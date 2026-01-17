Israel contestă liderii aleși de Casa Albă pentru „consiliul păcii” din Gaza
Aktual24, 17 ianuarie 2026 22:00
Israelul contestă liderii mondiali desemnați de Casa Albă pentru „consiliul păcii” din Gaza, care ar urma să supravegheze temporar guvernarea și reconstrucția în Fâșia Gaza. Potrivit The Guardian, Casa Albă și alte surse au anunțat o serie de numiri și invitații în ultimele două zile, inclusiv președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, președintele egiptean, Abdel Fattah […]
Acum 30 minute
22:00
Acum o oră
21:50
Mii de oameni din Groenlanda și Danemarca au protestat împotriva planurilor președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda – un teritoriu danez autonom. Demonstrații au avut loc în orașe daneze, inclusiv în capitala daneză Copenhaga, precum și în capitala Groenlandei, Nuuk. Mitingurile coincid cu o vizită la Copenhaga a unei delegații a Congresului SUA. […]
21:40
”Nu ne lăsăm șantajați”. Reacție tăioasă a Suediei la tarifele ”Groenlanda” ale lui Trump # Aktual24
Reacţionând la noile tarife americane, premierul suedez Ulf Kristersson a declarat că ţările europene „nu se vor lăsa şantajate”. „Aceasta este o problemă a Uniunii Europene care afectează mult mai multe state decât cele vizate direct. Suedia are discuţii intense cu alte ţări din UE, cu Norvegia şi cu Regatul Unit pentru a conveni un […]
21:30
Trump a cumpărat obligațiuni de 1 milion de dolari la Netflix și Warner Bros la câteva zile după ce a spus că „va fi implicat” în fuziunea dintre cele două companii # Aktual24
Donald Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 1 milion de dolari la Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), potrivit unui formular de declarație financiară, la câteva zile după ce a spus că va „fi implicat” într-o propusă fuziune între cele două companii. Casa Albă a publicat vineri un raport financiar care arată […]
Acum 2 ore
21:20
Franța, reacție dură la tarifele ”Groenlanda” ale lui Trump: ”Nicio intimidare şi nicio ameninţare nu ne vor influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda” # Aktual24
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat sâmbătă că ameninţările cu tarife vamale ale preşedintelui american Donald Trump legate de Groenlanda sunt inacceptabile şi că, dacă acestea vor fi confirmate, Europa va răspunde în mod coordonat. „Nicio intimidare şi nicio ameninţare nu ne vor influenţa, nici în Ucraina, nici în Groenlanda, nici oriunde altundeva în lume […]
21:20
Iranul intenționează să se rupă definitiv de internetul global, permițând doar persoanelor verificate de regim să se conecteze online, potrivit activiștilor iranieni pentru drepturile digitale. „Un plan confidențial este în curs de desfășurare pentru a transforma accesul internațional la internet într-un «privilegiu guvernamental»”, potrivit unui raport al Filterwatch, o organizație care monitorizează cenzura internetului din […]
20:50
Ayatollahul Ali Khamenei recunoaște: Mii de morți în protestele din Iran, unele victime ucise cu o violență extremă # Aktual24
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a recunoscut pentru prima dată că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor care au zguduit Iranul în ultimele două săptămâni. Într-un discurs de joi, Khamenei a declarat că mii de oameni au fost uciși, „unii într-un mod inuman și sălbatic” și a dat vina pe SUA […]
Acum 4 ore
20:00
După 13 etape, pilotul qatarez Nasser Al Attiyah și copilotul său belgian Fabian Lurquin de la Dacia Sandriders au terminat pe primul loc raliul Dakar 2026, desfășurat între 3 și 17 ianuarie, în deșertul Arabiei Saudite, potrivit Golazo. Aflat la a doua participare, echipajul a câștigat raliul în 48 de ore, 56 de minute și […]
19:50
Paraguay este singura țară din America Latină unde există două limbi oficiale: spaniolă și guarani. Guarani este o limbă indigenă care este vorbită de majoritatea populației Paraguayului, Constituția din 1992 fiind cea care a consolidat acest statut egal, începând, astfel, un moment istoric de reparație morală și identitară. Contextul a fost unul legat de trecerea […]
19:40
Într-o mișcare surprinzătoare pe scena diplomatică internațională, președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, să devină membru fondator al Consiliului de Pace pentru Gaza, un mecanism recent creat pentru a supraveghea încetarea focului și reconstrucția teritoriului palestinian. Anunțul a fost făcut sâmbătă de serviciul de comunicare al Republicii Turce […]
19:30
Craiova: Copil de cinci ani salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu. Șase oameni au sărit să ajute # Aktual24
Un copil în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în lacul din Parcul „Nicolae Romanescu” din municipiul Craiova, la o distanță de aproximativ 10 metri de mal, informează Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Dolj. Un adult a intrat în apă pentru a-l salva și a reușit să […]
19:10
”Moarte politică pentru PSD”. Valeriu Stoica avertizează PSD să nu se bage în vreo alianță cu AUR # Aktual24
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, sâmbătă, la Digi 24, că o eventuală alianţă la guvernare între PSD şi AUR ar însemna „moarte politică” pentru pesediști, apreciind că electoratul PSD este deja diluat, iar AUR ar ajunge să înghită partidul. Stoica a analizat scenariul unei posibile ieşiri a PSD de la guvernare şi […]
19:10
Trump anunță noi tarife contra a opt țări europene până când SUA vor putea cumpăra Groenlanda: „Aceste ţări, care joacă acest joc foarte periculos, au pus în mişcare un nivel de risc care nu este sustenabil şi nu poate fi tolerat” # Aktual24
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, că va impune un nou val de tarife vamale crescute asupra mai multor aliaţi europeni până când Statele Unite vor putea cumpăra Groenlanda, escaladând disputa privind viitorul vastei insule arctice aflate sub administraţia Danemarcei. Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a anunţat că, începând cu 1 […]
18:40
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) marchează un pas esențial pentru modul în care statul își va organiza activitatea în anii următori și subliniază că acest obiectiv se numără printre principalele priorități strategice ale țării pentru 2026. „Aderarea la OCDE este comparabilă ca impact cu […]
Acum 6 ore
18:20
Valeriu Stoica dezvăluie că sunt tradători în PNL: ”Opoziţia PSD faţă de premierul Ilie Bolojan are uneori sprijin şi din interiorul PNL” # Aktual24
Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat, sâmbătă, la Digi 24, că liberalii se află de aproximativ opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD, iar această situaţie a creat legături şi consolidări între cele două partide. El a susţinut că premierul Ilie Bolojan nu ţine cont de aceste interferenţe, fapt […]
18:10
Cultura, sectorul bugetar unde salariile nu pot fi tăiate – ministrul Culturii. ”Oamenii de aici au deja cele mai mici venituri din sectorul bugetar” # Aktual24
Ministrul Culturii, András Demeter, a declarat pentru emisiunea Insider Politic de la Prima TV că salariile în biblioteci publice și muzee se situează între 3.000 și 4.000 de lei pe lună. „Nu putem tăia salariile în domeniul culturii, pentru că oamenii de aici au deja cele mai mici venituri din sectorul bugetar”, a spus Demeter. […]
18:10
Și polițiștii locali vor avea camere foto-video-audio portabile. Lege promulgată de președintele Nicușor Dan # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu. ”Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii […]
17:50
Teatrul românesc își ia adio de la unul dintre cei mai rafinați actori și intelectuali ai scenei. Răzvan Ionescu, actor, scriitor și profesor universitar, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, lăsând în urmă o carieră memorabilă și o amprentă de neșters pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București. „Teatrul Naţional […]
17:40
Slovacia a semnat cu SUA pentru un nou reactor nuclear. Investiție de până la 17 miliarde de euro # Aktual24
Slovacia a semnat cu Statele Unite un acord de cooperare în domeniul energiei nucleare. La prima vedere, un simplu parteneriat tehnic. În realitate, o mutare cu greutate geopolitică într-o Europă care își caută disperată independența energetică. Planul central al acordului: construirea unei noi unități nucleare de 1.200 de megawați la Jaslovské Bohunice. Cost estimat: între […]
17:10
”Candidatul poporului”. André Ventura, candidatul surpriză care zguduie scena politică portugheză # Aktual24
Alegerile prezidențiale din Portugalia au intrat în linie dreaptă, iar șocul politic este palpabil. André Ventura, liderul Partidului Chega („Destul”), considerat de multă lume un outsider, pare să fi reușit imposibilul: să se poziționeze drept favorit în primul tur. Situația este fără precedent, mai ales într-o țară cunoscută pentru stabilitatea sa politică, chiar dacă șansele […]
16:40
Într-o lume dominată de tehnologie, viteză și consum excesiv, modul în care călătorim se află într-un punct de cotitură. Turismul clasic, orientat spre cantitate, confort artificial și experiențe superficiale, este din ce în ce mai des pus sub semnul întrebării. În locul său, apare o nouă paradigmă: turismul responsabil hibrid, o formă de călătorie care […]
Acum 8 ore
16:10
După mai bine de un sfert de secol de negocieri, Uniunea Europeană și Mercosur semnează sâmbătă, la Asunción, Paraguay, un acord istoric de liber-schimb. Acesta promite să transforme relațiile economice și diplomatice între două dintre cele mai mari blocuri comerciale ale lumii. Împreună, UE și Mercosur reprezintă aproape o treime din PIB-ul mondial și reunesc […]
15:50
Băsescu, despre Trump: ”În Venezuela totul s-a întâmplat datorită rezervelor de țiței pe care le are țara și nicidecum pentru traficul de droguri” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump privind Groenlanda și Venezuela reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și ridică serioase semne de întrebare asupra direcției în care se îndreaptă politica externă a Statelor Unite. Băsescu a afirmat că atât […]
15:40
În ultimul deceniu, un termen a devenit din ce în ce mai prezent în știri, pe rețelele sociale și în discuțiile despre investiții: criptomonedele. Dar ce sunt acestea cu adevărat? Sunt ele revoluția financiară care va redefini banii sau doar o bulă speculativă gata să explodeze? Pentru mulți, Bitcoin, Ethereum și alte monede digitale reprezintă […]
15:20
Rețea de trafic de migranți destructurată în vestul țării: ”Persoanele nu s-au supus somațiilor legale, iar unul dintre suspecți a distrus probe” # Aktual24
Autoritățile din Timișoara au destructurat o rețea suspectată că ar fi implicată în trafic de migranți, reținând doi bărbați, un român și un cetățean afgan. Cei doi au fost interceptați în trafic, după ce au refuzat să se supună somațiilor legale și au distrus probe, în timpul unei acțiuni a polițiștilor de frontieră. Potrivit unui […]
15:10
SUA pregătesc un consiliu paralel de pace pentru Ucraina. Trump este la cârma negocierilor # Aktual24
Statele Unite explorează ideea extinderii modelului de „Consiliu pentru Pace” dezvoltat pentru Fâșia Gaza, pentru a include și alte țări afectate de conflicte, precum Ucraina și Venezuela. Inițiativa, inspirată din planul președintelui Donald Trump pentru reconstrucția postbelică a Gazei, ar putea deschide o nouă etapă în implicarea americană în gestionarea conflictelor internaționale. Deocamdată, detaliile privind […]
14:40
Iranul se află într-un moment critic al istoriei sale recente. Peste 3.000 de persoane au murit de la începutul protestelor din 28 decembrie, potrivit rapoartelor surselor interne și organizațiilor pentru drepturile omului. Mișcarea de contestare, inițial alimentată de inflația galopantă și de degradarea accelerată a nivelului de trai, s-a transformat rapid într-o revoltă de amploare […]
Acum 12 ore
14:20
Într-o noapte încărcată de tensiune, între vineri și sâmbătă, Rusia a anunțat că apărarea sa aeriană a doborât 99 de drone ucrainene cu aripi fixe, într-o operațiune desfășurată deasupra Mării Negre și a Mării Azov, precum și în cinci regiuni de frontieră cu Ucraina. Informația a fost făcută publică de Ministerul rus al Apărării. Conform […]
14:10
Ungurii de la MOL vor să pună mâna pe Lukoil. Tranzacție uriașă de 22 de miliarde de dolari sub lupa SUA # Aktual24
În culisele industriei petroliere globale se joacă, în aceste luni, una dintre cele mai mari mutări strategice ale ultimului deceniu. Gigantul rus Lukoil, sufocat de sancțiunile occidentale și presiunea politică a Washingtonului, este obligat să își vândă majoritatea activelor internaționale. Pachetul este estimat la aproximativ 22 de miliarde de dolari și cuprinde câmpuri petroliere uriașe, […]
13:40
Wikipedia semnează acorduri de inteligență artificială cu Microsoft, Meta și Perplexity, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări # Aktual24
Wikipedia a dezvăluit joi noi acorduri comerciale cu o serie de companii de inteligență artificială, cu ocazia celei de-a 25-a aniversări. Enciclopedia online, finanțată prin crowdsourcing, a dezvăluit că a semnat acorduri cu companii de inteligență artificială, inclusiv Amazon, Meta Platforms, Perplexity, Microsoft și compania franceză Mistral AI, relatează AP. Wikipedia este unul dintre ultimele […]
13:20
Un amplu studiu științific contrazice teoria lui Donald Trump privind paracetamolul în sarcină și autismul: ”Paracetamolul este sigur” # Aktual24
O analiză științifică extinsă infirmă afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar fi asociată cu un risc crescut de autism la copii, arătând că nu există dovezi solide în acest sens. Studiul, publicat sâmbătă în revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, citat de Politico, a analizat 43 […]
13:20
Gică Năpârcă, prins la furat la doar o lună după ce a fost eliberat din penitenciar – VIDEO # Aktual24
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din București după ce ar fi sustras cinci brățări din aur dintr-un amanet din Sectorul 4, prejudiciul fiind estimat la peste 10.000 de lei, informează Poliția Capitalei. Potrivit comunicatului oficial, fapta ar fi fost comisă la data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12:20, la un punct […]
13:10
Ucraina intră într-o nouă fază a războiului. Zelenski avertizează că apărarea antiaeriană este insuficientă # Aktual24
Ucraina intră într-una dintre cele mai dificile etape ale războiului, prinsă între bombardamentele tot mai intense ale Rusiei și o iarnă extrem de dură. În acest context, președintele Volodimir Zelenski a lansat un avertisment direct către partenerii occidentali: aprovizionarea cu sisteme și rachete de apărare antiaeriană este insuficientă, iar unele baterii au rămas temporar fără […]
12:40
Musk îl numește „idiot absolut” pe șeful Ryanair. O’Leary ripostează: „Musk e idiot, X e o haznă” # Aktual24
Unul dintre cele mai spectaculoase conflicte recente dintre tehnologie și aviație îi implică pe Elon Musk și Michael O’Leary, șeful Ryanair. Totul a pornit de la refuzul lui O’Leary de a instala serviciul de internet Starlink, deținut de Musk, pe avioanele companiei. Răspunsul miliardarului nu a întârziat: „CEO-ul Ryanair este un idiot absolut. Concediați-l”, a […]
12:10
Băsescu anunță cât va scoate AUR la următoarele alegeri: ”Nu cred că românii dau țara pe mâna unora care vor să se izoleze de Uniunea Europeană, vor să se izoleze de NATO”. Ce spune despre Georgescu # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că în opinia sa Alianța pentru Unirea Românilor nu va obține un scor foarte mare la viitoarele alegeri parlamentare, apreciind că românii nu vor susține un proiect politic care promovează izolarea țării față de Uniunea Europeană și NATO. Băsescu a afirmat […]
12:10
Vești proaste pentru „suveraniști”. „Acordul Mercosur va aduce României mai mulți bani și va crea locuri de muncă”, spune ministrul Economiei, Irinel Darău # Aktual24
Ministrul Economiei, Irineu Darău (USR) susține că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur va avea un impact pozitiv clar asupra economiei românești. „Sunt absolut convins că impactul pozitiv asupra economiei românești pe termen scurt, mediu și lung este cert”, a declarat ministrul într-o emisiune de la postul de televiziune B1. Irineu Darău a amintit […]
12:00
O melodie de succes a fost exclusă din clasamentul oficial al Suediei după ce s-a aflat că „artistul” din spatele ei era o creație a inteligenței artificiale. I Know, You’re Not Mine – sau Jag Vet, Du Är Inte Min în suedeză – a unui cântăreț pe nume Jacub a avut succes în Suedia, ocupând […]
12:00
Iese PSD de la guvernare? Băsescu: ”Nu va ieși, ei realizează ce ar fi în situația în care ar ieși de la guvernare” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, într-un interviu acordat Digi 24, că Partidul Social Democrat nu intenționează să părăsească actuala coaliție de guvernare și nici să formeze o majoritate politică alături de AUR, respingând astfel speculațiile apărute în spațiul public privind posibile schimbări majore pe scena politică. Băsescu a avertizat că ieșirea PSD de la […]
11:50
11:50
Descoperire majoră pe șantierul autostrăzii A8. Un obiect de acum 2.000 de ani arată cum trăiau dacii liberi # Aktual24
Un fragment de amforă vechi de aproape 2.000 de ani a fost descoperit pe şantierul autostrăzii A8, în apropiere de oraşul Târgu Neamţ, a anunţat, sâmbătă, directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ, Vasile Diaconu. Cercetătorul a precizat că această descoperire confirmă activităţile comerciale practicate de comunităţile de daci liberi din zona subcarpatică a […]
11:40
După ce Trump s-a lăudat că „a oprit 800 de execuții”, judecătorul suprem al Iranului anunță că vor urma procese rapide și pedepse severe pentru protestatari, dând semnalul pentru execuții accelerate – VIDEO # Aktual24
Pe fondul valului de proteste masive care zguduie Iranul de la sfârșitul lui 2025, judecătorul suprem, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, a cerut accelerarea proceselor și aplicarea rapidă a pedepselor pentru cei arestați, etichetați oficial drept „huligani”, „sabotor” sau „teroriști”. Declarațiile sale, făcute într-un interviu difuzat pe televiziunea de stat și citat de AlJazeera, au stârnit îngrijorări internaționale […]
11:10
Canale media rusești susțin că Adam Kadîrov, fiul dictatorului cecen Ramzan Kadîrov, ar fi fost transportat în stare gravă cu avionul la Moscova, în urma unui accident rutier produs la Groznîi # Aktual24
Surse rusești și cecene susțin că Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, fiul cel mic al liderului cecen Ramzan Kadîrov, ar fi fost implicat vineri într-un accident rutier grav în capitala Ceceniei, Groznîi. Potrivit publicației Kavkaz.Realii (secțiunea nord-caucaziană a Radio Europa Liberă/Radio Libertatea – RFE/RL), Adam ar fi fost spitalizat în stare gravă și […]
11:00
Operațiunea Iran: șeful Mossad a sosit în Statele Unite. Loviturile militare ar putea fi executate în zilele următoare # Aktual24
Directorul agenţiei israeliene de informaţii Mossad, David Barnea, a sosit vineri dimineaţă în Statele Unite pentru discuţii privind situaţia din Iran, au declarat o sursă israeliană şi o altă sursă familiarizată cu întâlnirea, citate de Axios. Potrivit acestora, vizita face parte din consultările dintre SUA şi Israel pe tema protestelor din Iran şi a unei […]
11:00
Trei persoane înarmate au jefuit un magazin Pokémon din Manhattan. Tâlharii ar fi plecat cu mărfuri în valoare de 100.000 de dolari # Aktual24
Trei persoane au jefuit, în această săptămână, un magazin Pokémon din Manhattan, New York, îndreptând un pistol spre clienți și folosind un ciocan pentru a sparge o vitrină, potrivit poliției din New York și a unei înregistrări video, potrivit BBC și NBC News. Nimeni nu a fost rănit în jaful de la Poké Court, a […]
10:40
„Apocalipsa albă” din Kamceatka: Localnicii sar de la balcoane ca să poată merge la cumpărături, fiindcă stratul de zăpadă a ajuns la etajul 2 al blocurilor – VIDEO # Aktual24
Capitala peninsulei Kamceatka din Extremul Orient rus, Petropavlovsk-Kamceatski, este afectată zilele acestea de una dintre cele mai severe furtuni de zăpadă din ultimele decenii. Un ciclon puternic din Pacific, urmat de un al doilea val, a adus precipitații record și vânturi apropiate ca putere de cele provocate de uragane. Zăpada a format nămeți uriași, ajungând […]
10:30
Un băiat în vârstă de 11 ani din statul american Pennsylvania și-ar fi împușcat mortal tatăl, după ce anterior acesta i-a confiscat consola portabilă Nintendo Switch. Băiatul se confruntă cu acuzații de omucidere după un atac armat pe 13 ianuarie la domiciliul familiei sale, potrivit The Guardian. Conform documentelor judiciare obținute de WGAL News 8, […]
10:10
Marea Britanie a anunțat că zborul inaugural al primului elicopter autonom de mari dimensiuni din lume a fost o reușită deplină – VIDEO # Aktual24
Forțele Navale Regale ale Marii Britanii au anunțat recent un moment de referință în evoluția aviației militare: primul elicopter complet autonom de mari dimensiuni dezvoltat pentru Royal Navy, denumit Proteus, a efectuat cu succes zborul său inaugural. Evenimentul este considerat un pas major în integrarea sistemelor autonome în operațiunile militare moderne și confirmă direcția strategică […]
10:10
Președintele USR dezvăluie jocurile PSD: ”Există o parte din coaliție care vrea să menţină o reţea de privilegiaţi în statul român” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat că, în pofida atacurilor la care sunt supuşi, miniştrii formaţiunii vor continua reformele asumate, apreciind că în coaliţia de guvernare vor persista tensiuni între cei care doresc menţinerea status quo-ului şi cei care urmăresc schimbarea acestuia. Într-o intervenţie la postul local Europa Nova, Fritz a afirmat că actuala coaliţie […]
09:50
După ce a petrecut aproape jumătate de secol căutând monstrul din Loch Ness, un naturalist crede ca explicația observărilor lui Nessie este banală # Aktual24
Un bărbat care a petrecut mai mult de cinci decenii încercând să găsească Monstrul din Loch Ness consideră că a fost de fapt într-o goană după himere. Adrian Shine consideră că așa-numitele „observări” de la faimosul lac din Munții Scoției au de fapt o explicație destul de banală, care nu implică nicio creatură mitică. Naturalistul, […]
09:50
Record Mondial: Un jucător de fotbal din Suedia a jonglat cu mingea timp de 28 de ore și 21 de minute # Aktual24
Un pasionat de fotbal din Suedia a doborât recordul mondial jonglând cu o minge – folosind doar genunchii, pieptul, capul și picioarele – timp de 28 de ore, 21 de minute și 2 secunde. Daniel Yaakob a stabilit recordul la complexul sportiv Rydshallen din Linköping, Suedia, porivit UPI. Yakob, care a avut voie să facă […]
