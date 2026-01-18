Reprezentantul special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii: Draga Ursula ”Pfizer” von der Leyen, nu-l provoca pe Daddy! Retrage cei 13 soldaţi trimişi în Groenlanda
News.ro, 18 ianuarie 2026 06:50
Kirill Dmitriev, reprezentant special al preşedintelui Rusiei pentru investiţii şi cooperare economică cu ţările străine, a declarat că Uniunea Europeană nu ar trebui să îl provoace pe preşedintele SUA, Donald Trump şi ar trebui să retragă personalul militar trimis în Groenlanda, informează TASS.
• • •
Acum 15 minute
07:10
Rusia vizează sistemul nuclear ucrainean de producere a energiei, a declarat duminică preşedintele Volodîmîr Zelenski, în contextul în care Kremlinul continuă să încerce să forţeze Ucraina să capituleze prin paralizarea reţelei sale energetice, relatează The Guardian.
Acum o oră
06:50
Paris - Cel puţin un rănit grav după ce un apartament s-a prăbuşit peste cel de dedesubt Alte 19 persoane au fost rănite uşor # News.ro
Un etaj al unui imobil din Paris, unde erau reunite aproximativ cincizeci de persoane, la o petrecere, s-a prăbuşit peste etajul inferior în noaptea de sâmbătă spre duminică, provocând rănirea gravă a unei persoane, au anunţat pompierii. citaţi de AFP.
06:50
06:40
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat o lovitură letală în Siria împotriva unui lider al unei grupări afiliate al-Qaida, despre care afirmă că avea legături directe cu un atacator ISIS care a ucis trei americani la începutul lunii decembrie, relatează CNN.
06:30
Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de până la 2 milioane de dolari, într-un portofoliu de 100 de milioane care ridică semne de întrebare # News.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziţionat obligaţiuni municipale şi corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari între jumătatea lunii noiembrie şi sfârşitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declaraţii financiare publicate la Washington, care ridică semne de întrebare legate de conflicte de interese, transmite Reuters.
Acum 2 ore
06:20
Israelul se opune alegerii făcute de Casa Albă privind liderii desemnaţi pentru „consiliul păcii”. # News.ro
Israelul a contestat alegerea de către Casa Albă a unor lideri mondiali care urmează să facă parte din aşa-numitul „consiliu al păcii” pentru Gaza, menit să supravegheze temporar guvernarea şi reconstrucţia fâşiei.
06:10
Directorii marilor companii americane critică timid intervenţiile lui Trump în economie, pe fondul temerilor de represalii # News.ro
Liderii mediului de afaceri din Statele Unite încep să îşi exprime rezervele faţă de politicile economice ale preşedintelui Donald Trump, însă o fac cu multă prudenţă şi fără confruntări directe, într-un climat dominat de teama unor posibile represalii politice, transmite Reuters.
Acum 4 ore
05:20
"Sentimental Value" a fost marele câştigător al celei de-a 38-a ediţii a European Film Awards, melodrama norvegiană a lui Joachim Trier câştigând premiul pentru Cel mai bun film, precum şi premiul pentru Cel mai bun regizor şi două premii pentru interpretare, acordate lui Stellan Skarsgard şi Renate Reinsve. Trier şi Eskil Vogt au câştigat, de asemenea, premiul pentru Cel mai bun scenariu pentru "Sentimental Value", iar Hania Rani a câştigat premiul pentru Cea mai bună coloană sonoră.
Acum 8 ore
00:30
CFR ia măsuri speciale în condiţiile gerului extrem prognozat pentru perioada 17-21 ianuarie/ Reprezentanţii companiei avertizează călătorii că sunt posibile întârzieri ale trenurilor, determinate de limitări tehnice punctuale # News.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17-21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece în toată ţara, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius. Astfel, lucrătorii companiei monitorizează permanent şinele, au activat sistemele de încălzire ale macazurilor şi supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică. CFR avertizează călătorii că gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau măsuri de siguranţă suplimentare care pot genera întârzieri ale trenurilor.
00:10
Manifestaţii în Iran: Autorităţile anunţă redeschiderea şcolilor care au fost închise timp de o săptămână # News.ro
Autorităţile iraniene au decis să redeschidă duminică şcolile din Teheran şi din alte oraşe, închise din 10 ianuarie din cauza valului de proteste din ţară, a informat agenţia de presă iraniană Isna, potrivit AFP.
17 ianuarie 2026
23:50
Echipa italiană Cagliari a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Juventus Torino, în etapa a 21-a din Serie A.
23:40
Vance şi Rubio vor participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia. Trump nu se află pe listă # News.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va conduce delegaţia americană la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, din Italia, şi va participa la ceremonia de deschidere, a anunţat sâmbătă Casa Albă, potrivit AP.
23:30
Cinci schiori au murit sâmbătă în urma a două avalanşe în regiunea Salzburg Pongau din vestul Austriei, au anunţat autorităţile, potrivit AP.
Acum 12 ore
23:20
23:10
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man intrat în minutul 71, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Fortuna Sittard, în etapa a 19-a din Eredivisie.
23:10
Un agent de poliţie de la Serviciul de Permise Auto Braşov, condamnat definitiv pentru luare de mită/ Acesta a cerut bani ca să urgenteze reprogramarea unei candidate la proba practică a examenului auto şi să o ajute să-l promoveze # News.ro
Un agent de poliţie de la Serviciul de Permise şi Înmatriculări Auto Braşov a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Braşov la trei ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită, a informat Direcţia Generală Anticorupţie (DGA). Potrivit sursei citate, poliţistul a cerut bani ca să urgenteze reprogramarea unei candidate la proba practică a examenului auto pentru obţinerea permisului de conducere şi să o ajute să-l promoveze.
23:00
Uniunea Europeană a promis un răspuns „ferm” la noile taxe vamale impuse statelor membre de către preşedintele american Donald Trump, în contextul în care Casa Albă şi-a intensificat campania de preluare a controlului asupra Groenlandei, relatează Politico.
23:00
Reuniune de urgenţă a ambasadorilor din UE, duminică, după anunţul lui Trump privind taxele vamale legate de Groenlanda # News.ro
Ambasadorii celor 27 de ţări membre ale Uniunii Europene se vor reuni duminică pentru o şedinţă de urgenţă, după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat o serie de taxe vamale crescute pentru aliaţii europeni, până când Statele Unite vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda, relatează Reuters.
22:50
Naţionala României a fost învinsă sâmbătă, în primul meci din grupa principală F, de reprezentativa Croaţiei, scor 17-9. Tricolorii mai au de jucat cu Georgia şi Grecia, în 19 şi 21 ianuarie, pentru un loc în primele 8.
22:40
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, remiză cu Lokomotiva Zagreb în grupa C a European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia croată Lokomotiva Zagreb, scor 28-28 (12-13), în etapa a II-a din grupa C a European League.
22:30
Uniunea Europeană a promis un răspuns „ferm” la noile taxe vamale impuse statelor membre de către preşedintele american Donald Trump, în contextul în care Casa Albă şi-a intensificat campania de preluare a controlului asupra Groenlandei, relatează Politico.
22:30
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-1, formaţia RB Leipzig, în etapa a 18-a din Bundesliga. Gazdele au condus cu 1-0 la pauză.
22:30
Meciul Rapid-Metaloglobus: Mihai Teja – E acelaşi scenariu, jucăm ca niciodată, pierdem ca întotdeauna! # News.ro
Mihai Teja, antrenorul echipei Metaloglobus, crede că formaţia sa nu are forţă în acest moment, în care a pierdut câţiva jucători, dar nu a adus niciunul în loc.
22:00
Suceava: Cinci persoane au fost rănite, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara şoselei, în dreptul localităţii Ciumârna/ Răniţii vor fi duşi la spital # News.ro
Cinci persoane au fost rănite, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara şoselei, sâmbătă seară, în dreptul localităţii Ciumârna. După ce le-a fost acordat primul ajutor la faţa locului, răniţii urmează să fie transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.
22:00
Un bebeluş de doar 27 de zile a murit de frig în Gaza. Este al optulea copil decedat în regiune în această iarnă # News.ro
Un bebeluş de doar 27 de zile a murit sâmbătă în Gaza din cauza frigului extrem, astfel că numărul copiilor din regiune care au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă a ajuns la opt, potrivit ministerului palestinian al sănătăţii, relatează The Guardian.
22:00
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 22-a din Superligă. Giuleştenii au trecut pe primul loc în clasament.
21:40
Echipa engleză Nottingham Forest a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu liderul din Premier League, Arsenal Londra, în etapa a 22-a a campionatului englez.
21:40
Liv Ullmann, actriţa şi regizoarea norvegiană nominalizată de două ori la Oscar, a primit premiul Academiei Europene de Film pentru întreaga carieră # News.ro
Liv Ullmann, actriţa şi regizoarea norvegiană nominalizată de două ori la Oscar, cunoscută mai ales pentru clasicele filme din anii 1970, precum „Strigăte şi şoapte” şi „Scene dintr-o căsnicie”, a primit premiul Academiei Europene de Film (EFA) pentru întreaga carieră.
21:30
Echipa naţională a Nigeriei a cucerit medalia de bronz a Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins sâmbătă seara, la Casablanca, naţionala Egiptului, cu scorul de 4-2, după lovituri de departajare.
21:30
Poliţiştii îi avertizează pe şoferi că la intrarea în Negreşti, dinspre municipiul Vaslui, şoseaua este acoperită de gheaţă, în urma unei avarii la reţeaua de apă/ Măsurile luate de Poliţie # News.ro
Poliţia Română îi avertizează pe şoferi că sâmbătă seară, pe DN 15D, la intrarea în Negreşti, dinspre municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, s-a format un strat de gheaţă pe aproximativ un kilometru, din cauza unei avarii a reţelei de apă. În urma avariei, apa s-a scurs pe carsabil şi a îngheţat, pe fondul temperaturilor scăzute din zonă.
21:20
Cluj: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce i-a luat telefonul unei femei, a obţinut prin ameninţări codul de acces al dispozitivului, iar apoi a împiedicat-o să iasă din locuinţă încuind uşa # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după i-a luat telefonul unei femei de 27 de ani, cu care se afla în locuinţă, iar prin ameninţări a obţinut codul de acces al dispozitivului. Bărbatul a împiedicat-o apoi să iasă din locuinţă închizând uşa, după care a agresat-o.
21:10
Georgianul Nika Egadze a câştigat titlul european la patinaj artistic pentru prima dată în carieră, sâmbătă, la Sheffield, după un program liber care i-a lăsat pe adversarii săi cu mult în urmă. Deja în frunte după programul scurt, el a câştigat şi programul liber, în timp ce mulţi dintre rivalii săi au comis numeroase greşeli, lăsându-i cale liberă pentru a cuceri titlul. Îmbrăcat în negru, Egadze, ultimul care a intrat pe gheaţă, a reuşit un program aproape fără greşeli, cu patru sărituri cvadruple, toate reuşite, relatează AFP.
21:00
Jafar Panahi îndeamnă cineaştii să ia atitudine la European Film Awards: „Tăcerea înseamnă complicitate la întuneric” # News.ro
Cea de-a 38-a ediţie a Premiilor Filmului European, care are loc sâmbătă seara la Berlin, a fost deschisă de regizorul iranian Jafar Panahi, care a vorbit despre teribilele vărsări de sânge şi opresiunea din ţara sa natală, precum şi despre importanţa de a lua atitudine.
20:50
Trump inaugurează, în Florida, un bulevard care-i poartă numele, în faţa proprietăţii sale Mar-a-Lago. ”Îmi voi aminti acest gest excepţional toată viaţa mea” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a inaugurat un bulevard care-i poartă numele, familiar coloanelor prezidenţiale, care leagă Aeroportul Internaţional din Palm Beach şi Mar-a-Lago, reşedinţa şi clubul său de golf private.
20:40
Oana Ţoiu, despre reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: Am discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării şi extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice # News.ro
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, informează, sâmbătă seară, că a discutat cu omologi a săi, la Reuniunea „Snow Meeting”, desfăşurată în ziua precedentă la Vilnius, Lituania, despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi despre nevoia de securitate maritimă, prin cooperare cu ţările riverane. „Pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă”, afirmă Ţoiu. Potrivit sursei citate, discuţiile au avut loc în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara şi a Summitului B9 din acest an de la Bucureşti, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi combaterea ameninţărilor hibride.
20:30
Primul eveniment al Anului Brâncuşi, organizat de Ambasada României în Cipru - Conferinţa „De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu” susţinută de Doina Lemny, expoziţie de fotografie şi documentare inedite - FOTO, VIDEO # News.ro
Primul eveniment al Anului Brâncuşi a fost organizat de Ambasada României în Cipru, de Ziua Culturii Naţionale. Doina Lemny, unul dintre cei mai renumiţi experţi internaţionali în opera lui Brâncuşi, a susţinut conferinţa „De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu”. De asemenea, publicul a putut vedea fotografii şi documentare inedite despre viaţa şi creaţia lui Constantin Brâncuşi.
20:00
Donald Trump anunţă că impune taxe vamale de până la 25% Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei, în două etape, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”, în care fac un ”joc periculos” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale - de până la 25% - produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”, relatează AFP.
20:00
R. Moldova - Premierul Alexandru Munteanu, întrebat despre unirea cu România: Ca o decizie personală, aş vota ”pentru”. Ca prim-ministru, trebuie să îndeplinesc voinţa majorităţii populaţiei, care a decis că obiectivul nostru e integrarea europeană-VIDEO # News.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, întrebat cu privire la afirmaţia preşedintelui Maia Sandu care a spus că ar vota pentru unirea cu România la un referendum pe această temă, că, personal, ar vota ”pentru”, dar că, în calitate de prim-ministru, trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei, care a decis că obiectivul ţării este integrarea europeană.
20:00
Meciul Farul-Hermannstadt: Eduard Florescu – N-am trăit în viaţa mea aşa ceva. Este inuman! # News.ro
Eduard Florescu, jucătorul echipei FC Hermannstadt, spune că nu a mai jucat niciodată pe un asemenea ger şi recunoaşte că e foarte greu să evoluezi pe o astfel de vreme.
19:50
Echipa spaniolă Mallorca a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, de gruparea Athletic Bilbao, în etapa a 20-a din La Liga. Vedat Muriqi a marcat toate golurile învingătorilor.
19:40
Echipa engleză Tottenham, pentru care Radu Drăguşin a fost rezervă, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa concitadinei West Ham United, în etapa a 22-a din Premier League.
19:30
Trump afirmă din nou, pentru a treia oară în 20 de zile, că l-a obligat pe Macron să scumpească medicamentele. ”Sper că mă ascultă, pentru că nu mă crede, dar mă crede. Este un om bun” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a reiterat - pentru a treia oară în mai puţin de 20 de zile -, la o masă rotuundă, la Washington, pe tema sănătăţii în mediul rural, că l-a obligat pe omologul său francez Emmanuel Macron să scumpească medicamentele în urma unor ameninţări cu taxe vamale, o poveste dezminţită de Palatul Élysée în decembrie 2025, relatează AFP.
19:20
Echipa sibiană FC Hermannstadt a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea Farul Constanţa, în etapa a 22-a din Superligă.
19:00
Baschet masculin: U BT Cluj pierde cu liderul Dubai Basketball, în Liga Adriatică; 10.000 de fani în BT Arena # News.ro
Liderul neînvins din Liga Adriatică, Dubai Basketball, s-a impus sâmbătă, în BT Arena, cu scorul de 110-93 (56-52), în faţa campioanei României, U BT Cluj, în etapa a XV-a. Mitch Creek (U BT) a fost MVP-ul partidei, cu 33 puncte. La meci au asistat 10.000 de spectatori, care au aplaudat spectacolul oferit de ambele echipe, calificate anterior în faza Top 8.
19:00
Von der Leyen la evenimentul semnării acordului UE–Mercosur: ”Când Europa şi Mercosur vorbesc împreună, lumea ascultă”; Acordul deschide oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni” # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut joi, la Asunción, un discurs la evenimentul semnării acordului de parteneriat UE–Mercosur, subliniind că va crea ”cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni”.
18:50
Locatarul Casei Albe l-a ”invitat” pe omologul său turc să facă parte din Consiliul Păcii în Fâşia Gaza, anunţă sâmbătă serviciul de comunicare al republicii turce, relatează AFP.
18:50
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Levante, în etapa a 20-a din La Liga.
18:50
Apelul umanitar pentru un salvamontist de 30 de ani, din Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor/ Şeful Salvamont: Ajutaţi un salvator să fie salvat! # News.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu
18:40
Handbal feminin: Minaur Baia Mare, a doua victorie şi lider în grupa A din European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia ungară Motherson Mosonmagyaróvári KC, scor 34-28 (19-15), şi este liderul grupei A din European League, după două etape (4 puncte).
18:30
Al Attiyah după ce a câştigat Raliul Dakar: Sunt convins că anul viitor vom lupta pentru a avea trei Dacia Sandriders pe podium # News.ro
Nasser Al Attiyah a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat Raliul Dakar, că la ediţia următoare Dacia Sandriders va lupta pentru toate cele trei locuri de pe podium.
