09:20

După mai mult de 10 zile de la avaria cazanului de la CET Sud, sistemul de termoficare din București și-a revenit. Aplicația Termo Alert arată că acesta funcțioenază în proporție de peste 90%, însă mai […] Articolul “În Termo Alert nu-i avarie, la robinet e apă rece ca gheața”. Bucureșteancă din Rahova, disperată că nu se mai termină necazurile, deși oficial “sistemul funcționează la 95%” apare prima dată în B365.