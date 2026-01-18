USR și reforma justiției: Impactul Legilor Justiției asupra MCV
MainNews.ro, 18 ianuarie 2026 11:20
Reforma Justiției în România, sub mandatul lui Cătălin Predoiu, a dus la ridicarea MCV și consolidarea statului de drept. Expertiza Panelului pentru Justiție a asigurat independența judiciară, iar atacurile politice din partea USR au fost respinse. România este acum un model de stabilitate legislativă în Europa. Reforma justiției din România a dus la ridicarea MCV
• • •
Acum 30 minute
11:40
Pedro Sanchez afirmă că o invazie americană în Groenlanda l-ar face pe Putin „cel mai fericit om din lume", deoarece ar legitima invazia Rusiei în Ucraina. Declarațiile sale au fost făcute într-un interviu, subliniind impactul negativ asupra NATO. Reuniune de urgență a UE convocată în urma amenințărilor tarifare ale lui Trump. Pedro Sanchez afirmă că
Acum o oră
11:20
Reforma Justiției în România, sub mandatul lui Cătălin Predoiu, a dus la ridicarea MCV și consolidarea statului de drept. Expertiza Panelului pentru Justiție a asigurat independența judiciară, iar atacurile politice din partea USR au fost respinse. România este acum un model de stabilitate legislativă în Europa. Reforma justiției din România a dus la ridicarea MCV
11:20
Cupa Mondială 2026, găzduită de SUA, Canada și Mexic, se confruntă cu riscuri geopolitice majore. Tensiunile generate de Donald Trump între cele trei națiuni, politicile vizelor și posibile intervenții militare afectează organizarea competiției. Situația amenință prezența fanilor, chiar și din țări calificate. Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic, fiind prima
11:20
România a fost invitată de Donald Trump să se alăture „Consiliului pentru Pace", destinat supravegherii reconstrucției Fâșiei Gaza. Administrația Prezidențială a confirmat primirea invitației adresate președintelui României, Nicușor Dan. Detalii în articolul nostru actualizat. România a fost invitată de Donald Trump să se alăture „Consiliului pentru Pace" Consiliul va supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza Invitația a
11:07
Economia Germaniei, în pericol, se confruntă cu închideri de fabrici, inclusiv cele de cârnați, simbol al tradiției. Insolvențele cresc alarmant, iar industriile, precum transporturile și moda, sunt puternic afectate. Modelul economic bazat pe export nu se mai adaptează la noile condiții globale. Economia Germaniei se confruntă cu stagnare și închideri de fabrici Fabrica de cârnați
Acum 2 ore
10:40
Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aproape de granița cu România. Ministerul Apărării Național a pregătit ridicarea a două F-16, dar misiunea a fost anulată. Peste 70 de atacuri cu drone au avut loc în apropierea frontierei României de la începutul agresiunii rusești în Ucraina. Rusia a atacat din nou sudul
10:20
David Popovici, campion olimpic și cea mai valoroasă vedetă a natației românești, a pierdut un pariu simbolic în timpul competiției „Sprint with the Stars" la Otopeni. Dezvăluind detalii despre provocarea sa, Popovici trebuie acum să plătească 50 de lei colegului său de antrenament, Alexandru. David Popovici a fost gazda competiției „Sprint with the Stars" la
10:20
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a afirmat că o invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin cel mai fericit om de pe Pământ, deoarece ar legitima invazia Ucrainei. Declarațiile sale subliniază riscurile pentru NATO și tensiunile internaționale crescute în contextul ambițiilor lui Trump privind Groenlanda. Premierul spaniol Pedro Sanchez afirmă că o invazie americană
10:00
Jack Devine, fost director al operațiunilor CIA, afirmă că România va rămâne o țară sigură. În interviul acordat, el discută despre războiul din Ucraina, viitorul Iranului și situația din Venezuela. Devine subliniază importanța sprijinului american în contextul geopolitic actual. Jack Devine, fost șef CIA, estimează că Rusia nu va câștiga războiul din Ucraina Devine se
Acum 4 ore
09:40
Puștoaica minune a tenisului feminin, Mira Andreeva, a purtat pentru prima dată jacheta cu mesajul „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi" după victoria de la Adelaide Open. După 10 luni de așteptare, jacheta, inspirată de Snoop Dogg, simbolizează determinarea sa. Andreeva își exprimă aprecierea pentru munca depusă și încrederea câștigată. Mira Andreeva a purtat o jachetă
09:20
Ștefan Baiaram, starul Universității Craiova, atrage atenția cluburilor din MLS. Impresarul său, Ioan Becali, a confirmat negocierile pe piața americană, iar o eventuală transfer ar putea aduce oltenilor o sumă semnificativă. Baiaram a reușit să marcheze 10 goluri în acest sezon, fiind o adevărată vedetă. Ștefan Baiaram ar putea fi transferat în MLS după prestațiile
09:20
Trenul internațional Muntenia IRN 79 suferă întârzieri considerabile din cauza prioritizării scăzute pe rețeaua feroviară maghiară MAV și a problemelor de infrastructură românească. Comparativ cu trenul Ister, care beneficiază de statut premium, Muntenia se confruntă cu restricții de viteză și infrastructură deficitară. Trenul internațional Muntenia are întârzieri frecvente din cauza problemelor pe rețeaua feroviară din
09:00
Piața imobiliară din România în 2026 se confruntă cu o presiune fiscală și economică, prevăzând o creștere moderată a prețurilor. Comparativ cu Bulgaria, care a înregistrat o expansiune semnificativă, România se adaptează la cererea în diverse orașe. Diaspora devine un motor pentru cererea rezidențială, influențând piața. Piața imobiliară din România se confruntă în 2026 cu
08:40
Kamceatka, Rusia, se confruntă cu zăpadă de peste 3 metri, ajungând până la etajul 4 al clădirilor. Două persoane au murit din cauze legate de acumularea zăpezii de pe acoperișuri. Starea de urgență a fost declarată, iar autoritățile săpă tuneluri pentru a ajuta locuitorii izolați. Regiunea Kamceatka din Rusia se confruntă cu ninsori extreme, cu
08:20
Gabriela Ruse a obținut o victorie remarcabilă la Australian Open 2026, câștigând 130.000 de euro. Succesul în fața Dayanei Yastremska îi oferă șansa de a avansa în turul 3, unde premiul ar putea crește la 188.000 de euro. Fondul total al competiției a crescut la 111,5 milioane de dolari australieni. Gabriela Ruse s-a calificat în
08:20
Rusia pregătește un atac asupra centralelor nucleare din Ucraina, avertizează președintele Zelenski. Misiuni de recunoaștere au fost deja efectuate de Moscova. Deconectarea substațiilor electrice ar putea agrava criza energetică și ar putea duce la situații explozive în plină iarnă. Ucraina se confruntă cu riscuri majore. Moscova plănuiește atacuri asupra substațiilor electrice conectate la centralele nucleare
08:00
Aliații G7 ai Ucrainei vor exercita presiuni asupra lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, să sprijine Ucraina și după un posibil acord de pace cu Rusia. Discuțiile se anunță tensionate, fiind abordate teme precum situația din Groenlanda și implicarea SUA în securitatea Europei. Donald Trump va participa la Forumul Economic Mondial
08:00
Rusia pregătește atacuri asupra sistemului nuclear ucrainean, avertizează Volodimir Zelenski. Atacurile vizează infrastructura energetică crucială, afectând eforturile internaționale de pace. Negocierile de pace continuă în SUA, iar atacurile recente au dus la pierderi de vieți omenești în Ucraina, subliniind gravitatea situației. Volodimir Zelenski avertizează asupra atacurilor rusești plănuite asupra sistemului nuclear ucrainean Kremlinul continuă să
Acum 6 ore
07:40
Descoperă de ce Groenlanda, în ciuda numelui său de „Țara verde", este acoperită în proporție de 90% cu gheață. Află cum Erik cel Roșu a ales o denumire atrăgătoare în scop de marketing și cum, în trecut, sudul insulei oferea câteva zone verzi. Explorează și alte denumiri înșelătoare de pe glob. Groenlanda, denumită „Țara verde",
07:20
Marin Dan, fost handbalist și campion mondial, povestește cum șeful MAI, generalul Staicu, a exercitat presiuni asupra familiei sale pentru a-l împiedica să plece de la Dinamo la Universitatea București. Această amenințare a avut loc în perioada comunistă și reflectă controlul intens asupra sportivilor din acea eră. Marin Dan, fost handbalist român, a povestit despre
07:20
Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie 2026 aduc un report impresionant de peste 16 milioane de lei. La categoria I, Joker are un report de peste 47 milioane de lei, iar la Noroc Plus, suma depășește 296.000 lei. Află toate detaliile despre tragerea loto și șansele tale de câștig! Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie
07:10
Descoperă tendințele de călătorie pentru 2026: turismul astronomic, evocând momente din copilărie, și aventurile solo sunt în plină ascensiune. Eclipsa totală de soare din 2026, destinații nostalgice și croaziere dedicate călătorilor singuri transformă experiențele de vacanță. Planifică-ți escapada ideală! Turismul astronomic va crește în popularitate, cu evenimente precum eclipsa totală de soare din 2026 atrăgând
07:10
China a blocat livrările cipului Nvidia H200, provocând oprirea producției furnizorilor. Această decizie surprinzătoare a afectat așteptările de comenzi mari din partea clienților chinezi și a amplificat tensiunile geopolitice între SUA și China, vizând reducerea dependenței de tehnologia americană. China a blocat importul cipului Nvidia H200, oprind producția componentelor necesare Nvidia se aștepta la comenzi
06:40
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb, după 25 de ani de negocieri. Acordul reduce taxele vamale pentru 90% din schimburile bilaterale și creează oportunități economice. Fermierii români se tem de concurența neloială din produsele mai ieftine din America de Sud. UE și Mercosur au semnat un acord istoric de
06:20
Costel Gâlcă a declarat că Olimpiu Moruțan este aproape de a semna cu Rapid după victoria echipei împotriva Metaloglobus. Antrenorul speră în întăriri pentru echipă, subliniind importanța transferului. Moruțan, jucător cu experiență, poate schimba soarta meciurilor, fiind versatil pe teren. Rapid a câștigat cu 1-0 meciul împotriva Metaloglobus în Liga 1 Costel Gâlcă a confirmat
06:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu contestă componența unui consiliu executiv pentru Gaza anunțat de administrația Trump, susținând că nu a fost coordonată cu Israelul și contravine politicii guvernamentale. Consiliul include oficiali din Turcia și Qatar, iar Israelul se opune implicării Turciei în Gaza. Netanyahu contestă componența consiliului executiv pentru Gaza anunțat de Trump, afirmând că nu
Acum 8 ore
05:40
Mai mulți schiori beți s-au luat la bătaie pe pârtia din Val Thorens, Franța. Poliția a intervenit rapid pentru a opri violențele între schiori. Stațiunea Val Thorens, cea mai înaltă din Europa, oferă peste 600 km de pârtii și activități de après-schi, atrăgând iubitorii sporturilor de iarnă din întreaga lume. Un schior a fost atacat
05:20
Termoficarea din București funcționează la doar 77% în plin val de frig. Sectoarele 2, 3 și 4 se confruntă cu avarii majore, afectând sute de blocuri ce au rămas fără apă caldă și căldură. Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute, cu min
05:10
Daniel Paraschiv a debutat la Rapid în victoria cu Metaloglobus, scor 1-0, și își dorește să devină campion. Atacantul a jucat fără emoții, exprimându-și bucuria de a reveni în Liga 1. Rapid a urcat pe primul loc și visează la titlu, dar abordează fiecare meci pas cu pas. Rămâi alături de noi pentru detalii! Daniel … Articolul Daniel Paraschiv îndeamnă: Ești pregătit pentru titlu după debutul la Rapid? apare prima dată în Main News.
05:00
Volodimir Zelenski avertizează că Rusia pregătește noi atacuri masive. Președintele Ucrainei face apel la parteneri internaționali pentru livrarea urgentă de sisteme de apărare aeriană, subliniind insuficiența proviziilor. Ministerul Apărării organizează sprijin logistic, iar Ministerul Afacerilor Interne lansează „Puncte de Stabilitate” pentru a proteja civil poblatie. Zelenski anunță pregătirea de noi atacuri masive din partea Rusiei … Articolul Zelenski dezvăluie planurile Ucrainei pentru vremuri dificile apare prima dată în Main News.
04:40
Un test rapid de 20 de lei poate preveni reparații costisitoare la motorul mașinii tale. Verificarea garniturii chiulasă este esențială, iar un indicator chimic poate face diferența între o defecțiune reală și o simplă condensare. Află cum să protejezi eficient motorul tău și să economisești bani. Un test chimic de 20 de lei poate ajuta … Articolul Un test rapid de 20 de lei poate preveni defecțiuni grave ale motorului apare prima dată în Main News.
04:20
Valeriu Stoica, părintele pensiilor speciale, compară blocajul de la CCR cu un meci de fotbal, avertizând despre riscurile crizei structurale. Judecătorii PSD boicotează deciziile, generând precedente periculoase pentru echilibrul statului român. Descoperiți detaliile acestei crize juridice în articolul nostru. Valeriu Stoica compară blocajul de la CCR cu un meci de fotbal fără arbitru Blocajul este … Articolul Valeriu Stoica compară blocajul de la CCR cu un meci de fotbal apare prima dată în Main News.
04:10
Benfica, antrenată de Jose Mourinho, a impresionat în Liga Portugal, învingând Rio Ave. După deschiderea scorului prin Barreiro, echipa a beneficiat de un autogol rar, Ntoi reluând nefericit în propria poartă. Află mai multe despre această victorie spectaculoasă și execuția impresionantă a jocului! Benfica Lisabona a înregistrat o victorie în meciul cu Rio Ave din … Articolul Benfica lui Jose Mourinho profita de un autogol rar în Liga Portugal apare prima dată în Main News.
04:00
SUA ar putea să nu mai rămână în NATO, iar Jens Stoltenberg avertizează europenii că nu pot conta pe implicarea americană pe termen lung. Creșterea cheltuielilor pentru apărare și un dialog constant cu Washingtonul sunt esențiale. Europa trebuie să fie pregătită să își asume mai multă responsabilitate pentru securitate. Nimeni nu poate promite că SUA … Articolul SUA ar putea părăsi NATO: Ce ar însemna pentru Alianță? apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
03:40
Un tânăr din SUA acuză ChatGPT de alimentarea paranoia tatălui său, ajungând la crima mamei sale. Procesul împotriva OpenAI și Microsoft ridică întrebări despre responsabilitatea inteligenței artificiale față de utilizatorii vulnerabili. Detalii despre impactul tehnologiei asupra sănătății mintale. Un bărbat și-a ucis mama după ce a devenit paranoic din cauza interacțiunilor cu un chatbot Familia … Articolul Bărbat ucide mama din cauza paranoia generată de chatbot; familie dă în judecată OpenAI apare prima dată în Main News.
03:10
Victor Angelescu a anunțat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, confirmând că discuțiile cu Aris Salonic au avansat. Mijlocașul de 26 de ani, fost la FCSB, poate juca pe mai multe posturi, ceea ce îl face un mare câștig pentru echipa giuleșteană. Detalii complete despre transferul din Liga 1. Victor Angelescu anunță că transferul lui … Articolul Olimpiu Moruțan transferat la Rapid: Detalii despre lovitura iernii în Liga 1 apare prima dată în Main News.
03:10
Un cleric iranian cere executarea protestatarilor, după ce liderul suprem Ali Khamenei a recunoscut uciderea a mii de oameni în proteste. Ahmad Khatami, un influent cleric, a descris protestatarii ca fiind soldați ai Statelor Unite și Israel, pledând pentru o răzbunare aspră împotriva lor. Ayatollahul Khamenei recunoaște mii de decese în timpul protestelor din Iran … Articolul Executarea protestatarilor, cerută de clericul iranian după amenințările lui Khamenei apare prima dată în Main News.
02:30
Un oraș al viitorului, denumit provizoriu YZD, se va construi pe ruinele fostului aeroport Downsview din Toronto. Proiectul, evaluat la 30 de miliarde de dolari canadieni, va integra istoria locului, păstrând hangare și pista, și va crea un spațiu eco-friendly pentru 83.500 locuitori. Lucrările încep în 2024. Un nou oraș, denumit provizoriu YZD, va fi … Articolul Orașul viitorului va apărea pe ruinele unui vechi aeroport Bombardier apare prima dată în Main News.
02:10
Dennis Man a intrat în minutul 71 în meciul PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard, la scorul de 1-1. Deși nu a fost titular, românul a reușit un șut pe poartă și a primit nota 6,8 de la Sofa Score, având 100% acuratețe a pasa. PSV a câștigat cu 2-1, continuând să dominate campionatul olandez. PSV … Articolul Dennis Man strălucește în victoria PSV-ului împotriva Fortuna Sittard apare prima dată în Main News.
02:10
Cât consumă o pompă de căldură în cele mai reci zile de iarnă? Află cum un bărbat a măsurat consumul unei pompe de căldură pentru o casă de 270 mp, dezvăluind că în condiții de -14 grade, costul zilnic este de 359 lei. Descoperă eficiența și avantajele pompelor de căldură aer-apă. Pentru o casă de … Articolul Consumul unei pompe de căldură în cele mai reci zile de iarnă pentru încălzire apare prima dată în Main News.
01:30
Donald Trump a declarat că este timpul pentru o nouă conducere în Iran, în contextul protestelor și violențelor din țară. Președintele american a acuzat regimul actual de represiune și a subliniat nevoia unei administrații care să respecte drepturile omului. Schimbul de acuzații între Trump și ayatollahul Khamenei indică tensiuni crescute. Donald Trump a declarat că … Articolul Căutăm o nouă conducere în Iran: Pași spre schimbare și reformă apare prima dată în Main News.
01:10
Sporting Lisabona a obținut o victorie clară împotriva Casa Pia, scor 3-0, consolidându-și poziția în clasament. Geny Catamo a fost vedeta meciului, marcând două goluri, iar Braganca a înscris la revenire. Această victorie reduce distanța față de FC Porto, intensificând cursa pentru titlu. Sporting a învins Casa Pia cu 3-0 într-un meci crucial din campionat … Articolul Benfica învinge Rio Ave 0-2 și se apropie de liderii clasamentului apare prima dată în Main News.
01:10
Avertisment IGSU pentru încălzirea locuinței pe timp de ger: utilizarea aragazului ca sistem de încălzire este extrem de periculoasă. Acesta poate provoca scăderea oxigenului și degajarea monoxidului de carbon, riscante pentru viață. Respectați recomandările pentru siguranță în sezonul rece. Autoritățile avertizează despre riscurile folosirii aragazului pentru încălzirea locuințelor în timpul gerului Utilizarea aragazului duce la … Articolul Avertisment: Aragazul, un pericol mortal pentru încălzirea locuinței în ger apare prima dată în Main News.
00:30
Trump amenință cu majorări tarifare de până la 25% împotriva unor țări europene, invocând securitatea Groenlandei ca motiv. Acesta susține că SUA trebuie să primească o recompensă pentru subvențiile anterioare și că Rusia și China vizează acest teritoriu strategic. Pacea mondială este în joc, susține liderul american. Trump amenință cu majorări tarifare pentru aliații europeni … Articolul Provocările păcii mondiale: Ce riscă stabilitatea globală apare prima dată în Main News.
00:10
Rio Ave a pierdut 0-2 în fața lui Benfica, iar Jose Mourinho are nevoie urgentă de victorie pentru a se menține aproape de rivale. Sporting domină partida cu Casa Pia, având deja 3-0, cu Geny Catamo marcând o “dubla”. Casa Pia se află în dificultate, pe locul 15, având 14 puncte după 15 etape. Sporting … Articolul Jose Mourinho nevoie de victorie după Rio Ave – Benfica 0-2 pentru titlu apare prima dată în Main News.
00:10
Președintele Argentinei, Javier Milei, a salutat semnarea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Mercosur, descriind-o ca cea mai mare realizare a blocului. Acordul creează cea mai mare zonă de liber schimb din lume, având un impact semnificativ asupra comerțului internațional și economiilor celor patru state membre. Javier Milei consideră acordul de liber schimb … Articolul Mercosur celebrează acordul de liber schimb cu UE, realizare istorică pentru Javier Milei apare prima dată în Main News.
00:10
Nicușor Dan a promulgat o lege ce permite utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali. Noua reglementare sprijină transparența și siguranța publică, stabilind condițiile de utilizare a camerelor pentru legitimare și constatarea contravențiilor. Datele sunt protejate și păstrate timp de șase luni. Nicușor Dan a promulgat o lege care permite polițiștilor locali să utilizeze bodycam-uri Legea … Articolul Nicușor Dan aprobă utilizarea bodycam-urilor de către polițiștii locali apare prima dată în Main News.
17 ianuarie 2026
23:50
SUA propun înființarea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, inspirat de planul pentru Gaza, conform Financial Times. Detalii despre structură și membri sunt limitate, dar se discută colaborarea cu lideri internaționali pentru o soluție durabilă. Zelenski va semna un plan de revitalizare economică în acest context. Oficialii americani propun extinderea Consiliului pentru pace din Gaza … Articolul SUA propune un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, inspirat de Gaza apare prima dată în Main News.
23:30
Israelul contestă componența Consiliului de Pace pentru Gaza anunțat de Donald Trump. Biroul premierului Netanyahu afirmă că nu a fost coordonat cu Israelul, contravenind politicii sale. Trump a invitat lideri din diverse țări, dar detaliile consiliului rămân neclare. Consiliul urmărește reducerea conflictului și dezarmarea Hamas. Israelul contestă componenţa Consiliului de Pace pentru Gaza anunţat de … Articolul Israelul contestă componența organismului pentru Gaza anunțat de Trump apare prima dată în Main News.
23:10
Rapid a învins Metaloglobus cu 1-0, revenind temporar pe primul loc în Superliga, după o perioadă dificilă în care a obținut doar un punct. Alexandru Dobre a marcat singurul gol al meciului în minutul 80, într-un joc cu temperaturi de minus 10 grade Celsius, evidențiind dăruirea giuleștenilor. Rapid a învins Metaloglobus cu 1-0, recâștigând temporar … Articolul Rapid învinge ultima clasată și revine pe prima poziție în Superliga apare prima dată în Main News.
