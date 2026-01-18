Pentagonul pregătește aproape 1.500 de soldați pentru o posibilă intervenție în Minnesota (presă)
Digi24.ro, 18 ianuarie 2026 08:50
Departamentul Apărării al SUA a cerut unui număr de aproape 1.500 de soldaţi să fie pregătiţi pentru o posibilă desfăşurare în Minnesota, a relatat, duminică, Washington Post, citând oficiali din domeniul apărării.
Rezultate LOTO - Duminică, 18 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 se pot câștiga peste 3,19 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 18 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.
Paula Seling explică folosirea „Maladieţ, Moldova!” la Eurovision Moldova 2026: Habar nu aveam că e în limba rusă # Digi24.ro
Un moment de la finala naţională Eurovision Moldova 2026 a stârnit controverse în mediul online, după ce artista Paula Seling, membră a juriului internaţional, a felicitat publicul folosind o expresie în limba rusă „Maladieț Moldova” care înseamnă „Bravo Moldova”. Gestul a atras critici, iar cântăreaţa a revenit ulterior cu scuze publice, și a explicat că nu a avut nicio intenţie politică sau ofensatoare, neavând habar că „maladieţ” e un cuvânt în rusă.
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de până la 2 milioane de dolari # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a achiziţionat obligaţiuni municipale şi corporative în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari între jumătatea lunii noiembrie şi sfârşitul lunii decembrie, potrivit celor mai recente declaraţii financiare publicate la Washington, care ridică semne de întrebare legate de conflicte de interese, transmite Reuters.
Gerul afectează mersul trenurilor. Anunțul CFR privind măsurile speciale luate de operatorul infrastructurii feroviare # Digi24.ro
Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA anunţă că a luat măsuri speciale pentru perioada 17-21 ianuarie, în contextul unei avertizări de vreme deosebit de rece în toată ţara, cu temperaturi minime prognozate ce vor coborî frecvent până la minus 20 de grade Celsius. Astfel, lucrătorii companiei monitorizează permanent şinele, au activat sistemele de încălzire ale macazurilor şi supraveghează instalaţiile de alimentare cu energie electrică. CFR avertizează călătorii că gerul extrem poate determina limitări tehnice punctuale sau măsuri de siguranţă suplimentare care pot genera întârzieri ale trenurilor.
Netanyahu critică Consiliul de Pace pentru Gaza: componenţa nu a fost coordonată cu Israelul # Digi24.ro
Israelul contestă componenţa unui organism al Consiliului de Pace din Gaza anunţat de preşedintele american Donald Trump, din care fac parte ministrul turc de externe Hakan Fidan şi un oficial qatarez.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 18 ianuarie.
Ministrul Muncii, Florin Manole, este invitat în această seară la emisiunea Briefing cu Lili Ruse.
„Negocieri din umbră”. Washingtonul a discutat luni întregi cu șeful securității, Diosdado Cabello, înaintea raidului asupra lui Maduro # Digi24.ro
Oficialii administrației Trump au purtat discuții cu ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, cu luni înainte de operațiunea SUA de capturare a președintelui Nicolas Maduro, iar de atunci au păstrat legătura cu acesta, potrivit mai multor persoane familiarizate cu subiectul și citate de Reuters. Oficialii l-au avertizat pe Cabello, în vârstă de 62 de ani, să nu folosească serviciile de securitate sau susținătorii militanți ai partidului de guvernământ pe care îi supraveghează pentru a viza opoziția din țară, au declarat patru surse. Acest aparat de securitate, care include serviciile de informații, poliția și forțele armate, rămâne în mare parte intact după raidul american din 3 ianuarie.
Ce sunt și cum acționează injecțiile de slăbit. Medicii explică în ce situații tratamentul poate fi un risc major pentru sănătate # Digi24.ro
Injecțiile de slăbit trebuie utilizate exclusiv ca parte a unui plan complex, care să includă o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată, hidratare corespunzătoare și monitorizare medicală constantă.
După mai bine de un sfert de secol de la începerea negocierilor, Uniunea Europeană și Mercosur marchează un jalon istoric în relațiile bilaterale prin încheierea unui acord de parteneriat care apropie și mai mult regiunile noastre și oferă beneficii celor aproape 700 de milioane de cetățeni. Acest acord va crea una dintre cele mai mari zone comerciale din lume, reprezentând 31 de țări și aproape o cincime din PIB-ul mondial. Acordul va consolida legăturile dintre regiuni care împărtășesc aceeași viziune în condițiile în care, în prezent, afișarea unei atitudini de deschidere comercială este amenințată. Acest acord este un eveniment cu adevărat important într-un an dominat de creșterea taxelor vamale și de impunerea de restricții comerciale – important nu numai pentru continentele noastre ci și pentru întreaga economie mondială.
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de aer cald, mediteranean vine spre România # Digi24.ro
Ger cumplit în România: mare parte din țară este sub cod galben. Meteorologii anunță temperaturi mult mai scăzute decât cele normale în această perioadă. În această dimineață, cele mai mici temperaturi au fost înregistrate la Miercurea Ciuc - minus 21 de grade Celsius, și -19 la Dej, în estul Transilvaniei. Azi vremea va fi una foarte rece, în cea mai mare parte a țării, inclusiv la București. De luni temperaturile cresc ușor, dar ne vom confrunta cu fenomenul de inversiune termică și ceață. De joi apare o ușoară tendință de încălzire, datorită unei mase de aer cald care vine dinpre Marea Mediterană și va aduce precipitații. Vestea prpastă este că apoi urmează un nou val de ger, până în jurul datei de 2 februarie, cu temperaturi mai mici decât mediile multianuale pentru această perioadă.
Realitatea strategică a Groenlandei: între interesele Rusiei, Chinei și retorica lui Trump. Experți: Amenințări exagerate ale SUA # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, s-a concentrat pe controlul Groenlandei, sugerând că proprietatea SUA asupra insulei este crucială pentru blocarea expansiunii rusești și chineze. „Dacă nu intrăm noi, va intra Rusia, iar apoi va intra și China”, a declarat Trump. Oficialii groenlandezi și danezi au respins categoric această premisă, scriu jurnaliștii Kyiv Independent, în timp ce experții în securitate și oficialii europeni spun că Groenlanda nu se confruntă cu nicio amenințare militară imediată, ridicând o întrebare pertinentă: avertismentele lui Trump cu privire la Groenlanda sunt preocupări reale de securitate sau un pretext pentru o presiune mai unilaterală a SUA în Arctica?
Cum pot copiii și adulții neasigurați să acceseze servicii stomatologice gratuite: Lista completă a tratamentelor finanțate de stat # Digi24.ro
Consultațiile și tratamentele stomatologice pot fi accesate fără costuri sau cu sprijin financiar din partea statului, în anumite condiții, inclusiv de către copiii și adulții fără asigurare medicală. Sistemul public de sănătate definește o listă distinctă de servicii dentare acoperite din fonduri publice.
NASA vrea să pună un reactor nuclear pe Lună în 2030, la cererea lui Trump. Este însă fezabil acest proiect ambițios? # Digi24.ro
NASA și Departamentul pentru Energie al SUA au anunțat că vor să amplaseze un reactor nuclear pe Lună până în 2030. Acesta va folosi fisiunea nucleară pentru a alimenta viitoarea misiune Artemis a agenției spațiale și viitoarele misiuni pe Marte, relatează The Independent.
Donald Trump jură că va face Venezuela bogată și sigură, dar va fi nevoie de mult mai mult decât dolarii Americii. Ce arată istoria # Digi24.ro
Fructul care a inspirat „aroma anului 2026” și sprijină sănătatea cardiovasculară. Nutriționiștii explică: „Are efect antiinflamator” # Digi24.ro
Bolile cardiovasculare rămân una dintre principalele cauze de îmbolnăvire la nivel național, iar prevenția începe adesea cu alimentația. Coacăzele negre, bogate în antioxidanți și vitamine, sunt recunoscute pentru rolul lor benefic în menținerea sănătății inimi
Sărbătoare cu cruce roșie pe 18 ianuarie. Cum explică preotul semnificația și practicile zilei: „Sunt semne ale unei credințe profunde” # Digi24.ro
În fiecare an, pe 18 ianuarie, biserica ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Atanasie și Chiril, zi evidențiată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Recunoscuți pentru apărarea credinței în perioade de mari controverse, ei rămân stâlpi ai ortodoxiei și purtători ai unei moșteniri spirituale și teologice.
Războiul din Ucraina a depășit durata luptei dintre URSS și Germania lui Hitler: aparent, doar Kievul plătește un preț comparabil # Digi24.ro
În 11 ianuarie 2026, după 1.418 zile, războiul pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei a depășit durata luptei Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste. Deși cele două războaie sunt fundamental diferite, durata invaziei Moscovei a atras inevitabil comparații cu luptele de pe Frontul de Est din al Doilea Război Mondial, cunoscut în Rusia sub numele de „Marele Război Patriotic”. Oponenții războiului din Ucraina – și chiar unii comentatori pro-război critici față de conducerea militară a Rusiei – observă adesea că, în decurs de patru ani, Armata Roșie a depășit retragerea inițială și a avansat până la Berlin. În schimb, forțele ruse din Ucraina de astăzi au petrecut ani de zile luptând pentru aceleași orașe și sate mici din estul țării, scrie publicația rusă online Meduza.io.
Ce se ascunde sub gheața din Antarctica? O nouă hartă dezvăluie lumea ascunsă a munților și lacurilor de pe continentul înghețat # Digi24.ro
O nouă hartă a dezvăluit detalii nemaivăzute cu peisajul ascuns sub gheața din Antarctica, ceea ce îi va ajuta pe cercetători să înțeleagă mult mai bine relieful continentului înghețat și cum va fi afectat acesta de schimbările climatice.
„Ești mort?”: Cum funcționează aplicația devenită virală în China, care te verifică dacă mai ești în viață # Digi24.ro
O nouă aplicație cu o denumire sumbră a devenit virală în China, apelând la un concept foarte simplu: utilizatorii trebuie să apese un buton mare o dată la două zile ca să confirme că mai sunt în viață. Dacă nu, aplicația „Ești mort?” va trimite automat un mesaj către persoana de contact în caz de urgență pentru a-i semnala faptul că utilizatorul aplicației s-ar putea să aibă nevoie de ajutor.
Marea Britanie vrea să folosească tehnologiile anti-dronă din Ucraina pentru a elimina contrabanda din închisori” # Digi24.ro
Regatul Unit intenționează să adopte experiența Ucrainei în combaterea dronelor pentru a o aplica împotriva vehiculelor aeriene fără pilot care transportă arme și droguri în închisorile britanice. Potrivit Sky News, viceprim-ministrul britanic David Lammy a sosit în Ucraina pentru a vedea cum ar putea fi aplicate în închisorile britanice tehnologiile utilizate pentru doborârea dronelor rusești.
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor” # Digi24.ro
Un sat de peste Prut, aflat la doar 150 de kilometri de granița României, captează tot mai mult atenția turiștilor din lumea întreagă. Locuit acum de „o mână” de localnici, majoritatea vârstnici, Rogojeni, din raionul Șoldănești, este denumit și „satul hobbitilor”. Casele sale mici, construite pentru a rezista iernilor reci și verilor toride din Republica Moldova, par desprinse din seria fantastică „Stăpânul inelelor”. Însă tocmai aceste locuințe tradiționale simple, săpate în pământ, au pus așezarea, aflată acum în declin, pe harta turistică mondială, iar localnicii speră că acestea vor contribui la salvarea ei, scrie France24.
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța # Digi24.ro
Neliniștea este acută la Paris, unde unii se tem că centrul de greutate politic al continentului se mută spre est, pe măsură ce Berlinul își majorează cheltuielile pentru apărare la niveluri pe care aliații săi nu le pot egala, potrivit Bloomberg.
Vance și Rubio vor lua parte la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia. Ce spune Casa Albă despre participarea lui Trump # Digi24.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va conduce delegaţia americană la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, din Italia, şi va participa la ceremonia de deschidere, a anunţat sâmbătă Casa Albă, potrivit AP. Vance va fi însoţit de secretarul de stat american Marco Rubio, de Usha Vance, de ambasadorul american Tilman Fertitta şi de un grup de medaliaţi cu aur la JO, a anunţat Casa Albă într-un comunicat.
Cât vor plăti SUA pentru transformarea Pentagonului în „Departamentul Războiului” dorit de Trump: Noile calcule au șocat Congresul # Digi24.ro
Planul lui Trump de a transforma Departamentul Apărării în „Departamentul Războiului” stârnește controverse la Washington, unde noile evaluări ale Biroului pentru Buget al Congresului ridică semne de întrebare și îngrijorări privind costurile și legalitatea modificării denumirii oficiale.
Macron îl amenință pe Trump, după anunțul despre noile taxe vamale: „Europenii vor răspunde” # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a reacționat dur, într-un mesaj pe X, după anunțul lui Donald Trump că SUA vor impune noi tarife țărilor care s-au situat de partea Groenlandei, și a amenințat cu un „răspuns unit și coordonat al europenilor, dacă acestea se vor confirma”.
Preşedintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Oana Ţoiu, la reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: S-a discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării # Digi24.ro
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, informează, sâmbătă seară, că a discutat cu omologi a săi, la Reuniunea „Snow Meeting”, desfăşurată în ziua precedentă la Vilnius, Lituania, despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi despre nevoia de securitate maritimă, prin cooperare cu ţările riverane. „Pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă”, afirmă Ţoiu. Potrivit sursei citate, discuţiile au avut loc în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara şi a Summitului B9 din acest an de la Bucureşti, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi combaterea ameninţărilor hibride.
Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanşe care s-au produs în Alpii austrieci, a anunţat Radioteleviziunea publică austriacă ORF, relatează AFP.
„Rusia vrea să lase civilii ucraineni fără lumină și căldură.” Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile secrete ucrainene dețin informații privind noi atacuri rusești asupra sectorului energetic și infrastructurii Ucrainei, relatează RBC Ukraine.
„Inuman și sălbatic”. Ali Khamenei recunoaște ucideri în masă în timpul protestelor din Iran, dar aruncă vina asupra dușmanilor externi # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut sâmbătă, pentru prima dată în mod public, că mii de oameni au fost uciși, „unii într-un mod inuman și sălbatic”, în timpul protestelor recente. Răspunsul violent la tulburări a provocat 3.090 de victime, potrivit Agenției de știri a activiștilor iranieni pentru drepturile omului (HRANA) cu sediul în SUA, iar unele grupuri de activiști estimează că numărul morților este mult mai mare. Întreruperea accesului la Internet a făcut extrem de dificilă obținerea de informații clare privind manifestațiile, anunță BBC.
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia # Digi24.ro
Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” participă, alături de alte trei nave partenere din Bulgaria şi Turcia, la cea de-a opta activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, misiune care are loc până pe 18 ianuarie.
Apel umanitar pentru un salvamontist diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a adus oameni în siguranţă de pe munte # Digi24.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin Cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu.
Accident produs în Capitală de un tânăr care nu avea permis, era beat, iar maşina era furată # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era furată.
Primul eveniment al Anului Internaţional Brâncuşi a fost organizat la Nicosia de Ambasada României în Cipru # Digi24.ro
Primul eveniment al Anului Internaţional Brâncuşi a fost organizat la Nicosia, cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale, marcând astfel deschiderea unui an de manifestări dedicate acestei importante personalităţi a culturii universale, informează sâmbătă, într-o postare pe contul său de Facebook, Ambasada României în Cipru.
Donald Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american # Digi24.ro
Statele Unite impun tarife vamale de 10% mai multor țări europene care s-au situat de partea Groenlandei. Tarifele intră în vigoare de la 1 februarie și vor ajunge la 25 de procente de la 1 iunie. Anunțul a venit chiar de la Donald Trump, care a enumerat și statele respective: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. „Tarifele vor rămâne până când se va ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei de către Statele Unite”, spune liderul de la Casa Albă, citat de The Guardian.
Val de ger extrem în România. Climatologul Roxana Bojariu: „Temperaturile sunt sub ceea ce ar fi normal în ianuarie” # Digi24.ro
România se confruntă în aceste zile cu un episod de frig siberian, cu temperaturi mult sub media perioadei, resimțite în special pe timpul nopții și dimineții. Se vorbește tot mai des despre vortexul polar, însă meteorologii atrag atenția că nu asistăm neapărat la o „prăbușire” a vortexului peste România, ci la o pătrundere de aer foarte rece, de origine polar-siberiană, venită dinspre nord-estul Europei.
Mario Draghi: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi” # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), italianul Mario Draghi - creditat cu salvarea euro de la prăbuşire în 2012, care avertizează neîncetat împotriva unei „agonii lente” a Bătrânului Continent -, a primit Premiul Carol Cel Mare (Charlemagne) pentru contribuţia sa la unitatea europeană, anunţă sâmbătă organizatorii, avertizând că Europa este necesar să-şi consolideze de urgenţă economia, relatează AFP.
Opozanta belarusă aflată în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia # Digi24.ro
Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, relatează AFP.
Polițiștii locali pot folosi camere foto-video-audio la muncă. Nicușor Dan a promulgat legea # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
România şi SUA analizează noi oportunităţi de investiţii şi cooperare economică, afirmă ministrul Irineu Darău # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, ministrul, într-o postare pe Facebook.
Ministrul Culturii, Andras Demeter, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” # Digi24.ro
Andras Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus el. Într-un interviu pentru Prima TV, demnitarul a precizat că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul.
Articolul 5, sub semnul întrebării: cum poate riposta NATO la amenințarea SUA. Consultări între danezi și britanici privind Groenlanda # Digi24.ro
Ofițerii militari danezi i-au întrebat pe omologii lor britanici în ce circumstanțe ar putea solicita aliaților NATO să le vină în apărare, în contextul amenințărilor SUA de a cuceri Groenlanda cu forța. Într-o convorbire telefonică marți, săptămâna trecută, ofițeri ai Ministerului Apărării danez au discutat cu Ministerul Apărării britanic aspectele practice ale declanșării Articolului 5 al NATO, a afirmat o sursă care a participat la convorbire, citată de The Times. Nu este clar ce a răspuns Marea Britanie. Ambele ministere ale apărării au negat că această conversație a avut loc, însă sursa bine informată a afirmat contrariul, susțin jurnaliștii din Regatul Unit.
Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, transmite că anul 2025 a arătat cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. „Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinaţie tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei şi ploi violente într-un timp foarte scurt”, a spus ea. Potrivit ANM, 2025 este al patrulea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din țară.
Intervenție contracronometru, la Craiova, pentru salvarea unui copil și a unui adult, căzuți într-un lac. Care este starea victimelor # Digi24.ro
Pompierii din Dolj au intervenit, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova. Conform primelor informaţii, un adult a intrat în lac, a reușit să-l prindă pe copil, însă cei doi n-au mai putut ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.
Autoritățile din Indonezia caută un avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane și care a dispărut de pe radar în timp ce survola estul țării, potrivit Agerpres, care citează AFP.
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR # Digi24.ro
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan.
Încă o țară europeană trimite ofiţeri ai armatei sale în Groenlanda, după amenințările lui Trump # Digi24.ro
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică” a NATO, a anunţat sâmbătă guvernul de la Ljubljana, transmite EFE, potrivit Agerpres.
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah, care a concurat pentru echipa Dacia Sandriders, a câștigat al șaselea său Raliu Dakar, la finalul ultimei etape a competiției desfășurate în Arabia Saudită. Este prima victorie pentru constructorul Dacia în celebra cursă de anduranță.
