Daniel Paraschiv îndeamnă: Ești pregătit pentru titlu după debutul la Rapid?
MainNews.ro, 18 ianuarie 2026 05:10
Daniel Paraschiv a debutat la Rapid în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0, și își dorește să devină campion. Atacantul a jucat fără emoții, exprimându-și bucuria de a reveni în Liga 1. Rapid a urcat pe primul loc și visează la titlu, dar abordează fiecare meci pas cu pas. Rămâi alături de noi pentru detalii!
• • •
Acum 10 minute
05:40
Mai mulți schiori beți s-au luat la bătaie pe pârtia din Val Thorens, Franța. Poliția a intervenit rapid pentru a opri violențele între schiori. Stațiunea Val Thorens, cea mai înaltă din Europa, oferă peste 600 km de pârtii și activități de après-schi, atrăgând iubitorii sporturilor de iarnă din întreaga lume. Un schior a fost atacat … Articolul Schiori beți se iau la bătaie pe pârtie: cum s-a terminat altercația? apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
05:20
Termoficarea din București funcționează la doar 77% în plin val de frig. Sectoarele 2, 3 și 4 se confruntă cu avarii majore, afectând sute de blocuri ce au rămas fără apă caldă și căldură. Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute, cu minime între -11 și -9 grade Celsius, în timp ce sectoarele 1, 5 și 6 funcționează normal.
Acum o oră
05:10
05:00
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi atacuri masive. Președintele Ucrainei face apel la parteneri internaționali pentru livrarea urgentă de sisteme de apărare aeriană, subliniind insuficiența proviziilor. Ministerul Apărării organizează sprijin logistic, iar Ministerul Afacerilor Interne lansează „Puncte de Stabilitate" pentru a proteja civil poblatie.
Acum 2 ore
04:40
Un test rapid de 20 de lei poate preveni reparații costisitoare la motorul mașinii tale. Verificarea garniturii chiulasă este esențială, iar un indicator chimic poate face diferența între o defecțiune reală și o simplă condensare. Află cum să protejezi eficient motorul tău și să economisești bani.
04:20
Valeriu Stoica, părintele pensiilor speciale, compară blocajul de la CCR cu un meci de fotbal, avertizând despre riscurile crizei structurale. Judecătorii PSD boicotează deciziile, generând precedente periculoase pentru echilibrul statului român. Descoperiți detaliile acestei crize juridice în articolul nostru.
04:10
Benfica, antrenată de Jose Mourinho, a impresionat în Liga Portugal, învingând Rio Ave. După deschiderea scorului prin Barreiro, echipa a beneficiat de un autogol rar, Ntoi reluând nefericit în propria poartă. Află mai multe despre această victorie spectaculoasă și execuția impresionantă a jocului!
04:00
SUA ar putea să nu mai rămână în NATO, iar Jens Stoltenberg avertizează europenii că nu pot conta pe implicarea americană pe termen lung. Creșterea cheltuielilor pentru apărare și un dialog constant cu Washingtonul sunt esențiale. Europa trebuie să fie pregătită să își asume mai multă responsabilitate pentru securitate.
Acum 4 ore
03:40
Bărbat ucide mama din cauza paranoia generată de chatbot; familie dă în judecată OpenAI # MainNews.ro
Un tânăr din SUA acuză ChatGPT de alimentarea paranoia tatălui său, ajungând la crima mamei sale. Procesul împotriva OpenAI și Microsoft ridică întrebări despre responsabilitatea inteligenței artificiale față de utilizatorii vulnerabili. Detalii despre impactul tehnologiei asupra sănătății mintale.
03:10
Victor Angelescu a anunțat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, confirmând că discuțiile cu Aris Salonic au avansat. Mijlocașul de 26 de ani, fost la FCSB, poate juca pe mai multe posturi, ceea ce îl face un mare câștig pentru echipa giuleșteană. Detalii complete despre transferul din Liga 1.
03:10
Un cleric iranian cere executarea protestatarilor, după ce liderul suprem Ali Khamenei a recunoscut uciderea a mii de oameni în proteste. Ahmad Khatami, un influent cleric, a descris protestatarii ca fiind soldați ai Statelor Unite și Israel, pledând pentru o răzbunare aspră împotriva lor.
02:30
Un oraș al viitorului, denumit provizoriu YZD, se va construi pe ruinele fostului aeroport Downsview din Toronto. Proiectul, evaluat la 30 de miliarde de dolari canadieni, va integra istoria locului, păstrând hangare și pista, și va crea un spațiu eco-friendly pentru 83.500 locuitori. Lucrările încep în 2024.
02:10
Dennis Man a intrat în minutul 71 în meciul PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard, la scorul de 1-1. Deși nu a fost titular, românul a reușit un șut pe poartă și a primit nota 6,8 de la Sofa Score, având 100% acuratețe a pasa. PSV a câștigat cu 2-1, continuând să dominate campionatul olandez.
02:10
Cât consumă o pompă de căldură în cele mai reci zile de iarnă? Află cum un bărbat a măsurat consumul unei pompe de căldură pentru o casă de 270 mp, dezvăluind că în condiții de -14 grade, costul zilnic este de 359 lei. Descoperă eficiența și avantajele pompelor de căldură aer-apă.
Acum 6 ore
01:30
Donald Trump a declarat că este timpul pentru o nouă conducere în Iran, în contextul protestelor și violențelor din țară. Președintele american a acuzat regimul actual de represiune și a subliniat nevoia unei administrații care să respecte drepturile omului. Schimbul de acuzații între Trump și ayatollahul Khamenei indică tensiuni crescute.
01:10
Sporting Lisabona a obținut o victorie clară împotriva Casa Pia, scor 3-0, consolidându-și poziția în clasament. Geny Catamo a fost vedeta meciului, marcând două goluri, iar Braganca a înscris la revenire. Această victorie reduce distanța față de FC Porto, intensificând cursa pentru titlu.
01:10
Avertisment IGSU pentru încălzirea locuinței pe timp de ger: utilizarea aragazului ca sistem de încălzire este extrem de periculoasă. Acesta poate provoca scăderea oxigenului și degajarea monoxidului de carbon, riscante pentru viață. Respectați recomandările pentru siguranță în sezonul rece.
00:30
Trump amenință cu majorări tarifare de până la 25% împotriva unor țări europene, invocând securitatea Groenlandei ca motiv. Acesta susține că SUA trebuie să primească o recompensă pentru subvențiile anterioare și că Rusia și China vizează acest teritoriu strategic. Pacea mondială este în joc, susține liderul american.
00:10
Rio Ave a pierdut 0-2 în fața lui Benfica, iar Jose Mourinho are nevoie urgentă de victorie pentru a se menține aproape de rivale. Sporting domină partida cu Casa Pia, având deja 3-0, cu Geny Catamo marcând o "dubla". Casa Pia se află în dificultate, pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape.
00:10
Mercosur celebrează acordul de liber schimb cu UE, realizare istorică pentru Javier Milei # MainNews.ro
Președintele Argentinei, Javier Milei, a salutat semnarea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Mercosur, descriind-o ca cea mai mare realizare a blocului. Acordul creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume, având un impact semnificativ asupra comerțului internațional și economiilor celor patru state membre.
00:10
Nicușor Dan a promulgat o lege ce permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Noua reglementare sprijină transparența și siguranța publică, stabilind condițiile de utilizare a camerelor pentru legitimare și constatarea contravențiilor. Datele sunt protejate și păstrate timp de șase luni.
17 ianuarie 2026
23:50
SUA propun înființarea unui „Consiliu al Păcii" pentru Ucraina, inspirat de planul pentru Gaza, conform Financial Times. Detalii despre structură și membri sunt limitate, dar se discută colaborarea cu lideri internaționali pentru o soluție durabilă. Zelenski va semna un plan de revitalizare economică în acest context.
Acum 8 ore
23:30
Israelul contestă componența Consiliului de Pace pentru Gaza anunțat de Donald Trump. Biroul premierului Netanyahu afirmă că nu a fost coordonat cu Israelul, contravenind politicii sale. Trump a invitat lideri din diverse țări, dar detaliile consiliului rămân neclare. Consiliul urmărește reducerea conflictului și dezarmarea Hamas.
23:10
Rapid a învins Metaloglobus cu 1-0, revenind temporar pe primul loc în Superliga, după o perioadă dificilă în care a obținut doar un punct. Alexandru Dobre a marcat singurul gol al meciului în minutul 80, într-un joc cu temperaturi de minus 10 grade Celsius, evidențiind dăruirea giuleștenilor.
23:10
Românul Vasile Frumuzache, acuzat de uciderea a două escorte în Italia, a fost trimis în judecată și riscă închisoare pe viață. Ancheta sugerează un posibil criminal în serie, cu victime suplimentare. Detalii despre crimele brutale și modul în care a acționat sunt în centrul atenției autorităților italiene.
23:10
Subvențiile pentru partidele politice au scăzut cu 27% în ianuarie 2026 față de luna anterioară, în timp ce cheltuielile au crescut, depășind plafonul lunar. PSD, PNL și AUR au înregistrat cele mai mari scăderi. Bugetul pe anul 2026 nu a fost încă adoptat, ceea ce complică alocările financiare.
22:10
Rapid a învins Metaloglobus cu 1-0, datorită unei execuții semnate de Alex Dobre, consolidând astfel prima poziție în Liga 1 sub conducerea antrenorului Costel Gâlcă. Metaloglobus, cu doar 11 puncte după 21 de etape, se află pe ultimul loc. În tur, Rapid câștigase cu 2-1.
22:10
Autoritățile din Iran au arestat membri ai comunității Bahai, acuzându-i de activități subversive. Această minoritate religioasă, considerată eretică, este frecvent persecutată de regimul teiran. Human Rights Watch a denunțat persecuția ca fiind o crimă împotriva umanității. Descoperă mai multe despre această situație tensionată.
22:10
George Simion, liderul AUR, avertizează că ruperea coaliției de guvernare formată din PSD, USR, PNL și UDMR va duce la căderea Guvernului „gropar". El acuză anularea alegerilor prezidențiale anterioare și îndeamnă susținătorii să informeze primarii locali despre acest mesaj.
Acum 12 ore
21:30
Donald Trump a acuzat opt țări europene, inclusiv Franța și Germania, de un „joc periculos" în Groenlanda, amenințându-le cu taxe vamale. Tensiunile cresc în cadrul NATO, iar președintele sugerează scenarii precum intervenții militare sau achiziții teritoriale. Proteste au avut loc în Danemarca și Groenlanda.
21:10
Israelul evită să intervină militar în Iran, considerând că regimul nu este în pragul colapsului. Protestele actuale sunt reprimate eficient, iar o schimbare de regim necesită o opoziție bine organizată. Riscurile unui contraatac din partea Iranului și implicațiile internaționale limitează opțiunile Israelului în această situație complexe.
21:10
Avocatul Toni Neacșu explică motivele amânării deciziei CCR privind reforma pensiilor, susținând că Guvernul a prezentat o realitate falsă. El afirmă că eliminarea pensiilor de serviciu ar încălca decizii anterioare și standarde internaționale. Presiunile politice ar putea influența reducerea pensiilor, dar nu eliminarea acestora.
21:10
Suporterii Real Madrid s-au săturat de prestațiile vedetelor Vinícius, Bellingham și Valverde, huiduindu-i la fiecare atingere a mingii. După eliminarea din Cupa Regelui și o înfrângere cu Barcelona, echipa a câștigat greu meciul cu Levante, în ciuda criticilor severe din tribune și cererilor de demisie pentru președintele Florentino Pérez.
21:10
21:10
UE reacționează ferm la anunțul lui Trump privind tarifele vamale de 10% pentru țările care se opun anexării Groenlandei. Președintele Macron denunță amenințările ca inacceptabile, subliniind importanța dreptului internațional. Răspunsul unit al țărilor europene este
21:10
Ilie Bolojan: Cheia absorbției celor 10 miliarde de euro din PNRR cu primarii Botoșani # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța absorbției celor zece miliarde de euro din PNRR până în 2026, discutând cu primarii din Botoșani despre proiecte de infrastructură, reducerea posturilor din administrație și măsuri fiscale. Rezultatele acestui plan sunt esențiale pentru dezvoltarea regiunii. Premierul Ilie Bolojan a declarat că absorbția a zece miliarde de euro din PNRR … Articolul Ilie Bolojan: Cheia absorbției celor 10 miliarde de euro din PNRR cu primarii Botoșani apare prima dată în Main News.
20:10
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Hermannstadt, a comentat dupa remiza cu Farul, scor 1-1, subliniind că echipa sa a meritat cele trei puncte. Deși a obținut un punct, el consideră că jucătorii au fost mai periculoși în a doua repriză și că trebuie să depășească obstacolele pentru a evita retrogradarea. Dorinel Munteanu, antrenorul Hermannstadt, s-a declarat … Articolul Dorinel Munteanu: „Meritam cele trei puncte” după Farul – Hermannstadt 1-1 apare prima dată în Main News.
20:10
Avalanșele din Alpii austrieci au dus la moartea a cinci persoane în weekend. Un grup de șapte schiori a fost surprins de o alunecare de zăpadă, patru dintre ei pierzându-și viața. Alte victime au fost raportate atât în Austria, cât și în Franța, în urma căderilor abundente de zăpadă. Cinci persoane au murit în două … Articolul Avalanșe mortale în Alpii austrieci: Șapte schiori prinși sub zăpadă apare prima dată în Main News.
20:10
Nicușor Dan a promulgat o lege care permite polițiștilor locali să utilizeze camere portabile în exercitarea atribuțiilor. Acestea pot fi folosite fără consimțământul persoanelor pentru legitimare sau intervenții urgente, contribuind astfel la creșterea transparenței și siguranței publice. Administrațiile pot accesa fonduri europene pentru implementare. Nicușor Dan a promulgat o lege ce permite polițiștilor locali utilizarea … Articolul Nicușor Dan a aprobat legea pentru camere portabile la poliția locală apare prima dată în Main News.
19:50
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a comentat criticile privind ajutorul României pentru Ucraina, subliniind că susținerea financiară este gestionată prin NATO. El a remarcat că cei care contestă acest ajutor nu și-au trimis copiii în Rusia, ci în Occident, făcând apel la experiențele istorice ale României. Radu Miruță afirmă că cei care critică ajutorul României pentru … Articolul Radu Miruță: Criticii banilor pentru Ucraina nu-și trimit copiii în Rusia apare prima dată în Main News.
19:30
Consiliul Executiv pentru Gaza va include nume importante precum Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, cu scopul de a supraveghea formarea unui nou guvern tehnocrat. Acesta se va concentra pe consolidarea guvernării, atragerea de investiții și coordonarea reconstrucției în Fâșia Gaza. Consiliul Executiv pentru Gaza va include nume importante precum Tony Blair, … Articolul Figuri cheie în Consiliul Executiv Gaza: Blair, Rubio, Witkoff, Kushner apare prima dată în Main News.
19:10
Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, avertizează că blocajul de la Curtea Constituțională a României este extrem de periculos. Comparând situația cu un arbitru de fotbal care părăsește terenul, Stoica subliniază că acest precedent poate duce la blocaje repetate, afectând echilibrul autorităților publice din țară. Valeriu Stoica consideră blocajul de la CCR un precedent periculos … Articolul Valeriu Stoica: Blocajul la CCR, un precedent periculos în justiție apare prima dată în Main News.
19:00
Inter a câștigat în deplasare cu Udinese, 1-0, prin golul lui Lautaro Martínez, consolidându-și astfel poziția de lider în Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu are 49 de puncte după 21 de etape, având un avans de șase puncte față de AC Milan. Udinese rămâne pe locul 10 cu 26 de puncte. Inter a … Articolul Inter rămâne lider în Serie A după victoria cu Udinese, 1-0 apare prima dată în Main News.
19:00
Svetlana Tihanovskaia, şefa opoziţiei belaruse în exil, va părăsi Lituania pentru a se stabili în Polonia. Decizia survine în contextul reducerii resurselor alocate protecţiei sale, iar echipa sa se teme de represalii din partea guvernului belarus. Tihanovskaia a fost forţată să fugă din Belarus în 2020. Svetlana Tihanovskaia va părăsi Lituania și se va stabili … Articolul Svetlana Tihanovskaia se mută în Polonia din Lituania pentru opoziție belarusă apare prima dată în Main News.
18:40
Strategii ingenioase ale ucrainenilor pentru a face față frigului și penelor de curent # MainNews.ro
Ucrainenii fac față atacurilor rusești și penelor de curent prin soluții ingenioase. Cu întreruperi de până la 20 de ore și temperaturi de –20°C, orașele adoptă mini-centrale, generatoare și modernizări energetic eficiente. Adaptarea comunităților asigură continuarea serviciilor esențiale în aceste condiții extreme. În Kiev, întreruperile de curent ajung până la 20 de ore pe zi … Articolul Strategii ingenioase ale ucrainenilor pentru a face față frigului și penelor de curent apare prima dată în Main News.
18:20
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Botoșani, unde protestatarii i-au cerut demisia și l-au numit trădător. Acesta a sosit pentru o întâlnire cu primarii din județ, după un incident similar la Iași. Bolojan nu a făcut declarații și se confruntă cu nemulțumiri în rândul cetățenilor. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Botoșani, strigându-i-se … Articolul Premierul Ilie Bolojan huiduit la Botoșani, ca și la Iași apare prima dată în Main News.
18:20
O pensionară de 82 de ani din China, cunoscută drept „bunica neînfricată”, a devenit virală după ce a învățat să piloteze drone agricole și să vândă produsele fermei online. Adaptabilitatea ei la tehnologie demonstrează că vârsta nu este un obstacol în calea învățării și dezvoltării personale. Pensionară de 82 de ani din China, cunoscută ca … Articolul Pensionară de 82 de ani din China pilotează drone și vinde online produse agricole apare prima dată în Main News.
18:00
AI-ul va transforma radical piața muncii, afectând sectoare esențiale precum finanțele și industriile creative. Impactul va fi colosal, iar inegalitățile sociale se vor adânci, ceea ce face necesară implementarea unor soluții precum venitul universal de bază și educarea populației pentru a se adapta noilor provocări. AI-ul va schimba substanțial piața muncii în sectoare cheie precum … Articolul Impactul AI-ului asupra pieței muncii și inegalităților din marile orașe apare prima dată în Main News.
18:00
Raphinha, atacantul brazilian al Barcelonei, este incert pentru meciul contra Real Sociedad din La Liga, după o accidentare recentă. Antrenorul Hansi Flick a declarat că jucătorul a realizat doar antrenamente în sală. Barcelona se află pe primul loc în ligă, cu 11 victorii și recent câștigată Supercupa Spaniei. Antrenorul Hansi Flick a declarat că Raphinha … Articolul Raphinha ar putea lipsi în următorul meci din La Liga pentru Barcelona apare prima dată în Main News.
18:00
Yoshua Bengio, cel mai citat cercetător mondial, devine optimist în legătură cu viitorul inteligenței artificiale. Lucrează la LawZero, o organizație nonprofit care dezvoltă soluții tehnice pentru a asigura siguranța AI. Bengio propune o nouă abordare prin „Scientist AI”, destinată să minimizeze riscurile și să promoveze binele global. Yoshua Bengio devine optimist în privința viitorului inteligenței … Articolul Cercetător de top: Încredere în omenire și soluții tehnice pentru AI apare prima dată în Main News.
