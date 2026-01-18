S-a vândut încă o clădire istorică din centrul Iașului, de pe strada Lăpușneanu. CIne a cumpărat?

Newsweek.ro, 18 ianuarie 2026 15:50

Clădirea istorică Romtelecom de pe strada Lăpușneanu, situată lângă Biserica Banu și Terasa Corso, a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
16:10
Ce impozit plătești dacă închiriezi casa sau apartamentul? Ce amendă iei dacă o faci la negru? Newsweek.ro
Guverbul a schimbat normele prin care impozitează apartamentele, casele, terenurile și mașinile pent...
Acum o oră
15:50
S-a vândut încă o clădire istorică din centrul Iașului, de pe strada Lăpușneanu. CIne a cumpărat? Newsweek.ro
Clădirea istorică Romtelecom de pe strada Lăpușneanu, situată lângă Biserica Banu și Terasa Corso, a...
Acum 2 ore
15:30
Ce sancțiuni vrea să ceară Macron dacă Trump va majora taxele vamale pentru mai multe țări europene Newsweek.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, care va fi "întreaga zi în contact cu omologii săi europeni", ...
15:20
De ce au protestat fermierii ieșeni în vestul județului, blocând DN2? Newsweek.ro
Fermier din Iași, despre protestul care a cuprins țara: mișcarea a fost împinsă în zona politică, de...
15:10
Horoscop 3 zodii care vor avea o săptămână fantastică. Energia astrologică explodează Newsweek.ro
Horoscop ianuarie După 18 ianuarie 2026, viața începe în sfârșit să se îmbunătățească pentru trei se...
15:00
„Să fiți pregătiți pentru încă 2-3 ani dificili!”. Ce le-a spus Bolojan primarilor ieșeni Newsweek.ro
La fel ca astă-vară, precedenta sa vizită la Iași, premierul Ilie Bolojan a trecut vineri ca vântul ...
14:50
Cum poți să scazi factura la energia electrică cu 35%. Nu este deloc complicat Newsweek.ro
Consumatorii casnici care plătesc facturi mai mari la energie electrică ar putea diminua costurile c...
Acum 4 ore
14:20
Programul-pilot de vaccinare antigripală în farmacii devine serviciu permanent. Ce rol vor avea farmaciile? Newsweek.ro
În 2023 a demarat un program-pilot de vaccinare antigripală în farmacii, după intrarea în vigoare a ...
14:20
Ce i-a spus Meloni lui Trump despre majorarea tarifelor vamale ca presiune pentru controlul Groenlandei Newsweek.ro
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de ...
14:10
Atacuri ruseşti la Harkov şi Sumî. Cel puţin un mort şi patru răniţi, inclusiv un copil Newsweek.ro
Cel puţin o femeie a fost ucisă la Harkov, iar pateu persoane au fost rănite la Sumî, în bombardamen...
14:10
Un an vechime la pensie va costa mai mult din 2026, chiar dacă pensiile sunt înghețate. Care va fi noul preț? Newsweek.ro
Veste proastă pentru toți pensionarii. Un an vechime va fi mai scump de la 1 iulie 2026 atunci când ...
13:30
Un nepalez a salvat o fată de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Romanescu, din Craiova Newsweek.ro
Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din...
13:10
Peste 150 de persoane, salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Recomandări de la salvamontiști Newsweek.ro
Echipele Salvamont din întreaga țară au intervenit pentru salvarea a 156 de persoane aflate în dific...
12:50
Meteo. Nu scăpăm de frig. Din seara zilei de 19 ianuarie, gerul cuprinde toată ţara Newsweek.ro
Meteorologii au prelungit până joi dimineaţă atenţionările de ger. Conform prognozei făcute publice ...
Acum 6 ore
12:30
Explozie într-un bloc din Buzău. O persoană a fost rănită Newsweek.ro
Pompierii buzoieni intervin, duminică, în urma unei explozii produse într-un bloc de pe Aleea Indust...
12:10
Vacanța de schi cu copilul, pe Valea Prahovei ori în Poiana Brașov? Cel mai „ieftin”, 1.700 lei/zi Newsweek.ro
Prețurile au luat-o complet razna. Dacă părinții se gândesc să meargă în vacanța de schi cu copilul ...
11:50
Economist zice că pensiile și salariile nu se vor mai putea plăti. „Lipsesc 50.000.00.000€”. Pe ce se bazează? Newsweek.ro
Un economist pretinde că pensiile și salariile nu se vor mai putea fi plătite în anul 2026. El anunț...
11:50
David Popovici a pierdut pariul. Cât trebuie să-i plătească lui Alexandru? Newsweek.ro
David Popovici a pierdut un paricu pe care l-a făcut cu Alexandru, colegul său de antrenament. Cei d...
11:30
Nicușor Dan, invitat de Donald Trump în „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Scrisoarea primită din SUA Newsweek.ro
România a fost invitată oficial să participe la Consiliul de Pace pentru Ucraina. Președintele Nicuș...
11:20
Pulovere curate ca noi, fără spălare: trucul simplu pe care nu-l știai. Îl poți folosi doar iarna Newsweek.ro
În nordul îndepărtat, un vechi truc de iarnă își face apariția. Poți folosi zăpadă proaspătă pentru ...
11:07
Nou atac cu drone rusești lângă granița României. Două F-16 au fost pregătite de misiune dar au rămas la sol Newsweek.ro
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert după un nou atac cu drone asupra por...
10:40
Alertă nouă de frig puternic, de la meteorologi. Gerul cuprinde toataă țara. Temperaturi de -20 grade Celsius Newsweek.ro
Meteorologii au emis o nouă alertă de frig puternic. Începând de luni, gerul va cuprinde toata țara,...
Acum 8 ore
10:30
De ce plătesc românii energie electrică scumpă? Explicația expertului: Răspunsul este psihologic. Le e frică Newsweek.ro
Românii plătesc energie electrică scumpă. Expertul în energie Dumitru Chisăliță spune că mulți ar fi...
10:20
Bucătăria românească, printre cele mai bune 100 din lume. Mujdei, sarmale, magiun - preferatele turiștilor Newsweek.ro
România se poate mândri cu una dintre cele mai bune bucătării din lume. Preparate deja celebre, prec...
10:10
Sfârșitul „erei cărbunelui”, după peste 250 de ani. Cehia închide ultima mină de cărbune superior Newsweek.ro
„Era cărbunelui” se aproprie cu pași repezi de sfârșit, după peste 250 de ani. Cehia închide ultima ...
09:50
FOTO Carambol mortal, cu 4 mașini, pe o șosea din Arad. Un mort și 5 răniți Newsweek.ro
Un carambol mortal, încare au fost implicate 4 mașini, a avut loc, în această dimineață, pe o șosea ...
09:40
VIDEO Paula Seling, criticată masiv după ce a spus „Maladieţ, Moldova!” în finala Eurovision. Reacția artistei Newsweek.ro
Cântăreața româncă Paula Seling, membră a juriului Eurovision, a gafat la finala din Republica Moldo...
09:20
Protestele împotriva agenților ICE din Minnesota: Trump amenință cu Legea Insurecţiei și 1.500 de soldați Newsweek.ro
De câteva zile, în statul american Minnesota și mai ales în orașul Minneapolis au loc proteste împot...
08:50
Atenție! Pericol de îngheț, pe lacuri și acumulări de apă. Sfaturile specialiștilor DSU Newsweek.ro
România îngheață la propriu. Iar specialiștii DSU atrag atenția asupra pericolului de îngheț pe lacu...
08:40
VIDEO Cum arată racheta uriașă SLS pregătită de NASA pentru Artemis II, prima misiune pe Lună după 50 de ani Newsweek.ro
NASA pregătește lansarea Artemis II, prima sa misiune pe Lună după o pauză de peste 50 de ani, cu aj...
Acum 12 ore
08:10
De ce să renunți la dușul fierbinte după ce ai intrat în casă? Rutina greșită care te poate îmbolnăvi iarna Newsweek.ro
Dușul fierbinte imediat după ce ai intrat în casă, pe timp de iarnă, poate slăbi mecanismele natural...
07:50
Motivul pentru care trebuie să udați plantele de apartament mai puțin iarna. Trebuie să le schimbați și locul? Newsweek.ro
Iarna, plantele de apartament au nevoie de mai puțină apă și, în unele cazuri, de un loc mai luminos...
07:50
Greșeala pe care o fac toți șoferii pe timpul iernii. Oțetul pe geamuri poate provoca daune serioase Newsweek.ro
Oțetul este adesea prezentat ca o soluție rapidă pentru geamurile mașinilor înghețate, dar experții ...
07:40
Obiceiul descoperit de psihologi care te face să rămâi tânăr la suflet după 60 de ani. Are legătură cu memoria Newsweek.ro
Obiceiul descoperit de psihologi care te face să rămâi tânăr la suflet după 60 de ani. Are legătură ...
07:30
De ce sa combini rozmarinul și sarea într-un borcan? Le folosești in baie, dulapuri și bucătărie Newsweek.ro
De ce sa combini rozmarinul și sarea într-un borcan? Le folosești in baie, dulapuri și bucătărie. Pr...
07:20
Escrocheriea cu locuri de muncă. Totul pare real, inclusiv interviul. În realitate îți vor doar datele tale Newsweek.ro
O ofertă de muncă care sună prea bine ca să fie adevărată – totuși pare incredibil de reală. Escroci...
07:10
Horoscop 19 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o oportunitate neașteptată Taurilor. Capricornii, puternici Newsweek.ro
Horoscop 19 ianuarie. Luna în Vărsător aduce o oportunitate neașteptată Taurilor. Capricornii și Lei...
06:40
Sistemul de pensii, spre colaps în Italia și Spania. România face aceleași greșeli. Pensiile vor fi mai mici Newsweek.ro
Italia și Spania se îndreaptă spre momentul în care le va fi tot mai greu să plătească pensiile. Din...
Acum 24 ore
20:50
Președintele Volodimir Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că serviciile secrete ucrainene dețin informații privind n...
20:30
Vânătorul de mine M 270, misiune în Marea Neagră, alături de nave din Bulgaria și Turcia Newsweek.ro
Vânătorul de mine M 270 Sublocotenent Ion Ghiculescu participă, alături de alte trei nave partenere ...
20:20
Donald Trump anunță noi tarife vamale împotriva a opt țări europene care susțin Groenlanda Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că va impune tarife vamale țărilor care susțin Gro...
20:10
Ce să mănânci pentru a te simți sătul mai mult timp? Un nutriționist a numit patru alimente foarte sățioase Newsweek.ro
Ce să mănânci pentru a te simți sătul mai mult timp? Este important să ai în dietă proteine, fibre ș...
19:50
Cristi Chivu și Inter Milano obțin a șasea victorie consecutivă în deplasare, 1-0 la Udinese Newsweek.ro
Chivu a început înfruntarea cu Udinese, din deplasare, cu perechea de atacanţi Lautaro Martinez – Pi...
19:40
SUA au acuzat Europa că a reacționat exagerat la planurile lui Trump de a prelua Groenlanda Newsweek.ro
SUA au acuzat Europa că a reacționat exagerat la planurile lui Trump de a prelua Groenlanda. Europen...
19:20
UE și Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb după 25 de ani de negocieri Newsweek.ro
Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Brazilia, Argentina, Paraguay, Uruguay și Bolivia, ...
19:10
Mario Draghi, fost preşedinte al BCE: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi&#34; Newsweek.ro
Mario Draghi, fost preşedinte al Băncii Centrale Europene, afirmă că Europa "poate că nu a avut nici...
19:10
Pensiile speciale pot lăsa 4.600.000 pensionari fără pensie. Avertismentul unui fost ministru al justiției Newsweek.ro
CCR a amânat o decizie pe tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Este a patra amânare, iar ju...
19:00
Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto...
18:50
Se stabileşte în Polonia. Acum e în Lituania. Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia schimbă ţara de exil Newsweek.ro
Se stabileşte acum în Polonia. Acum e în Lituania, asemeni altor oponenţi belaruşi ai Regimului Luka...
18:30
Un drum din Florida, până la Mar-a-Lago, îi poartă numele lui Donald Trump. Nu s-a mai întâmplat asta Newsweek.ro
Un drum din Florida, până la Mar-a-Lago, reşedinţa preşedintelui SUA, poartă numele lui Donald Trump...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.