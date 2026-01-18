Traian Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”

11:07

România nu scapă de ger prea curând. Ba mai mult, potrivit celor mai noi date de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), luni noapte toată țara se va afla sub cod galben de ger. Meteorologul Meda Andrei a arătat, în direct la Digi24, că deși este normal ca luna ianuarie să fie una friguroasă, România nu s-a mai confruntat cu un astfel de val de frig din 2017, iar cu circa 10 ani în urmă chiar și în capitală au fost -20 de grade Celsius. ANM avertizează despre riscul depunerii de polei, mai ales de la jumătatea săptămânii viitoare.