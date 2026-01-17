CFR ia măsuri speciale în condiţiile gerului extrem prognozat pentru perioada 17-21 ianuarie/ Reprezentanţii companiei avertizează călătorii că sunt posibile întârzieri ale trenurilor, determinate de limitări tehnice punctuale

18:50

Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu