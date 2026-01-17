Valeriu Stoica dezvăluie că sunt tradători în PNL: ”Opoziţia PSD faţă de premierul Ilie Bolojan are uneori sprijin şi din interiorul PNL”
Aktual24, 17 ianuarie 2026 18:20
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, sâmbătă, la Digi 24, că liberalii se află de aproximativ opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar această situaţie a creat legături şi consolidări între cele două partide. El a susţinut că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de aceste interferenţe, fapt […]
Acum 30 minute
18:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) marchează un pas esențial pentru modul în care statul își va organiza activitatea în anii următori și subliniază că acest obiectiv se numără printre principalele priorități strategice ale țării pentru 2026. „Aderarea la OCDE este comparabilă ca impact cu […]
Acum o oră
18:20
18:10
Cultura, sectorul bugetar unde salariile nu pot fi tăiate – ministrul Culturii. ”Oamenii de aici au deja cele mai mici venituri din sectorul bugetar” # Aktual24
Ministrul Culturii, András Demeter, a declarat pentru emisiunea Insider Politic de la Prima TV că salariile în biblioteci publice și muzee se situează între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. „Nu putem tăia salariile în domeniul culturii, pentru că oamenii de aici au deja cele mai mici venituri din sectorul bugetar”, a spus Demeter. […]
18:10
Și polițiștii locali vor avea camere foto-video-audio portabile. Lege promulgată de președintele Nicușor Dan # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. ”Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii […]
Acum 2 ore
17:50
Teatrul românesc își ia adio de la unul dintre cei mai rafinați actori și intelectuali ai scenei. Răzvan Ionescu, actor, scriitor și profesor universitar, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, lăsând în urmă o carieră memorabilă și o amprentă de neșters pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. „Teatrul Naţional […]
17:40
Slovacia a semnat cu SUA pentru un nou reactor nuclear. Investiție de până la 17 miliarde de euro # Aktual24
Slovacia a semnat cu Statele Unite un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare. La prima vedere, un simplu parteneriat tehnic. În realitate, o mutare cu greutate geopolitică într-o Europă care își caută disperată independența energetică. Planul central al acordului: construirea unei noi unități nucleare de 1.200 de megawați la Jaslovské Bohunice. Cost estimat: între […]
17:10
”Candidatul poporului”. André Ventura, candidatul surpriză care zguduie scena politică portugheză # Aktual24
Alegerile prezidențiale din Portugalia au intrat în linie dreaptă, iar șocul politic este palpabil. André Ventura, liderul Partidului Chega („Destul”), considerat de multă lume un outsider, pare să fi reușit imposibilul: să se poziționeze drept favorit în primul tur. Situația este fără precedent, mai ales într-o țară cunoscută pentru stabilitatea sa politică, chiar dacă șansele […]
Acum 4 ore
16:40
Într-o lume dominată de tehnologie, viteză și consum excesiv, modul în care călătorim se află într-un punct de cotitură. Turismul clasic, orientat spre cantitate, confort artificial și experiențe superficiale, este din ce în ce mai des pus sub semnul întrebării. În locul său, apare o nouă paradigmă: turismul responsabil hibrid, o formă de călătorie care […]
16:10
După mai bine de un sfert de secol de negocieri, Uniunea Europeană și Mercosur semnează sâmbătă, la Asunción, Paraguay, un acord istoric de liber-schimb. Acesta promite să transforme relațiile economice și diplomatice între două dintre cele mai mari blocuri comerciale ale lumii. Împreună, UE și Mercosur reprezintă aproape o treime din PIB-ul mondial și reunesc […]
15:50
Băsescu, despre Trump: ”În Venezuela totul s-a întâmplat datorită rezervelor de țiței pe care le are țara și nicidecum pentru traficul de droguri” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda și Venezuela reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și ridică serioase semne de întrebare asupra direcției în care se îndreaptă politica externă a Statelor Unite. Băsescu a afirmat că atât […]
15:40
În ultimul deceniu, un termen a devenit din ce în ce mai prezent în știri, pe rețelele sociale și în discuțiile despre investiții: criptomonedele. Dar ce sunt acestea cu adevărat? Sunt ele revoluția financiară care va redefini banii sau doar o bulă speculativă gata să explodeze? Pentru mulți, Bitcoin, Ethereum și alte monede digitale reprezintă […]
15:20
Rețea de trafic de migranți destructurată în vestul țării: ”Persoanele nu s-au supus somațiilor legale, iar unul dintre suspecți a distrus probe” # Aktual24
Autoritățile din Timișoara au destructurat o rețea suspectată că ar fi implicată în trafic de migranți, reținând doi bărbați, un român și un cetățean afgan. Cei doi au fost interceptați în trafic, după ce au refuzat să se supună somațiilor legale și au distrus probe, în timpul unei acțiuni a polițiștilor de frontieră. Potrivit unui […]
15:10
SUA pregătesc un consiliu paralel de pace pentru Ucraina. Trump este la cârma negocierilor # Aktual24
Statele Unite explorează ideea extinderii modelului de „Consiliu pentru Pace” dezvoltat pentru Fâșia Gaza, pentru a include și alte țări afectate de conflicte, precum Ucraina și Venezuela. Inițiativa, inspirată din planul președintelui Donald Trump pentru reconstrucția postbelică a Gazei, ar putea deschide o nouă etapă în implicarea americană în gestionarea conflictelor internaționale. Deocamdată, detaliile privind […]
Acum 6 ore
14:40
Iranul se află într-un moment critic al istoriei sale recente. Peste 3.000 de persoane au murit de la începutul protestelor din 28 decembrie, potrivit rapoartelor surselor interne și organizațiilor pentru drepturile omului. Mișcarea de contestare, inițial alimentată de inflația galopantă și de degradarea accelerată a nivelului de trai, s-a transformat rapid într-o revoltă de amploare […]
14:20
Într-o noapte încărcată de tensiune, între vineri și sâmbătă, Rusia a anunțat că apărarea sa aeriană a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe, într-o operațiune desfășurată deasupra Mării Negre și a Mării Azov, precum și în cinci regiuni de frontieră cu Ucraina. Informația a fost făcută publică de Ministerul rus al Apărării. Conform […]
14:10
Ungurii de la MOL vor să pună mâna pe Lukoil. Tranzacție uriașă de 22 de miliarde de dolari sub lupa SUA # Aktual24
În culisele industriei petroliere globale se joacă, în aceste luni, una dintre cele mai mari mutări strategice ale ultimului deceniu. Gigantul rus Lukoil, sufocat de sancțiunile occidentale și presiunea politică a Washingtonului, este obligat să își vândă majoritatea activelor internaționale. Pachetul este estimat la aproximativ 22 de miliarde de dolari și cuprinde câmpuri petroliere uriașe, […]
13:40
Wikipedia semnează acorduri de inteligență artificială cu Microsoft, Meta și Perplexity, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări # Aktual24
Wikipedia a dezvăluit joi noi acorduri comerciale cu o serie de companii de inteligență artificială, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări. Enciclopedia online, finanțată prin crowdsourcing, a dezvăluit că a semnat acorduri cu companii de inteligență artificială, inclusiv Amazon, Meta Platforms, Perplexity, Microsoft și compania franceză Mistral AI, relatează AP. Wikipedia este unul dintre ultimele […]
13:20
Un amplu studiu științific contrazice teoria lui Donald Trump privind paracetamolul în sarcină și autismul: ”Paracetamolul este sigur” # Aktual24
O analiză științifică extinsă infirmă afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar fi asociată cu un risc crescut de autism la copii, arătând că nu există dovezi solide în acest sens. Studiul, publicat sâmbătă în revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, citat de Politico, a analizat 43 […]
13:20
Gică Năpârcă, prins la furat la doar o lună după ce a fost eliberat din penitenciar – VIDEO # Aktual24
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi sustras cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4, prejudiciul fiind estimat la peste 10.000 de lei, informează Poliția Capitalei. Potrivit comunicatului oficial, fapta ar fi fost comisă la data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:20, la un punct […]
13:10
Ucraina intră într-o nouă fază a războiului. Zelenski avertizează că apărarea antiaeriană este insuficientă # Aktual24
Ucraina intră într-una dintre cele mai dificile etape ale războiului, prinsă între bombardamentele tot mai intense ale Rusiei și o iarnă extrem de dură. În acest context, președintele Volodimir Zelenski a lansat un avertisment direct către partenerii occidentali: aprovizionarea cu sisteme și rachete de apărare antiaeriană este insuficientă, iar unele baterii au rămas temporar fără […]
Acum 8 ore
12:40
Musk îl numește „idiot absolut” pe șeful Ryanair. O’Leary ripostează: „Musk e idiot, X e o haznă” # Aktual24
Unul dintre cele mai spectaculoase conflicte recente dintre tehnologie și aviație îi implică pe Elon Musk și Michael O’Leary, șeful Ryanair. Totul a pornit de la refuzul lui O’Leary de a instala serviciul de internet Starlink, deținut de Musk, pe avioanele companiei. Răspunsul miliardarului nu a întârziat: „CEO-ul Ryanair este un idiot absolut. Concediați-l”, a […]
12:10
Băsescu anunță cât va scoate AUR la următoarele alegeri: ”Nu cred că românii dau țara pe mâna unora care vor să se izoleze de Uniunea Europeană, vor să se izoleze de NATO”. Ce spune despre Georgescu # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că în opinia sa Alianța pentru Unirea Românilor nu va obține un scor foarte mare la viitoarele alegeri parlamentare, apreciind că românii nu vor susține un proiect politic care promovează izolarea țării față de Uniunea Europeană și NATO. Băsescu a afirmat […]
12:10
Vești proaste pentru „suveraniști”. „Acordul Mercosur va aduce României mai mulți bani și va crea locuri de muncă”, spune ministrul Economiei, Irinel Darău # Aktual24
Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR) susține că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur va avea un impact pozitiv clar asupra economiei românești. „Sunt absolut convins că impactul pozitiv asupra economiei românești pe termen scurt, mediu și lung este cert”, a declarat ministrul într-o emisiune de la postul de televiziune B1. Irineu Darău a amintit […]
12:00
O melodie de succes a fost exclusă din clasamentul oficial al Suediei după ce s-a aflat că „artistul” din spatele ei era o creație a inteligenței artificiale. I Know, You’re Not Mine – sau Jag Vet, Du Är Inte Min în suedeză – a unui cântăreț pe nume Jacub a avut succes în Suedia, ocupând […]
12:00
Iese PSD de la guvernare? Băsescu: ”Nu va ieși, ei realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, într-un interviu acordat Digi 24, că Partidul Social Democrat nu intenționează să părăsească actuala coaliție de guvernare și nici să formeze o majoritate politică alături de AUR, respingând astfel speculațiile apărute în spațiul public privind posibile schimbări majore pe scena politică. Băsescu a avertizat că ieșirea PSD de la […]
11:50
11:50
Descoperire majoră pe șantierul autostrăzii A8. Un obiect de acum 2.000 de ani arată cum trăiau dacii liberi # Aktual24
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu. Cercetătorul a precizat că această descoperire confirmă activităţile comerciale practicate de comunităţile de daci liberi din zona subcarpatică a […]
11:40
După ce Trump s-a lăudat că „a oprit 800 de execuții”, judecătorul suprem al Iranului anunță că vor urma procese rapide și pedepse severe pentru protestatari, dând semnalul pentru execuții accelerate – VIDEO # Aktual24
Pe fondul valului de proteste masive care zguduie Iranul de la sfârșitul lui 2025, judecătorul suprem, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, a cerut accelerarea proceselor și aplicarea rapidă a pedepselor pentru cei arestați, etichetați oficial drept „huligani”, „sabotor” sau „teroriști”. Declarațiile sale, făcute într-un interviu difuzat pe televiziunea de stat și citat de AlJazeera, au stârnit îngrijorări internaționale […]
11:10
Canale media rusești susțin că Adam Kadîrov, fiul dictatorului cecen Ramzan Kadîrov, ar fi fost transportat în stare gravă cu avionul la Moscova, în urma unui accident rutier produs la Groznîi # Aktual24
Surse rusești și cecene susțin că Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, fiul cel mic al liderului cecen Ramzan Kadîrov, ar fi fost implicat vineri într-un accident rutier grav în capitala Ceceniei, Groznîi. Potrivit publicației Kavkaz.Realii (secțiunea nord-caucaziană a Radio Europa Liberă/Radio Libertatea – RFE/RL), Adam ar fi fost spitalizat în stare gravă și […]
Acum 12 ore
11:00
Operațiunea Iran: șeful Mossad a sosit în Statele Unite. Loviturile militare ar putea fi executate în zilele următoare # Aktual24
Directorul agenţiei israeliene de informaţii Mossad, David Barnea, a sosit vineri dimineaţă în Statele Unite pentru discuţii privind situaţia din Iran, au declarat o sursă israeliană şi o altă sursă familiarizată cu întâlnirea, citate de Axios. Potrivit acestora, vizita face parte din consultările dintre SUA şi Israel pe tema protestelor din Iran şi a unei […]
11:00
Trei persoane înarmate au jefuit un magazin Pokémon din Manhattan. Tâlharii ar fi plecat cu mărfuri în valoare de 100.000 de dolari # Aktual24
Trei persoane au jefuit, în această săptămână, un magazin Pokémon din Manhattan, New York, îndreptând un pistol spre clienți și folosind un ciocan pentru a sparge o vitrină, potrivit poliției din New York și a unei înregistrări video, potrivit BBC și NBC News. Nimeni nu a fost rănit în jaful de la Poké Court, a […]
10:40
„Apocalipsa albă” din Kamceatka: Localnicii sar de la balcoane ca să poată merge la cumpărături, fiindcă stratul de zăpadă a ajuns la etajul 2 al blocurilor – VIDEO # Aktual24
Capitala peninsulei Kamceatka din Extremul Orient rus, Petropavlovsk-Kamceatski, este afectată zilele acestea de una dintre cele mai severe furtuni de zăpadă din ultimele decenii. Un ciclon puternic din Pacific, urmat de un al doilea val, a adus precipitații record și vânturi apropiate ca putere de cele provocate de uragane. Zăpada a format nămeți uriași, ajungând […]
10:30
Un băiat în vârstă de 11 ani din statul american Pennsylvania și-ar fi împușcat mortal tatăl, după ce anterior acesta i-a confiscat consola portabilă Nintendo Switch. Băiatul se confruntă cu acuzații de omucidere după un atac armat pe 13 ianuarie la domiciliul familiei sale, potrivit The Guardian. Conform documentelor judiciare obținute de WGAL News 8, […]
10:10
Marea Britanie a anunțat că zborul inaugural al primului elicopter autonom de mari dimensiuni din lume a fost o reușită deplină – VIDEO # Aktual24
Forțele Navale Regale ale Marii Britanii au anunțat recent un moment de referință în evoluția aviației militare: primul elicopter complet autonom de mari dimensiuni dezvoltat pentru Royal Navy, denumit Proteus, a efectuat cu succes zborul său inaugural. Evenimentul este considerat un pas major în integrarea sistemelor autonome în operațiunile militare moderne și confirmă direcția strategică […]
10:10
Președintele USR dezvăluie jocurile PSD: ”Există o parte din coaliție care vrea să menţină o reţea de privilegiaţi în statul român” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, în pofida atacurilor la care sunt supuşi, miniştrii formaţiunii vor continua reformele asumate, apreciind că în coaliţia de guvernare vor persista tensiuni între cei care doresc menţinerea status quo-ului şi cei care urmăresc schimbarea acestuia. Într-o intervenţie la postul local Europa Nova, Fritz a afirmat că actuala coaliţie […]
09:50
După ce a petrecut aproape jumătate de secol căutând monstrul din Loch Ness, un naturalist crede ca explicația observărilor lui Nessie este banală # Aktual24
Un bărbat care a petrecut mai mult de cinci decenii încercând să găsească Monstrul din Loch Ness consideră că a fost de fapt într-o goană după himere. Adrian Shine consideră că așa-numitele „observări” de la faimosul lac din Munții Scoției au de fapt o explicație destul de banală, care nu implică nicio creatură mitică. Naturalistul, […]
09:50
Record Mondial: Un jucător de fotbal din Suedia a jonglat cu mingea timp de 28 de ore și 21 de minute # Aktual24
Un pasionat de fotbal din Suedia a doborât recordul mondial jonglând cu o minge – folosind doar genunchii, pieptul, capul și picioarele – timp de 28 de ore, 21 de minute și 2 secunde. Daniel Yaakob a stabilit recordul la complexul sportiv Rydshallen din Linköping, Suedia, porivit UPI. Yakob, care a avut voie să facă […]
09:40
Ayatollahii și-au bătut joc de Trump: Rapoarte alarmante din Iran susțin că regimul de la Teheran a executat în secret în ultimele zile cel puțin 52 de deținuți # Aktual24
În contextul protestelor naționale masive din Iran, care au început la sfârșitul anului 2025 și au escaladat dramatic în ianuarie 2026, organizația americană de monitorizare a drepturilor omului HRANA (Human Rights Activists News Agency) a publicat pe 16 ianuarie un raport alarmant: cel puțin 52 de prizonieri au fost executați între 5 și 14 ianuarie […]
09:10
Lia sună degeaba: Fostul judecător constituțional Petru Lăzăroiu susține, cu argumente juridice, că judecătorii CCR nu pot fi revocați sau suspendați de Curtea de Apel # Aktual24
Controversa privind numirea judecătorilor Curții Constituționale Dacian Dragoș și Mihai Busuioc scoate la iveală tensiuni vechi din sistemul de justiție românesc, unde granițele dintre competențele instanțelor și autonomia CCR rămân neclare pentru publicul larg. Amânarea deciziei Curții de Apel București privind suspendarea actelor de numire a celor doi judecători a reaprins dezbaterea despre cine are, […]
09:00
Sute de pantofi în stil victorian descoperiți în timpul unei acțiuni de curățare a plajei în Țara Galilor # Aktual24
Un centru educațional din Țara Galilor încearcă să dezlege misterul sutelor de pantofi în stil victorian descoperiți în timpul unei acțiuni de curățare a plajei. Beach Academy CIC, cu sediul în Porthcawl, a declarat că voluntarii implicați într-un proiect de restaurare a piscinelor stâncoase de la plaja Ogmore din sudul Țării Galilor au găsit aproximativ […]
08:40
Mai mulți agenți ICE au mâncat pe săturate la un restaurant mexican din Minnesota, apoi au arestat trei angajați # Aktual24
Un incident controversat a avut loc în Willmar, un orășel din vestul Minnesotei, la aproximativ 140 km vest de Minneapolis. Patru agenți de la Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal (ICE) au intrat în restaurantul El Tapatio, un local familial mexican, și au comandat prânz în jurul orei 15:00. Potrivit martorilor oculari, prezența lor a […]
08:40
Un prezentator de știri american deține recordul mondial pentru cea mai mare colecție de perechi de șosete unice # Aktual24
Pasiunea lui Jim Donovan, fost prezentator de știri la CBS Philadelphia, pentru șosetele colorate i-a adus recordul mondial Guinness pentru cea mai mare colecție de șosete. Potrivit lui Donovan, șosetele sale colorate au fost remarcate de telespectatori, iar fanii au început să-i trimită perechi noi pentru a le adăuga la colecția sa – inclusiv unele […]
08:30
Irlanda: 15.000 de crabi au încercat să „evadeze” după ce camionul în care erau transportați s-a răsturnat # Aktual24
O echipă de recuperare a fost chemată în Irlanda, după ce un camion care transporta aproximativ 15.000 de crabi s-a răsturnat într-un șanț și a eliberat crustaceele. Camionul de la McLaughlin Transport transporta o încărcătură de crabi prinși în Inishowen către restaurante și magazine din Portugalia când a ajuns în șanțul de pe marginea drumului […]
08:10
Donald Trump mulțumește regimului tiranic de la Teheran că „a anulat toate execuțiile programate” – deși serviciile secrete americane susțin că în Iran represiunile sângeroase continuă # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris un mesaj surprinzător pe platforma Truth Social, adresând mulțumiri directe conducerii Iranului. În contextul revoltelor masive care zguduie țara de la sfârșitul lunii decembrie 2025, Trump a scris: „Respect foarte mult faptul că toate spânzurările programate, care urmau să aibă loc ieri (peste 800 la număr), au fost […]
07:10
Există un adevăr simplu pe care medicina modernă îl confirmă din ce în ce mai clar: corpul uman nu funcționează în compartimente separate. Nicio parte nu este izolată, nici măcar gura, pe care adesea o tratăm superficial, ca pe un detaliu estetic. În realitate, cavitatea orală este una dintre principalele porți de intrare în organism, […]
Acum 24 ore
23:50
Lipsa de popularitate a lui Trump în Germania face ca AfD să se distanțeze ușor. „Metodele Vestului Sălbatic trebuie respinse aici, iar scopul nu justifică întotdeauna mijloacele” # Aktual24
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a căutat mult timp legături strânse cu administrația Trump în încercarea sa de a obține aliați internaționali puternici și de a pune capăt izolării politice interne. Pe măsură ce opinia publică din Germania se îndepărtează tot mai mult de președintele american Donald Trump și de politica sa […]
23:40
Poate crezi că stai doar „în preajma fumului”, că nu ești tu cel care trage din țigară, dar adevărul este mult mai dur decât îți imaginezi. Fumatul pasiv nu este doar un miros neplăcut sau un disconfort temporar este o invazie tăcută, o agresiune nevăzută asupra organismului tău, care afectează fiecare celulă, fiecare organ și […]
23:30
Noua Zeelandă și Slovacia și-au închis temporar ambasadele de la Teheran. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației înseamnă companiile aeriene să evite spațiul aerian iranian # Aktual24
Noua Zeelandă și Slovacia și-au închis temporar ambasadele din Teheran și și-au retras diplomații din cauza înrăutățirii securității în Iran. Ministerul de Externe din Wellington spune că personalul său diplomatic a părăsit Iranul în siguranță cu zboruri comerciale peste noapte, operațiunile ambasadei fiind mutate la Ankara, Turcia, potrivit The Times of Israel. Ministrul de Externe […]
23:10
Avocații lui Jair Bolsonaro au găsit o modalitate inedită de a reduce pedeapsa de 27 de ani de închisoare a fostului președinte brazilian: lectura # Aktual24
Avocații lui Jair Bolsonaro par să fi găsit o modalitate de a-și ajuta clientul să își reducă pedeapsa de 27 de ani de închisoare primită anul trecut pentru că a plănuit o lovitură de stat: citind cărți. Există o singură problemă: fostul președinte brazilian de extremă dreapta nu a fost niciodată cunoscut ca bibliofil. „Îmi […]
22:50
Fiul fostului sah al Iranului spune că regimul islamic se va prăbuși și că doar el este pregătit să conducă viitorul guvern # Aktual24
Reza Pahlavi, fiul fostului sah pro-occidental al Iranului, a prezis că regimul islamic al țării va cădea și a susținut că doar el se află în poziția de a conduce viitorul guvern. Încercarea sa de a prelua conducerea unui posibil nou Iran vine după săptămâni de proteste în masă care au lăsat în urmă mii […]
