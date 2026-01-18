De ce Papa nu poate fi donator de organe, deși Biserica spune „da”. Adevărul despre credință și tradiție
Cancan.ro, 18 ianuarie 2026 08:20
Pare o contradicție care stârnește uimire: Biserica Catolică susține donarea de organe, iar papii vorbesc deschis despre acest gest ca despre o formă supremă de caritate. Și totuși, un papă nu poate fi, în realitate, […]
Acum 5 minute
08:50
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather # Cancan.ro
Prognozele meteorologice pentru luna mai 2026 indică un scenariu neobișnuit pentru zonele montane înalte din România, unde iarna pare că refuză să părăsească complet peisajul, chiar și la final de primăvară. Potrivit estimărilor publicate de […]
Acum 15 minute
08:40
Află cine este creierul din spatele imperiului financiar Zlatan. Povestea femeii care a refuzat să fie „doar soția unui fotbalist” # Cancan.ro
În spatele unuia dintre cei mai carismatici și bogați fotbaliști din istorie nu se află o „soție de stadion”, ci o femeie de afaceri dură, calculată și extrem de discretă. Helena Seger este partenera de […]
08:40
Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană # Cancan.ro
Competiția Survivor scoate ce e mai rău din concurenți și reușește să îi pună în situații greu de dus. Recent, o concurentă a mărturisit că nu mai rezistă în aceste condiții extreme. Toate detaliile în articol. Ediția […]
Acum o oră
08:20
08:20
Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună. – […]
Acum 2 ore
07:50
Cum arată locuința de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor? Cât plătește chirie, lunar # Cancan.ro
Cristian Boureanu este chiriaș într-un apartament de lux din Capitală. Fostul deputat s-a mutat în locuință în anul 2019, după ce a fost eliberat din închisoare. Cât plătește chirie acolo? La acea vreme, apartamentul era […]
07:40
Antipasti ca pe vremea Romei Antice. Pasta Queen îți arată cum făceau romanii frittata înainte să fie cool # Cancan.ro
Amore mio, apropie-te puțin, că azi nu facem orice rețetă banală. Azi gătim antipasti de pe vremea Romei Antice, când romanii știau să trăiască bine, să mănânce bine și să nu se streseze inutil. Pasta […]
07:30
Mara Bănică a reușit să atragă atenția publicului nu doar prin activitatea sa jurnalistică, ci și printr-o transformare fizică spectaculoasă. În decurs de aproximativ două luni, cunoscuta jurnalistă a reușit să slăbească 15 kilograme, urmând […]
07:20
O relicvă antică despre care se spune că ar fi fost așezată pe capul lui Iisus Hristos la răstignirea sa s-a întors la Notre-Dame, la cinci ani după ce a fost salvată din incendiul care […]
07:10
Horoscop rune azi, 18 decembrie 2026. Runa Albă aduce cu ea ziua concluziilor și a acceptării # Cancan.ro
Horoscop rune azi, 18 decembrie 2026. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal. Mesajele lor nu sunt predicții absolute, ci […]
07:00
„Bună dimineața la cafeluță”, din mers! Alexia Eram, Andreea Berecleanu și Oana Matache s-au energizat pe grabă # Cancan.ro
E weekend, astfel că a venit momentul să vă răsfățăm cu un nou TOP! De data aceasta vă propunem unul în ton cu ora matinală la care probabil că citiți acest articol. Top fete grăbite […]
Acum 4 ore
06:40
Cartea de tarot a zilei de 18 ianuarie 2026. Trei de Săbii – mesajul zilei despre durere, adevăr și puterea de a merge mai departe # Cancan.ro
Cartea de tarot a zilei de 18 ianuarie 2026. Cartea Trei de Săbii apare atunci când sufletul este pus la încercare. Ea vorbește despre momente de tristețe, dezamăgire sau pierdere, dar și despre puterea ascunsă […]
06:10
Horoscop chinezesc azi, 18 ianuarie 2026. Jucăușa maimuță aduce ziua deciziilor rapide și a adaptării pentru toate zodiile # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 18 ianuarie 2026. Ziua de azi este marcată de energia schimbării rapide, iar Maimuța este zodia care dă tonul: adaptabilă, intuitivă și mereu cu un pas înainte. Deciziile inspirate, curajul de a […]
06:00
Larisa Popa s-a relansat în HoReCa, dar nu alături de Pescobar, așa cum ne-a obișnuit. Șatena și omul de afaceri și-au separat drumurile în urmă cu 2 ani și nici că au mai fost văzuți împreună de atunci. Ea s-a […]
05:50
„Dieta Moromete” nu este o dietă clasică, cu reguli rigide, liste de alimente permise și interdicții drastice. Este mai degrabă o lecție de viață aplicată alimentației, o metaforă simplă, dar extrem de puternică, despre limite, […]
05:40
Prognoza meteo, azi 18 ianuarie 2026. Vreme rece în toată România, ger dimineața, temperaturi negative în aproape toate regiunile # Cancan.ro
Prognoza meteo, azi 18 ianuarie 2026. Vremea în România va fi rece, cu valori termice sub zero grade în cea mai mare parte a țării și cer predominant senin sau cu nori sparți, potrivit estimărilor […]
Acum 8 ore
01:00
Meghan Markle nu a mai vizitat Anglia de aproape patru ani, însă Ducesa de Sussex ar putea lua în calcul o revenire în țara natală a soțului ei, Prince Harry, chiar în această vară. Harry […]
Acum 12 ore
00:40
În urmă cu 15 ani, imediat după criza financiară globală, turismul românesc intra într-o zonă de avarie severă. Hoteluri goale, agenții închise, români care renunțau la vacanțe și un discurs oficial rupt de realitate. Privind […]
00:20
Horoscop 18 ianuarie 2026. Zodia care decide să își schimbe complet viața, după o perioadă grea # Cancan.ro
Horoscop 18 ianuarie 2026. Află zodia care decide să își schimbe complet viața după o perioadă grea, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Duminica îți aduce nevoia de resetare totală. […]
17 ianuarie 2026
23:50
Codin Maticiuc, confesiuni rare despre familie: „Cea mai grea în rolul de tată este neputința” # Cancan.ro
Codin Maticiuc vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre neputințele rolului de părinte, despre cum face față problemelor de sănătate ale mamei sale și despre cum arată, în realitate, relația cu soția sa, Ana, dincolo de […]
23:40
„The Bride!” (2026) – Frankenstein renaște din nou. Maggie Gyllenhaal rescrie mitul cu Christian Bale și Jessie Buckley # Cancan.ro
După succesul răsunător al debutului său regizoral, The Lost Daughter, Maggie Gyllenhaal revine cu The Bride!, o reinterpretare îndrăzneață a mitului Frankenstein. Filmul, programat pentru lansare în martie 2026, promite un amestec intens de horror, […]
23:20
Amendă de radar pentru iubirea interzisă din showbizul românesc. Fotografia rară care spune totul despre povestea celor doi # Cancan.ro
Pe adresa CANCAN.RO a ajuns o fotografie cu valoare de document sentimental. Nu e doar o poză cu două vedete tinere, surprinse pe fugă. Este o amendă de radar pentru o iubire mare, intensă, dar […]
23:20
Kianna Underwood, fosta vedetă Nickelodeon cunoscută pentru rolurile din „All That” și „Little Bill”, a murit la doar 33 de ani într-un tragic accident cu fugă de la locul faptei petrecut vineri dimineață în Brooklyn. […]
23:00
Întrucât conflictele din întreaga lume nu dau semne că se vor sfârși în curând, se vorbește mult despre un război nuclear pe scena internațională. Iar în cazul unui război nuclear, se pare că unele țări […]
22:50
Împărăteasa cu stetoscop și pantofi galbeni. Cum a traversat Oana Cuzino medicina, televiziunea, banii grei și două tragedii # Cancan.ro
Există femei care apar la televizor și există femei care trec prin epoci. Oana Cuzino face parte din a doua categorie. Medic cu diplomă, vedetă TV fără isterie, soție de oameni puternici, martoră la bani, […]
22:30
Moartea lui Ioan Crâsnic, singurul antrenor român care a participat la opt ediții ale Jocurilor Olimpice, marchează dispariția uneia dintre cele mai importante figuri ale luptelor românești. Federația Română de Lupte a anunțat trecerea sa […]
22:20
Continentul african găzduiește un număr mare de minuni ale naturii, iar Lacul Natron se numără în mod clar printre ele. Un exemplu clar de bizar și fascinant, lacul atrage atenția pasionaților de natură și pentru […]
22:00
După atacurile de la Măruță, artista continuă dezvăluirile! Andreea Bălan: „Trebuie să fii asumat” # Cancan.ro
Andreea Balan a fost, din nou, în centrul atenției după cea mai recentă apariție a sa în cadrul emisiunii: La Măruță! Vedeta, invitată la una dintre rubricile celebrei emisiuni care se va închide după 18 […]
22:00
Un vinuț la ceas de seară. Cătălin Măruță e bine-mersi, după ce i-a “lucrat” pe șefii de la Pro TV # Cancan.ro
Cătălin Măruță nu dă niciun semn că ar fi trist după anunțul că emisiunea sa e pe făraș la ProTV. Prezentatorul pare să aibă proiecte consistente în continuare, iar CANCAN.RO l-a surprins împreună cu colega […]
21:30
Andreea Bălan s-a autopropus la Pro TV, în direct. Momentul în care Cătălin Măruță a ignorat-o total # Cancan.ro
Andreea Bălan revine din nou în centrul atenției după apariția sa în emisiunea „La Măruță”, unde a participat la rubrica sosurilor picante. Deși venise pentru a promova comedia „Un weekend criminal”, lansată în cinematografe în […]
21:00
Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă: „Te aștept la lecții!” # Cancan.ro
Apariția Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, într-o ediție dedicată rubricii „sosurilor picante”, a adus în discuție mai multe nume din industria divertismentului, în contextul unor întrebări directe adresate invitatei. Artista a venit în platou […]
20:10
Medicii avertizează asupra unei creșteri accelerate a cazurilor de norovirus și solicită populației să manifeste responsabilitate, în special prin evitarea locului de muncă atunci când apar simptome specifice. Virusul, cunoscut pentru gradul ridicat de contagiozitate, […]
Acum 24 ore
19:30
Un nou episod seismic a fost înregistrat în România sâmbătă, 17 ianuarie 2026, când zona Vrancea a generat două cutremure succesive, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Activitatea […]
19:30
Modificările fiscale nu o sperie! Oana Roman: „Îmi depun declarația la ANAF, se poate vedea pe cifre” # Cancan.ro
Oana Roman este una dintre persoanele publice cele mai urmărite, atât la tv, cât și din online. Cu peste un sfert de milion de urmăritori pe Instagram, vedeta nu se sfiește să se expună reală, […]
18:40
Laura Cosoi, primele imagini cu burtica de gravidă! Mesajul transmis de prezentatoare i-a topit pe urmăritori # Cancan.ro
Laura Cosoi trăiește o perioadă importantă din viața sa, după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Prezentatoarea TV a publicat primele imagini în care își arată burtica de gravidă, iar fotografiile […]
17:50
Un semn zodiacal este adesea evidențiat pentru capacitatea sa de a rămâne ferm chiar și în cele mai dificile situații. Asociat cu rezistența interioară, transformarea profundă și abilitatea de a continua atunci când alții se […]
17:20
Prof. dr. Vlad Ciurea, despre alimentul care scade colesterolul rapid: „Se știe de 5000 de ani lucrul acesta, de la vechile popoare” # Cancan.ro
Prof. dr. Vlad Ciurea a vorbit recent despre un aliment considerat de mii de ani un adevărat sprijin pentru organism, datorită efectelor sale puternice asupra sistemului imunitar. Specialistul afirmă că usturoiul are proprietăți remarcabile, fiind […]
16:50
Alina Eremia și Edi Barbu, căsnicie cu termen de valabilitate? Vica Blochina dă verdictul: ”Nu va dura” # Cancan.ro
Vica Blochina a dezvăluit adevărul care stă în spatele celor mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Invitată în emisiunea CANCAN EXCLUSIV, vedeta a vorbit despre ce urmează în anul 2026 pentru noi toți și a […]
16:40
Ajunşi deja la jumătatea primei zi de weekend, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc care să te relaxeze şi să te amuze pe cinste. Pregăteşte-te să îţi iei doza de râs de astăzi. -Cum a fost […]
16:30
Test de perspicacitate | Acești doi iepurași par identici, dar nu sunt. Identificați cele 3 diferențe! # Cancan.ro
CANCAN.RO ți-a pregătit provocarea vizuală a zilei de sâmbătă. De această dată, nu este vorba despre cifre sau calcule, ci despre atenție la detalii. În fața ta se află doi iepurași adorabili. La prima vedere, […]
15:50
Ștefan a murit în timp ce se dădea cu sania. Joaca periculoasă i-a adus sfârșitul adolescentului # Cancan.ro
Un moment care trebuia să fie distractiv s-a terminat printr-o tragedie de nedescris. Ștefan, un tânăr în vârstă de 17 de ani, s-a stins dintr-o joacă cu prietenul lui. Cei doi se dădeau pe o sanie trasă […]
15:50
Un val de reacții a fost stârnit în spațiul public după apariția Andreei Bălan în emisiunea „La Măruță”, unde artista a ales să adopte o atitudine directă și să vorbească deschis despre antipatiile sale din […]
15:50
Tot ceea ce trebuie să știi despre Work and Travel 2026. Visul american e mai aproape decât crezi # Cancan.ro
Se pare că vara lui 2026 sună deja bine pentru mulți studenți români! Programul Work and Travel SUA rămâne popular și în acest an. CANCAN.RO îți spune tot ceea ce trebuie să știi pentru a […]
15:40
Pentru milioane de români, pensia este percepută ca o certitudine care vine odată cu vârsta și anii de muncă. În realitate, sistemul public de pensii funcționează pe baza unor reguli rigide, iar orice abatere – […]
15:30
Orașul din România în care localnicii nu mai plătesc impozite si taxe. Vor plăti pentru salubrizare doar 100 de lei de persoană # Cancan.ro
Un oraș din România se pregătește să facă un pas rar întâlnit în administrația locală: eliminarea aproape completă a taxelor și impozitelor locale pentru persoanele fizice. Este vorba despre Vicovu de Sus, din județul Suceava, […]
15:10
Alimentul adorat de pensionarii români care îți scurtează viața cu 10 ani. Medicul Vlad Ciurea avertizează: „Este otravă pentru creier!” # Cancan.ro
Un produs alimentar extrem de răspândit în gospodăriile din România, în special în rândul persoanelor vârstnice, se află tot mai des în atenția specialiștilor în sănătate din cauza efectelor sale negative asupra organismului. Este vorba […]
14:50
Zodia care riscă să piardă TOT în 2026: bani, job, soție. Avertismentul numerologului Mihai Voropchievici # Cancan.ro
Anul 2026 a venit cu schimbări radicale pentru toate zodiile, dar una dintre ele va simți cum viața i se dă peste cap și riscă să piardă tot dacă se lasă purtată de val. Mihai Voropchievici a lansat avertismentul […]
14:40
S-au afișat noile taxe pe 2026! Iată cum verifici online, în 2 minute, dacă ești pe lista datornicilor! # Cancan.ro
Taxele și impozitele au explodat, iar românii riscă penalități usturătoare dacă nu iși verifică la timp obligațiile. Datorii uitate sau necunoscute pot apărea atât la ANAF, cât și la primării, în funcție de salarii, chirii, […]
14:30
Vouchere de vacanță pentru bugetari 2026. Ce valoare au anul acesta și care sunt condițiile de acordare? # Cancan.ro
Lovitură cu două tăișuri pentru bugetari! Deși statul promite și în 2026 tichete de vacanță în valoare de 800 de lei, vestea bună vine la pachet cu una care îi va lăsa pe mulți cu […]
14:30
Vrei Netflix, HBO Max și Disney+ în 2026? Suma colosală pe care trebuie să o plătești lunar în România. Iată noile prețuri „la zi”! # Cancan.ro
Serviciile de streaming au devenit sursa principală de divertisment pentru milioane de oameni din România. Filmele, serialele și documentarele sunt accesibile cu un simplu click, dar costul mai multor abonamente poate atinge rapid sume mari. […]
