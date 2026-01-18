Reacția premierului Spaniei la fericirea lui Putin într-un scenariu discutat

04:00

SUA ar putea să nu mai rămână în NATO, iar Jens Stoltenberg avertizează europenii că nu pot conta pe implicarea americană pe termen lung. Creșterea cheltuielilor pentru apărare și un dialog constant cu Washingtonul sunt esențiale. Europa trebuie să fie pregătită să își asume mai multă responsabilitate pentru securitate. Nimeni nu poate promite că SUA