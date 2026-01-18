Militarii germani se întorc din Groenlanda. Au raportat că şi-au îndeplinit misiunea

19:40

Zeci de oameni l-au huiduit astăzi pe directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe care l-au confundat cu premierul Ilie Bolojan. Localnicii se adunaseră în faţa primăriei de la Botoşani, unde prim-ministrul a avut o întâlnire cu oficiali locali. În timp ce directorul care semăna cu el ieşea din clădire pe uşa din faţă şi era huiduit, premierul a plecat pe uşa din spate.