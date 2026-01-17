Dorința Sa/SRI și DNA!

06:10

Dacă unii s-au arătat deschiși și au declarat că au făcut din colecționarea de tablouri o pasiune, alții au ales să nu ofere prea multe detalii. Alții s-au arătat chiar speriați de a răspunde la întrebare, din cauza hoților. The post Pe urmele lui Adrian Năstase. Colecționarii de artă din Parlament. „De ce să dau nume? Să-mi spargă ăștia casa?” appeared first on Cotidianul RO.