Sala de fitness din fața casei: cercetătorii de la Harvard dezvăluie câte calorii arzi la lopată

19:40

Se știe de mult timp că o viață activă poate ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii, mai ales pe măsură ce îmbătrânim, dar acum experții spun că doar mersul pe jos timp de cinci minute în plus pe zi te-ar putea ajuta să trăiești mai mult. Un nou studiu, care a analizat date de la peste […]