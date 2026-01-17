Nicușor Dan aprobă utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali
Nicușor Dan a promulgat o lege ce permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Noua reglementare sprijină transparența și siguranța publică, stabilind condițiile de utilizare a camerelor pentru legitimare și constatarea contravențiilor. Datele sunt protejate și păstrate timp de șase luni. Nicușor Dan a promulgat o lege care permite polițiștilor locali să utilizeze bodycam-uri Legea … Articolul Nicușor Dan aprobă utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali apare prima dată în Main News.
Acum o oră
00:30
Trump amenință cu majorări tarifare de până la 25% împotriva unor țări europene, invocând securitatea Groenlandei ca motiv. Acesta susține că SUA trebuie să primească o recompensă pentru subvențiile anterioare și că Rusia și China vizează acest teritoriu strategic. Pacea mondială este în joc, susține liderul american. Trump amenință cu majorări tarifare pentru aliații europeni … Articolul Provocările păcii mondiale: Ce riscă stabilitatea globală apare prima dată în Main News.
00:10
Rio Ave a pierdut 0-2 în fața lui Benfica, iar Jose Mourinho are nevoie urgentă de victorie pentru a se menține aproape de rivale. Sporting domină partida cu Casa Pia, având deja 3-0, cu Geny Catamo marcând o “dubla”. Casa Pia se află în dificultate, pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape. Sporting … Articolul Jose Mourinho nevoie de victorie după Rio Ave – Benfica 0-2 pentru titlu apare prima dată în Main News.
00:10
Mercosur celebrează acordul de liber schimb cu UE, realizare istorică pentru Javier Milei # MainNews.ro
Președintele Argentinei, Javier Milei, a salutat semnarea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Mercosur, descriind-o ca cea mai mare realizare a blocului. Acordul creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume, având un impact semnificativ asupra comerțului internațional și economiilor celor patru state membre. Javier Milei consideră acordul de liber schimb … Articolul Mercosur celebrează acordul de liber schimb cu UE, realizare istorică pentru Javier Milei apare prima dată în Main News.
00:10
Acum 2 ore
23:50
SUA propun înființarea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, inspirat de planul pentru Gaza, conform Financial Times. Detalii despre structură și membri sunt limitate, dar se discută colaborarea cu lideri internaționali pentru o soluție durabilă. Zelenski va semna un plan de revitalizare economică în acest context. Oficialii americani propun extinderea Consiliului pentru pace din Gaza … Articolul SUA propune un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, inspirat de Gaza apare prima dată în Main News.
23:30
Israelul contestă componența Consiliului de Pace pentru Gaza anunțat de Donald Trump. Biroul premierului Netanyahu afirmă că nu a fost coordonat cu Israelul, contravenind politicii sale. Trump a invitat lideri din diverse țări, dar detaliile consiliului rămân neclare. Consiliul urmărește reducerea conflictului și dezarmarea Hamas. Israelul contestă componenţa Consiliului de Pace pentru Gaza anunţat de … Articolul Israelul contestă componența organismului pentru Gaza anunțat de Trump apare prima dată în Main News.
23:10
Rapid a învins Metaloglobus cu 1-0, revenind temporar pe primul loc în Superliga, după o perioadă dificilă în care a obținut doar un punct. Alexandru Dobre a marcat singurul gol al meciului în minutul 80, într-un joc cu temperaturi de minus 10 grade Celsius, evidențiind dăruirea giuleștenilor. Rapid a învins Metaloglobus cu 1-0, recâștigând temporar … Articolul Rapid învinge ultima clasată și revine pe prima poziție în Superliga apare prima dată în Main News.
23:10
Românul Vasile Frumuzache, acuzat de uciderea a două escorte în Italia, a fost trimis în judecată și riscă închisoare pe viață. Ancheta sugerează un posibil criminal în serie, cu victime suplimentare. Detalii despre crimele brutale și modul în care a acționat sunt în centrul atenției autorităților italiene. Vasile Frumuzache, român acuzat de uciderea a două … Articolul Român acuzat de uciderea a două escorte în Italia, cu posibile alte victime apare prima dată în Main News.
23:10
Subvențiile pentru partidele politice au scăzut cu 27% în ianuarie 2026 față de luna anterioară, în timp ce cheltuielile au crescut, depășind plafonul lunar. PSD, PNL și AUR au înregistrat cele mai mari scăderi. Bugetul pe anul 2026 nu a fost încă adoptat, ceea ce complică alocările financiare. Subvențiile pentru partidele politice au scăzut cu … Articolul Subvenții pentru partide: scădere, în timp ce cheltuielile cresc lunar apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
22:10
Rapid a învins Metaloglobus cu 1-0, datorită unei execuții semnate de Alex Dobre, consolidând astfel prima poziție în Liga 1 sub conducerea antrenorului Costel Gâlcă. Metaloglobus, cu doar 11 puncte după 21 de etape, se află pe ultimul loc. În tur, Rapid câștigase cu 2-1. Rapid învinge Metaloglobus cu 1-0, datorită lui Alex Dobre Echipa … Articolul Metalogobus înfruntă Rapid, Dobre decisiv; echipa lui Gâlcă pe primul loc! apare prima dată în Main News.
22:10
Autoritățile din Iran au arestat membri ai comunității Bahai, acuzându-i de activități subversive. Această minoritate religioasă, considerată eretică, este frecvent persecutată de regimul teiran. Human Rights Watch a denunțat persecuția ca fiind o crimă împotriva umanității. Descoperă mai multe despre această situație tensionată. Autoritățile iraniene au arestat membri ai minorității Bahai pentru activități anti-regim Comunitatea … Articolul Iran: Măsuri represive împotriva unei minorități religioase din Teheran apare prima dată în Main News.
22:10
George Simion, liderul AUR, avertizează că ruperea coaliției de guvernare formată din PSD, USR, PNL și UDMR va duce la căderea Guvernului „gropar”. El acuză anularea alegerilor prezidențiale anterioare și îndeamnă susținătorii să informeze primarii locali despre acest mesaj. George Simion, liderul AUR, atacă coaliția de guvernare El afirmă că destrămarea acesteia va duce la … Articolul Ruptura coaliției conduce la căderea guvernului instabil apare prima dată în Main News.
21:30
Donald Trump a acuzat opt țări europene, inclusiv Franța și Germania, de un „joc periculos” în Groenlanda, amenințându-le cu taxe vamale. Tensiunile cresc în cadrul NATO, iar președintele sugerează scenarii precum intervenții militare sau achiziții teritoriale. Proteste au avut loc în Danemarca și Groenlanda. Donald Trump a acuzat opt țări europene de a desfășura trupe … Articolul Donald Trump avertizează opt țări europene despre trupele din Groenlanda apare prima dată în Main News.
21:10
Israelul evită să intervină militar în Iran, considerând că regimul nu este în pragul colapsului. Protestele actuale sunt reprimate eficient, iar o schimbare de regim necesită o opoziție bine organizată. Riscurile unui contraatac din partea Iranului și implicațiile internaționale limitează opțiunile Israelului în această situație complexe. Israelul nu intenționează să intervină militar în Iran pentru … Articolul Israelul și reticența față de intervenția militară a SUA în Iran apare prima dată în Main News.
21:10
Avocatul Toni Neacșu explică motivele amânării deciziei CCR privind reforma pensiilor, susținând că Guvernul a prezentat o realitate falsă. El afirmă că eliminarea pensiilor de serviciu ar încălca decizii anterioare și standarde internaționale. Presiunile politice ar putea influența reducerea pensiilor, dar nu eliminarea acestora. Avocatul Toni Neacșu afirmă că CCR ar putea amâna decizia privind … Articolul Avocatul Toni Neacșu: De ce CCR ar putea amâna reforma pensiilor apare prima dată în Main News.
21:10
Suporterii Real Madrid s-au săturat de prestațiile vedetelor Vinícius, Bellingham și Valverde, huiduindu-i la fiecare atingere a mingii. După eliminarea din Cupa Regelui și o înfrângere cu Barcelona, echipa a câștigat greu meciul cu Levante, în ciuda criticilor severe din tribune și cererilor de demisie pentru președintele Florentino Pérez. Real Madrid a fost eliminată din … Articolul Suporterii Realului huiduiesc cele trei staruri la fiecare atingere a mingii apare prima dată în Main News.
21:10
21:10
UE reacționează ferm la anunțul lui Trump privind tarifele vamale de 10% pentru țările care se opun anexării Groenlandei. Președintele Macron denunță amenințările ca inacceptabile, subliniind importanța dreptului internațional. Răspunsul unit al țărilor europene este iminent. Detalii despre impactul economic și politic în articol. UE răspunde ferm împotriva amenințărilor cu taxe vamale anunțate de Trump … Articolul Reacții UE la tarifele anunțate de Trump pentru țările împotriva Groenlandei apare prima dată în Main News.
21:10
Ilie Bolojan: Cheia absorbției celor 10 miliarde de euro din PNRR cu primarii Botoșani # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța absorbției celor zece miliarde de euro din PNRR până în 2026, discutând cu primarii din Botoșani despre proiecte de infrastructură, reducerea posturilor din administrație și măsuri fiscale. Rezultatele acestui plan sunt esențiale pentru dezvoltarea regiunii. Premierul Ilie Bolojan a declarat că absorbția a zece miliarde de euro din PNRR … Articolul Ilie Bolojan: Cheia absorbției celor 10 miliarde de euro din PNRR cu primarii Botoșani apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
20:10
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Hermannstadt, a comentat dupa remiza cu Farul, scor 1-1, subliniind că echipa sa a meritat cele trei puncte. Deși a obținut un punct, el consideră că jucătorii au fost mai periculoși în a doua repriză și că trebuie să depășească obstacolele pentru a evita retrogradarea. Dorinel Munteanu, antrenorul Hermannstadt, s-a declarat … Articolul Dorinel Munteanu: „Meritam cele trei puncte” după Farul – Hermannstadt 1-1 apare prima dată în Main News.
20:10
Avalanșele din Alpii austrieci au dus la moartea a cinci persoane în weekend. Un grup de șapte schiori a fost surprins de o alunecare de zăpadă, patru dintre ei pierzându-și viața. Alte victime au fost raportate atât în Austria, cât și în Franța, în urma căderilor abundente de zăpadă. Cinci persoane au murit în două … Articolul Avalanșe mortale în Alpii austrieci: Șapte schiori prinși sub zăpadă apare prima dată în Main News.
20:10
19:50
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a comentat criticile privind ajutorul României pentru Ucraina, subliniind că susținerea financiară este gestionată prin NATO. El a remarcat că cei care contestă acest ajutor nu și-au trimis copiii în Rusia, ci în Occident, făcând apel la experiențele istorice ale României. Radu Miruță afirmă că cei care critică ajutorul României pentru … Articolul Radu Miruță: Criticii banilor pentru Ucraina nu-și trimit copiii în Rusia apare prima dată în Main News.
19:30
Consiliul Executiv pentru Gaza va include nume importante precum Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu scopul de a supraveghea formarea unui nou guvern tehnocrat. Acesta se va concentra pe consolidarea guvernării, atragerea de investiții și coordonarea reconstrucției în Fâșia Gaza. Consiliul Executiv pentru Gaza va include nume importante precum Tony Blair, … Articolul Figuri cheie în Consiliul Executiv Gaza: Blair, Rubio, Witkoff, Kushner apare prima dată în Main News.
19:10
Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, avertizează că blocajul de la Curtea Constituțională a României este extrem de periculos. Comparând situația cu un arbitru de fotbal care părăsește terenul, Stoica subliniază că acest precedent poate duce la blocaje repetate, afectând echilibrul autorităților publice din țară. Valeriu Stoica consideră blocajul de la CCR un precedent periculos … Articolul Valeriu Stoica: Blocajul la CCR, un precedent periculos în justiție apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
19:00
Inter a câștigat în deplasare cu Udinese, 1-0, prin golul lui Lautaro Martínez, consolidându-și astfel poziția de lider în Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are 49 de puncte după 21 de etape, având un avans de șase puncte față de AC Milan. Udinese rămâne pe locul 10 cu 26 de puncte. Inter a … Articolul Inter rămâne lider în Serie A după victoria cu Udinese, 1-0 apare prima dată în Main News.
19:00
Svetlana Tihanovskaia, şefa opoziţiei belaruse în exil, va părăsi Lituania pentru a se stabili în Polonia. Decizia survine în contextul reducerii resurselor alocate protecţiei sale, iar echipa sa se teme de represalii din partea guvernului belarus. Tihanovskaia a fost forţată să fugă din Belarus în 2020. Svetlana Tihanovskaia va părăsi Lituania și se va stabili … Articolul Svetlana Tihanovskaia se mută în Polonia din Lituania pentru opoziție belarusă apare prima dată în Main News.
18:40
Strategii ingenioase ale ucrainenilor pentru a face față frigului și penelor de curent # MainNews.ro
Ucrainenii fac față atacurilor rusești și penelor de curent prin soluții ingenioase. Cu întreruperi de până la 20 de ore și temperaturi de –20°C, orașele adoptă mini-centrale, generatoare și modernizări energetic eficiente. Adaptarea comunităților asigură continuarea serviciilor esențiale în aceste condiții extreme. În Kiev, întreruperile de curent ajung până la 20 de ore pe zi … Articolul Strategii ingenioase ale ucrainenilor pentru a face față frigului și penelor de curent apare prima dată în Main News.
18:20
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Botoșani, unde protestatarii i-au cerut demisia și l-au numit trădător. Acesta a sosit pentru o întâlnire cu primarii din județ, după un incident similar la Iași. Bolojan nu a făcut declarații și se confruntă cu nemulțumiri în rândul cetățenilor. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Botoșani, strigându-i-se … Articolul Premierul Ilie Bolojan huiduit la Botoșani, ca și la Iași apare prima dată în Main News.
18:20
O pensionară de 82 de ani din China, cunoscută drept „bunica neînfricată”, a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole și să vândă produsele fermei online. Adaptabilitatea ei la tehnologie demonstrează că vârsta nu este un obstacol în calea învățării și dezvoltării personale. Pensionară de 82 de ani din China, cunoscută ca … Articolul Pensionară de 82 de ani din China pilotează drone și vinde online produse agricole apare prima dată în Main News.
18:00
AI-ul va transforma radical piața muncii, afectând sectoare esențiale precum finanțele și industriile creative. Impactul va fi colosal, iar inegalitățile sociale se vor adânci, ceea ce face necesară implementarea unor soluții precum venitul universal de bază și educarea populației pentru a se adapta noilor provocări. AI-ul va schimba substanțial piața muncii în sectoare cheie precum … Articolul Impactul AI-ului asupra pieței muncii și inegalităților din marile orașe apare prima dată în Main News.
18:00
Raphinha, atacantul brazilian al Barcelonei, este incert pentru meciul contra Real Sociedad din La Liga, după o accidentare recentă. Antrenorul Hansi Flick a declarat că jucătorul a realizat doar antrenamente în sală. Barcelona se află pe primul loc în ligă, cu 11 victorii și recent câștigată Supercupa Spaniei. Antrenorul Hansi Flick a declarat că Raphinha … Articolul Raphinha ar putea lipsi în următorul meci din La Liga pentru Barcelona apare prima dată în Main News.
18:00
Yoshua Bengio, cel mai citat cercetător mondial, devine optimist în legătură cu viitorul inteligenței artificiale. Lucrează la LawZero, o organizație nonprofit care dezvoltă soluții tehnice pentru a asigura siguranța AI. Bengio propune o nouă abordare prin „Scientist AI”, destinată să minimizeze riscurile și să promoveze binele global. Yoshua Bengio devine optimist în privința viitorului inteligenței … Articolul Cercetător de top: Încredere în omenire și soluții tehnice pentru AI apare prima dată în Main News.
17:20
Un avion al Indonesia Air, cu 11 persoane la bord, a dispărut de pe radar în timp ce survola estul Indoneziei. Autoritățile au început căutările, iar un elicopter și drone au fost trimise în zona montană din Maros. Aeronava, un ATR 42-500, se îndrepta spre Makassar din Yogyakarta. Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate. … Articolul Avion Indonesia Air dispărut de pe radar cu 11 persoane la bord – detalii aici apare prima dată în Main News.
17:10
Dominic Fritz, președintele USR, solicită reformarea legilor justiției adoptate în 2022, acuzând magistratul de abuz de putere. Acesta avertizează că independența justiției a dus la formarea unei caste izolate, contrar interesului cetățenilor. Fritz îndeamnă la o colaborare între politicieni și societatea civilă pentru schimbări necesare. Dominic Fritz, președintele USR, propune schimbarea legilor justiției adoptate în … Articolul Dominic Fritz cere revizuirea legilor justiției implementate de Cătălin Predoiu apare prima dată în Main News.
17:10
Fostul președinte PNL, Valeriu Stoica, critică opoziția unor membri ai partidului față de Ilie Bolojan, subliniind că solidaritatea este esențială. El evidențiază relația de lungă durată cu PSD și importanța sprijinului pentru Bolojan, care a revitalizat partidul după alegerile din 2024. Stoica avertizează despre tensiunile continue din coaliție. Valeriu Stoica, fost președinte al PNL, critică … Articolul Fost președinte PNL: Critici clare la adresa opoziției liberale față de Bolojan apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
17:00
Preotul Dragutin Goričanec, cunoscut ca Reverendul Dragec, ajută de peste 20 de ani femeile din Croația să iasă din prostituție. După o întâlnire emoționantă cu o prostituată, el oferă sprijin real celor aflate în dificultate. Activitatea sa a salvat cel puțin 13 femei până în 2014, demonstrând impactul ascultării și al ajutorului. Preotul Dragutin Goričanec … Articolul Un preot a plătit 25 de euro unei prostituate și a început o misiune apare prima dată în Main News.
17:00
Umit Karan, fost campion sub conducerea lui Mircea Lucescu, a fost arestat într-un caz legat de consum și trafic de droguri pe aeroportul Sabiha Gökçen din Istanbul. Acesta este al doilea scandal major care afectează fotbalul din Turcia, după scandalul pariurilor. Autoritățile continuă anchetele asupra implicării mai multor figuri publice. Umit Karan, fost internațional turc, … Articolul Fost campion turc arestat pentru trafic de droguri sub conducerea lui Lucescu apare prima dată în Main News.
16:10
Deputatul Mihai Fifor compară premierul Ilie Bolojan cu Jupuitu din Moromeții, subliniind scăderea dramatică a puterii de cumpărare în România. El afirmă că România se prăbușește, cu inflație mare, taxe crescute și o economie stagnată. Românii, strângând din dinți, își păstrează umorul în fața crizei. Deputatul Mihai Fifor compară premierul Ilie Bolojan cu Jupuitu din … Articolul Românii abordază umorul ca remediu: Haz de necaz în viața cotidiană apare prima dată în Main News.
16:00
Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026, aducând prima victorie în deșertul Arabiei Saudite, la doar a doua participare. Echipa Nasser Al-Attiyah-Fabian Lurquin a demonstrat viteza și fiabilitatea mașinilor Dacia, în timp ce alte echipaje au obținut rezultate notabile. Producătorul român concurează acum cu cei mai buni din industrie. Dacia a câștigat Raliul Dakar 2026 cu … Articolul Dacia câștigă Raliul Dakar 2026: Victorie istorică în deșert la a doua participare apare prima dată în Main News.
16:00
România s-a unit pentru a strânge 2,3 milioane de dolari în 8 zile pentru Andreea Anița, o tânără din Fălticeni bolnavă de sarcom sinovial. Campania a demonstrat puterea solidarității și umanității românilor, oferindu-i Andreei o șansă la un tratament inovator în SUA. Susține și tu această cauză! România a strâns 2,3 milioane de dolari pentru … Articolul România s-a mobilizat pentru Andreea Anița: 2,3 milioane de dolari strânse! apare prima dată în Main News.
15:20
ONG-ul Grey Bull din SUA a publicat un videoclip cu operațiunea de extracție a liderului opoziției venezuelene María Corina Machado. După aproape un an de ascundere, Machado a reușit să fugă din Venezuela. Videoclipul prezintă momentul în care ea se îmbarcă pe o barcă, însoțită de fondatorul misiunii, Bryan Stern. Fundația de Salvare Grey Bull … Articolul Videoclipul salvării Marianei Corina Machado din Venezuela a fost publicat apare prima dată în Main News.
15:00
Tatăl lui Louis Munteanu, Gabi Munteanu, a lăudat conducerea CFR Cluj, numind-o „oameni cu caracter”, în ciuda tensiunilor anterioare. El subliniază importanța menținerii relațiilor în fotbal și recunoaște corectitudinea clubului de la Cluj. Louis Munteanu va debuta pentru DC United pe 22 februarie против Philadelphia Union. Tatăl lui Louis Munteanu a discutat cu fiul său … Articolul Reacția tatălui lui Louis Munteanu la semnarea fiului său în SUA apare prima dată în Main News.
15:00
Descoperă Dacia Bigster Extreme TCe 130 4WD, cea mai scumpă Dacia din lume, costând 46.990 euro. Îmbunătățită în Germania, mașina dispune de motor de 1,2 litri, tracțiune integrală și dotări premium precum sistem de evacuare sport și suspensie specială Redust. Vezi detalii despre acest model exclusiv! Cea mai scumpă Dacia din lume, Dacia Bigster Extreme … Articolul Cea mai scumpă Dacia din lume: modificări impresionante în Germania, 46.990 euro apare prima dată în Main News.
15:00
Premierul Ilie Bolojan a avut o zi dificilă la Botoșani, unde a fost huiduit de protestatari nemulțumiți de măsurile fiscale ale Guvernului. Pentru a-l proteja, SPP a intervenit, scotându-l pe Bolojan pe ușa din spate. Oamenii continuă să protesteze împotriva tăierilor bugetare și a austerității. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de protestatari la Botoșani, … Articolul Ilie Bolojan a evadat de protestatari cu ajutorul SPP din Botoșani apare prima dată în Main News.
14:40
Guvernul scoțian va introduce taxe pentru conacele și avioanele private ale bogaților, precum „taxa pe conace” pentru locuințele evaluate la peste 1 milion de lire și o taxă pe avioanele private din aprilie 2028, pentru a sprijini persoanele cu venituri mici și a aborda inechitățile fiscale. Guvernul scoțian va introduce o ‘taxă pe conace’ pentru … Articolul Țara care taxează luxul pentru a ajuta săracii, în timp ce Trump șochează lumea apare prima dată în Main News.
14:20
Un soldat cubanez descrie raidul SUA în Venezuela ca fiind disproporționat, cu victime numeroase. Operațiunea, destinată capturării lui Nicolas Maduro, a implicat atacuri cu avioane, drone și elicoptere Apache, soldându-se cu morți și rămășițele celor 32 de soldați repatriate. Tensiunile dintre Cuba și SUA cresc. Soldat cubanez descrie raidul SUA în Venezuela ca fiind disproporționat … Articolul Soldatul cubanez: Raidul SUA în Venezuela, o acțiune disproporționată apare prima dată în Main News.
14:00
Războiul din Ucraina a continuat pe 17 ianuarie 2026, marcând ziua 1.423. Ambasadoarea Ucraina în SUA, Olga Stefanișina, a anunțat o întâlnire la Miami între negociatorii ucraineni și americani pentru a discuta încetarea conflictului cu Rusia și propuneri economice. Ucraina respinge cererile Moscovei de retragere din Donbas. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.423 … Articolul Negocieri cruciale la Miami între Ucraina și SUA în ziua 1.423 a războiului apare prima dată în Main News.
14:00
Gabriella Papadakis a fost acuzată de defăimare de către fostul partener Guillaume Cizeron, în urma unor declarații critice despre relația lor. Aceasta a dus la pierderea postului său de comentator la NBC, chiar înainte de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Confruntarea lor subliniază tensiunile persistente în lumea patinajului artistic. Guillaume Cizeron o acuză pe Gabriella … Articolul Acuzații șocante: Patinatoarea și-a pierdut locul după mărturii despre fost partener apare prima dată în Main News.
14:00
Judecătoarea Raluca Moroșanu de la Curtea de Apel București a fost exclusă din două dosare în mai puțin de o lună după ce a criticat public justiția. Recuzările au venit ca urmare a declarațiilor sale despre presiunea pentru indulgență în fața inculpaților, generând controverse în sistemul judiciar. Judecătoarea Raluca Moroșanu a fost exclusă din două … Articolul Judecătoarea Raluca Moroșanu, exclusă din dosare după critici aduse justiției apare prima dată în Main News.
