Răzbunarea lui Trump. Impune taxe de până la 25% pentru statele care susțin Groenlanda
Cotidianul de Hunedoara, 18 ianuarie 2026 00:50
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou să impună noi taxe vamale - de până la 25%.
• • •
Acum 30 minute
00:50
Acum 6 ore
19:50
BREAKING Decizie istorică: Acordul UE cu Mercosur, semnat. Ce spune Ursula Von der Leyen # Cotidianul de Hunedoara
Acordul de colaborare economică dintre UE și țările membre ale Mercosur a fost semnat la Asuncion, în Paraguay.
19:40
Acum 8 ore
18:10
Legalizarea prostituției a divizat societatea. Infracțiune, amendă sau afacere legală? # Cotidianul de Hunedoara
Numită în termeni populari cea mai veche meserie din lume, dar niciodată tratată ca o profesie, prostitutia ar putea fi legalizată. Sau, cel putin, așa se dorește de către inițiator printr-un proiect de lege depus în Parlament.
18:10
Copil înjunghiat din cauza unei jucării kendama. Poliția a deschis un dosar penal # Cotidianul de Hunedoara
Întâmplarea a ieșit la iveală după ce tatăl copilului înjunghiat a reclamat incidentul la poliție.
17:10
Protest la Copenhaga împotriva ambițiilor lui Trump în Groenlanda. Mesajul manifestanților: Make America go away # Cotidianul de Hunedoara
Manifestanții s-au adunat în capitala Danemarcei pentru a denunța ambițiile teritoriale ale președintelui american, Donald Trump.
Acum 12 ore
16:40
Randamentul unui apartament arată cât profit poți obține din chirie raportat la prețul de achiziție. Iată cum se calculează!
16:40
Vești bune pentru țara noastră, primite de la Comisia Europeană care a aprobat planul național de investiții în apărare al României și a propus acordarea unor împrumuturi de 16,68 miliarde de euro prin programul SAFE (Security Action for Europe)! Evident că o întrebare legitimă este de ce consider că sunt vești bune faptul că România […]
16:20
Ayatollahul Ali Khamenei, acuzații la adresa lui Trump: Este vinovat de victime și de pagube # Cotidianul de Hunedoara
Miile de victime înregistrate în Iran, în urma prostetelor de amploare din țară, sunt atribuite președintelui american, Donald Trump.
16:10
Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, a vorbit public despre premierul Ilie Bolojan.
15:50
Experții pariază pe usturoi pentru îngrijirea orală. Apă de gură cu extract din acest ingredient # Cotidianul de Hunedoara
Cunoscut mai ales în bucătărie, usturoiul pare să aibă un rol imporant și în îngrijirea orală.
15:20
Preluarea interimatului la Ministerul Educației și Cercetării de către premierul Ilie Bolojan este marcată de îngrijorarea că urmează un nou val de tăieri. După măsurile care au dus la comasarea școlilor și mărirea normei profesorilor din mediul preuniversitar, ar urma noi ajustări care să afecteze universitățile.
14:50
Studiul oficial care-l contrazice pe Trump. Paracetamolul nu provoacă autism # Cotidianul de Hunedoara
O nouă analiză realizată de mai mulți experți de sănătate arată că administrarea paracetamolului în timpul sarcinii este sigură.
14:40
Acces gratuit la vaccinul anti-HPV și testare. Legea, promulgată de Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii care oferă acces gratuit la vaccinul anti-HPV.
14:10
România a ajuns într-un punct paradoxal: invocă memoria pentru a justifica înfricoșarea și a instala frica.
13:50
Joe Rogan, al cărui podcast are zeci de milioane de ascultători, a comparat agenții poliției de imigrare (ICE) cu „Gestapo", poliția politică a regimului nazist.
13:40
Echipajul a fost format din Nasser al-Attiyah și copilotul său, Fabian Lurquin.
13:20
13:10
Cel mai bogat youtuber din lume spune că n-ar bani nici de un hamburgher. Mr. Beast susține că i se întâmplă frecvent să se împrumute ca să-și cumpere ceva.
13:10
Procentul rușinos pe care-l primește Cultura în bugetul pe 2026. Reacția ministrului # Cotidianul de Hunedoara
„Câtă vreme n-am schimbat paradigma, nu va fi o schimbare", susține ministrul UDMR al Culturii, András Demeter, la emisiunea Insider Politic cu Sebastian Zachmann de la Prima TV.
12:50
Să nu rîdeți de mine, dar încep să cred că Nicușor Dan este și mai catastrofal decît predecesorul său. Măcar Klaus Iohannis nu s-a dedat la așa ceva
12:40
Cele mai frumoase 10 case ale anului 2025, alese de CasaLux.ro. O selecție de locuințe spectaculoase care definesc tendințele în arhitectură și design interior.
12:40
Fermierii români la mâna importurilor. Industria de îngrășăminte e pe ducă # Cotidianul de Hunedoara
Fără o intervenție strategică a statului pentru a salva producția internă, agricultura românească riscă să devină un simplu client captiv al piețelor externe
12:30
Meteorologii au emis o informare pentru perioada 17 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00.
Acum 24 ore
11:40
Durerea de gât pare banală și, de cele mai multe ori, o tratăm rapid cu ceai cald, miere sau pastile luate „după ureche". Însă medicii trag un semnal de alarmă: nu orice durere în gât este inofensivă. În unele cazuri, ignorarea simptomelor sau amânarea consultului medical poate duce la complicații grave.
11:30
VIDEO Bolojan, huiduit din nou. De data asta la Botoșani: „Huoo! Un hoț, un bandit!” # Cotidianul de Hunedoara
După ce a fost apostrofat vineri la Iași, nici la Botoșani premierul nu a avut parte de o primire călduroasă din partea câtorva oameni.
11:00
Comisia Europeană negociază acest acord din 1999 cu membrii fondatori ai Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay).
10:40
VIDEO Momentul extragerii Maríei Corina Machado înainte de plecarea în Norvegia pentru Nobel # Cotidianul de Hunedoara
Maríei Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, trăia ascunsă în Venezuela din august 2024, după ce a devenit unul dintre cei mai prominenți critici ai regimului de la Caracas. Î
10:30
Un expert avertizează: în 2026 creditele nu sunt recomandate, cheltuielile administrației rămân ridicate, iar rezervele valutare au scăzut ușor.
10:20
Meghan Markle și prințul Harry împărtășesc amintiri din 2016, anul în care s-au cunoscut # Cotidianul de Hunedoara
Fotografia prezintă cuplul regal în timpul călătoriei lor în Botswana din 2016, care a fost a treia lor întâlnire.
10:10
Fericirea obligatorie, cum am ajuns să zâmbim tot timpul ca într-o reclamă la pastă de dinți # Cotidianul de Hunedoara
Plus o carte care are o abordare științifică asupra fericirii
09:50
Statul român are de recuperat 250 de milioane de euro de la Nelu Iordache, eliberat pe baza prescripției VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit „regele asflatului", a fost eliberat din închisoare după aproape cinci ani. Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de acesta în dosarul autostrăzii Nădlac–Arad.
09:20
Fost șef al DNA rupe tăcerea despre întâlnirea cu Iohannis pe legile justiției: „Mi-a spus că politicienii au nevoie de liniște” VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
„Toți primeau mesaj pe telefon în Comisia juridică a Parlamentului României și se vota cu totul altceva", susține fostul șef al DNA, Crin Bologa.
09:10
România salariilor extreme: 13.000 de lei în IT și doar 3.400 lei în HoReCa # Cotidianul de Hunedoara
Datele oficiale arată o piață a muncii puternic polarizată, în care salariile din IT și editare sunt de câteva ori mai mari decât cele din HoReCa și industria confecțiilor.
08:20
Aproximativ 20 de locatari au fost evacuați din bloc ca urmare a deflagrației.
08:10
András Demeter, ministrul Culturii, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce. „N-am avut șansa de a-mi retrage acțiunea", a spus Demeter, la Prima TV.
06:10
Pe urmele lui Adrian Năstase. Colecționarii de artă din Parlament. „De ce să dau nume? Să-mi spargă ăștia casa?” # Cotidianul de Hunedoara
Dacă unii s-au arătat deschiși și au declarat că au făcut din colecționarea de tablouri o pasiune, alții au ales să nu ofere prea multe detalii. Alții s-au arătat chiar speriați de a răspunde la întrebare, din cauza hoților.
Ieri
22:00
Klaus și Carmen Iohannis au ajuns pe lista de somații de plată a Primăriei Sibiu pentru impozite restante.
20:40
Teza de doctorat a ministrului Justiției, verificată de Universitatea care i-a eliberat-o # Cotidianul de Hunedoara
Comisia de Etică a Universităţii din Craiova va analiza acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Radu Marinescu cu privire la teza sa de doctorat.
19:50
Jandarmeria București a aplicat 8 amenzi și a întocmit 2 sesizări penale după protestul AUR din Capitală, de joi seara, unde participanții au blocat traficul și au aruncat obiecte spre forțele de ordine.
19:30
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost eliberat din închisoare, vineri seara, ca urmare a unei decizii a magistraților Curții de Apel București.
19:20
Președintele american Donald Trump a transmis vineri că e dispus să impună taxe valame țărilor care se opun planului său pentru Groenlanda.
19:20
Totodată, a fost luată măsura montării unui dispozitiv electronic de monitorizare asupra presupusului agresor.
18:50
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, respinge scenariul unei coplăți în cazul pacienților oncologici.
18:20
Judecătoarea Stoicescu: Bolojan nu urăște doar magistrații, ci tot poporul român # Cotidianul de Hunedoara
„Mai de frig, mai de foame, mai fără de pastile, românii vor muri", a concluzionat judecătoarea.
18:10
Raportul „OCDE Reviews of Health Systems: Romania 2025 prezintă faptul că România este campioană la consumul de alcool în zona OCDE.
18:10
Cine e senatorul care a propus taxarea bolnavilor de cancer. Se laudă cu verigheta și a cerut bani de chirie pentru că are mulți copii # Cotidianul de Hunedoara
Senator la primul mandat, Gheorghe Vela a creat revoltă în spațiul public, după ce a cerut ca persoanele bolnave de cancer să suporte 5% din cheltuielile cu tratamentul.
18:10
Tensiunile mocnesc în interiorul NATO. Grecia și Turcia, la cuțite din cauza apelor teritoriale # Cotidianul de Hunedoara
Grecia anunţă posibile noi extinderi ale apelor teritoriale, inclusiv în Marea Egee, un subiect sensibil care menţine divergenţele cu Turcia privind delimitarea zonelor maritime.
17:20
Luvrul a ţinut titlurile ziarelor într-un mod neaşteptat acum un an, când directorul său a declarat într-o notă internă care a ajuns în presă că vizitarea muzeului era „o încercare fizică".
17:10
Avocatul Poporului, Renate Weber, pe făraș. 230.000 de lei primiți doar de la expirarea mandatului # Cotidianul de Hunedoara
Pe lângă leafa de la Avocatul Poporului, Renate Weber primește trei pensii, din care una de peste 10.000 de lei. La următorul plen comun, aceasta ar urma să fie schimbată, potrivit surselor Cotidianul.
