sport.ro
Derby-ul din Manchester este LIVE pe VOYO de la 14:30.
Nottingham - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Deplasarea mai complicată decât pare pentru liderul din Premier League # Sport.ro
Partida Nottingham - Arsenal va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 19:30.
Adrian Șut (26 de ani) a plecat de la FCSB în fereastra de transferuri din iarnă.
Udinese – Inter, 16:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Încă un treaptă pentru Chivu în drumul spre Scudetto # Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, joacă pe terenul celor de la Udinese în etapa cu numărul 21 din Serie A.
