Misterul a fost descifrat de cercetători: unde se ascunde, de fapt, frâna motivației

18:00

Românii au devenit tot mai interesați de job-ul de polițist. În ultima vreme interesul pentru Ministerul Afacerilor Interne a crescut, iar mulți aspiră la un loc de muncă pentru un post în domeniu la început de drum. Termenul de „agent debutant” a devenit tot mai des întâlnit în discuțiile referitoare la recrutare și formare profesională. […]