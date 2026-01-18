Militarii germani se întorc din Groenlanda. Au raportat că şi-au îndeplinit misiunea
ObservatorNews, 18 ianuarie 2026 15:50
O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a declarat agenţiei dpa un purtător de cuvânt al forţelor armate.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 15 minute
16:20
Un aeroport va fi transformat în unul dintre cele mai moderne oraşe din ţară. Investiţie de 18 miliarde € # ObservatorNews
Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern cu peste 60.000 de locuitori. Acesta va avea zeci de mii de locuințe, spații comerciale și numeroase spații verzi. Investiția este estimată la 18 miliarde de euro.
Acum o oră
15:50
Militarii germani se întorc din Groenlanda. Au raportat că şi-au îndeplinit misiunea # ObservatorNews
O echipă de recunoaştere în Groenlanda formată din 15 militari germani urma să revină duminică la Copenhaga, a declarat agenţiei dpa un purtător de cuvânt al forţelor armate.
15:50
Statele vizate de tarifele americane: "Aceste ameninţări subminează relaţiile transatlantice" # ObservatorNews
Emisarii UE au fost convocați astăzi la discuții de urgență la Bruxelles, în contextul în care Marea Britanie și aliații UE se confruntă cu o nouă rundă de tarife vamale impuse de Donald Trump - de data aceasta din cauza Groenlandei. Acțiunea președintelui a fost calificată drept "inacceptabilă", în timp ce opoziția se manifestă și pe plan intern. Opt ţări europene au emis duminică o declaraţie comună de solidaritate cu Groenlanda după ameninţările preşedintelui american Donald Trump cu anexarea insulei arctice de către SUA
Acum 2 ore
15:30
Femeie în fustă şi palton, coborâtă de pe pârtie de jandarmi: "Muntele nu e podium de modă" # ObservatorNews
O femeie şi un bărbat au cerut ajutorul jandarmilor montani, sâmbătă, 17 ianuarie. Cei doi au rămâs blocaţi în Masivul Postăvaru.
15:30
O jucătoare de tenis din Turcia a devenit favorita publicului la Melbourne după un gest devenit viral # ObservatorNews
Zeynep Sonmez și-a câștigat un loc în inimile fanilor, precum și în runda a doua de la Australian Open, duminică, după ce jucătoarea turcă s-a grăbit să ajute o fată de mingi care leșinase în căldura chinuitoare de la Melbourne.
15:10
Vremea de mâine 19 ianuarie. Ger şi frig în toată ţara. Maxime, între -10 şi 0 grade # ObservatorNews
Vremea va rămâne foarte rece, cu ger dimineața și noaptea în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 şi 0 grade, iar cele minime între -21 şi -5 grade.
15:10
Fată de 14 ani din Bihor, arestată pentru viol, pornografie infantilă şi şantaj asupra unui alt minor # ObservatorNews
O fată în vârstă de 14 ani a fost arestată preventiv de Tribunalul Bihor, pentru 15 zile, pentru pornografie infantilă, viol săvârşit asupra unui minor şi şantaj, după ce a produs mai multe materiale video cu o persoană minoră în care aceasta avea un comportament sexual explicit.
14:50
Băsescu: "Cea mai mare problemă a României este dobânda la datorii. Este greu de imaginat cum ne vom descurca" # ObservatorNews
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că cea mai mare problemă a țării în momentul de față o reprezintă dobânda la datorii. Este greu de imaginat cum ne vom descurca, a spus fostul șef al statului.
14:50
Cele mai frumoase 11 străzi din lume. Prima din top își schimbă aspectul în fiecare zi # ObservatorNews
Cele mai frumoase străzi din lume sunt în Australia, Europa și America de Nord. Potrivit unui top realizat de britanici, trei străzi de pe continentele menționate ocupă primele trei locuri. Strada considerată cea mai frumoasă își schimbă aspectul în fiecare zi.
14:40
Jaf într-o scară de bloc din Bucureşti: o femeie de 68 a rămas fără cercei. Unde au fost găsite bijuteriile # ObservatorNews
Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei în vârstă de 68 de ani,într-o scară de bloc din Bucureşti. Pentru că femeia pornise în urmărirea lui, bărbatul a împins-o şi ea a căzut pe scări. Poliţiştii au reuşit în scurt timp prinderea bărbatului. De asemenea, cerceii au fost recuperaţi dintr-o casă de amanet.
Acum 4 ore
14:30
Meloni a discutat cu Trump despre tarifele vamale în Europa: "I-am spus că mi se pare o greşeală" # ObservatorNews
Italia nu se numără printre țările amenințate de noi tarife vamale americane, dar acest lucru nu a împiedicat-o pe Giorgia Meloni să-i spună lui Donald Trump ce părere are despre decizia sa.
14:10
Copilul aflat în moarte cerebrală din Constanța a murit la Bucureşti. Denis avea doar doi ani # ObservatorNews
Băieţelul de doar 2 ani, transferat în stare critică la Bucureşti după o operaţie la spitalul din Constanţa, a murit noaptea trecută. Micuţul era deja în moarte cerebrală de trei săptămâni. Părinţii îi acuză acum pe medicii constănţeni de neglijenţă şi erori grave în îngrijirea postoperatorie.
14:00
Soluţia prin care românii îşi pot reduce cu până la 35% costurile la energie electrică # ObservatorNews
Consumatorii casnici care plătesc facturi mai mari la energie electrică ar putea diminua costurile cu până la 35% prin schimbarea furnizorului, în condiţiile în care pe piaţă există oferte sub 1 leu/kWh, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.
13:50
Incendiu violent într-o clădire din campusul Universității din Oradea. Un laborator şi un atelier, distruse # ObservatorNews
Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o clădire din campusul Universității din Oradea, pompierii militari reușind să împiedice extinderea flăcărilor la celelalte laboratoare și la etajele superioare ale imobilului.
13:20
Momentul când un nepalez sare în apă să salveze fetiţa din Craiova, în timp ce pompierii abia pregăteau barca # ObservatorNews
Au apărut noi imagini cu salvarea fetiţei de 5 ani, din lacul îngheţat al unui parc din Craiova. Primul care i-a sărit în ajutor a fost un cetăţean nepalez, angajat al unui restaurant din apropiere. A încercat să ajungă la ea pe o targă, sub ochii pompierilor, care priveau de pe mal.
12:50
Incendiu, urmat de o explozie puternică, în localitatea Gherla, din judeţul Cluj. Flăcările au izbucnit, în această dimineaţă, la o patiserie de aproximativ 10 metri pătraţi.
Acum 6 ore
12:30
Gestul Paulei Seling care a stârnit un val de critici la Eurovision Moldova. Reacţia artistei # ObservatorNews
Prezentă ca jurat internațional în finala națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling a stârnit controverse după ce a felicitat publicul cu expresia "Molodeț, Moldova!", echivalentul rusesc al lui "Bravo". Comentariul, făcut în direct, a fost rapid taxat în mediul online, unde numeroși utilizatori au criticat alegerea artistei, mai ales în contextul sensibil al limbii în Republica Moldova.
12:20
Washington Post: Posibilă misiune în Minnesota, Pentagonul pregătește 1.500 de militari # ObservatorNews
Pentagonul a ordonat ca aproximativ 1.500 de militari să fie pregătiți pentru o posibilă misiune în Minnesota, potrivit Washington Post. Oficialii americani nu au făcut încă declarații oficiale pe această temă. Tensiunile din Minnesota au crescut după ce au izbucnit proteste masive împotriva agenților Serviciului pentru Imigrare și Vamal (ICE), în urma împușcării mortale a unei femei de către un agent ICE.
12:00
Explozie într-un bloc din Buzău din cauza unei acumulări de gaze: O persoană a fost rănită # ObservatorNews
O persoană a fost rănită în urma exploziei produse într-un bloc din Buzău. Din fericire, deflagraţia nu a fost urmată de un incendiu.
11:40
Fragmente dintr-o dronă militară au fost găsite în curtea unui localnic din Vrancea. MApN confirmă informaţia fără însă să ofere şi alte detalii. O investigaţie este în curs de desfăşurare.
11:20
Trump invită România în "Consiliul de Pace" pentru Ucraina. Scrisoarea a ajuns la Nicușor Dan # ObservatorNews
Președintele SUA, Donald Trump, a invitat România să se alăture "Consiliului de Pace" pentru Ucraina. Scrisoarea oficială cu invitația a fost primită sâmbătă de Nicușor Dan.
11:07
Val de frig extrem peste România. ANM extinde atenționarea de ger în toată țara până joi # ObservatorNews
Administrația Națională de Meteorologie a extins până joi avertizările pentru ger pentru întreaga țară, în contextul unui val de frig persistent. Se vor înregistra temperaturi minime de până la -20°C.
10:50
10:40
Patru staţii meteo au înregistrat cea mai rece dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani # ObservatorNews
Patru staţii meteo au înregistrat cea mai rece dimineaţă de 18 ianuarie din ultimii 60 de ani. Potrivit ANM s-au înregistrat patru recorduri termice zilnice la stațiile Darabani, Stânca Ștefănești, Gura Portiței, Oltenița.
Acum 8 ore
10:10
Staţiunea care a adunat sute de turişti în această perioadă. Stratul de zăpadă depăşeşte 60 de centimetri # ObservatorNews
Staţiunea Păltiniş continuă să adune pasionaţi ai sporturilor de iarnă şi turişti dornici de distracţie şi adrenalină. Sute de oameni au ajuns pe pârtii, unde condițiile au fost ideale atât pentru începători, cât și pentru schiorii experimentați.
10:00
Ambasadorii ţărilor UE, şedinţă de urgenţă după ce Trump anunță taxe pentru statele solidare cu Danemarca # ObservatorNews
Trump pedepseşeşte europenii care fac scut în jurul Groenlandei cu taxe vamale de 10%. Danemarca și alte șapte țări europene sunt vizate de preşedintele Statelor Unite, care a anunţat că taxele vor fi în vigoare până când ţările vor accepta planul său, de a pune mâna pe teritoriul arctic. Reacţiile unitare ale liderilor europeni nu au întârziat să apară. Mai mult, astăzi, ambasadorii celor 27 de ţări membre ale Uniunii Europene se vor reuni pentru o şedinţă de urgenţă.
09:40
Vremea geroasă din ultimele zile i-a făcut pe mulţi români să caute soluţii rapide pentru încălzirea locuinţelor. Caloriferele electrice, aerotermele şi reşourile se vând ca pâinea caldă. Însă, specialiştii ne avertizează: folosite greşit, pot deveni extrem de periculoase.
09:20
Tradiția păstrată cu sfinţenie în Madrid: ziua în care animăluţele primesc binecuvântarea # ObservatorNews
Zeci de proprietari de animale de companie și-au dus prietenii necuvântători la biserică, unde preoții catolici i-au binecuvântat de ziua Sfântului Anton, ocrotitorul animalelor. Ceremonia a avut loc pe treptele din fața Bisericii Sfântul Anton din centrul Madridului, unde câinii și pisicile așteptau cu răbdare să fie stropiți cu apă sfințită.
09:10
Momentele dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă # ObservatorNews
Intervenţie contracronometru într-un parc din Craiova! O fetiţă de cinci ani, care a încercat gheaţa, a căzut în apă, iar tatăl ei şi mai mulţi trecători s-au aruncat să o salveze. Şapte oameni au fost la un pas de moarte în lacul îngheţat. Copila a stat cel puţin 20 de minute printre sloiuri în aşteptarea pompierilor.
09:10
Tot mai mulți medici români revin din diaspora în spitalele din țară: "Nu este o mare diferență" # ObservatorNews
Tot mai mulţi medici români plecaţi peste hotare se întorc în ţară. Pentru că avem doctori puţini, deşi şcolim personal dublu faţă de media europeană, statul face eforturi să-i aducă înapoi. Cum anume? Printr-o lege care le va permite să îşi echivaleze mult mai uşor diplomele obţinute în străinătate. Reîntorşi în ţară, mulţi spun că au găsit schimbări în bine în sistemul de Sănătate.
08:40
Cum petrec turiștii iarna în Harghita, la -20 de grade: plimbări cu sania, gulaș și pâine ardelenească # ObservatorNews
În timp ce iarna își arată colții în toată țara, în inima Harghitei frigul se trăiește altfel. La Lăzărești, zăpada nu înseamnă izolare, ci bucurie, tradiție și întoarcere la lucrurile simple. Printre munți și brazi încărcați de omăt, turiștii au lăsat în urmă agitația orașelor și au pornit într-o plimbare de poveste cu săniile trase de cai, pe un traseu desprins parcă din basme.
Acum 12 ore
08:30
Loto 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Duminică, 18 ianuarie, sunt programate noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la extragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.
08:20
Legea pensiilor speciale nu a trecut nici vineri de Curtea Constituţională. Este a patra amânare, iar de această dată toţi judecătorii au fost în sală, însă ședința s-a încheiat după 20 de minute, ceea ce a blocat deja intrarea în vigoare a reformei la 1 ianuarie 2026, așa cum prevedea textul adoptat de Parlament.
08:00
Horoscop 19 ianuarie 2026. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Răbdarea și planificarea sunt cheia succesului.
07:50
Gabriela Ruse, debut spectaculos la Australian Open: victorie în două seturi cu Yastremska # ObservatorNews
Gabriela Ruse a reușit să o învingă pe Dayana Yastremska cu scorul de 6–4, 7–5, obținând calificarea în turul secund al Australian Open, după un meci intens care a durat aproape două ore, informează Mediafax.
07:40
Rușii au atacat din nou cu drone noaptea trecută, lângă granița cu România. Locitorii din satul Periprava, din judeţul Tulcea au văzut şi auzit explozii puternice din zona oraşului Ismail.
Acum 24 ore
21:40
Fost şef NATO: "Donald Trump lansează ameninţări de tip gangster rus asupra Groenlandei" # ObservatorNews
Fostul șef al NATO l-a acuzat pe Donald Trump că a lansat amenințări de tip "gangster" rusesc împotriva Groenlandei, în contextul protestelor împotriva intervenției SUA în Danemarca.
21:10
Președintele francez Emmanuel Macron l-a criticat pe Donald Trump pentru amenințarea sa referitoare la impunerea unor noi tarife vamale. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă un nou set de tarife vamale pentru o serie de țări care exportă bunuri către SUA, începând cu 1 februarie, inclusiv Franţa şi Germania.
21:00
Donald Trump cere sfârşitul epocii ayatollahului Ali Khamenei în Iran: "Este un om bolnav" # ObservatorNews
Președintele Donald Trump a cerut sâmbătă sfârșitul domniei de 37 de ani a ayatollahului Ali Khamenei.
20:50
Cine a mai rămas cu bani după sărbători, are toate şansele să scape acum de ei. Au început reducerile de iarnă. Aproape toate magazinele promit promoţii şi preţuri mai mici de până la 70%. Specialiștii spun să fim atenți atunci când facem cumpărături si să nu luam orice, doar pentru ca este ieftin. Mare atenţie şi la capcana ofertelor înşelătoare.
20:20
Apariţie inedită a lui Emmanuel Macron. Preşedintele a participat la o şedinţă cu ochelarii de soare la ochi # ObservatorNews
Preşedintele Franţei a rămas cu ochelarii de soare la ochi în timpul unei şedinţe de la Palatul Elysee. Emmanuel Macron le-a cerut scuze colegilor şi le-a explicat că vrea să ascundă o problemă medicală. Cu o zi înainte, a apărut în public cu un ochi roşu din cauza unui vas de sânge spart.
20:10
Studiul care îl contrazice pe preşedintele Donald Trump: Paracetamolul este sigur în timpul sarcinii # ObservatorNews
Un nou studiu contrazice teoria controversată a lui Donald Trump. Consumul de paracetamol în timpul sarcinii nu creşte riscul de autism sau ADHD pentru nou-născut. Oamenii de ştiinţă au analizat sute de mii de sarcini și nu au găsit nicio legătură directă între medicament şi aceste afecţiuni.
20:00
Temperaturile au scăzut până la -22 de grade şi meteorologii anunţă că gerul rămâne în ţară # ObservatorNews
Din ger în mai ger. Termometrele au coborât azi-dimineaţă la -22 de grade Celsius, iar meteorologii au extins şi prelungit codul galben. Doar patru judeţe din vest scapă. Frigul extrem a crescut consumul de electricitate, iar ţara noastră a fost două zile la rând cea mai scumpă piaţă pentru curentul cerut şi vândut de azi pe mâine. A costat aproape dublu faţă de Germania şi Franţa.
20:00
Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, relatează AFP, citată de Agerpres.
20:00
Anul fenomenelor extreme. Autorităţile, obligate să regândească planurile de apărare împotriva dezastrelor # ObservatorNews
Anul început cu ger extrem pare copia lui 2025, care a fost un cocktail periculos de fenomene meteo severe. Combinaţia dintre caniculă, secetă şi ploi aducătoare de inundaţii atenţionează autorităţile că trebuie să ia măsuri şi să regândească planurile de apărare împotriva dezastrelor.
19:40
Zeci de oameni din Botoşani au huiduit un oficial care seamănă cu Ilie Bolojan. Premierul a plecat pe altă uşă # ObservatorNews
Zeci de oameni l-au huiduit astăzi pe directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pe care l-au confundat cu premierul Ilie Bolojan. Localnicii se adunaseră în faţa primăriei de la Botoşani, unde prim-ministrul a avut o întâlnire cu oficiali locali. În timp ce directorul care semăna cu el ieşea din clădire pe uşa din faţă şi era huiduit, premierul a plecat pe uşa din spate.
19:40
Destinaţia aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele din România # ObservatorNews
Staţiunea bulgărească Bansko se transformă de la an la an în raiul schiorilor din România. Turiştii sunt atraşi de cei 70 de kilometri de pârtii, care oferă grade de dificultate pentru toate preferinţele. Dar şi de viaţa de noapte efervescentă. Preţurile au mai crescut, de la începutul anului, însă rămân sub cele din ţară.
19:40
Anchetă la Poliţia Ploieşti, după ce mii de documente din arhivă au fost arse ilegal la comanda şefului poliţiei rutiere. Ofiţerul este anchetat penal acum pentru o infracţiune pedepsită cu până la trei ani de închisoare. Superiorii lui verifică dacă printre actele incediate sunt şi dosare nesoluționate.
19:40
Cum s-a ales un italian cu 18 salarii compensatorii după ce a fost acuzat că a furat 1,6 euro # ObservatorNews
Un italian a fost concediat după ce patronii au aflat că a luat un euro şi 60 de cenţi uitaţi într-un automat pentru cafea.
19:30
Proteste în Copenhaga faţă de planul lui Trump de a anexa Groenlanda. Preşedintele SUA răspunde prin taxe # ObservatorNews
Mii de danezi au ieşit în stradă să-şi strige indignarea faţă de planul lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Oamenii au cerut socoteală delegaţiei americane care se afla în capitala ţării chiar în acel moment. Între timp, Trump anunţă impunerea de taxe vamale de 25% ţărilor europene care nu-i susţin planul.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.