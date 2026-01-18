Premiera comediei „Nelson” și spectacolele „All inclusive” și „Fă-mi loc!” pe scenele din București, Cluj, Târgu Mureș și Botoșani în februarie
Jurnalul.ro, 18 ianuarie 2026 14:50
O nouă premieră națională, spectacolul de comedie „Nelson” cu actorii Maia Morgenstern, Carmen Tănase și Mircea Rusu în rolurile principale, precum și „All inclusive” și „Fă-mi loc!” cu Marius Manole, Medeea Marinescu, Vlad Zamfirescu, Mirela Oprișor, Diana Roman în distribuții, deschid luna februarie pe scenele din București, Cluj, Târgu Mureș și Botoșani.
Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Romanescu # Jurnalul.ro
Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul s-a produs sâmbătă. Bărbatul a fost primul care s-a aruncat în apa deosebit de rece, fiind urmat apoi de alți adulți.
CES 2026 Las Vegas: Dispozitivele care au impresionat la cel mai mare târg de tehnologie din lume # Jurnalul.ro
Peste 4.000 de expozanți au animat CES 2026 la Las Vegas, cel mai mare târg de tehnologie din lume.
Administrația Națională de Meteorologie anunță că la București urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea.
Oamenii de știință pregătesc tratamente capabile să reseteze ceasul biologic al celulelor umane, cu primele teste clinice pe voluntari planificate pentru începutul anului 2026.
Escrocherie cu pachete inexistente, în România. Poliția avertizează – „Un click vă poate goli contul" # Jurnalul.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Buzău atenționează asupra unei metode de fraudare care folosește fals numele firmelor de curierat.
În cursul anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 3.950 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a 3.125 de oameni.
Pompierii buzoieni intervin, duminică, în urma unei explozii produse într-un bloc de pe Aleea Industriei, municipiul Buzău. O persoană a fost rănită.
Paula Seling, criticată după ce a spus „Maladieţ, Moldova!” în finala Eurovision. Ce spune artista # Jurnalul.ro
Cântăreața Paula Seling, membră a juriului internaţopnal, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă,. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.
YouTube introduce cronometru și opțiune de blocare pentru Shorts, permițând părinților să controleze timpul petrecut de copii vizionând clipuri scurte.
România, invitată de Donald Trump să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina # Jurnalul.ro
România a fost invitată de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Potrivit surselor Antena3.ro, scrisoarea care conține invitația președintelui SUA a ajuns sâmbătă la Nicușor Dan.
Horoscop zilnic, 19 ianuarie 2026: Gemenii fac schimbări profunde, iar Fecioarele depășesc un blocaj important # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 19 ianuarie 2026: Taurii sunt focusați profesional, Leii au un punct de cotitură într-o relație importantă, iar Vărsătorii devin vedetele perioadei.
Pianista Adela Liculescu, în recital extraordinar la Stockholm de Ziua Culturii Naționale # Jurnalul.ro
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită, la Stockholm, pe 19 ianuarie 2026, de la ora 18.00, printr-un recital extraordinar de muzică clasică susținut de pianista Adela Liculescu, la Muzeul Hallwyl (Hallwylska museet). Evenimentul este organizat de ICR Stockholm, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins până joi avertizările pentru ger pentru întreaga țară, în contextul unui val de frig persistent. Se vor înregistra temperaturi minime de până la -20°C.
Mii de români vor scoate mai mulți bani din buzunar în ianuarie 2026 pentru încălzirea cu energie electrică, deși ar fi putut reduce semnificativ costurile.
Alertă Apple: Sute de milioane de iPhone-uri, în pericol. Atacuri spyware sofisticate și precise # Jurnalul.ro
Apple a avertizat că iPhone-urile sunt atacate de spyware „sofisticat", punând în pericol sute de milioane de smartphone-uri.
O explozie și un incendiu au distrus o plăcintărie din Gherla. Incidentul s-a produs duminică. Pagube sunt și la blocurile din vecinătate.
Un vin din Rioja, Spania, a cucerit titlul de „Cel mai bun vin al lumii în 2025”, conform celebrei reviste americane Wine Spectator, una dintre cele mai influente publicații din industria vinului.
Societatea pune o presiune uriașă pe femei: să fie frumoase, deștepte, de succes, mame perfecte, partenere ideale și profesioniste impecabile — toate în același timp. Nu e de mirare că multe ajung la epuizare.
Eroina tăcută al zodiacului: Semnul care urăște haosul și aduce ordine în viața tuturor # Jurnalul.ro
O zodie are trăsături de personalitate care o fac cu adevărat specială. Intenția nu este neapărat să devină un eroină și să ne salveze.
Un miting anti-război organizat de o rețea civică apropiată partidului conservator aflat la guvernare în Ungaria a marcat începutul mobilizării electorale a lui Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare.
Cine ar fi crezut acum 20 de ani că banalele casete audio pot ajunge să valoreze mii sau chiar zeci de mii de euro?
În patiserie, diferența dintre o prăjitură banală și una perfectă nu stă doar în rețetă, ci mai ales în tehnică.
Un accident rutier grav, în care au fost implicate patru autoturisme, a avut loc duminică dimineață, între localitățile Horia și Șiria, din județul Arad. Șase persoane au fost rănite, dintre care una a murit.
Trei meciuri programate duminică în Superliga. Dinamo și FC Botoșani, duel la distanță pentru locul secund # Jurnalul.ro
Superliga propune duminică trei partide importante, în etapa a 22-a, cu implicații directe în partea superioară a clasamentului.
Petrecere încheiată tragic: Apartamentul în care se distrau zeci de oameni s-a prăbușit # Jurnalul.ro
Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de dedesubt. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase dintre acestea au fost rănite.
Un incident s-a produs într-un oraș din județul Vaslui. O avarie la rețeaua de apă a inundat un drum național, iar pe șosea s-a format gheață.
De fiecare dată când plecăm într-o vacanță sau într-o excursie, apare aproape inevitabil întrebarea: „Ce suvenir să cumpăr?”
Un startup din India a declanșat o dezbatere globală după ce a înlocuit cea mai mare parte a echipei de relații cu clienții cu inteligență artificială (AI), potrivit IDR.
Banii vin atunci când intuiția și deciziile inteligente lucrează împreună
Senzația de bătăi ale inimii auzite în ureche atunci când pui capul pe pernă poate părea normală dacă se întâmplă ocazional. Dacă senzața persistă, poate ascunde anumite afecțiuni.
Patru zodii se află sub o protecție astrală specială și atrag noroc și oportunități majore odată cu Luna Nouă în Capricorn din 18 ianuarie 2026.
UniCredit și FEI mobilizează 445 mil. € pentru creșterea IMM-urilor din Europa Centrală și de Est # Jurnalul.ro
UniCredit și Fondul European de Investiții (FEI) au semnat una dintre cele mai mari tranzacții de garanții InvestEU, dublând parteneriatul lor existent în Europa Centrală și de Est.
Ventra și Utiber supervizează lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș – Biharia de pe Autostrada Transilvania # Jurnalul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) SA a semnat cu asocierea de firme formată din Ventra Project Management (lider) - Utiber Kozuti Beruhazo Kft.
Sezonul Vărsătorului aduce un val uriaș de șansă, abundență și începuturi noi
Un caz extrem de grav a șocat comunitatea din Brăila. Un copil de 10 ani a ajuns în stare critică la spital după ce a fost înjunghiat de 24 de ori de un coleg de aceeași vârstă, în urma unui conflict pornit de la o jucărie – o kendama.
Anul acesta, piaţa criptomonedelor intră într-o etapă mai disciplinată, cu reguli mai clare, iar spaţiul pentru improvizaţie se restrânge, potrivit unei analize de specialitate date joi publicităţii de platforma Bitget.
Se fac rezervări pentru sejururi în primul hotel de pe Lună. Vacanța va costa 1 milion de dolari # Jurnalul.ro
Se fac rezervări pentru sejururi în primul hotel de pe Lună. O vacanță va costa un milion de dolari. Turiștii vor beneficia, în afară de cazare, de plimbări pe Lună și de partide de golf.
Oamenii de știință au găsit ADN uman masculin pe o schiță renascentistă asociată lui Leonardo da Vinci.
Pe fondul temperaturilor foarte scăzute, consumul de gaze este estimat să ajungă duminică în România la 55,7 milioane metri cubi.
Caniculă, secetă și ploi torențiale în același an. Analiza ANM pentru 2025 confirmă: nu mai este vorba doar despre temperaturi ridicate, ci despre o combinație tot mai periculoasă de fenomene extreme care obligă țara să își regândească urgent modul de gestionare a apei și solului.
Autoritățile avertizează populația asupra riscurilor crescute generate de înghețul apelor în această perioadă, în contextul temperaturilor scăzute care favorizează formarea unui strat de gheață subțire și instabil pe lacuri, iazuri și alte acumulări de apă.
ANM: 2025, al patrulea cel mai cald an din istoria României cu caniculă, secetă și fenomene extreme # Jurnalul.ro
Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an înregistrat în România din 1901 până în prezent, cu temperaturi record, episoade severe de caniculă și secetă și cu o frecvență tot mai mare a fenomenelor meteo extreme.
Tânăr de 18 ani, bătut în parcarea unui centru comercial din Craiova. Agresorul a fugit din țară # Jurnalul.ro
Un tânăr de 18 ani din comuna Giubega a fost agresat fizic în parcarea unui centru comercial din Craiova. Agresorul, un alt tânăr de 18 ani din Craiova, a părăsit imediat zona după bătaie și a fugit din țară. Polițiștii l-au prins la întoarcere în aeroportul Otopeni.
România poate câștiga miliarde din Acordul UE–Mercosur. Ce produse vor ajunge pe piețele din America de Sud # Jurnalul.ro
Acordul de Parteneriat dintre Uniunea Europeană și Mercosur promite să aducă beneficii concrete pentru economia României, de la sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii până la creșterea exporturilor agricole și industriale.
Donald Trump mulțumește conducerii Iranului pentru că a anulat spânzurările protestatarilor # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit conducerii Iranului pentru că a anulat sute de condamnări la moarte ale protestatarilor.
Cel puțin cinci persoane au murit sâmbătă, în Austria, din cauza unor avalanșe produse într-o zonă turistică.
Macron, avertizare către Trump: Inacceptabil! Vom ști să apărăm suveranitatea europeană # Jurnalul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus sâmbătă că tarifele vamale lansate de președintele american Donald Trump în contextul Groenlandei sunt „inacceptabile” și nu își au locul în relațiile internaționale, subliniind că Europa va răspunde unitar și coordonat dacă acestea vor fi confirmate.
Novak Djokovic a declarat sâmbătă că încă simte o descărcare de adrenalină "asemănătoare „drogurilor” când joacă tenis. Nu se gândește să se retragă în curând. Jucătorul în vârstă de 38 de ani participă la cel de-al 21-lea Australian Open și rămâne printre favoriți.
Începute în 2018, lucrările la stația de epurare Glina s-au terminat abia la finalul anului trecut, a anunțat Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.
