Giorgia Meloni: Amenințările cu taxe vamale sunt o eroare pentru Europa

06:40

Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb, după 25 de ani de negocieri. Acordul reduce taxele vamale pentru 90% din schimburile bilaterale și creează oportunități economice. Fermierii români se tem de concurența neloială din produsele mai ieftine din America de Sud. UE și Mercosur au semnat un acord istoric de … Articolul UE și Mercosur au semnat un tratat istoric de liber schimb după 25 de ani apare prima dată în Main News.