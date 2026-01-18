Pulovere curate ca noi, fără spălare: trucul simplu pe care nu-l știai. Îl poți folosi doar iarna

Newsweek.ro, 18 ianuarie 2026 11:20

În nordul îndepărtat, un vechi truc de iarnă își face apariția. Poți folosi zăpadă proaspătă pentru ...

Acum 5 minute
11:50
Economist zice că pensiile și salariile nu se vor mai putea plăti. „Lipsesc 50.000.00.000€”. Pe ce se bazează? Newsweek.ro
Un economist pretinde că pensiile și salariile nu se vor mai putea fi plătite în anul 2026. El anunț...
11:50
David Popovici a pierdut pariul. Cât trebuie să-i plătească lui Alexandru? Newsweek.ro
David Popovici a pierdut un paricu pe care l-a făcut cu Alexandru, colegul său de antrenament. Cei d...
Acum 30 minute
11:30
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump în „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Scrisoarea primită din SUA Newsweek.ro
România a fost invitată oficial să participe la Consiliul de Pace pentru Ucraina. Președintele Nicuș...
Acum o oră
11:20
Pulovere curate ca noi, fără spălare: trucul simplu pe care nu-l știai. Îl poți folosi doar iarna Newsweek.ro
În nordul îndepărtat, un vechi truc de iarnă își face apariția. Poți folosi zăpadă proaspătă pentru ...
11:07
Nou atac cu drone rusești lângă granița României. Două F-16 au fost pregătite de misiune dar au rămas la sol Newsweek.ro
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra por...
Acum 2 ore
10:40
Alertă nouă de frig puternic, de la meteorologi. Gerul cuprinde toataă țara. Temperaturi de -20 grade Celsius Newsweek.ro
Meteorologii au emis o nouă alertă de frig puternic. Începând de luni, gerul va cuprinde toata țara,...
10:30
De ce plătesc românii energie electrică scumpă? Explicația expertului: Răspunsul este psihologic. Le e frică Newsweek.ro
Românii plătesc energie electrică scumpă. Expertul în energie Dumitru Chisăliță spune că mulți ar fi...
10:20
Bucătăria românească, printre cele mai bune 100 din lume. Mujdei, sarmale, magiun - preferatele turiștilor Newsweek.ro
România se poate mândri cu una dintre cele mai bune bucătării din lume. Preparate deja celebre, prec...
10:10
Sfârșitul „erei cărbunelui”, după peste 250 de ani. Cehia închide ultima mină de cărbune superior Newsweek.ro
„Era cărbunelui” se aproprie cu pași repezi de sfârșit, după peste 250 de ani. Cehia închide ultima ...
Acum 4 ore
09:50
FOTO Carambol mortal, cu 4 mașini, pe o șosea din Arad. Un mort și 5 răniți Newsweek.ro
Un carambol mortal, încare au fost implicate 4 mașini, a avut loc, în această dimineață, pe o șosea ...
09:40
VIDEO Paula Seling, criticată masiv după ce a spus „Maladieţ, Moldova!” în finala Eurovision. Reacția artistei Newsweek.ro
Cântăreața româncă Paula Seling, membră a juriului Eurovision, a gafat la finala din Republica Moldo...
09:20
Protestele împotriva agenților ICE din Minnesota: Trump amenință cu Legea Insurecţiei și 1.500 de soldați Newsweek.ro
De câteva zile, în statul american Minnesota și mai ales în orașul Minneapolis au loc proteste împot...
08:50
Atenție! Pericol de îngheț, pe lacuri și acumulări de apă. Sfaturile specialiștilor DSU Newsweek.ro
România îngheață la propriu. Iar specialiștii DSU atrag atenția asupra pericolului de îngheț pe lacu...
08:40
VIDEO Cum arată racheta uriașă SLS pregătită de NASA pentru Artemis II, prima misiune pe Lună după 50 de ani Newsweek.ro
NASA pregătește lansarea Artemis II, prima sa misiune pe Lună după o pauză de peste 50 de ani, cu aj...
08:10
De ce să renunți la dușul fierbinte după ce ai intrat în casă? Rutina greșită care te poate îmbolnăvi iarna Newsweek.ro
Dușul fierbinte imediat după ce ai intrat în casă, pe timp de iarnă, poate slăbi mecanismele natural...
Acum 6 ore
07:50
Motivul pentru care trebuie să udați plantele de apartament mai puțin iarna. Trebuie să le schimbați și locul? Newsweek.ro
Iarna, plantele de apartament au nevoie de mai puțină apă și, în unele cazuri, de un loc mai luminos...
07:50
Greșeala pe care o fac toți șoferii pe timpul iernii. Oțetul pe geamuri poate provoca daune serioase Newsweek.ro
Oțetul este adesea prezentat ca o soluție rapidă pentru geamurile mașinilor înghețate, dar experții ...
07:40
Obiceiul descoperit de psihologi care te face să rămâi tânăr la suflet după 60 de ani. Are legătură cu memoria Newsweek.ro
Obiceiul descoperit de psihologi care te face să rămâi tânăr la suflet după 60 de ani. Are legătură ...
07:30
De ce sa combini rozmarinul și sarea într-un borcan? Le folosești in baie, dulapuri și bucătărie Newsweek.ro
De ce sa combini rozmarinul și sarea într-un borcan? Le folosești in baie, dulapuri și bucătărie. Pr...
07:20
Escrocheriea cu locuri de muncă. Totul pare real, inclusiv interviul. În realitate îți vor doar datele tale Newsweek.ro
O ofertă de muncă care sună prea bine ca să fie adevărată – totuși pare incredibil de reală. Escroci...
07:10
Horoscop 19 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o oportunitate neașteptată Taurilor. Capricornii, puternici Newsweek.ro
Horoscop 19 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o oportunitate neașteptată Taurilor. Capricornii și Lei...
06:40
Sistemul de pensii, spre colaps în Italia și Spania. România face aceleași greșeli. Pensiile vor fi mai mici Newsweek.ro
Italia și Spania se îndreaptă spre momentul în care le va fi tot mai greu să plătească pensiile. Din...
Acum 24 ore
20:50
Președintele Volodimir Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile secrete ucrainene dețin informații privind n...
20:30
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria și Turcia Newsweek.ro
Vânătorul de mine M 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu participă, alături de alte trei nave partenere ...
20:20
Donald Trump anunță noi tarife vamale împotriva a opt țări europene care susțin Groenlanda Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va impune tarife vamale țărilor care susțin Gro...
20:10
Ce să mănânci pentru a te simți sătul mai mult timp? Un nutriționist a numit patru alimente foarte sățioase Newsweek.ro
Ce să mănânci pentru a te simți sătul mai mult timp? Este important să ai în dietă proteine, fibre ș...
19:50
Cristi Chivu și Inter Milano obțin a șasea victorie consecutivă în deplasare, 1-0 la Udinese Newsweek.ro
Chivu a început înfruntarea cu Udinese, din deplasare, cu perechea de atacanţi Lautaro Martinez – Pi...
19:40
SUA au acuzat Europa că a reacționat exagerat la planurile lui Trump de a prelua Groenlanda Newsweek.ro
SUA au acuzat Europa că a reacționat exagerat la planurile lui Trump de a prelua Groenlanda. Europen...
19:20
UE și Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb după 25 de ani de negocieri Newsweek.ro
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, ...
19:10
Mario Draghi, fost preşedinte al BCE: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi&#34; Newsweek.ro
Mario Draghi, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene, afirmă că Europa "poate că nu a avut nici...
19:10
Pensiile speciale pot lăsa 4.600.000 pensionari fără pensie. Avertismentul unui fost ministru al justiției Newsweek.ro
CCR a amânat o decizie pe tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Este a patra amânare, iar ju...
19:00
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto...
18:50
Se stabileşte în Polonia. Acum e în Lituania. Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia schimbă ţara de exil Newsweek.ro
Se stabileşte acum în Polonia. Acum e în Lituania, asemeni altor oponenţi belaruşi ai Regimului Luka...
18:30
Un drum din Florida, până la Mar-a-Lago, îi poartă numele lui Donald Trump. Nu s-a mai întâmplat asta Newsweek.ro
Un drum din Florida, până la Mar-a-Lago, reşedinţa preşedintelui SUA, poartă numele lui Donald Trump...
18:20
Pensie de doar 1.590 lei după ce a muncit 31 ani. Alt pensionar după 30 ani a primit 1.370 lei. Care e motivul Newsweek.ro
Pensionarii cre au muncit 30 de ani în anumite condiții nu pot spera la o pensie mare. Ei au primit ...
18:10
Klaus Iohannis şi Carmen Iohannis şi-au plătit datoriile pentru care fuseseră emise somaţii Newsweek.ro
Fostul preşedinte Klaus Iohannis şi soţia lui, Carmen Iohannis, şi-au plătit datoriile pentru care f...
17:50
&#34;Groenlanda nu este de vânzare&#34;. Mii de persoane au manifestat la Copenhaga, contra planurilor lui Trump Newsweek.ro
"Groenlanda nu este de vânzare". Mii de persoane au manifestat la Copenhaga, capitala Danemarcei, îm...
17:40
Adrian Negrescu anunță o nouă creștere a impozitului pe proprietate cu până la 270%. Când va avea loc? Newsweek.ro
Consultantul economic Adrian Negrescu anunță o nouă creștere a impozitului pe proprietate, cu până l...
17:30
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiții este să absorbim cele 10.000.000.000 € din PNRR Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că cel mai important capitol de investiții este, pentru Român...
16:50
O mamă a mers cu copilul ei de 5 ani la o petrecere greșită. Nici cadou nu a dus. Ce a urmat după ce a ajuns? Newsweek.ro
O femeie a avut o experiență ciudată. A fost împreună cu fiul său de 5 ani la o petrecere a unui cop...
16:20
Planta rezistentă la frig, ideală pentru orice colț al casei. Talisman natural ce asigură protecție și noroc Newsweek.ro
Iedera englezească este o plantă rezistentă la frig, ideală pentru orice colț al casei, aducând prot...
16:00
Tenis: Germanul Alexander Zverev se retrage din Consiliul jucătorilor al ATP Newsweek.ro
Jucătorii au prea puţină influenţă asupra guvernării tenisului, a declarat sâmbătă germanul Alexande...
15:40
Turcia: Trump l-a invitat pe Erdogan să facă parte din Consiliul de Pace pentru Gaza Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă p...
15:30
O delegaţie de negociatori ucraineni a sosit în Statele Unite pentru discuţii Newsweek.ro
O delegaţie de negociatori ucraineni a sosit în Statele Unite pentru discuţii cu emisarul preşedinte...
15:10
Anul 2025, al patrulea cel mai călduros an din istoria măsurătorilor din România Newsweek.ro
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, ...
15:00
Nasser Al-Attiyah (Dacia), campion pentru a şasea oară la Raliul Dakar Newsweek.ro
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câştigat sâmbătă al şaselea titlu la Raliul ...
14:40
Vâlcea: Explozie urmată de incendiu, într-o gospodărie din Prundeni; doi bărbaţi - cu arsuri Newsweek.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă într-o gospodărie din localitatea vâlceană Prund...
14:20
Moto: Argentinianul Luciano Benavides (KTM) a câştigat Raliul Dakar 2026; Gyenes, pe locul 25 Newsweek.ro
Pilotul argentinian Luciano Benavides (KTM) a câştigat sâmbătă Raliul Dakar 2026, la secţiunea moto,...
14:10
Slovenia trimite ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii NATO Rezilienţă Arctică Newsweek.ro
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii Rezilienţă Arctică a ...
13:50
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur Newsweek.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei...
