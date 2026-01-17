Donald Trump anunță noi tarife vamale împotriva a opt țări europene care susțin Groenlanda
Newsweek.ro, 17 ianuarie 2026 20:20
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va impune tarife vamale țărilor care susțin Gro...
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
20:30
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria și Turcia # Newsweek.ro
Vânătorul de mine M 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu participă, alături de alte trei nave partenere ...
Acum 30 minute
20:20
20:10
Ce să mănânci pentru a te simți sătul mai mult timp? Un nutriționist a numit patru alimente foarte sățioase # Newsweek.ro
Ce să mănânci pentru a te simți sătul mai mult timp? Este important să ai în dietă proteine, fibre ș...
Acum o oră
19:50
Cristi Chivu și Inter Milano obțin a șasea victorie consecutivă în deplasare, 1-0 la Udinese # Newsweek.ro
Chivu a început înfruntarea cu Udinese, din deplasare, cu perechea de atacanţi Lautaro Martinez – Pi...
19:40
SUA au acuzat Europa că a reacționat exagerat la planurile lui Trump de a prelua Groenlanda # Newsweek.ro
SUA au acuzat Europa că a reacționat exagerat la planurile lui Trump de a prelua Groenlanda. Europen...
Acum 2 ore
19:20
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, ...
19:10
Mario Draghi, fost preşedinte al BCE: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi" # Newsweek.ro
Mario Draghi, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene, afirmă că Europa "poate că nu a avut nici...
19:10
Pensiile speciale pot lăsa 4.600.000 pensionari fără pensie. Avertismentul unui fost ministru al justiției # Newsweek.ro
CCR a amânat o decizie pe tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Este a patra amânare, iar ju...
19:00
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto...
18:50
Se stabileşte în Polonia. Acum e în Lituania. Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia schimbă ţara de exil # Newsweek.ro
Se stabileşte acum în Polonia. Acum e în Lituania, asemeni altor oponenţi belaruşi ai Regimului Luka...
Acum 4 ore
18:30
Un drum din Florida, până la Mar-a-Lago, îi poartă numele lui Donald Trump. Nu s-a mai întâmplat asta # Newsweek.ro
Un drum din Florida, până la Mar-a-Lago, reşedinţa preşedintelui SUA, poartă numele lui Donald Trump...
18:20
Pensie de doar 1.590 lei după ce a muncit 31 ani. Alt pensionar după 30 ani a primit 1.370 lei. Care e motivul # Newsweek.ro
Pensionarii cre au muncit 30 de ani în anumite condiții nu pot spera la o pensie mare. Ei au primit ...
18:10
Klaus Iohannis şi Carmen Iohannis şi-au plătit datoriile pentru care fuseseră emise somaţii # Newsweek.ro
Fostul preşedinte Klaus Iohannis şi soţia lui, Carmen Iohannis, şi-au plătit datoriile pentru care f...
17:50
"Groenlanda nu este de vânzare". Mii de persoane au manifestat la Copenhaga, contra planurilor lui Trump # Newsweek.ro
"Groenlanda nu este de vânzare". Mii de persoane au manifestat la Copenhaga, capitala Danemarcei, îm...
17:40
Adrian Negrescu anunță o nouă creștere a impozitului pe proprietate cu până la 270%. Când va avea loc? # Newsweek.ro
Consultantul economic Adrian Negrescu anunță o nouă creștere a impozitului pe proprietate, cu până l...
17:30
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiții este să absorbim cele 10.000.000.000 € din PNRR # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că cel mai important capitol de investiții este, pentru Român...
16:50
O mamă a mers cu copilul ei de 5 ani la o petrecere greșită. Nici cadou nu a dus. Ce a urmat după ce a ajuns? # Newsweek.ro
O femeie a avut o experiență ciudată. A fost împreună cu fiul său de 5 ani la o petrecere a unui cop...
Acum 6 ore
16:20
Planta rezistentă la frig, ideală pentru orice colț al casei. Talisman natural ce asigură protecție și noroc # Newsweek.ro
Iedera englezească este o plantă rezistentă la frig, ideală pentru orice colț al casei, aducând prot...
16:00
Jucătorii au prea puţină influenţă asupra guvernării tenisului, a declarat sâmbătă germanul Alexande...
15:40
Preşedintele american Donald Trump l-a "invitat" pe omologul său turc Recep Tayyip Erdogan să facă p...
15:30
O delegaţie de negociatori ucraineni a sosit în Statele Unite pentru discuţii cu emisarul preşedinte...
15:10
Anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, ...
15:00
Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) a câştigat sâmbătă al şaselea titlu la Raliul ...
14:40
Vâlcea: Explozie urmată de incendiu, într-o gospodărie din Prundeni; doi bărbaţi - cu arsuri # Newsweek.ro
O explozie urmată de un incendiu a avut loc sâmbătă într-o gospodărie din localitatea vâlceană Prund...
Acum 8 ore
14:20
Moto: Argentinianul Luciano Benavides (KTM) a câştigat Raliul Dakar 2026; Gyenes, pe locul 25 # Newsweek.ro
Pilotul argentinian Luciano Benavides (KTM) a câştigat sâmbătă Raliul Dakar 2026, la secţiunea moto,...
14:10
Slovenia trimite ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii NATO Rezilienţă Arctică # Newsweek.ro
Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii Rezilienţă Arctică a ...
13:50
Alegeri prezidențiale în Portugalia: André Ventura, extremist de dreapta, favorit în primul tur # Newsweek.ro
Campania primului tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia s-a încheiat cu candidatul extremei...
13:40
Un nou studiu infirmă teoria lui Donald Trump despre legătura dintre paracetamol și autism # Newsweek.ro
Un nou studiu infirmă teoria lui Donald Trump despre legătura dintre paracetamol și autism. Nu s-a d...
13:20
Integrarea romilor pe piața muncii este o decizie economică inteligentă pentru România și UE # Newsweek.ro
Integrarea cât mai bună pe piața muncii a romilor este o decizie economică inteligentă, într-un cont...
13:10
Ce țară consumă peste 10.000 de miliarde de kWh într-un an? Depășește cu mult SUA și Uniunea Europeană # Newsweek.ro
Ce țară consumă peste 10.000 de miliarde de kWh într-un an? Consumul total de energie electrică al C...
12:50
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarul municipiului Botoșani și cu prefectul județului # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, sâmbătă dimineață, o întrevedere cu primarul municipiului Botoșani, C...
12:40
Tunelul care leagă Europa de Africa a făcut un pas înainte. Valoarea investiției este de 9 miliarde de euro # Newsweek.ro
Un studiu de fezabilitate făcut de experții germani în tuneluri Herrenknecht a concluzionat că forar...
Acum 12 ore
12:30
Polonia vrea 500.000 militari și rezerviști. România, de 5 ori mai puțini. Ce bani iau soldații profesioniști? # Newsweek.ro
Polonia intenționează să aibă 500.000 de soldați și rezerviști în forțele sale armate până în 2039, ...
12:20
Un român și un cetățean afgan au fost arestați în Timișoara, suspectați de trafic de migranți # Newsweek.ro
Doi bărbați, un cetățean afgan și un român, au fost reținuți de polițiștii de frontieră din Timișoar...
12:10
Peste 50 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte de către salvamontiști, 16 di...
11:50
Un lanț de fast-food maghiar vrea să se extindă în toată România. Primul restaurant se deschide la Cluj # Newsweek.ro
Conducerea lanțului ia în considerare extinderea la nivel național și vede un potențial serios pe pi...
11:30
Pe aceste terenuri nu se plătește impozit. Care români rămân cu mii de lei în buzunar. Nicușor Dan a semnat # Newsweek.ro
Taxele și impozitele au crescut foarte mult de la 1 ianuarie 2026. Dar, există terenuri ope care nu ...
11:10
Horoscop Care sunt cele 3 semne zodiacale care se umplu de bani în 2026? Salarii mari și promovare # Newsweek.ro
Deși poate că în ultimele săptămâni, luni și poate chiar ani ați avut senzația că cheltuiți mai mulț...
10:50
Ce impozit plătești pe casă, apartament, teren și mașină în 2026? Gabriel Biriș prezintă lista completă # Newsweek.ro
Avocatul Gabriel Biriș prezintă care este valoarea la impozitul pe casă, impozitul pe apartament, im...
10:20
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document să nu rămână fără pensie # Newsweek.ro
Anunț oficial despre necesitatea depunerii unui document fără de care pensionarii nu mai primesc pen...
10:10
Șeful Google DeepMind atenționează: China, „la doar câteva luni” în urma SUA în ceea ce privește modelele IA # Newsweek.ro
Șeful Google DeepMind atenționează că, în ceea ce privește modelele de inteligență artificială (IA),...
09:50
Financial Times: Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza. Ce ar însemna? # Newsweek.ro
Trump ar vrea un Consiliu pentru pace în Ucraina pe modul celui din Gaza, afirmă jurnaliștii de la F...
09:40
Un psihiatru face profilul adulților cu adicții: Copiii de „ieri”, neglijaţi de părinţi şi cu acces la bani # Newsweek.ro
Un psihiatru a făcut profilul adulților cu adicții. Medicul afirmă că, de cele mai multe ori, este v...
09:20
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din Alba Iulia. Două persoane au fost rănite, iar toți ...
09:00
„Cuțitar”, la 10 ani! Doi copii s-au certat pe o jucărie, unul a luat un cuțit și l-a tăiat pe celălalt # Newsweek.ro
Doi copii de 10 ani s-au luat la ceartă de la o jucărie și unul dintre micuți a luat un cuțit și l-a...
08:40
Distracție mortală! 2 tineri s-au dat cu sania trasă de o mașină cu viteză, un băiat de 17 ani a murit # Newsweek.ro
Strada nu e derdeluș și mașina nu e cal de înhămat la sanie. Doi tineri s-au dat cu sania trasă de o...
08:00
Ciorba de perișoare este delicioasă, dar poate deveni periculoasă dacă este păstrată prea mult la fr...
07:50
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari # Newsweek.ro
Cum îți poți salva trandafirii de îngheț cu un obiect banal din casă. Trucul folosit de grădinari. D...
07:50
Putin își face bază pe Flancul sudic al NATO. Convoiul de nave, escortat de un distrugător a ajuns în Libia # Newsweek.ro
Rusia vrea să construiască o bază navală în Libia, la 32 de kilometri sud de portul Tobruk la Medite...
07:40
De ce este mai sigur să dormi pe partea stângă decât pe partea dreaptă? Poziția pe spate nu ajută respirația # Newsweek.ro
Dormitul pe partea stângă este mai sigur pentru inimă și digestie: favorizează circulația sângelui ș...
