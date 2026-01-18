BREAKING România a fost invitată de către Donald Trump să facă parte din „Consiliul pentru Pace”
HotNews.ro, 18 ianuarie 2026 11:20
Administrația președintelui Donald Trump a invitat România să facă parte din „Consiliul pentru Pace” constituit pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,…
• • •
Acum 5 minute
11:50
VIDEO Un nepalez a sărit în lacul înghețat și a salvat o fetiță de 5 ani căzută în apă, la Craiova. „Cer să fie recompensat” # HotNews.ro
Un muncitor nepalez fost primul care a reușit să ajungă la o fetiţă de 5 ani căzută în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova. Acțiunea de salvare a fost una dramatică: tatăl fetei…
Acum o oră
11:20
BREAKING România a fost invitată de către Donald Trump să facă parte din „Consiliul pentru Pace"
Administrația președintelui Donald Trump a invitat România să facă parte din „Consiliul pentru Pace” constituit pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,…
11:07
VIDEO Paula Seling, aspru criticată în Moldova, după un mesaj transmis în direct la Eurovision / Explicațiile artistei: „Unde dai și unde crapă” # HotNews.ro
Paula Seling, membră a juriului internațional la finala națională Eurovision Moldova 2026, a avut un mesaj care a atras critici în mediul online, inclusiv din partea unui reprezentant din guvern, după ce a felicitat publicul…
Acum 2 ore
10:40
VIDEO Nou val de drone rusești la granița cu România, MApN pregătise de decolare două F-16 dar s-a răzgândit # HotNews.ro
Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aflat la granița cu România, potrivit autorităților ucrainene. În România, apariția dronelor aproapte de frontieră aproape că a dus la ridicarea a două F-16 de…
10:20
Urmează zile cu temperaturi de -20 de grade. Toată țara, sub cod galben de ger / Anunț de ultimă oră făcut de ANM # HotNews.ro
Valul de frig extrem se extinde în toată țara, anunță meteorologii, care au actualizat duminică dimineață prognoza și au emis noi alerte cod galben de ger, valabile până pe 20 ianuarie. Prima alertă cod galben…
10:00
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult # HotNews.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-un interviu publicat duminică dimineață că o invazie americană a Groenlandei „l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ”, transmite Reuters. Sanchez a afirmat că orice…
Acum 4 ore
09:30
Puștoaica minune a tenisului feminin a scos din valiză jacheta cu mesajul „furat” de la Snoop Dog: Am așteptat zece luni să o port # HotNews.ro
Jacheta special concepută pentru Mirra Andreeva, pe care era inscripționat sloganul ei, „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi”, a stat 10 luni în fundul valizei sale, înainte ca adolescenta rusă să o poarte în sfârșit, după…
09:30
VIDEO Un conac simbol din Argeș a ars ca o torță după un incendiu. Ce spune ISU despre cauza focului # HotNews.ro
Un incendiu puternic a izbuncit sâmbătă seară la vila amiralului Dan Zaharia, o clădire-simbol a patrimoniului istoric și arhitectural al comunei Stoenești, din județul Argeș, transmite site-ul local Epitești. Incendiul s-a manifestat violent în interiorul…
09:00
LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 18 ianuarie 2026. Report de peste 3,19 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Duminică, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri…
09:00
Pentagonul a trimis ordine pentru ca 1.500 de soldați americani în serviciu activ să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Minnesota, locul marilor proteste împotriva campaniei de deportare a migranților, scriu duminică The Washington…
08:50
Personificare a spiritului pur scoțian comandată de Familia Regală a României, în colecția MNAR # HotNews.ro
„Bonny Kilmeny” (1890 – 1910) este singura pictură din patrimoniul românesc semnată de scoțianul Robert Hope (1869 – 1936), ajungând în colecția Muzeului Național de Artă al României după ce a fost transferată la jumătatea…
08:30
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat 8 din cele 20 de magazine închiriate de Brico Depot, pentru a-și proteja investițiile, alte 10 fiind deja în proprietatea rețelei de bricolaj. Citește mai mult pe Profit.ro
08:10
Rusia pregătește un atac asupra cetralelor nucleare din Ucraina, avertizează Zelenski / Moscova a făcut deja misiuni de recunoaștere, spun serviciile de informații militare # HotNews.ro
Moscova vrea să lovească substațiile conectate la cele trei centrale nucleare active din vestul și sudul Ucrainei, pentru a deconecta complet ucrainenii de la căldură și energie electrică, au avertizat sâmbătă serviciul de informații militare…
08:00
Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru cele mai puternice femei din UE: „Nu-l provoca pe Tăticu” / „Mai bine nu bea înainte să postezi” # HotNews.ro
Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas. Prima…
Acum 6 ore
07:30
O decizie bancară de acum 15 ani are consecințe fatale pentru spitalele dintr-o țară din Europa # HotNews.ro
Un studiu realizat de două institute de cercetare economică de top arată cum o măsură a Băncii Naționale a Elveției din 2011 a declașat migrarea personalului medical din Germania, un fenomen care a dus la o…
07:10
EXCLUSIV Ministra resurselor din Groenlanda, una dintre mizele acțiunilor lui Trump, apel pentru români, ca aliați, după ultimele evenimente. „E despre alianța noastră occidentală și e devastator” # HotNews.ro
Într-un moment în care cetățenii occidentali demonstrează, stupefiați, în fața cererii administrației Trump de a anexa Groenlanda, Naaja Nathanielsen, ministra Afacerilor şi a Resurselor Minerale din Groenlanda, spune într-un interviu acordat HotNews pentru publicul românesc că…
07:10
China se uită la ce face Trump acum cu Danemarca și-i transmite președintelui SUA: „Ne vedem în Taiwan” # HotNews.ro
Un ziarist american a vizitat un cimitir din Olanda al soldaților americani care au murit ca să elibereze Europa. A văzut ceva ce a spus că nu va uita niciodată. Mark Rutte, secretarul general al…
Acum 12 ore
23:50
SUA vor să înființeze un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza # HotNews.ro
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a relatat ziarul Financial Times, citat de The Kyiv…
23:10
„Este cea mai mare realizare a Mercosur”. Javier Milei salută acordul de liber schimb cu UE # HotNews.ro
Președintele Argentinei, Javier Milei, a subliniat sâmbătă că acordul de liber schimb semnat la Asuncion de Uniunea Europeană și Mercosur este „cea mai mare realizare” a blocului de integrare latino-american, din care mai fac parte…
23:00
Un cleric iranian cere executarea protestatarilor, după ce ayatollahul Khameniei a promis să „frângă spinarea răzvrătiților” # HotNews.ro
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a admis pentru prima dată că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor care au zguduit țara în ultimele două săptămâni. Un alt cleric, Ahmad Khatami,…
Acum 24 ore
22:30
Netanyahu contestă componența unui consiliu executiv pentru Gaza anunțat de SUA: „E împotriva politicii israeliene” # HotNews.ro
Cabinetul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a transmis sâmbătă că anunțul de săptămâna aceasta al administrației președintelui american Donald Trump privind componența unui consiliu executiv pentru Gaza nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii…
22:00
Represalii în Iran. Autoritățile de la Teheran anunță măsuri împotriva unei minorități religioase # HotNews.ro
Autoritățile iraniene au anunțat că au identificat și arestat membri ai minorității Bahai, care ar fi fost activi în manifestațiilor îndreptate împotriva regimului, a anunțat agenția de presă iraniană Tasnim, citată de AFP. Comunitatea Bahai,…
21:40
Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al SUA, conform cifrelor publicate sâmbătă…
21:20
DSU avertizează aupra pericolului de îngheţ pe lacuri: „Nu păşiţi pe gheaţă” / În Craiova, un copil de 5 ani a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu – VIDEO # HotNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă atrage atenţia asupra pericolului de îngheţ pe lacuri şi acumulările de apă în această perioadă, venind cu o serie de recomandări pentru populaţie. „ATENŢIE! Pericol de îngheţ pe lacuri şi…
21:10
„Amenințările sunt inacceptabile”. UE a reacționat imediat după ce Trump a anunțat taxe împotriva a opt țări europene # HotNews.ro
Președintele Consiliului European Antonio Costa a afirmat că UE este fermă în ce privește apărarea dreptului internațional, iar președintele Franței Emmanuel Macron a spus că amenințarea cu taxe vamale este inacceptabilă, referindu-se la anunțul lui…
20:50
JD Vance, din nou în fruntea unui mare marș contra avortului desfășurat în capitala SUA # HotNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va fi capul de afiș al Marșului pentru Viață, un miting anual împotriva avortului, care va avea loc vinerea viitoare la Washington, DC, potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui,…
20:30
VIDEO După Maia Sandu, și premierul moldovean spune că ar susține unirea cu România. „Ca o decizie personală, aș vota pentru” # HotNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, întrebat cu privire la afirmaţia preşedintelui Maia Sandu care a spus că ar vota pentru unirea cu România la un referendum pe această temă, că, personal, ar vota…
20:20
Dorinel Munteanu, după ce FC Hermannstadt a fost egalată pe final de Farul Constanța: „Meritam cele trei puncte”. Mesajul antrenorului pentru șefii clubului # HotNews.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, consideră că elevii săi meritau să obțină victoria pe terenul celor de la Farul Constanța. Meciul din etapa cu numărul 22 a SuperLigii s-a terminat la egalitate, scor 1-1.…
20:00
Avalanșele fac victime în Alpii austrieci. Șapte schiori prinși într-o singură alunecare a zăpezii # HotNews.ro
Cinci persoane și-au pierdut viața, sâmbătă, în două avalanșe care au avut loc în Alpii austrieci, a relatat televiziunea publică din Austria, ORF, citată de AFP. Mai multe persoane au fost surprinse în avalanșele din…
19:50
VIDEO Von der Leyen a semnat acordul UE-Mercosur: „Alegem un comerț echitabil în locul tarifelor vamale” # HotNews.ro
„Un comerț echitabil, mai degrabă decât tarife vamale”, a declarat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul comercial între Uniunea Europeană (UE)…
19:20
Trump a anunțat taxe vamale pentru opt țări europene care s-au opus anexării Groenlandei. „Miza este pacea mondială”, susține președintele american # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a anunțat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că impune taxe vamale de 10% pentru opt țări europene care se opun intenției SUA de a cumpăra Groenlanda. Nivelul taxei va fi crescut…
19:10
„Așa era cutuma: să nu vorbim despre asta în public”. Ce a convins o tânără de 24 de ani să ofere gratuit lecții adolescenților despre sănătatea și educația sexuală # HotNews.ro
„Realitatea este că adolescenții fac sex. Ar trebui măcar să aibă informații să se protejeze”, spune Ana Niculescu. Are 24 de ani și este studentă în ultimul an la Universitatea de Medicină din București. De…
19:10
Accident produs în Capitală de un tânăr care nu avea permis, era beat, iar maşina era furată # HotNews.ro
Un tânăr de 25 de ani a produs un accident rutier pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliţiştii au descoperit că el nu avea permis de conducere, consumase alcool, iar maşina era…
19:00
Şefa opoziţiei belaruse în exil, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania şi se va stabili în Polonia # HotNews.ro
Şefa opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, va părăsi Lituania, unde se află în exil după ce a fost forţată să fugă de represiunea din ţara sa în 2020, şi se va stabili în Polonia, potrivit mai…
18:20
„Groenlanda nu este de vânzare”. Mii de persoane au protestat la Copenhaga și la Nuuk împotriva planurilor lui Trump – VIDEO/FOTO # HotNews.ro
Câteva mii de persoane s-au adunat sâmbătă la Copenhaga şi în alte oraşe din Danemarca pentru a denunţa ambiţiile teritoriale ale preşedintelui american Donald Trump, care continuă să-şi exprime intenţia de a prelua Groenlanda. Și…
18:10
Polițiștii locali pot utiliza camere video în exercitarea atribuțiilor. Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu, informează Agerpres. „Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în…
18:00
Cel mai citat cercetător din lume afirmă că a devenit mult mai încrezător în viitorul omenirii și că lucrează la o „soluție tehnică” pentru pericolul reprezentat de AI # HotNews.ro
Yoshua Bengio, profesorul de la Universitatea Montreal ale cărui cercetări au contribuit la punerea bazelor învățării automate moderne („deep learning”), a fost în ultimii ani una dintre cele mai alarmiste voci din industria inteligenței artificiale,…
17:40
FOTO&VIDEO Ford Puma Gen-E sau VW ID.3? Prima mașină electrică produsă în România vs cea mai accesibilă de la VW # HotNews.ro
Încă de la lansarea oficială a versiunii electrice a micului crossover Ford Puma, un detaliu a atras atenția în materialele de prezentare. Printre modelele cu care mașina era comparată, din punct de vedere al performanțelor…
17:30
Siria: Președintele recunoaște prin decret drepturile naționale ale kurzilor, limba lor devine oficială / Între timp au loc ciocniri intense între armată și forțele kurde în nordul țării # HotNews.ro
Armata siriană a anunțat sâmbătă dimineață că a preluat controlul asupra orașului Deir Hafer, la est de Alep, pe care forțele kurde au fost de acord să îl evacueze cu o zi înainte în urma…
17:30
VIDEO Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și la Botoșani, după ce a fost apostrofat la Iași # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huduit, sâmbătă, la sosirea la sediul Primăriei Botoşani, mai multe persoane strigându-i „Demisia” şi „Trădătorule”, informează News.ro. Ilie Bolojan a sosit, sâmbătă, la Botoşani, pentru a se întâlni cu primarii…
16:50
Un fost președinte al PNL acuză opoziția unor liberali față de Bolojan. „Nu este în regulă” # HotNews.ro
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, la Digi24, că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar acest lucru a creat legături şi consolidări…
16:30
Companiile aeriene, atenționate să evite deocamdată spaţiul aerian al Iranului. „Există un risc ridicat pentru zborurile civile” # HotNews.ro
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană (EASA) a cerut companiilor aeriene să evite deocamdată spaţiul aerian iranian, invocând „situaţia actuală şi potenţialul unei acţiuni militare americane”, informează sâmbătă DPA și Agerpres. EASA a sfătuit operatorii aerieni…
16:30
Atacurile ucrainene obligă o vecină a Rusiei să înființeze o școală de operatori de drone # HotNews.ro
Kazahstanul a înfiinţat o şcoală de operatori de drone militare în urma recentelor atacuri ucrainene asupra terminalelor sale petroliere de la Marea Neagră şi asupra petrolierelor închiriate de acest stat care şi-a menţinut până acum…
16:20
„România a dat tot ce a avut mai bun pentru Andreea”. Peste 2,3 milioane de dolari au fost strânși în 8 zile pentru o pacientă cu cancer, după o mobilizare online # HotNews.ro
În urma unei campanii care a durat opt zile, Asociația „Aripi pe Pământ”, condusă de un polițist, și un preot din Fălticeni au reușit să adune banii necesari pentru tratamentul în Statele Unite al unei…
15:50
Statele Unite, invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda. „În calitate de membru NATO” # HotNews.ro
Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri şeful Comandamentului Arctic Danez, precizând că aceste exerciţii au legătură cu Rusia, relatează AFP. „Desigur, Statele Unite, în calitate de…
15:40
Revoltă a bolnavilor de cancer, după proiectul de lege inițiat de un senator. „Înseamnă moarte sigură” # HotNews.ro
Un proiect de lege depus recent de un senator POT prevede introducerea unei coplăți de 5% din valoarea serviciilor medicale decontate de CNAS pentru adulții bolnavi de cancer. Inițiativa legislativă este criticată dur de pacienți.…
14:50
Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza, anunță Turcia # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a „invitat” pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă parte din Consiliul de pace pentru Gaza, a anunțat sâmbătă serviciul de comunicare al Republicii Turce, citat de France Presse.…
14:50
Ministrul Culturii spune care sunt sectoarele de unde „chiar nu se poate tăia din salarii” # HotNews.ro
Angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salariile prea mici pentru a fi reduse, a spus sâmbătă ministrul Culturii, András Demeter. „Nu au fost beneficiarii acelor creşteri mărunte şi succesive din fonduri publice”, a explicat ministrul.…
14:30
Gara Băneasa, simbol regal al Capitalei, e pe linie moartă. Are valoare uriașă, dar lipsește din Lista Monumentelor din București # HotNews.ro
Gara Băneasa, spațiu unic, monumental își pierde strălucirea și importanța. Cândva loc al dramelor și al speranțelor regale, a devenit gara marfarelor. Locul unde s-a scris istoria României este aproape pustiu. Din Gara regala Băneasa…
14:20
Autoritățile indoneziene au început sâmbătă după-amiază căutările pentru un avion mic care transporta unsprezece pasageri, cu care a pierdut contactul în timp ce aeronava survola estul țării, au declarat pentru AFP responsabili ai serviciilor de…
