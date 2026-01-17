Liv Ullmann, actriţa şi regizoarea norvegiană nominalizată de două ori la Oscar, a primit premiul Academiei Europene de Film pentru întreaga carieră
News.ro, 17 ianuarie 2026 21:40
Liv Ullmann, actriţa şi regizoarea norvegiană nominalizată de două ori la Oscar, cunoscută mai ales pentru clasicele filme din anii 1970, precum „Strigăte şi şoapte” şi „Scene dintr-o căsnicie”, a primit premiul Academiei Europene de Film (EFA) pentru întreaga carieră.
• • •
Suceava: Cinci persoane au fost rănite, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara şoselei, în dreptul localităţii Ciumârna/ Răniţii vor fi duşi la spital # News.ro
Cinci persoane au fost rănite, după ce maşina în care se aflau s-a răsturnat în afara şoselei, sâmbătă seară, în dreptul localităţii Ciumârna. După ce le-a fost acordat primul ajutor la faţa locului, răniţii urmează să fie transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.
Un bebeluş de doar 27 de zile a murit de frig în Gaza. Este al optulea copil decedat în regiune în această iarnă # News.ro
Un bebeluş de doar 27 de zile a murit sâmbătă în Gaza din cauza frigului extrem, astfel că numărul copiilor din regiune care au decedat din cauza hipotermiei în această iarnă a ajuns la opt, potrivit ministerului palestinian al sănătăţii, relatează The Guardian.
Echipa bucureşteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea Metaloglobus, în etapa a 22-a din Superligă. Giuleştenii au trecut pe primul loc în clasament.
Echipa engleză Nottingham Forest a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu liderul din Premier League, Arsenal Londra, în etapa a 22-a a campionatului englez.
Echipa naţională a Nigeriei a cucerit medalia de bronz a Cupei Africii pe Naţiuni, după ce a învins sâmbătă seara, la Casablanca, naţionala Egiptului, cu scorul de 4-2, după lovituri de departajare.
Poliţiştii îi avertizează pe şoferi că la intrarea în Negreşti, dinspre municipiul Vaslui, şoseaua este acoperită de gheaţă, în urma unei avarii la reţeaua de apă/ Măsurile luate de Poliţie # News.ro
Poliţia Română îi avertizează pe şoferi că sâmbătă seară, pe DN 15D, la intrarea în Negreşti, dinspre municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, s-a format un strat de gheaţă pe aproximativ un kilometru, din cauza unei avarii a reţelei de apă. În urma avariei, apa s-a scurs pe carsabil şi a îngheţat, pe fondul temperaturilor scăzute din zonă.
Cluj: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce i-a luat telefonul unei femei, a obţinut prin ameninţări codul de acces al dispozitivului, iar apoi a împiedicat-o să iasă din locuinţă încuind uşa # News.ro
Un bărbat din judeţul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după i-a luat telefonul unei femei de 27 de ani, cu care se afla în locuinţă, iar prin ameninţări a obţinut codul de acces al dispozitivului. Bărbatul a împiedicat-o apoi să iasă din locuinţă închizând uşa, după care a agresat-o.
Georgianul Nika Egadze a câştigat titlul european la patinaj artistic pentru prima dată în carieră, sâmbătă, la Sheffield, după un program liber care i-a lăsat pe adversarii săi cu mult în urmă. Deja în frunte după programul scurt, el a câştigat şi programul liber, în timp ce mulţi dintre rivalii săi au comis numeroase greşeli, lăsându-i cale liberă pentru a cuceri titlul. Îmbrăcat în negru, Egadze, ultimul care a intrat pe gheaţă, a reuşit un program aproape fără greşeli, cu patru sărituri cvadruple, toate reuşite, relatează AFP.
Jafar Panahi îndeamnă cineaştii să ia atitudine la European Film Awards: „Tăcerea înseamnă complicitate la întuneric” # News.ro
Cea de-a 38-a ediţie a Premiilor Filmului European, care are loc sâmbătă seara la Berlin, a fost deschisă de regizorul iranian Jafar Panahi, care a vorbit despre teribilele vărsări de sânge şi opresiunea din ţara sa natală, precum şi despre importanţa de a lua atitudine.
Trump inaugurează, în Florida, un bulevard care-i poartă numele, în faţa proprietăţii sale Mar-a-Lago. ”Îmi voi aminti acest gest excepţional toată viaţa mea” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a inaugurat un bulevard care-i poartă numele, familiar coloanelor prezidenţiale, care leagă Aeroportul Internaţional din Palm Beach şi Mar-a-Lago, reşedinţa şi clubul său de golf private.
Oana Ţoiu, despre reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: Am discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării şi extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice # News.ro
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, informează, sâmbătă seară, că a discutat cu omologi a săi, la Reuniunea „Snow Meeting”, desfăşurată în ziua precedentă la Vilnius, Lituania, despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi despre nevoia de securitate maritimă, prin cooperare cu ţările riverane. „Pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă”, afirmă Ţoiu. Potrivit sursei citate, discuţiile au avut loc în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara şi a Summitului B9 din acest an de la Bucureşti, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi combaterea ameninţărilor hibride.
Primul eveniment al Anului Brâncuşi, organizat de Ambasada României în Cipru - Conferinţa „De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu” susţinută de Doina Lemny, expoziţie de fotografie şi documentare inedite - FOTO, VIDEO # News.ro
Primul eveniment al Anului Brâncuşi a fost organizat de Ambasada României în Cipru, de Ziua Culturii Naţionale. Doina Lemny, unul dintre cei mai renumiţi experţi internaţionali în opera lui Brâncuşi, a susţinut conferinţa „De la studioul parizian la ansamblul monumental de la Târgu Jiu”. De asemenea, publicul a putut vedea fotografii şi documentare inedite despre viaţa şi creaţia lui Constantin Brâncuşi.
Donald Trump anunţă că impune taxe vamale de până la 25% Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei, în două etape, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”, în care fac un ”joc periculos” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale - de până la 25% - produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”, relatează AFP.
R. Moldova - Premierul Alexandru Munteanu, întrebat despre unirea cu România: Ca o decizie personală, aş vota ”pentru”. Ca prim-ministru, trebuie să îndeplinesc voinţa majorităţii populaţiei, care a decis că obiectivul nostru e integrarea europeană-VIDEO # News.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, întrebat cu privire la afirmaţia preşedintelui Maia Sandu care a spus că ar vota pentru unirea cu România la un referendum pe această temă, că, personal, ar vota ”pentru”, dar că, în calitate de prim-ministru, trebuie să îndeplinească voinţa majorităţii populaţiei, care a decis că obiectivul ţării este integrarea europeană.
Meciul Farul-Hermannstadt: Eduard Florescu – N-am trăit în viaţa mea aşa ceva. Este inuman! # News.ro
Eduard Florescu, jucătorul echipei FC Hermannstadt, spune că nu a mai jucat niciodată pe un asemenea ger şi recunoaşte că e foarte greu să evoluezi pe o astfel de vreme.
Echipa spaniolă Mallorca a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, de gruparea Athletic Bilbao, în etapa a 20-a din La Liga. Vedat Muriqi a marcat toate golurile învingătorilor.
Echipa engleză Tottenham, pentru care Radu Drăguşin a fost rezervă, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa concitadinei West Ham United, în etapa a 22-a din Premier League.
Trump afirmă din nou, pentru a treia oară în 20 de zile, că l-a obligat pe Macron să scumpească medicamentele. ”Sper că mă ascultă, pentru că nu mă crede, dar mă crede. Este un om bun” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a reiterat - pentru a treia oară în mai puţin de 20 de zile -, la o masă rotuundă, la Washington, pe tema sănătăţii în mediul rural, că l-a obligat pe omologul său francez Emmanuel Macron să scumpească medicamentele în urma unor ameninţări cu taxe vamale, o poveste dezminţită de Palatul Élysée în decembrie 2025, relatează AFP.
Echipa sibiană FC Hermannstadt a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea Farul Constanţa, în etapa a 22-a din Superligă.
Baschet masculin: U BT Cluj pierde cu liderul Dubai Basketball, în Liga Adriatică; 10.000 de fani în BT Arena # News.ro
Liderul neînvins din Liga Adriatică, Dubai Basketball, s-a impus sâmbătă, în BT Arena, cu scorul de 110-93 (56-52), în faţa campioanei României, U BT Cluj, în etapa a XV-a. Mitch Creek (U BT) a fost MVP-ul partidei, cu 33 puncte. La meci au asistat 10.000 de spectatori, care au aplaudat spectacolul oferit de ambele echipe, calificate anterior în faza Top 8.
Von der Leyen la evenimentul semnării acordului UE–Mercosur: ”Când Europa şi Mercosur vorbesc împreună, lumea ascultă”; Acordul deschide oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni” # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut joi, la Asunción, un discurs la evenimentul semnării acordului de parteneriat UE–Mercosur, subliniind că va crea ”cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru ”700 de milioane de cetăţeni”.
Locatarul Casei Albe l-a ”invitat” pe omologul său turc să facă parte din Consiliul Păcii în Fâşia Gaza, anunţă sâmbătă serviciul de comunicare al republicii turce, relatează AFP.
Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Levante, în etapa a 20-a din La Liga.
Apelul umanitar pentru un salvamontist de 30 de ani, din Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor/ Şeful Salvamont: Ajutaţi un salvator să fie salvat! # News.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu
Handbal feminin: Minaur Baia Mare, a doua victorie şi lider în grupa A din European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia ungară Motherson Mosonmagyaróvári KC, scor 34-28 (19-15), şi este liderul grupei A din European League, după două etape (4 puncte).
Al Attiyah după ce a câştigat Raliul Dakar: Sunt convins că anul viitor vom lupta pentru a avea trei Dacia Sandriders pe podium # News.ro
Nasser Al Attiyah a declarat, sâmbătă, după ce a câştigat Raliul Dakar, că la ediţia următoare Dacia Sandriders va lupta pentru toate cele trei locuri de pe podium.
Ilie Bolojan: Pentru România, cel mai important capitol de investiţie anul acesta este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din PNRR/ Ce a mai discutat premierul la Botoşani # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Botoşani, după întâlnirea cu autorităţile locale şi economice ale judeţului, că cel mai important capitol de investiţie anul acesta pentru România este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Bolojan a spus că a mai discutat cu autorităţile judeţene despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” şi despre un posibil proiect de investiţii teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare. Potrivit premierului, discuţiile au vizat şi măsurile privind reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme legate de blocaje în administraţie.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Udinese, în etapa a 21-a din Serie A.
Mario Draghi, distins cu Premiul Carol Cel Mare, pentru angajamentul său în favoarea construcţiei europene. ”Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi”, avertizează fostul preşedinte BCE # News.ro
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), italianul Mario Draghi - creditat cu salvarea euro de la prăbuşire în 2012, care avertizează neîncetat împotriva unei ”agonii lente” a Bătrânului Continent -, a primit Premiul Carol Cel Mare (Charlemagne) pentru contribuţia sa la unitatea europeană, anunţă sâmbătă organizatorii, avertizând că Europa este necesar să-şi consolideze de urgenţă economia, relatează AFP.
Mijlocaşul ofensiv spaniol în vârstă de 18 ani, Dro Fernandez, de la FC Barcelona, ar urma să se alăture echipei Paris Saint-Germain şi să devină prima achiziţie a clubului parizian din această iarnă.
Tony Blair intră în Consiliul Păcii al Fâşiei Gaza şi salută ”leadershipul” lui Donald Trump # News.ro
Fostul premier britanic Tony Blair salută ”leadershipul” lui Donald Trump după ce preşedintele american l-a numit în Consiliul Păcii al Fâşiei Gaza, o instanţă creată de către Casa Albă, în cadrul căreia va face parte din Comitetul Executiv, alături de mai multe figuri de prim-plan ale administraţiei americane, ca de exemplu secretarul de Stat american Marco Rubio, relatează AFP.
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu/ Noua reglementare stabileşte situaţiile în care cetăţenii pot fi înregistraţi # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, sâmbătă după-amiază, că a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate. Potrivit legii, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi doar în măsura în care permit circumstanţele. Datele sunt păstrate cel mult şase luni şi apoi distruse, exceptând cazul în care sunt probe în justiţie. „Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor”, afirmă preşedintele. Aministraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene pentru introducerea tehnică a noului sistem.
Valeriu Stoica, întrebat ce ar însemna pentru PSD o alianţă cu AUR: Moarte politică / PSD va fi înghiţit de AUR / Deja electoratul PSD s-a diluat, dar o asemenea alianţă la guvernare cu AUR ar fi fatală pentru PSD # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că o alianţă la guvernare a PSD cu AUR ar însemna moartea politică a social-democraţilor. Stoica a afirmat că electoratul PSD deja s-a diluat, iar o asemenea alianţă va fi fatală pentru social-democraţi, care vor fi înghiţiţi de AUR.
Brazilia: Sao Paulo l-a demis pe preşedintele Julio Casares, acuzat de deturnare de fonduri # News.ro
Preşedintele clubului Sao Paulo FC, Julio Casares, a fost demis din funcţie, vineri, a anunţat clubul brazilian după deschiderea unei anchete poliţieneşti privind acuzaţii de deturnare de fonduri.
UPDATE - Intervenţie pentru salvarea unui copil de cinci ani, căzut în apă, în parcul Romanescu din Craiova /Copilul ar fi ţinut în braţe de un adult care a intrat după el, iar cei doi nu pot ieşi la mal / Copilul a fost scos din apă - FOTO, VIDEO # News.ro
Pompierii din Dolj intervin, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Conform primelor informaţii, după copil ar fi intrat un adult care îl ţine în braţe pe copil, dar cei doi nu pot ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.
Valeriu Stoica, referitor la situaţia ministrului Justiţiei Radu Marinescu: Dacă există un verdict academic care să confirme suspiciunea de plagiat, cred că ar trebui să îl dea cineva afară # News.ro
Fostul ministru al Justiţiei Valeriu Stoica a declarat, referitor la situaţia ministrului Justiţiei Radu Marinescu, vizat de cuzaţii de palgiat, că, dacă există un verdict academic care să confirme suspiciunea de plagiat, ”ar trebui să îl dea cineva afară”.
Valeriu Stoica: De vreo opt ani PNL este într-o convieţuire mai apropiată sau îndepărtată cu PSD. Asta a creat nişte legături, nişte consolidări / Opoziţia pe care o are PSD faţă de Bolojan are uneori sprijin şi din PNL, ceea ce nu este în regulă # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar acest lucru a creat legături şi consolidări între cele două partide. Stoica a explicat că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de acestea şi de aceea opoziţia pe care o are PSD faţă de premier are uneori sprijin şi din interiorul PNL ceea ce nu este în regulă.
Mii de oameni manifestează la Copenhaga împotriva ambiţiilor lui Trump în Groenlanda. ”Make America Go Away”, ”USA already has too much ice”. 11 membri ai Congresului SUA în vizită. Chris Coons salută 225 de ani de alianţă cu regatul # News.ro
Mii de manifestanţi s-au adunat sâmbătă la Copenhaga, în Danemarca, pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a pune mâna pe Groenlanda, relatează AFP.
Valeriu Stoica, despre blocajul de la CCR: Închipuiţi-vă la un meci de fotbal, arbitrul iese de pe teren şi spune ”Nu arbitrez pentru că tuşesc sau pentru că nu-mi place de arbitrul de margine” / Precedentul este extrem de periculos # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a comparat blocajul de la Curtea Constituţională a României (CCR) pe tema legii care modifică pensiile magistraţilor cu un meci de fotbal în care arbitrul iese de pe teren şi anunţă că nu mai arbitrează pentru că nu îi place de arbitrul de margine sau pentru că tuşeşte, fostul lider liberal apreciind că precedentul creat prin neprezentarea unor judecători CCR la şedinţă este unul extrem de periculos şi ar putea genera situaţii asemănătoare la nesfârşit.
Khamenei, îl acuză pe Trump că este ”vinovat de victimele” manifestaţiilor din Iran. ”Prin harul lui Allah, naţiunea iraniană trebuie să le rupă spatele răzvrătiţilor, aşa cum a rupt spatele răzvrătirii”, cere el. ”A fost un complot american” # News.ro
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, le cere sâmbătă autorităţilor ”să le rupă spatele răzvrătiţilor” şi atribuie ”victimele” preşedintelui american Donald Trump, după reprimarea unui val de manifestaţii împotriva puterii, a cărui reprimare s-a soldat cu mii de morţi, relatează AFP.
Schiorul elveţian Marco Odermatt a dominat, sâmbătă, coborârea de la Wengen, semnificativ scurtată din cauza vântului, obţinând a patra victorie consecutivă în faţa publicului său şi consolidându-şi avansul în clasamentul general.
La un an după ce a avut probleme cardiace, mijlocaşul Edoardo Bove îşi va putea relua cariera # News.ro
Mijlocaşul italian Edoardo Bove, care a suferit un infarct în timpul unui meci pe 1 decembrie 2024, a fost eliberat, sâmbătă, de AS Roma şi îşi va putea relua cariera, cel mai probabil în Anglia.
Echipa UTA Arad a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă.
Valeriu Stoica: Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator / Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, este şi un bun şofer. Ştie încotro să meargă şi ştie cum să meargă # News.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica consideră că premierul Ilie Bolojan este un administrator responsabil şi un bun negociator, pentru că dacă nu ar fi fost, atunci nu rezista acestui conflict permanent din interiorul coaliţiei. Stoica a afirmat că dacă nu a explodat coaliţia este în primul rând meritul lui Bolojan, care a ştiut să ţină echilibrul. Fostul lider liberal a mai declarat că Bolojan nu este doar un bun mecanic de maşină, ci şi un bun şofer, care ştie unde şi cum să meargă.
Vâlcea - Doi bărbaţi au suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o butelie care avea scăpări de gaze # News.ro
Doi bărbaţi au suferit arsuri după un incendiu izbucnit la o butelie care avea scăpări de gaze, în localitatea Prundeni, din judeţul Vâlcea. Una dintre victime are arsuri pe 30% din suprafaţa corporală, iar cealaltă, pe 10 - 15%.
Elon Musk, ironizat pe Internet după ce dezvăluie că fiica sa poartă numele unei vrăji din jocul Elden Ring # News.ro
Patronul Tesla şi X Elon Musk este ironizat pe Internet, în ultimele zile, după ce a dezvăluit săptămâna trecută că i-a dat fiicei sale în vârstă de patru ani - Comet Azure -, numele ”celei mai puternice vrăji din Elden Ring”, în pofida faptului că nu are tocmai un palmares impresionant în acest joc video.
Schi alpin: Nicol Delago a câştigat proba de coborâre de la Tarvisio / Lindsey Vonn a ocupat locul 3 # News.ro
Italianca Nicol Delago şi-a asigurat, sâmbătă, prima victorie în Cupa Mondială de schi, câştigând proba de coborâre de la Tarvisio, Italia, unde americanca Lindsey Vonn a terminat pe locul trei.
