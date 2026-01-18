Comoara ascunsă din sertarele românilor: casetele vechi valorează astăzi o avere
Jurnalul.ro, 18 ianuarie 2026 08:50
Cine ar fi crezut acum 20 de ani că banalele casete audio pot ajunge să valoreze mii sau chiar zeci de mii de euro?
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
09:10
Eroina tăcută al zodiacului: Semnul care urăște haosul și aduce ordine în viața tuturor # Jurnalul.ro
O zodie are trăsături de personalitate care o fac cu adevărat specială. Intenția nu este neapărat să devină un eroină și să ne salveze.
Acum 10 minute
09:00
Un miting anti-război organizat de o rețea civică apropiată partidului conservator aflat la guvernare în Ungaria a marcat începutul mobilizării electorale a lui Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare.
Acum 30 minute
08:50
Cine ar fi crezut acum 20 de ani că banalele casete audio pot ajunge să valoreze mii sau chiar zeci de mii de euro?
Acum o oră
08:30
În patiserie, diferența dintre o prăjitură banală și una perfectă nu stă doar în rețetă, ci mai ales în tehnică.
08:30
Un accident rutier grav, în care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc duminică dimineață, între localitățile Horia și Șiria, din județul Arad. Șase persoane au fost rănite, dintre care una a murit.
08:30
Trei meciuri programate duminică în Superliga. Dinamo și FC Botoșani, duel la distanță pentru locul secund # Jurnalul.ro
Superliga propune duminică trei partide importante, în etapa a 22-a, cu implicații directe în partea superioară a clasamentului.
08:20
Petrecere încheiată tragic: Apartamentul în care se distrau zeci de oameni s-a prăbușit # Jurnalul.ro
Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de dedesubt. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase dintre acestea au fost rănite.
Acum 2 ore
08:10
Un incident s-a produs într-un oraș din județul Vaslui. O avarie la rețeaua de apă a inundat un drum național, iar pe șosea s-a format gheață.
07:50
De fiecare dată când plecăm într-o vacanță sau într-o excursie, apare aproape inevitabil întrebarea: „Ce suvenir să cumpăr?”
07:30
Un startup din India a declanșat o dezbatere globală după ce a înlocuit cea mai mare parte a echipei de relații cu clienții cu inteligență artificială (AI), potrivit IDR.
Acum 4 ore
07:10
Banii vin atunci când intuiția și deciziile inteligente lucrează împreună
06:30
Senzația de bătăi ale inimii auzite în ureche atunci când pui capul pe pernă poate părea normală dacă se întâmplă ocazional. Dacă senzața persistă, poate ascunde anumite afecțiuni.
06:10
Patru zodii se află sub o protecție astrală specială și atrag noroc și oportunități majore odată cu Luna Nouă în Capricorn din 18 ianuarie 2026.
Acum 12 ore
00:30
UniCredit și FEI mobilizează 445 mil. € pentru creșterea IMM-urilor din Europa Centrală și de Est # Jurnalul.ro
UniCredit și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat una dintre cele mai mari tranzacții de garanții InvestEU, dublând parteneriatul lor existent în Europa Centrală și de Est.
00:10
Ventra și Utiber supervizează lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș – Biharia de pe Autostrada Transilvania # Jurnalul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) SA a semnat cu asocierea de firme formată din Ventra Project Management (lider) - Utiber Kozuti Beruhazo Kft.
00:10
Sezonul Vărsătorului aduce un val uriaș de șansă, abundență și începuturi noi
00:00
Un caz extrem de grav a șocat comunitatea din Brăila. Un copil de 10 ani a ajuns în stare critică la spital după ce a fost înjunghiat de 24 de ori de un coleg de aceeași vârstă, în urma unui conflict pornit de la o jucărie – o kendama.
17 ianuarie 2026
23:30
Anul acesta, piaţa criptomonedelor intră într-o etapă mai disciplinată, cu reguli mai clare, iar spaţiul pentru improvizaţie se restrânge, potrivit unei analize de specialitate date joi publicităţii de platforma Bitget.
23:30
Se fac rezervări pentru sejururi în primul hotel de pe Lună. Vacanța va costa 1 milion de dolari # Jurnalul.ro
Se fac rezervări pentru sejururi în primul hotel de pe Lună. O vacanță va costa un milion de dolari. Turiștii vor beneficia, în afară de cazare, de plimbări pe Lună și de partide de golf.
23:10
Oamenii de știință au găsit ADN uman masculin pe o schiță renascentistă asociată lui Leonardo da Vinci.
23:00
Pe fondul temperaturilor foarte scăzute, consumul de gaze este estimat să ajungă duminică în România la 55,7 milioane metri cubi.
22:50
Caniculă, secetă și ploi torențiale în același an. Analiza ANM pentru 2025 confirmă: nu mai este vorba doar despre temperaturi ridicate, ci despre o combinație tot mai periculoasă de fenomene extreme care obligă țara să își regândească urgent modul de gestionare a apei și solului.
22:40
Autoritățile avertizează populația asupra riscurilor crescute generate de înghețul apelor în această perioadă, în contextul temperaturilor scăzute care favorizează formarea unui strat de gheață subțire și instabil pe lacuri, iazuri și alte acumulări de apă.
22:30
ANM: 2025, al patrulea cel mai cald an din istoria României cu caniculă, secetă și fenomene extreme # Jurnalul.ro
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat în România din 1901 până în prezent, cu temperaturi record, episoade severe de caniculă și secetă și cu o frecvență tot mai mare a fenomenelor meteo extreme.
22:10
Tânăr de 18 ani, bătut în parcarea unui centru comercial din Craiova. Agresorul a fugit din țară # Jurnalul.ro
Un tânăr de 18 ani din comuna Giubega a fost agresat fizic în parcarea unui centru comercial din Craiova. Agresorul, un alt tânăr de 18 ani din Craiova, a părăsit imediat zona după bătaie și a fugit din țară. Polițiștii l-au prins la întoarcere în aeroportul Otopeni.
22:00
România poate câștiga miliarde din Acordul UE–Mercosur. Ce produse vor ajunge pe piețele din America de Sud # Jurnalul.ro
Acordul de Parteneriat dintre Uniunea Europeană și Mercosur promite să aducă beneficii concrete pentru economia României, de la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii până la creșterea exporturilor agricole și industriale.
21:50
Donald Trump mulțumește conducerii Iranului pentru că a anulat spânzurările protestatarilor # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit conducerii Iranului pentru că a anulat sute de condamnări la moarte ale protestatarilor.
21:40
Cel puțin cinci persoane au murit sâmbătă, în Austria, din cauza unor avalanșe produse într-o zonă turistică.
21:40
Macron, avertizare către Trump: Inacceptabil! Vom ști să apărăm suveranitatea europeană # Jurnalul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus sâmbătă că tarifele vamale lansate de președintele american Donald Trump în contextul Groenlandei sunt „inacceptabile” și nu își au locul în relațiile internaționale, subliniind că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă acestea vor fi confirmate.
21:30
Novak Djokovic a declarat sâmbătă că încă simte o descărcare de adrenalină "asemănătoare „drogurilor” când joacă tenis. Nu se gândește să se retragă în curând. Jucătorul în vârstă de 38 de ani participă la cel de-al 21-lea Australian Open și rămâne printre favoriți.
21:30
Începute în 2018, lucrările la stația de epurare Glina s-au terminat abia la finalul anului trecut, a anunțat Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.
21:10
Statele Unite au înregistrat anul trecut o scădere de 6% a numărului de vizitatori străini, chiar dacă turismul global a depăşit îngrijorările legate de saturaţie în unele locaţii, consemnând o creştere de 6,7% a cheltuielilor faţă de anul precedent, potrivit unui organism reprezentativ, transmite Reuters.
20:40
Pe 18 ianuarie 2026, șase semne din horoscopul chinezesc atrag noroc, prosperitate și echilibru, într-o zi specială din punct de vedere energetic.
20:30
În timp ce oameni de pe întreaga plenată au sărbătorit intrarea în 2026, milioane de amazighi din Africa de Nord au întâmpinat anul 2976 odată cu Yennayer, Anul Nou berber, care celebrează identitatea ancestrală și supraviețuirea culturală.
20:30
Dacia a reușit o performanță istorică în motorsportul mondial, câștigând Raliul Dakar 2026, considerată cea mai dură și solicitantă competiție auto de pe planetă.
Acum 24 ore
20:10
După mulți ani de abstinență și o luptă grea cu alcoolul, unul din artiștii emblematici ai muzicii pop își leagă numele de un produs fără alcool, inspirat din vinurile spumante.
19:50
Experții au întocmit clasamentul celor mai sigure companii aeriene din lume în 2026. Concret, au fost realizate două topuri în care apar separat companiile aeriene clasice și cele de tipul low-cost.
19:30
JTI, al doilea mare distribuitor de țigări din România, scumpește de luni toate țigările pe care le comercializează, marca cea mai populară fiind Winston. Majorarea va fi de 1 leu/pachet. BAT, liderul pieței, a scumpit deja, de două săptămâni, țigările pe care le vinde pe plan local, tot cu 1 leu. Pe cale de consecință, și al treilea distribuitor, Philip Morris, va opera scumpiri în perioada imediat următoare.
19:20
Creditele pe termen lung se ieftinesc pentru România, dar nevoia de finanțare explodează # Jurnalul.ro
Dobânda medie la împrumuturile pe termen lung contractate de România a continuat să scadă în luna decembrie.
19:10
Un bărbat beat a provocat un accident în București. Polițiștii care au mers la locul producerii accidentului au aflat că bărbatul nu are permis de conducere. În plus, anchetatorii au fost informați că mașina implicată în accident fusese furată.
18:50
România preia portul privat de la Giurgiulești din R. Moldova: vânzarea va fi aprobată pe 11 februarie # Jurnalul.ro
Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța, controlată majoritar de statul român, preia compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acordul de vânzare, precum și prețul de tranzacționare urmează să fie aprobate de Adunarea Generală a acționarilor companiei din România, programată pentru data de 11 februarie, scrie Mold-Street.md care precizează că informația i-a foat confirmată de către autoritățile române..
18:30
Patriarhul Daniel: BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antisemite și xenofobe # Jurnalul.ro
Cu prilejul reuniunii de lucru între reprezentanți ai cultelor religioase și reprezentanți ai Guvernului României, pe tema combaterii antisemitismului și a altor forme de intoleranță, Patriarhul Daniel a precizat că BOR dezaprobă acțiunile, atitudinile și discursurile antimsemite și xenofobe.
18:30
Există zile în calendar care nu sunt marcate doar de cifre, ci de vibrația profundă a sufletului unui popor, zile în care timpul pare să se oprească pentru o clipă, iar trecutul, prezentul și viitorul se împletesc într-un singur nod sacru.
18:10
Un avion a dispărut în Indonezia. Aparatul de zbor se afla într-o zonă muntoasă din estul Indoneziei. La bord se aflau 11 persoane.
18:10
Banca Europeană de Investiții (BEI) oferă 90 de milioane de euro companiei grecești METLEN Energy & Metals pentru modernizarea unei mine de bauxită și dezvoltarea unei noi instalații de producție de galiu.
17:50
O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-o gospodărie din localitatea Prundeni, Vâlcea. Doi bărbați au suferit arsuri grave.
17:30
Misiune de salvare cu barca în parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Un copil a căzut în apă # Jurnalul.ro
O misiune de salvare cu barca se desfășoară sâmbătă în parcul Nicolae Romanescu din orașul Craiova. Un copil a căzut în apa lacului. Șase adulți au sărit în apa rece ca să-l salveze.
17:30
O nouă fraudă cibernetică pune în pericol utilizatorii de telefoane mobile în locuri aglomerate precum metroul sau magazinele.
17:00
Armata Română are programate, de-a lungul anului 2026, peste o sută de exerciții militare, dintre care unele vor avea „scenarii generate de situații de criză pe flancul sud-estic al NATO”, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale (MApN).
16:50
Un autoturism a derapat pe un drum forestier acoperit cu zăpadă ce leagă localitatea Comandău (Covasna) de Gura Teghii (Buzău), și a ajuns într-un șanț. Trei persoane cu vârste între 22 și 24 de ani au rămas blocate într-o zonă montană izolată, la temperaturi de -15°C și fără semnal.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.