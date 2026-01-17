Liv Ullmann, actriţa şi regizoarea norvegiană nominalizată de două ori la Oscar, a primit premiul Academiei Europene de Film pentru întreaga carieră

18:10

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, la Botoşani, după întâlnirea cu autorităţile locale şi economice ale judeţului, că cel mai important capitol de investiţie anul acesta pentru România este să absoarbă, până în luna august, cele 10 miliarde de euro din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Bolojan a spus că a mai discutat cu autorităţile judeţene despre „infrastructura conectivă” a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi, în contextul aprobării de către Comisia Europeană a programului SAFE pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru „două capete de autostradă” şi despre un posibil proiect de investiţii teritoriale integrate, pe modelul regiunii de sud-est, în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare. Potrivit premierului, discuţiile au vizat şi măsurile privind reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme legate de blocaje în administraţie.