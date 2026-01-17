Român acuzat de uciderea a două escorte în Italia, cu posibile alte victime

17:20

Un avion al Indonesia Air, cu 11 persoane la bord, a dispărut de pe radar în timp ce survola estul Indoneziei. Autoritățile au început căutările, iar un elicopter și drone au fost trimise în zona montană din Maros. Aeronava, un ATR 42-500, se îndrepta spre Makassar din Yogyakarta. Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele afectate. … Articolul Avion Indonesia Air dispărut de pe radar cu 11 persoane la bord – detalii aici apare prima dată în Main News.