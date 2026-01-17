Represalii în Iran. Autoritățile de la Teheran anunță măsuri împotriva unei minorități religioase
HotNews.ro, 17 ianuarie 2026 22:00
Autoritățile iraniene au anunțat că au identificat și arestat membri ai minorității Bahai, care ar fi fost activi în manifestațiilor îndreptate împotriva regimului, a anunțat agenția de presă iraniană Tasnim, citată de AFP. Comunitatea Bahai,…
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:40
Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al SUA, conform cifrelor publicate sâmbătă…
Acum 2 ore
21:20
DSU avertizează aupra pericolului de îngheţ pe lacuri: „Nu păşiţi pe gheaţă” / În Craiova, un copil de 5 ani a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu – VIDEO # HotNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă atrage atenţia asupra pericolului de îngheţ pe lacuri şi acumulările de apă în această perioadă, venind cu o serie de recomandări pentru populaţie. „ATENŢIE! Pericol de îngheţ pe lacuri şi…
21:10
„Amenințările sunt inacceptabile”. UE a reacționat imediat după ce Trump a anunțat taxe împotriva a opt țări europene # HotNews.ro
Președintele Consiliului European Antonio Costa a afirmat că UE este fermă în ce privește apărarea dreptului internațional, iar președintele Franței Emmanuel Macron a spus că amenințarea cu taxe vamale este inacceptabilă, referindu-se la anunțul lui…
20:50
JD Vance, din nou în fruntea unui mare marș contra avortului desfășurat în capitala SUA # HotNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va fi capul de afiș al Marșului pentru Viață, un miting anual împotriva avortului, care va avea loc vinerea viitoare la Washington, DC, potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui,…
20:30
VIDEO După Maia Sandu, și premierul moldovean spune că ar susține unirea cu România. „Ca o decizie personală, aș vota pentru” # HotNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, întrebat cu privire la afirmaţia preşedintelui Maia Sandu care a spus că ar vota pentru unirea cu România la un referendum pe această temă, că, personal, ar vota…
Acum 4 ore
20:20
Dorinel Munteanu, după ce FC Hermannstadt a fost egalată pe final de Farul Constanța: „Meritam cele trei puncte”. Mesajul antrenorului pentru șefii clubului # HotNews.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, consideră că elevii săi meritau să obțină victoria pe terenul celor de la Farul Constanța. Meciul din etapa cu numărul 22 a SuperLigii s-a terminat la egalitate, scor 1-1.…
20:00
Avalanșele fac victime în Alpii austrieci. Șapte schiori prinși într-o singură alunecare a zăpezii # HotNews.ro
Cinci persoane și-au pierdut viața, sâmbătă, în două avalanșe care au avut loc în Alpii austrieci, a relatat televiziunea publică din Austria, ORF, citată de AFP. Mai multe persoane au fost surprinse în avalanșele din…
19:50
VIDEO Von der Leyen a semnat acordul UE-Mercosur: „Alegem un comerț echitabil în locul tarifelor vamale” # HotNews.ro
„Un comerț echitabil, mai degrabă decât tarife vamale”, a declarat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul comercial între Uniunea Europeană (UE)…
19:20
Trump a anunțat taxe vamale pentru opt țări europene care s-au opus anexării Groenlandei. „Miza este pacea mondială”, susține președintele american # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun intenției SUA de a cumpăra Groenlanda. Nivelul taxei va fi crescut…
19:10
„Așa era cutuma: să nu vorbim despre asta în public”. Ce a convins o tânără de 24 de ani să ofere gratuit lecții adolescenților despre sănătatea și educația sexuală # HotNews.ro
„Realitatea este că adolescenții fac sex. Ar trebui măcar să aibă informații să se protejeze”, spune Ana Niculescu. Are 24 de ani și este studentă în ultimul an la Universitatea de Medicină din București. De…
19:10
Accident produs în Capitală de un tânăr care nu avea permis, era beat, iar maşina era furată # HotNews.ro
Un tânăr de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era…
19:00
Şefa opoziţiei belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia # HotNews.ro
Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai…
Acum 6 ore
18:20
„Groenlanda nu este de vânzare”. Mii de persoane au protestat la Copenhaga și la Nuuk împotriva planurilor lui Trump – VIDEO/FOTO # HotNews.ro
Câteva mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda. Și…
18:10
Polițiștii locali pot utiliza camere video în exercitarea atribuțiilor. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu, informează Agerpres. „Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în…
18:00
Cel mai citat cercetător din lume afirmă că a devenit mult mai încrezător în viitorul omenirii și că lucrează la o „soluție tehnică” pentru pericolul reprezentat de AI # HotNews.ro
Yoshua Bengio, profesorul de la Universitatea Montreal ale cărui cercetări au contribuit la punerea bazelor învățării automate moderne („deep learning”), a fost în ultimii ani una dintre cele mai alarmiste voci din industria inteligenței artificiale,…
17:40
FOTO&VIDEO Ford Puma Gen-E sau VW ID.3? Prima mașină electrică produsă în România vs cea mai accesibilă de la VW # HotNews.ro
Încă de la lansarea oficială a versiunii electrice a micului crossover Ford Puma, un detaliu a atras atenția în materialele de prezentare. Printre modelele cu care mașina era comparată, din punct de vedere al performanțelor…
17:30
Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială / Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării # HotNews.ro
Armata siriană a anunțat sâmbătă dimineață că a preluat controlul asupra orașului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forțele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma…
17:30
VIDEO Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și la Botoșani, după ce a fost apostrofat la Iași # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei Botoşani, mai multe persoane strigându-i „Demisia” şi „Trădătorule”, informează News.ro. Ilie Bolojan a sosit, sâmbătă, la Botoşani, pentru a se întâlni cu primarii…
16:50
Un fost președinte al PNL acuză opoziția unor liberali față de Bolojan. „Nu este în regulă” # HotNews.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, la Digi24, că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar acest lucru a creat legături şi consolidări…
16:30
Companiile aeriene, atenționate să evite deocamdată spaţiul aerian al Iranului. „Există un risc ridicat pentru zborurile civile” # HotNews.ro
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând „situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane”, informează sâmbătă DPA și Agerpres. EASA a sfătuit operatorii aerieni…
16:30
Atacurile ucrainene obligă o vecină a Rusiei să înființeze o școală de operatori de drone # HotNews.ro
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum…
Acum 8 ore
16:20
„România a dat tot ce a avut mai bun pentru Andreea”. Peste 2,3 milioane de dolari au fost strânși în 8 zile pentru o pacientă cu cancer, după o mobilizare online # HotNews.ro
În urma unei campanii care a durat opt zile, Asociația „Aripi pe Pământ”, condusă de un polițist, și un preot din Fălticeni au reușit să adune banii necesari pentru tratamentul în Statele Unite al unei…
15:50
Statele Unite, invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda. „În calitate de membru NATO” # HotNews.ro
Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri şeful Comandamentului Arctic Danez, precizând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia, relatează AFP. „Desigur, Statele Unite, în calitate de…
15:40
Revoltă a bolnavilor de cancer, după proiectul de lege inițiat de un senator. „Înseamnă moarte sigură” # HotNews.ro
Un proiect de lege depus recent de un senator POT prevede introducerea unei coplăți de 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de CNAS pentru adulții bolnavi de cancer. Inițiativa legislativă este criticată dur de pacienți.…
14:50
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de pace pentru Gaza, a anunțat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, citat de France Presse.…
14:50
Ministrul Culturii spune care sunt sectoarele de unde „chiar nu se poate tăia din salarii” # HotNews.ro
Angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salariile prea mici pentru a fi reduse, a spus sâmbătă ministrul Culturii, András Demeter. „Nu au fost beneficiarii acelor creşteri mărunte şi succesive din fonduri publice”, a explicat ministrul.…
14:30
Gara Băneasa, simbol regal al Capitalei, e pe linie moartă. Are valoare uriașă, dar lipsește din Lista Monumentelor din București # HotNews.ro
Gara Băneasa, spațiu unic, monumental își pierde strălucirea și importanța. Cândva loc al dramelor și al speranțelor regale, a devenit gara marfarelor. Locul unde s-a scris istoria României este aproape pustiu. Din Gara regala Băneasa…
Acum 12 ore
14:20
Autoritățile indoneziene au început sâmbătă după-amiază căutările pentru un avion mic care transporta unsprezece pasageri, cu care a pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul țării, au declarat pentru AFP responsabili ai serviciilor de…
14:10
Actorul, scriitorul și teologul Răzvan Ionescu, cunoscut pentru rolurile sale la Teatrul Bulandra și Teatrul Național București, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, a anunțat vineri Teatrul Național București. „Teatrul Naţional…
13:30
Judecătoarea Raluca Moroșanu, exclusă din două dosare, în decurs de o lună, după criticile aduse justiției. „Se are în vedere conduita public exprimată, cu prilejul ieșirilor în interviuri” # HotNews.ro
În decurs de o lună, judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Curtea de Apel București, a fost îndepărtată din două dosare, după ce a înfruntat conducerea instanței la conferința de presă organizată după documentarul Recorder „Justiție…
13:20
Dacia a realizat ceva fără precedent: a câștigat Raliul Dakar la a doua participare, scrie GOLAZO.ro. În deșertul din Arabia Saudită, unde raliul Dakar s-a derulat între 3 și 17 ianuarie, mașinile Dacia – conduse…
13:00
Fiul lui Ramzan Kadîrov este în stare critică după un accident cu coloana lui oficială. Adam a fost dus cu un „spital zburător” la Moscova # HotNews.ro
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 18 ani al șefului Republicii Cecenia, este în stare critică în urma unui accident rutier în Groznîi, potrivit Radio Free Europe și canalului de Telegram al opoziției cecene, Niyso.…
12:40
Jennifer Lawrence dezvăluie că a ratat un rol într-un film de Tarantino pentru că nu era „destul de frumoasă” # HotNews.ro
Jennifer Lawrence poate că a jucat în filme de succes precum „The Hunger Games” și franciza „X-Men”, însă a pierdut cel puțin un rol important, iar acest lucru, spune ea, a ținut de felul în…
12:20
Avertisment de la Guvernul SUA pentru companiile aeriene care zboară în cele două Americi: „Potențiale activități militare” # HotNews.ro
Administrația Federală a Aviației din SUA a avertizat vineri companiile aeriene să fie prudente atunci când zboară peste Mexic, America Centrală și anumite părți din America de Sud, invocând riscurile unor potențiale activități militare și…
12:10
Militar din Constanța, prins drogat la volan după ce a fumat o țigară cu canabis „la grătar”. Ce pedeapsă a primit # HotNews.ro
Tribunalul București a anunțat vineri sentința dată în cazul unui militar cu gradul de caporal de la o unitate din Constanţa, care a fost prins vara trecută la volan conducând sub influenţa drogurilor. Conform actelor…
12:00
„E o capcană întinsă de Putin și Trump, iar noi cădem în ea”. Planul de la Bruxelles pentru Ucraina a împărțit în două Europa # HotNews.ro
Bruxellesul elaborează planuri pentru a renunța la sistemul de extindere UE ce datează încă din perioada Războiului Rece pentru a-l înlocui cu un sistem controversat cu două niveluri care ar putea accelera aderarea Ucrainei în…
11:30
Zelenski și-a trimis echipa de bază la Miami să negocieze cu americanii, Trump strânge șurubul ca Ucraina să cedeze înainte de Forumul de la Davos # HotNews.ro
O delegație ucraineană de rang înalt urmează să ajungă sâmbătă la Miami, ducând cu ea un dosar subțire și un mandat dificil, cu așteptări enorme: să reducă prăpastia tot mai mare dintre președintele Volodimir Zelenski…
11:30
Ryanair, în război total cu unul dintre aeroporturile europene cel mai folosite de români: „Numai acest guvern e atât de ridicol”. Două orașe din România au fost deja tăiate de pe listă # HotNews.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair își dublează amenințarea de la sfârșitul lunii decembrie a anului trecut: nu numai că va reduce 1,1 milioane de locuri pentru pasageri în Belgia în acest an (în principal la…
11:10
Cine este românul arestat de agenții ICE în Boston. Infracțiunile de care e acuzat în SUA # HotNews.ro
Agenții de la Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) au arestat, pe 11 ianuarie, un cetățean român aflat în Statele Unite, acuzat de mai multe infracțiuni sexuale pe teritoriul american. Autoritățile americane l-au…
10:50
Elon Musk solicită până la 134 de miliarde de dolari de la OpenAI și Microsoft, susținând că el merită să primească „câștigurile necuvenite” pe care acestea le-au obținut din sprijinul pe care l-a acordat la…
10:40
Alertă meteo emisă de ANM pentru București. Cât de frig va fi în Capitală următoarele zile # HotNews.ro
Bucureștiul se află sub atenționare cod galben de ger până luni, 19 ianuarie, la ora 10.00. Cel mai frig va fi noaptea și dimineața, cu temperaturi ce vor atinge -12 grade. Potrivit ANM, sâmbătă, în…
10:30
Temperaturi de -20 de grade. Val de ger peste România. Patru alerte meteo, emise azi-dimineață. Până când sunt valabile # HotNews.ro
Vremea rămâne extrem de rece, cu temperaturi de până la -20 de grade, până la începutul săptămânii viitoare, anunță meteorologii, care au emis sâmbătă dimineață mai multe alerte cod galben de ger ce vizează aproape…
10:00
Caz șocant în SUA: Un băiat de 11 ani l-a împușcat mortal pe tatăl său după ce i-a luat consola de jocuri Nintendo # HotNews.ro
Cazul, petrecut în statul american Pennsylvania, arată cât de ușor pot avea copiii acces la arme SUA, care sunt omniprezente, relatează The Guardian. Un băiat de 11 ani din Pennsylvania e acuzat că și-a împușcat…
Acum 24 ore
09:20
Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran # HotNews.ro
Iranul plănuiește să se rupă definitiv de internetul global, permițând doar persoanelor verificate de regim să se conecteze online, fără restricții, spun activiștii iranieni pentru drepturi digitale, transmite The Guardian. „Este în desfășurare un plan…
09:00
Nou bilanț al celor uciși în protestele din Iran în timp ce internetul pare că începe să revină în țară # HotNews.ro
Peste 3.000 de persoane au murit în protestele naționale din Iran, potrivit datelor centralizate de o organizație pentru drepturile omului, iar în țară s-a înregistrat o „creștere foarte ușoară” a traficului de internet, venită după…
08:50
VIDEO Imagini dramatice cu fuga Corinei Machado din Venezuela publicate de echipa de salvare # HotNews.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat vineri un scurt videoclip care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fie scoasă din țară, în decembrie 2025,…
08:30
Un nou serial din universul Yellowstone va fi lansat în primăvară cu două nume enorme de la Hollywood în distribuție # HotNews.ro
„The Madison”, un nou spin-off desprins din universul serialului TV „Yellowstone”, în care joacă Michelle Pfeiffer și Kurt Russell va fi lansat pe platforma Paramount+ în luna martie, potrivit Variety, preluată de Agerpres. Acest serial…
08:20
Nou fond de 500 milioane EUR pentru startup-uri europene de tehnologie pentru apărare, lansat de investitori care au finanțat și antreprenori români # HotNews.ro
Startup-urile din statele NATO, inclusiv România, care dezvoltă tehnologii relevante pentru apărarea Europei, vor putea obține noi finanțări de capital de risc printr-un fond de investiții în valoare totală de 500 de milioane EUR, lansat…
08:10
EXCLUSIV Statul vrea să-și facă propria sticlă cu apă minerală. Posibila denumire – Dacia # HotNews.ro
Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), deținută de stat, planifică să aibă propria sticlă cu apă pe care să o aducă pe rafturile magazinelor, strtategie care însă nu va fi realizată mai devreme de 2-3…
