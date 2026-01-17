Trump i-a făcut o propunere lui Erdogan privind Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza
Digi24.ro, 17 ianuarie 2026 21:40
Preşedintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP, potrivit Agerpres.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
21:40
Preşedintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, a anunţat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Acum o oră
21:20
Oana Ţoiu, la reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: S-a discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării # Digi24.ro
Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, informează, sâmbătă seară, că a discutat cu omologi a săi, la Reuniunea „Snow Meeting”, desfăşurată în ziua precedentă la Vilnius, Lituania, despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării, extinderea colaborării internaţionale pentru protejarea cablurilor submarine şi a infrastructurii energetice şi despre nevoia de securitate maritimă, prin cooperare cu ţările riverane. „Pentru România, intensificarea dialogului diplomatic cu ţările nordice este importantă”, afirmă Ţoiu. Potrivit sursei citate, discuţiile au avut loc în perspectiva Summit-ului NATO de la Ankara şi a Summitului B9 din acest an de la Bucureşti, care vizează coordonarea strânsă a aliaţilor NATO pe Flancul Estic şi combaterea ameninţărilor hibride.
Acum 2 ore
21:00
Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanşe care s-au produs în Alpii austrieci, a anunţat Radioteleviziunea publică austriacă ORF, relatează AFP.
20:20
„Rusia vrea să lase civilii ucraineni fără lumină și căldură.” Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive # Digi24.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile secrete ucrainene dețin informații privind noi atacuri rusești asupra sectorului energetic și infrastructurii Ucrainei, relatează RBC Ukraine.
20:10
„Inuman și sălbatic”. Ali Khamenei recunoaște ucideri în masă în timpul protestelor din Iran, dar aruncă vina asupra dușmanilor externi # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut sâmbătă, pentru prima dată în mod public, că mii de oameni au fost uciși, „unii într-un mod inuman și sălbatic”, în timpul protestelor recente. Răspunsul violent la tulburări a provocat 3.090 de victime, potrivit Agenției de știri a activiștilor iranieni pentru drepturile omului (HRANA) cu sediul în SUA, iar unele grupuri de activiști estimează că numărul morților este mult mai mare. Întreruperea accesului la Internet a făcut extrem de dificilă obținerea de informații clare privind manifestațiile, anunță BBC.
20:10
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria şi Turcia # Digi24.ro
Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” participă, alături de alte trei nave partenere din Bulgaria şi Turcia, la cea de-a opta activare a Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, misiune care are loc până pe 18 ianuarie.
Acum 4 ore
19:20
Apel umanitar pentru un salvamontist diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă: De zeci de ori a adus oameni în siguranţă de pe munte # Digi24.ro
Dispeceratul Naţional Salvamont a făcut, sâmbătă, un apel umanitar urgent pentru un salvamontist în vârstă de 30 de ani, din staţiunea prahoveană Sinaia, diagnosticat cu o tumoră cerebrală agresivă care, din cauza complexităţii cazului, nu poate fi operată în sistemul medical de stat din România. „Cunoscut pentru numeroasele intervenţii prin care a readus oameni în siguranţă de pe crestele Bucegilor, Ştefan duce acum cea mai grea luptă a vieţii sale”, menţionează Salvamont România. Potrivit sursei citate, fără o intervenţie chirurgicală de urgenţă, şansele de supravieţuire ale salvamontistului sunt minime. Apelul este susţinut şi de Sabin Cornoiu, şeful Salvamont, care afirmă că un gest „cât de mic” poate face diferenţa dintre a fi sau a nu mai fi. „Ajutaţi un salvator să fie salvat!”, spune Cornoiu.
19:10
Accident produs în Capitală de un tânăr care nu avea permis, era beat, iar maşina era furată # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era furată.
19:00
Primul eveniment al Anului Internaţional Brâncuşi a fost organizat la Nicosia de Ambasada României în Cipru # Digi24.ro
Primul eveniment al Anului Internaţional Brâncuşi a fost organizat la Nicosia, cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale, marcând astfel deschiderea unui an de manifestări dedicate acestei importante personalităţi a culturii universale, informează sâmbătă, într-o postare pe contul său de Facebook, Ambasada României în Cipru.
18:50
Donald Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul făcut de președintele american # Digi24.ro
Statele Unite impun tarife vamale de 10% mai multor țări europene care s-au situat de partea Groenlandei. Tarifele intră în vigoare de la 1 februarie și vor ajunge la 25 de procente de la 1 iunie. Anunțul a venit chiar de la Donald Trump, care a enumerat și statele respective: Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda. „Tarifele vor rămâne până când se va ajunge la un acord pentru cumpărarea Groenlandei de către Statele Unite”, spune liderul de la Casa Albă, citat de The Guardian.
18:30
Val de ger extrem în România. Climatologul Roxana Bojariu: „Temperaturile sunt sub ceea ce ar fi normal în ianuarie” # Digi24.ro
România se confruntă în aceste zile cu un episod de frig siberian, cu temperaturi mult sub media perioadei, resimțite în special pe timpul nopții și dimineții. Se vorbește tot mai des despre vortexul polar, însă meteorologii atrag atenția că nu asistăm neapărat la o „prăbușire” a vortexului peste România, ci la o pătrundere de aer foarte rece, de origine polar-siberiană, venită dinspre nord-estul Europei.
18:30
Mario Draghi: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi” # Digi24.ro
Fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene (BCE), italianul Mario Draghi - creditat cu salvarea euro de la prăbuşire în 2012, care avertizează neîncetat împotriva unei „agonii lente” a Bătrânului Continent -, a primit Premiul Carol Cel Mare (Charlemagne) pentru contribuţia sa la unitatea europeană, anunţă sâmbătă organizatorii, avertizând că Europa este necesar să-şi consolideze de urgenţă economia, relatează AFP.
18:10
Opozanta belarusă aflată în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia # Digi24.ro
Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai multor colaboratori ai săi, relatează AFP.
Acum 6 ore
18:00
Polițiștii locali pot folosi camere foto-video-audio la muncă. Nicușor Dan a promulgat legea # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
17:20
România şi SUA analizează noi oportunităţi de investiţii şi cooperare economică, afirmă ministrul Irineu Darău # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a discutat cu Charge d'Affaires al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael L. Dickerson, despre extinderea investiţiilor bilaterale, crearea de locuri de muncă şi consolidarea infrastructurii economice, a anunţat, sâmbătă, ministrul, într-o postare pe Facebook.
17:10
Ministrul Culturii, Andras Demeter, încă e în proces cu ministerul pe care-l conduce: „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea” # Digi24.ro
Andras Demeter, ministrul Culturii, se judecă, de mai bine de un an, cu ministerul pe care-l conduce. „N-am avut şansa de a-mi retrage acţiunea”, a spus el. Într-un interviu pentru Prima TV, demnitarul a precizat că la următorul termen de judecată, în luna mai, va înceta procesul.
17:00
Articolul 5, sub semnul întrebării: cum poate riposta NATO la amenințarea SUA. Consultări între danezi și britanici privind Groenlanda # Digi24.ro
Ofițerii militari danezi i-au întrebat pe omologii lor britanici în ce circumstanțe ar putea solicita aliaților NATO să le vină în apărare, în contextul amenințărilor SUA de a cuceri Groenlanda cu forța. Într-o convorbire telefonică marți, săptămâna trecută, ofițeri ai Ministerului Apărării danez au discutat cu Ministerul Apărării britanic aspectele practice ale declanșării Articolului 5 al NATO, a afirmat o sursă care a participat la convorbire, citată de The Times. Nu este clar ce a răspuns Marea Britanie. Ambele ministere ale apărării au negat că această conversație a avut loc, însă sursa bine informată a afirmat contrariul, susțin jurnaliștii din Regatul Unit.
16:40
Ministra Mediului: „Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. E o combinație riscantă.” Ce arată datele ANM # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, transmite că anul 2025 a arătat cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. „Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinaţie tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei şi ploi violente într-un timp foarte scurt”, a spus ea. Potrivit ANM, 2025 este al patrulea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din țară.
16:30
Intervenție contracronometru, la Craiova, pentru salvarea unui copil și a unui adult, căzuți într-un lac. Care este starea victimelor # Digi24.ro
Pompierii din Dolj au intervenit, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui copil de cinci ani, care a căzut în apă în parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova. Conform primelor informaţii, un adult a intrat în lac, a reușit să-l prindă pe copil, însă cei doi n-au mai putut ieşi la mal. Ulterior, o a treia persoană a intervenit pentru a-i ajuta.
16:30
Autoritățile din Indonezia caută un avion de mici dimensiuni care transporta 11 persoane și care a dispărut de pe radar în timp ce survola estul țării, potrivit Agerpres, care citează AFP.
16:20
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR # Digi24.ro
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan.
Acum 8 ore
15:50
Încă o țară europeană trimite ofiţeri ai armatei sale în Groenlanda, după amenințările lui Trump # Digi24.ro
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică” a NATO, a anunţat sâmbătă guvernul de la Ljubljana, transmite EFE, potrivit Agerpres.
15:50
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah, care a concurat pentru echipa Dacia Sandriders, a câștigat al șaselea său Raliu Dakar, la finalul ultimei etape a competiției desfășurate în Arabia Saudită. Este prima victorie pentru constructorul Dacia în celebra cursă de anduranță.
15:40
Cine e românul arestat în SUA de agenții ICE trimiși de Trump. Acuzațiile aduse de autoritățile americane de imigrație # Digi24.ro
Un cetățean român, Ionuț Andrei Stamatin, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat de autoritățile americane de imigrație în Boston (ICE Boston), fiind acuzat de mai multe infracțiuni grave sexuale împotriva minorilor.
15:30
Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull # Digi24.ro
Echipa de salvare Grey Bull, cu sediul în SUA, a publicat un scurt videoclip în care arată cum au ajutat-o pe lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să fugă din ţară luna trecută.
15:20
Cum trebuie să reacționeze Occidentul în cazul protestelor care cutremură Iranul. Criza din Teheran, în paginile publicațiilor europene # Digi24.ro
Capitalele europene adoptă o poziție mai dură față de Teheran, în timp ce președintele american Donald Trump a amenințat în mod deschis cu o intervenție militară, scriu jurnaliștii Kyiv Post. Regimul de la Teheran a răspuns la protestele în curs, care au început la sfârșitul lunii decembrie, cu o forță letală, efectuând arestări în masă. Internetul a fost blocat timp de câteva zile, ceea ce a făcut dificilă obținerea unei imagini clare asupra situației actuale.
15:10
Sistemul de pensii poate să crape cu totul.” Fost ministru al Justiției: Magistrații să înțeleagă că reforma nu e doar despre ei # Digi24.ro
Criza de încredere în justiția din România este generată de disfuncții vizibile și de lipsa reformelor structurale, iar problema pensiilor speciale are un impact major asupra bugetului de stat, avertizează Valeriu Stoica, specialist în drept și fost ministru al Justiției. Potrivit acestuia, dacă această chestiune nu va fi rezolvată, există riscul ca întregul sistem de pensii să ajungă în pragul colapsului.
15:00
Vânzarea activelor Lukoil: Trezoreria SUA a prelungit termenul limită până la finalul lui februarie. Cine e interesat să cumpere # Digi24.ro
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit până pe 28 februarie termenul-limită pentru vânzarea majorităţii activelor internaţionale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Reuters, care menţionează giganţii din sectorul hidrocarburilor care şi-au exprimat interesul. Decizia vine pe fondul sancţiunilor occidentale şi al presiunilor geopolitice care vizează reducerea amprentei globale a grupului rus.
14:50
Donald Trump poate acum să călătorească către reședința sa Mar-a-Lago pe un tronson de drum din Florida care îi poartă numele, o premieră pentru un președinte aflat încă în viață și activ politic.
14:40
Cinci chestiuni cheie despre alegerile din Ungaria, cea mai importantă luptă electorală din UE de anul acesta # Digi24.ro
Ungurii se vor prezenta la urne în aprilie și, în mod neobișnuit, cineva în afară de premierul Viktor Orbán are șanse să câștige, scrie Politico care publică sâmbătă o analiză în cinci puncte cheie despre lupta electorală de la Budapesta și implicațiile sale.
14:30
Două ore de luptă cu frigul și zăpada: jandarmii au salvat trei persoane pe un drum forestier din Munții Buzăului # Digi24.ro
Trei persoane au fost salvate de jandarmi și pompieri, după ce autoturismul în care se aflau a derapat pe un drum forestier din zona montană dintre Comandău și Gura Teghii, la temperaturi de minus 15 grade Celsius.
14:30
Ministrul Finanțelor: Aderarea la OCDE, unul dintre cele mai importante obiective strategice din 2026 # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor susține că aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un pas decisiv pentru modul în care va funcționa statul în anii următori și punctează că reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale țării din acest an.
14:10
Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, în urma unei explozii care a avut loc în Prundeni, Vâlcea # Digi24.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă într-o gospodărie din localitatea Prundeni, Vâlcea. În urma incidentului, din primele informații, două persoane de sex masculin au suferit arsuri, ambele fiind conștiente la sosirea echipajelor de intervenție, informează Ministerul Sănătății.
Acum 12 ore
14:00
Incident periculos: gheață de pe plafonul unei autoutilitare a lovit un autoturism. Poliția trage un semnal de alarmă # Digi24.ro
Polițiștii avertizează șoferii care pleacă la drum pe aceste vreme să își curețe complet mașinile de zăpadă sau gheață. Avertismentul vine după un incident care a avut loc între județele Galați și Brăila și care ar fi putut fi provoca o tragedie.
13:50
Preşedintele american Donald Trump a prezentat vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair.
13:50
Selfie manga cu Giorgia Meloni și șefa Guvernului din Japonia. Premierul nipon i-a cântat „La mulți ani” și i-a făcut cadouri # Digi24.ro
Premierul Italiei Giorgia Meloni a împărtășit, pe rețeaua X, un selfie stil manga cu omologul ei japonez Sanae Takaichi, după ce aceasta i-a cântat „La mulți ani” și i-a oferit cadouri de ziua ei.
13:50
Noi discuții pentru un acord de pace Rusia - Ucraina: negociatorii Kievului au ajuns la Miami pentru „o conversaţie importantă” # Digi24.ro
Negociatori ucraineni au sosit în Statele Unite la negocieri cu emisarul lui Donald Trump Steve Witkoff şi cu ginerele preşedintelui american Jared Kushner, pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat sâmbătă Kirilor Budanov, fost șef al spionilor Kievului numit recent în fruntea administrației prezidențiale ucrainene și membru al delegației.
13:40
Kurda devine limbă națională în Siria, în timp ce armata lui Ahmed al-Sharaa se luptă cu kurzii în nordul țării # Digi24.ro
Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a publicat vineri un decret prin care acordă drepturi naţionale kurzilor din Siria, recunoscând în mod oficial limba kurdă, în contextul în care armata siriană este angajată în lupte cu forţe kurde în nordul Siriei, relatează AFP. În acest decret, Ahmed al-Sharaa proclamă kurda „limbă naţională”, care poate fi predată în şcoli publice în zone în care această minoritate este prezentă puternic. Armata siriană a anunţat sâmbătă că a preluat controlul oraşului Deir Hafer, la est de Alep, în urma unor confruntări armate recente în această regiune situată în nordul Siriei.
13:20
Pedeapsă pentru manipulare psihologică asupra unui minor. Psihiatru: E nevoie de consiliere pentru a facilita conexiunea părinte-copil # Digi24.ro
În premieră în România, o mamă a fost sancționată pentru că timp de 6 ani și jumătate i-a refuzat fostului soț dreptul de a-și vedea copilul.Femeia s-a ales cu un ordin de protecţie pentru violenţă psihologică asupra unui minor. Cu alte cuvinte, nu se mai poate apropia de propriul copil. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a atras atenția că acum psihologii și asistenții sociali sunt cei care trebuie să garanteze sănătatea mintală a minorului.
13:20
András Demeter, despre bugetul ce va fi alocat Culturii: Nu cred că în acest an cineva speră să ajungem la celebrul 1% din PIB # Digi24.ro
Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că în condiţiile în care criza nu este la apogeu, nu crede că bugetul Culturii va ajunge în 2026 la 1% din PIB. El a precizat că a prezentat care este necesarul pentru partea de cultură gestionată de minister, care este sub o treime, iar celelalte două treimi se află în competenţa autorităţilor locale.
13:00
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur # Digi24.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei drepte André Ventura în rolul de favorit în scrutinul de duminică, un scenariu fără precedent, în pofida faptului că are puţine şanse să obţină o victorie în turul doi.
12:40
Furt la amanet în Sector 4: recidivist eliberat în decembrie surprins de camerele de supraveghere # Digi24.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București, după ce ar fi furat cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4. Prejudiciul este estimat la peste 10.000 de lei. El este recidivist, fiind eliberat din închisoare în decembrie 2025, și a fost identificat pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere din societatea comercială.
12:00
Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și ce-ar urma pentru republica islamică # Digi24.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat în aceste zile într-o ascunzătoare secretă, știe că este acum un om marcat. Nu va mai sta pe veranda sa curând, scrie BBC News în debutul unei analize privind viitorul conducătorului religios și politic al republicii islamice.
12:00
Nicu Ștefănuță, despre acordul Mercosur: Efectele nu se vor vedea imediat. Are și frâne de urgență # Digi24.ro
Moment istoric pentru comerțul global. Uniunea Europeană finalizează astăzi acordul cu Mercosur, după un sfert de secol de discuții. Astfel se creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu impact pentru 700 de milioane de locuitori. Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a explicat la Digi24 că efectele acordului se vor vedea abia în anii următori.
11:40
Un român și un cetățean afgan au fost arestați în Timișoara, suspectați de implicare într-o rețea de trafic de migranți # Digi24.ro
Doi bărbați, un cetățean afgan și un român, au fost reținuți de polițiștii de frontieră din Timișoara, suspectați că ar fi implicat într-o rețea de trafic de migranți, după ce au refuzat să se supună somațiilor și au distrus probe în timpul unei acțiuni în trafic.
11:10
Un bărbat a fost rănit într-un accident pe DN6, în Dolj, provocat de un șofer cu alcoolemie record de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat, care nu a păstrat distanța regulamentară față de autoturismul din față.
10:50
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli sâmbătă la Botoșani, după ce vineri la Iași întâlnirea sa cu primarii PSD a fost boicotată, pe fondul nemulțumirilor legate de reducerile bugetare deja stabilite de Guvern.
10:40
ANM a actualizat prognoza: urmează încă patru zile de ger puternic. Azi a fost cea mai rece zi de până acum. Ce ne așteaptă de miercuri # Digi24.ro
Urmează încă patru zile de ger cumplit, cu temperaturi de până la -20°C. ANM a emis sâmbătă mai multe alerte cod galben de ger prin care avertizează că vremea foarte rece, mai ales noaptea și dimineața, continuă să afecteze cea mai mare parte a țării, până miercuri dimineață. În această dimineața, la Joseni și la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută tempertatură din această iarnă: -22 de grade Celsius.
10:20
Legea prin care continuă vaccinarea anti-HPV gratuită pentru persoanele între 11 și 26 de ani, promulgată # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care asigură continuitatea accesului la vaccinul anti-HPV gratuit pentru fetele și băieții între 11 și 26 de ani, precum și la teste periodice gratuite pentru cancerul de col uterin.
10:00
Valeriu Stoica, specialist în drept și fost președinte al PNL, a vorbit în cadrul emisiunii „În fața ta”, de la Digi24, despre efectele unei posibile ieșiri de la guvernare a PSD. Potrivit acestuia, pentru social-democrați, părăsirea coaliției ar duce fie la alegeri anticipate, fie la o alianță cu AUR, ceea ce ar însemna „moarte politică” pentru partidul condus de Sorin Grindeanu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.