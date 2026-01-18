Comoara ascunsă din sertarele românilor: casetele vechi valorează astăzi o avere

19:30

JTI, al doilea mare distribuitor de țigări din România, scumpește de luni toate țigările pe care le comercializează, marca cea mai populară fiind Winston. Majorarea va fi de 1 leu/pachet. BAT, liderul pieței, a scumpit deja, de două săptămâni, țigările pe care le vinde pe plan local, tot cu 1 leu. Pe cale de consecință, și al treilea distribuitor, Philip Morris, va opera scumpiri în perioada imediat următoare.