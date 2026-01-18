Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
Gândul, 18 ianuarie 2026 06:10
• • •
18 Ianuarie, calendarul zilei: Kevin Costner împlinește 71 de ani, Dave Bautista 57. Peste 10.000 de mineri încep un marș spre București # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 18 ianuarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Kevin Costner este un actor, regizor, producător și muzician american, considerat una dintre cele mai importante vedete de cinema ale generației sale. Născut pe 18 ianuarie 1955, în Lynwood, California, acesta a […]
Aliații G7 ai Ucrainei vor face presiuni asupra lui Donald Trump în discuțiile critice de la Davos # Gândul
Guvernele europene au emoții mari: președintele american Donald Trump va participa la discuțiile Forumului Economic Mondial de la Davos. Este de reamintit că este prima întrunire de când Larry Fink, directorul executiv al companiei americane BlackRock, este la conducerea Forumului Economic după retragerea din funcție a fondatorului Klaus Schwab. Discuțiile vor fi prezidate de Borge […]
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc # Gândul
Pe 17 februarie 2026, calendarul chinezesc face o schimbare importantă: Anul Șarpelui de Lemn se încheie și începe Anul Calului de Foc. Este un an rar, care apare odată la 60 de ani, și care vine cu o energie intensă, greu de ignorat. Pentru mulți, este un an al extremelor cu mișcări rapide, transformări bruște, […]
Piața imobiliară din România intră în 2026 într-un context marcat de presiunea fiscală și cea economică, după un an în care creșterile au fost semnificative. În timp ce perspectivele locale arată o încetinire a ritmului de creștere, iar cumpărătorii și investitorii devin mai prudenți, vecinii noștri atrag atenția investitorilor și a analiștilor din întreaga lume. […]
Dacă ai în plan să călătorești anul acesta, poți să te inspiri din tendințele pe 2026. Experiențe precum observarea stelelor, excursii care îți trezesc amintiri din copilărie sau călătorii solo pe un vas de croazieră devin din ce în ce mai populare, arată presa internațională. Turismul astronomic Turismul astronomic a devenit o tendință globală în […]
Adio, dietă forțată! Suedia rescrie regulile: obezitatea, tratată oficial ca o boală a creierului în 2026 # Gândul
Multe persoane care trăiesc cu obezitate simt că nu primesc ajutorul pe care și-l doresc și de care au nevoie. Însă cercetările progresează, iar perspectiva asupra bolii începe să se schimbe, anunță ziarul Aftonbladet din Suedia. Nu ești singur și ai dreptul să primești ajutorul de care ai nevoie, spune Ximena Ramos Salas, președinta Bias […]
Sala de fitness din fața casei: cercetătorii de la Harvard dezvăluie câte calorii arzi la lopată # Gândul
Majoritatea oamenilor cred că este o corvoadă să dai zăpada cu lopata. Însă ații cred că este o oportunitate. Datul zăpezii este unul dintre cele mai bune antrenamente pentru conturarea siluetei pe timp de iarnă. Dacă acordăm atenție posturii noastre și câtorva reguli de bază, deszăpezirea este echivalentă cu un antrenament destul de dur, care […]
Vestea cercetătorilor care schimbă totul: plictiseala, „superputerea” ascunsă a creierului tău # Gândul
Dacă atunci când eram copil mă plângeam mamei mele că mă plictisesc, ea fie îmi spunea să citesc o carte, fie imi spunea o poveste ca să mă amuz. „Mă plictisesc” era un refren comun la copii și adolescenți în trecut, povestește Michelle Kennedy, cercetătoare postdoctorală la Universitatea Sunshine Coast din Australia. În ultimii ani, […]
Povestea celui mai dur om din Venezuela. I se spune „Pablo Escobar” al Caracasului și fi încercat să-l asasineze pe Marco Rubio # Gândul
Diosdado Cabello este temutul ministru de Interne al Venezuelei și aliat de încredere al lui Maduro. Acesta controlează poliția națională, serviciile de informații și unele unități ale armatei. Cabello are în subordine și miliții colective care cutreieră străzile pe motociclete și verifică telefoanele cetățenilor, transmite Financial Times. La câteva zile după capturarea liderului chavez, Nicolas […]
Marte, planeta roșie sau planeta albastră? Unul dintre cele mai fascinante mituri ale Universului este pe cale să se detrame # Gândul
Planeta roșie continuă să fascineze oamenii de știință, iar misterele sale par inepuizabile. De mai mult timp, datele adunate de misiunile spațiale indică faptul că Marte a avut, în trecut, apă curgătoare la suprafață. Deltele fluviale, mineralele modificate de interacțiunea cu apa și alte structuri geologice au creionat treptat imaginea unei planete umede, total diferită […]
Europa ar trebui să se pregătească pentru anexarea Groenlandei și sfârșitul NATO. „Impotența geopolitică crescândă a europenilor devine o problemă” # Gândul
După ce SUA au atacat Venezuela, iar membri ai Forțelor Speciale americane l-au capturat și scos din țară pe președintele Nicolás Maduro, scena politică mondială a fost zguduită de un alt seism cu magnitudine mare. Decizia lui Donald Trump de a prelua Groenlanda – folosind chiar forța dacă ar fi necesar – a declanșat nu […]
Război și amenințări între UE și SUA din cauza Groenlandei. Europenii convoacă pentru astăzi o reuniune de urgență a ambasadorilor și amenință SUA cu ruperea acordului comercial # Gândul
O întâlnire de urgență a ambasadorilor țărilor UE a fost programată pentru astăzi, 18 ianuarie, după anunțul lui Trump prin care susține că va pune privind tarife de 10 și 15% pentru 8 state europene din cauza divergențelor pe tema anexării Groenlandei, scrie Reuters. Reuniune de urgență în Uniunea Europeană „Ambasadorii celor 27 de țări […]
România a fost invitată de președintele SUA, Donald Trump, să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump, au declarat surse pentru G4Media. Scrisoarea transmisă de Donald Trump a fost primită, sâmbătă, de președintele Nicușor Dan. Conform informațiilor G4Media, nu toate statele din UE au fost invitate să facă parte din acest Consiliu. […]
Dan Buettner este un expert în studiul longevității, recunoscut la nivel mondial, a colaborat adesea cu National Geographic și a scris numeroase bestselleruri. El susține că secretul unei vieți lungi și sănătoase are legătură cu alegerile pe care le facem zilnic, în special când vine vorba despre alimentație. De ani de zile, el analizează comunitățile […]
Liderii europeni îi dau replica lui Trump după ce acesta i-a amenințat cu război economic dacă nu sunt de acord cu preluarea Groenlandei de către SUA # Gândul
După ce Donald Trump și-a amenințat aliații europeni care nu sunt de acord cu preluarea Groenlandei de către SUA cu un război tarifar, reacțiile Europei nu au întârziat să apară. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a menționat într-o postare pe X că nicio intimidare sau amenințare nu va influența Europa. La fel, prim-ministrul Suediei a precizat […]
În general, congelatorul unui frigider este destul de mic. În momentul în care vrem să punem ceva la congelat, mai ales dacă deja există și alimente înăuntru, primul instinct este să alegem locul liber pe care îl vedem prima oară, iar acest lucru poate fi o greșeală, în anumite situații. Atunci când punem în congelator […]
Stațiunea preferată a românilor pe timp de iarnă. Este la doar 7 ore de București și prețurile sunt sub cele de la noi # Gândul
Stațiunea bulgărească Bansko a devenit populară în rândul românilor care iubesc să schieze. Turiștii au la dispoziție 70 de kilometri de pârtii, cu grade de dificultate care cresc, pentru toate preferințele, dar și o viață de noapte activă. Creșterile de prețuri s-au resimțit și la vecinii bulgari, însă nu le depășesc pe cele de la […]
George Simion transmite un mesaj direct primarilor: „Când se rupe coaliția, atunci cade guvernul gropar” # Gândul
George Simion, liderul AUR, a publicat pe Facebook un mesaj în care critică direct coaliția de guvernare și spune că în momentul în care aceasta se va rupe, atunci va cădea și Guvernul „gropar”. Simion acuză actuala coaliție de anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și subliniază că atunci când aceasta se va destrăma, va […]
Serialul de pe Netflix care a rupt topurile în prima lună a anului 2026. Cei care l-au văzut spun că ar crea dependență # Gândul
Netflix are în grilă un nou serial pentru cei care iubesc thriller-urile polițiste combinate cu iubire și adrenalină. Mini-serialul a urcat rapid în topurile preferate ale utilizatorilor platformei de streaming și a devenit unul dintre cele mai urmărite titluri la nivel global din prima zi de la lansare. Este vorba despre serialul „His & Hers”, […]
Un avion guvernamental cu 10 oameni la bord a dispărut de pe radare. Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea aeronavei # Gândul
Autoritățile din Indonezia sunt în căutarea unui avion care transporta trei funcționari guvernamentali și cel puțin șapte membri ai echipajului , după ce turnul de control a pierdut contactul cu aeronava, anunță Al Jazeera. Avionul se îndrepta spre Makassar, capitala Sulawesi de Sud, după ce a plecat din provincia Yogyakarta, înainte de a se pierde […]
Dansul tradițional „Bagurumba” a fost pus în scenă de peste 10.000 de femei în India. La spectacol a participat și premierul Narendra Modi # Gândul
Peste 10.000 de artiști au urcat sâmbătă seara pe stadionul Sarusajai din Guawahati, la evenimentul cultural „Bagurumba Dwhou”, unul dintre cele mai mari spectacole tradiționale organizate vreodată în statul Assam. În public s-a aflat și prim-ministrul Indiei, Narendra Modi. Premierul a ajuns la Guwahati și a fost întâmpinat de minsitrul-șef al statului Assam și de […]
Cântăreața creată cu ajutorul AI de care toți românii s-au îndrăgostit. Lolita face furori cu vocea ei # Gândul
Chiar dacă mulți se așteptau ca Lolita să fie o cântăreață adevărată, ei trebuie să afle că nu este reală, ci este o creație a inteligenței artificiale, însă care a adunat mii de fani, inclusiv românii sunt cuceriți de Lolita. Lolita a reușit să cucerească utilizatorii TikTok cu vocea ei suavă, în timp ce interpretează […]
Mersul pe jos adaugă ani în plus la viață. Un nou studiu a arătat că poate reduce riscul de deces cu 10% # Gândul
Se știe de mult timp că o viață activă poate ajuta la îmbunătățirea sănătății inimii, mai ales pe măsură ce îmbătrânim, dar acum experții spun că doar mersul pe jos timp de cinci minute în plus pe zi te-ar putea ajuta să trăiești mai mult. Un nou studiu, care a analizat date de la peste […]
Adina Anghelescu: Cât mai ține scandalul legat de magistratură? Caii nărăvași nu se dresează ușor… # Gândul
Despre Justiție, zic unii că trebuie vorbit numai de bine, altfel se dărâmă acest stâlp al statului de drept fără de care am avea haos și am trece iar la legea Talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Nu e așa. Justiția, cunoaștem și recunoaștem, are și ea hahalerele ei. Dar pe lângă numărul magistraților […]
Donald Trump l-a atacat dur pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei și a declarat că este timpul pentru o nouă conducere. „Este un om bolnav care ar trebui să-și conducă țara cum se cuvine și să înceteze să mai omoare oameni. Țara lui este cel mai rău loc de trăit din lume din cauza […]
Planta care te ajută dacă ai astm sau alergii. În numai 12 ore „curăță” tot aerul poluat din casă # Gândul
Mai multe cercetări preliminare au indicat că o plantă poate să reducă semnificativ concentrația unor particule nocive din aer, inclusiv sporii de mucegai, dar și particulele fecale microscopice, în doar 12 ore dacă este amplasată într-un mediu contaminat. Planta care poate reduce concentrația unor particule nocive din aer Puțin știu că o plantă care cel […]
Alimentul minune care îți poate scădea colesterolul rapid. Profesorul Vlad Ciurea explică tot # Gândul
Sistemul imunitar este pus la încercare în perioada rece, iar un aliment considerat un adevărat sprijin de mii de ani pentru organism poate avea efecte puternice benefice, Profesorul Vlad Ciurea a susținut că usturoiul prezintă proprietăți inedite, este recunoscut încă din antichitate pentru rolul său de a menține sănătatea generală și cum contribuie la buna […]
Donald Trump impune tarife vamale de 10% tuturor aliaților Groenlandei. De la 1 iunie 2026, crește tarifele la 25% # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță că, începând cu data de 1 februarie 2026, mai multor țări europene le va fi impuse tarife vamale de 10% pentru bunurile trimise către SUA pentru că nu sprijină doleanțele președintelui american privind Groenlanda. Printre țările vizate de Trump, se numără Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda […]
Clujul a fost asaltat în plină iarnă de purici de zăpadă. Mii de puncte negre au fost văzute pe trunchiurile copacilor și în zăpada din Pădurea Făget, situată la marginea orașului Cluj-Napoca. Este vorba despre organisme minuscule care din cauza contrastului puternic cu albul din zăpadă se pot observa mult mai ușor. „Acești purici sunt […]
Odată cu protestele din Danemarca, și Groenlanda iese în stradă. Inuiții protestează în capitala Inuk și îi cer lui Trump să se oprească # Gândul
Locuitorii din capitala Groenlandei, Nuuk, au organizat, sâmbătă, ample manifestații contra planurilor președintelui Trump de a anexa insula aflată sub patronajul Regatului Danemarcei. Tot sâmbătă, mii de danezi au ieșit în capitala Copenhaga, dar și în alte orașe ale țării pentru a-i susține pe groenlandezi. Demonstrațiile s-au extins în toată insula, sâmbătă, pentru a denunța […]
Primul armistițiu între Rusia și Ucraina: părțile confirmă un acord pe încetarea temporară a focului în zona Centralei Nucleare de la Zaporijia # Gândul
Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că a primit confirmarea din partea Rusiei și Ucrainei a acordului lor privind un armistițiu în zona Centralei Nucleare Zaporijia. Sunt planificate reparații la linia electrică de rezervă avariată pe 2 ianuarie. „S-a ajuns la un acord privind un armistițiu local pe durata lucrărilor de reparații”, a confirmat Mihail Ulianov, […]
Interesul românilor pentru meseria de polițist este tot mai mare. Ce înseamnă să fii agent debutant # Gândul
Românii au devenit tot mai interesați de job-ul de polițist. În ultima vreme interesul pentru Ministerul Afacerilor Interne a crescut, iar mulți aspiră la un loc de muncă pentru un post în domeniu la început de drum. Termenul de „agent debutant” a devenit tot mai des întâlnit în discuțiile referitoare la recrutare și formare profesională. […]
Liderul alianței CDU/CSU, aflată la guvernare în Germania, propune eliminarea articolului din lege care pedepsește insultele aduse politicienilor # Gândul
Jens Spahn, vicepreședinte al grupului parlamentar CDU/CSU aflat la guvernare în Germania, a propus eliminarea Articolului 188 din Codul penal german, care pedepsește insultele și defăimarea împotriva politicienilor, arată publicația Welt. În Germania, paragraful 188 din Codul penal prevede răspunderea penală pentru insultarea persoanelor care ocupă funcții politice. „Ideea a fost să protejăm mai bine […]
Noul an a venit cu reforme în ceea ce privește vechimea în muncă, formula de calcul a fost schimbată, iar acum se iau în considerare zilele calendaristice, nu cele lucrătoare cum era până acum. De la 1 ianuarie 2026 a fost modificată formula de calcul a vechimii în muncă. schimbarea a venit pe fondul problemei […]
Stephen Miller, consilierul lui Donald Trump: „Danemarca este o țară mică, cu o economie și o armată minuscule. Nu pot apăra Groenlanda” # Gândul
Deși comunitatea internațională și o serie de lideri politici mondiali se opun anexării Groenlandei de către SUA, iar sâmbătă danezii au ieșit în număr mare în stradă pentru a protesta, Donald Trump nu va renunța la planurile sale. Aserțiunea a fost făcută de consilierul liderului de la Casa Albă, Stephen Miller, la televiziunea Fox News. […]
O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul # Gândul
Chazzity Candelario, din North Lebanon Township, Pennsylvania, și-a înlănțuit fiul timp de 17 ore pentru că „a mâncat prea mulți hot dogi”, conform WGAL. Într-o declarație, Poliția Regională din comitatul Lebanon a relatat cum, pe 11 ianuarie 2025, ofițerii au fost chemați la domiciliul lui Candelario, ca răspuns la rapoartele despre un băiat care fusese […]
Vremea nu cunoaște granițe. Avioane europene vor urmări “din cer” râurile responsabile de inundații # Gândul
Oamenii de știință europeni vor începe prima lor “investigație aeriană” a „râurilor atmosferice” în lupta lor cu schimbările climatice și pe măsură ce curenții concentrați de vapori de apă traversează Oceanul Atlantic și descarcă precipitații abundente pe bătrânul continent, anunță Financial Times. Recunoașterea atmosferică a râurilor va deveni globală Meteorologii din SUA au experiență: au […]
Un grup de artiști spanioli costumați în Stephen Hawking a defilat pe străzile din Cádiz. Gestul, contestat de mulți, are un mesaj foarte serios # Gândul
Un grup de artiști spanioli numit „Una chirigota en teoría” a devenit viral după ce a defilat costumați în fizicianul Stephen Hawking și au cântat folosind vocea robotizată a acestuia în cadrul Carnavalului de la Cádiz, scrie Daily Mail. Grupul muzical comic din Cadiz, Spania, este cunoscut pentru interpretarea de cântece satirice cu versuri ingenioase despre evenimentele curente, […]
Este bazarul care ar fi putut marca finalul unei republici clericale, același loc de unde a început odată cu Revoluția Islamică din 1979 care a dus la abolirea monarhiei. Marele Bazar al Teheranului, acolo unde comercianții au strigat din decembrie 2025 „moarte dictatorului”. Este locul unde se vindeau bijuterii, covoare persane și mirodenii din secolul al […]
Proiectul 09851. Khabarovsk, primul submarin rusesc purtător standard de torpile nucleare Poseidon, va începe testele pe mare. „Operațiuni în adâncurile oceanului și în zona arctică” # Gândul
Khabarovsk este primul submarin rusesc conceput de la început ca purtător standard pentru torpila nucleară Poseidon, depășind soluțiile anterioare care se bazau pe submarine modificate. În Rusia, Khabarovsk este clasificat ca un submarin nuclear Proiect 09851 de a patra generație, destinat misiunilor speciale, mai degrabă decât rolurilor tradiționale de patrulare. Submarinul combină caracteristicile asociate cu […]
Belgia a anunțat existența unui „Plan B” al Uniunii Europene, în eventualitatea unei preluări militare a Groenlandei de către Statele Unite. Declarația a fost făcută de ministrul belgian al Apărării, Theo Francken. Potrivit ministrului, o intervenție militară americană în Groenlanda ar însemna, practic, sfârșitul NATO. Francken a spus că armata europeană nu ar putea face […]
Femeile care sunt lovite în mod repetat în cap sau strangulate de partenerul lor suferă de tulburări de memorie și de vorbire și chiar convulsii, potrivit unui studiu australian care arată cât de grave pot fi efectele, relatat de The Guardian. Studiul a comparat două grupuri de femei: una care a suferit violență domestică, cealaltă […]
Vești bune pentru iubitorii de ciocolată Nutella. Kaufland vine cu o promoție pentru alimentul cel mai adorat în rândul românilor. Kaufland vine cu o reducere irezistibil de dulce. În perioada 12 ianuarie – 10 februarie, borcanul de Nutella de 400 de grame are 46% discout, astfel prețul ajunge la 8.90 de lei, de la 16.76. […]
Misiune contra cronometru în Craiova. Un copil a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu # Gândul
Intervenție de urgență pentru salvarea unui copil de cinci ani căzut în lacul din Parcul Romanescu. Pompierii din Dolj au intervenit pentru a-l scoate pe cel mic din lac. Potrivit primelor informații, după copil a intrat și un adult care îl ținea în brațe, iar cei doi nu au mai putut ajunge la mal. Până […]
De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat # Gândul
În a treia zi a acestui an, la primele ore ale dimineții, Donald Trump a anunțat capturarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro. Liderul chavist a fost dus la o închisoare federală din Statele Unite, însă nu a călătorit singur atunci, ci împreună cu soția sa, Cilia Flores. În Venezuela, Cilia este cunoscută sub mai multe porecle. […]
Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont # Gândul
Escrocii au descoperit o nouă fraudă cibernetică în rândul utilizatorilor de telefoane mobile, în special în locurile foarte aglomerate cum ar fi magazinele sau metroul. Frauda presupune că infractorul cibernetic se folosește de două telefoane mobile, pe unul îl apropie de buzunarul, rucsacul ori chiar de mâna victimei în timp ce aceasta este într-un loc […]
Nicușor Dan promulgă legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali # Gândul
Nicușor Dan a promulgat legea care permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Proiectul de lege are ca obiect completarea unei legi deja existente, cu un nou capitol: ‘Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto – audio – video portabile și protecția datelor cu caracter personal’ – prin care se autorizează Poliția Locală să utilizeze mijloace de […]
Un orășel din Siberia, este considerat cel mai rece loc populat din lume. Aflat în estul îndepărtat al Rusiei, acest sat izolat a intrat în istorie în anul 1933, când aici s-a înregistrat o temperatură de –67,7°C, una dintre cele mai scăzute valori măsurate vreodată într-o zonă locuită permanent. Deși Omatako (Oymyakon) este faimos ca […]
Undă de șoc la NATO. Franța amenință cu retragerea din alianța militară nord-atlantică din cauza politicii lui Trump # Gândul
O undă de șoc zguduie Occidentul. Ceea ce mult timp a fost considerată o fantezie politică a devenit brusc o posibilitate reală: retragerea Franței din NATO. Franța a introdus o rezoluție în Parlament prin care solicită retragerea țării din NATO, scrie Berliner Zeitung. O rezoluție care solicita retragerea țării din NATO din cauza dezacordurilor cu […]
Protestele din Iran și calculele strategice ale Israelului. „Dacă Trump decide să atace și solicită sprijin militar israelian, Netanyahu va fi pus sub presiune” # Gândul
Statele Unite nu au repoziționat încă resurse militare semnificative în Orientul Mijlociu, ceea ce este un indicator credibil din punct de vedere istoric al disponibilității lor de a interveni. Marina SUA are în prezent doar șase nave de război în regiune și nu a desfășurat încă suficiente sisteme de apărare aeriană pentru a-și proteja pe […]
