Răzbunarea lui Trump. Impune taxe de până la 25% pentru statele care susțin Groenlanda

17:10

Pe lângă leafa de la Avocatul Poporului, Renate Weber primește trei pensii, din care una de peste 10.000 de lei. La următorul plen comun, aceasta ar urma să fie schimbată, potrivit surselor Cotidianul. The post Avocatul Poporului, Renate Weber, pe făraș. 230.000 de lei primiți doar de la expirarea mandatului appeared first on Cotidianul RO.