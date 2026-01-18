Băsescu: Deficitul bugetar nu se rezolvă doar prin creșterea taxelor. Sunt necesare reduceri de cheltuieli

08:10

După mai bine de un sfert de secol de la începerea negocierilor, Uniunea Europeană și Mercosur marchează un jalon istoric în relațiile bilaterale prin încheierea unui acord de parteneriat care apropie și mai mult regiunile noastre și oferă beneficii celor aproape 700 de milioane de cetățeni. Acest acord va crea una dintre cele mai mari zone comerciale din lume, reprezentând 31 de țări și aproape o cincime din PIB-ul mondial. Acordul va consolida legăturile dintre regiuni care împărtășesc aceeași viziune în condițiile în care, în prezent, afișarea unei atitudini de deschidere comercială este amenințată. Acest acord este un eveniment cu adevărat important într-un an dominat de creșterea taxelor vamale și de impunerea de restricții comerciale – important nu numai pentru continentele noastre ci și pentru întreaga economie mondială.