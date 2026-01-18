Jaf într-o scară de bloc din Bucureşti: o femeie de 68 a rămas fără cercei. Unde au fost găsite bijuteriile

19:10

Caz tulburător la Brăila. Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat de 24 de ori de un coleg de aceeaşi vârstă. Motivul - a refuzat să-i cedeze kendama cu care se juca. Victima este acum la spital, cu răni grave, dar în afara oricărui pericol. Un caz similar face valuri şi în Statele Unite. Un băiat de 11 ani şi-a împuşcat mortal tatăl pentru că nu l-a mai lăsat să joace jocuri video. Psihologii spun că jocurile care se transformă într-o obsesie pot duce la accese necontrolate de furie în cazul copiilor.