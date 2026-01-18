Cine este indianul care a salvat o fetiță de 5 ani de la înec, în Craiova

11:40

Durerea de gât pare banală și, de cele mai multe ori, o tratăm rapid cu ceai cald, miere sau pastile luate „după ureche". Însă medicii trag un semnal de alarmă: nu orice durere în gât este inofensivă. În unele cazuri, ignorarea simptomelor sau amânarea consultului medical poate duce la complicații grave.