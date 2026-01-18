Giorgia Meloni: Amenințările cu taxe vamale sunt o eroare pentru Europa
MainNews.ro, 18 ianuarie 2026 15:50
Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, a denunțat amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale împotriva țărilor europene, numind-o o eroare. Într-o întâlnire recentă, Meloni a subliniat importanța comunicării între Europa și SUA, sugerând că NATO ar trebui să medieze conflictul legat de Groenlanda. Giorgia Meloni a calificat amenințarea lui Donald Trump cu noi tarife vamale … Articolul Giorgia Meloni: Amenințările cu taxe vamale sunt o eroare pentru Europa apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
16:30
Dennis Man a găsit forma dorită la PSV Eindhoven, marcând 12 goluri în 21 de meciuri. Transferat din Serie A, românul a evoluat în toate cele șase partide din Liga Campionilor și ar putea câștiga titlul în Eredivisie, având în vedere că echipa sa este lider detașat. Un pas important în cariera sa. Dennis Man … Articolul PSV, șansa lui Dennis Man: obiectiv important în Olanda apare prima dată în Main News.
16:30
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok care determină minori să vandalizeze autoturisme pentru vizualizări. Aceste acte riscante pot duce la amenzi sau dosare penale. Siguranța personală este mai importantă decât căutarea de popularitate online. Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok care implică vandalism Utilizatorii, inclusiv minori, comit … Articolul Vandalizări auto din provocări TikTok: MAI avertizează despre riscuri apare prima dată în Main News.
16:30
Un vehicul cu 11 cetățeni moldoveni s-a răsturnat în județul Suceava. Doi pasageri au fost transportați la spital, având leziuni ușoare, dar au fost externați rapid. Accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive. Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei monitorizează situația. Detalii despre intervenția serviciilor de urgență sunt disponibile. Un vehicul cu 11 cetățeni moldoveni s-a … Articolul Accident în Suceava: Vehicul cu 11 moldoveni răsturnat, doi spitalizați apare prima dată în Main News.
Acum o oră
15:50
Giorgia Meloni, șefa guvernului italian, a denunțat amenințarea lui Donald Trump cu tarife vamale împotriva țărilor europene, numind-o o eroare. Într-o întâlnire recentă, Meloni a subliniat importanța comunicării între Europa și SUA, sugerând că NATO ar trebui să medieze conflictul legat de Groenlanda. Giorgia Meloni a calificat amenințarea lui Donald Trump cu noi tarife vamale … Articolul Giorgia Meloni: Amenințările cu taxe vamale sunt o eroare pentru Europa apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
15:30
O intervenție a jandarmilor montani în Masivul Postăvaru a surprins o femeie îmbrăcată necorespunzător, în fustă și palton, care nu putea coborî pe pârtie. Jandarmeria Română subliniază importanța echipării corecte pentru siguranța turiștilor. „Pârtia de schi nu este podium de modă”, avertizează autoritățile. Jandarmeria Română a intervenit pe pârtia de schi din Masivul Postăvaru pentru … Articolul Femeie pe pârtie, ajutată de jandarm: „Schiul nu e podium de modă” apare prima dată în Main News.
15:30
Traian Băsescu a explicat gestul său de la înmormântarea lui Ion Iliescu, subliniind că a fost un salut de despărțire. Fostul președinte a ajuns la catafalcul lui Iliescu fără a se gândi la un moment de reculegere, plecând capul în semn de omagiu. Iliescu a murit pe 5 august 2025, la 95 de ani. Traian … Articolul Explicația lui Traian Băsescu pentru gestul de la înmormântarea lui Iliescu apare prima dată în Main News.
15:20
Cristi Chivu a avut o reacție surprinzătoare în vestiarul Interului după eșecurile cu Udinese și Juventus. Cu un mesaj ferm, a cerut concentrare și responsabilitate din partea jucătorilor, făcând pereții vestiarului să tremure. Această abordare dură a fost necesară pentru a stopa un început de sezon dezamăgitor. Cristi Chivu a preluat controlul vestiarului Inter după … Articolul Momentul în care Cristi Chivu a? revoltat la Inter și a impus respect jucătorilor apare prima dată în Main News.
15:10
Locuitorii din Tulcea au primit un mesaj RO-Alert din cauza atacurilor cu drone în Ucraina. Două avioane F-16 au fost activate, dar misiunea de monitorizare a fost anulată, deoarece ţintele au dispărut de pe radare. De la începutul conflictului, au avut loc peste 70 de atacuri cu drone aproape de graniţa României. Locuitorii din nordul … Articolul Mesaj RO-Alert în Tulcea: F-16 rămân la sol din cauza atacurilor din Ucraina apare prima dată în Main News.
14:50
UE răspunde amenințărilor lui Trump cu taxe vamale prin blocarea ratificării acordului comercial. Diskuții despre utilizarea instrumentului anti-coerciție, denumit „bazooka comercială”, pentru a impune restricții comerciale. Liderii europeni își reconsideră strategia în fața unei situații fără precedent în relațiile transatlantice. Ratificarea acordului comercial UE-SUA este blocată în Parlamentul European din cauza amenințărilor lui Trump cu … Articolul „UE răspunde provocării lui Trump privind Groenlanda: opțiuni neimaginate” apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
14:30
Fostul președinte Traian Băsescu a discutat despre majorarea impozitelor de către guvernul Bolojan, evidențiind creșterile semnificative, în special pentru cei cu venituri mici. Acesta a menționat că 17 taxe și accize au fost majorate, lăsând pensionarii într-o situație financiară complicată la începutul anului. Fostul președinte Traian Băsescu critică impozitele crescute de guvernul Bolojan Impozitul pentru … Articolul Guvernul a crescut 17 taxe și accize: cum ne afectează? apare prima dată în Main News.
14:20
Rocco Commisso, patronul Fiorentinei, a murit la 76 de ani după o luptă îndelungată cu probleme de sănătate. Clubul a anunțat decesul și a omagiat contribuția sa semnificativă la echipă. În timpul mandatului său, Fiorentina a avut rezultate notabile, dar nu a câștigat trofee majore. Rocco Commisso, patronul Fiorentinei, a decedat sâmbătă, 17 ianuarie, după … Articolul Doliu în fotbal: A murit președintele care l-a sprijinit pe Adrian Mutu apare prima dată în Main News.
14:20
București, Sector 5: O femeie de 68 de ani a fost atacată și jefuită de un bărbat care i-a smuls cerceii de aur. Agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Poliția a reținut autorul, identificat rapid, iar bunurile furate au fost recuperate dintr-o casă de amanet. Un bărbat a fost reținut pentru tâlhărie după … Articolul Atac șocant în București: bărbat jefuiește o femeie în vârstă într-o scară de bloc apare prima dată în Main News.
14:10
Fumătorii vor resimți o nouă scumpire de 1 leu pe pachet începând cu 19 ianuarie, anunțată de Japan Tobacco International. O majorare similară a fost aplicată recent de British American Tobacco. Aceasta se datorează noilor taxe și accize, ceea ce duce la o creștere a contrabandei și a pieței negre. De luni, 19 ianuarie, pachetul … Articolul Creștere semnificativă a prețului pachetului de țigări din 19 ianuarie apare prima dată în Main News.
13:50
Alertă meteo în Kamceatka: zăpada căzută de pe acoperișuri a cauzat moartea a doi oameni în Petropavlovsk-Kamceatski. Peninsula se confruntă cu furtuni puternice, ce au paralizat viața localnicilor. Autoritățile au declarat stare de urgență pentru a gestiona efectele ninsorilor abundente și vântului puternic. Doi oameni au murit în Petropavlovsk-Kamceatski din cauza zăpezii căzute de pe … Articolul Alertă meteo în Kamceatka: Doi morți din cauza zăpezii de pe acoperișuri apare prima dată în Main News.
13:30
Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a solicitat premierului Ilie Bolojan să ia o decizie rapidă pentru a evita oprirea furnizării de energie de la CET II, care riscă să lase orașul în frig. Este necesară intervenția urgentă pentru a proteja populația și economia locală, în special compania Ford. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, cere premierului Ilie Bolojan … Articolul Bolojan, avertizat să repare centrala pentru a încălzi Craiova apare prima dată în Main News.
13:20
Kata Mandel și Henrietta Bartalis vor face istorie reprezentând România în snowboard la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, Milano-Cortina. Aceste sportive din Miercurea-Ciuc sunt primele din țară calificate în proba de snowboard cross, un pas important pentru sportul românesc la nivel internațional. Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă … Articolul Kata Mandel și Henrietta Bartalis, reprezentantele României la JO de iarnă apare prima dată în Main News.
13:20
Românii din diaspora, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de mobilizare # MainNews.ro
Românii din diaspora sunt acum obligați să se prezinte la centrele militare în caz de mobilizare, conform Legii 5/2026. Cetățenii încorporabili au 15 zile pentru a-și clarifica situația militară. Nerespectarea ordinului de chemare poate atrage amenzi de până la 4.000 de lei. Detalii complete despre legislație și obligații. Românii din diaspora sunt obligați să se … Articolul Românii din diaspora, obligați să se prezinte la centrele militare în caz de mobilizare apare prima dată în Main News.
12:40
Statele Unite au executat o lovitură letală în Siria, ucigând un lider al unei grupări afiliate al-Qaida, implicat în atacuri asupra militarilor americani. Centrul de Comandament Central al SUA a confirmat legăturile directe ale acestuia cu un atacator ISIS responsabil pentru moartea a trei americani. Aceasta reflectă angajamentul SUA de a combate terorismul în Siria. … Articolul Lider al-Qaida ucis de SUA în atacuri aeriene în Siria apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
12:30
Victor Ponta a subliniat importanța invitației României în Consiliul pentru Pace, formulată de Donald Trump. El recomandă consultarea experților pentru o analiză detaliată a implicațiilor acestei decizii. Chiar și neachitarea unei decizii va avea efecte pe termen lung asupra relațiilor internaționale ale României. Victor Ponta a comentat invitația României de a face parte din Consiliul … Articolul Victor Ponta îi transmite un mesaj lui Nicuşor Dan despre colaborare apare prima dată în Main News.
12:20
Războiul din Ucraina continuă, ajungând la ziua 1.424. Atacurile aeriene devastatoare ale rușilor asupra orașelor Harkov și Sumî au provocat victime și distrugeri. În replică, Ucraina a lansat 99 de drone, inclusiv în Crimeea. Eforturile diplomatice sunt într-un impas, dar situația pe teren rămâne tensionată. Războiul din Ucraina a ajuns la ziua 1.424, cu atacuri … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.424: atacuri aeriene rușilor și riposta Kievului cu drone apare prima dată în Main News.
12:20
Gabriela Ruse a debutat cu succes la Australian Open 2026, învingând-o pe favorita nr. 26, Dayana Yastremska, cu 6-4, 7-5. Jucătoarea română a evidențiat dificultățile întâmpinate, dar și determinarea care a propulsat-o în turul 2. Următoarea adversară va fi decisă între Yulia Starodubtseva și Ajla Tomljanovic. Gabriela Ruse a învins-o pe Dayana Yastremska cu 6-4, … Articolul Gabriela Ruse avansează în turul 2 la Australian Open 2026 cu determinare apare prima dată în Main News.
12:20
Vremea în România va fi extrem de rece, cu temperaturi minime sub -20 de grade. Meteorologul ANM, Mihai Timu, anunță că valul de ger va persista până la mijlocul săptămânii viitoare. Îmbunătățiri ale vremii sunt așteptate de miercuri, cu temperaturi pozitive în zonele montane. Cod galben de ger este în vigoare. Valul de ger continuă … Articolul Când se va îmbunătăți vremea? Meteorologii prezic sfârșitul gerului apare prima dată în Main News.
12:00
Provocarea principală a Europei în fața îmbătrânirii populației și a cheltuielilor mari cu pensiile de stat este transformarea sistemelor de pensii. Găsirea soluțiilor viabile, precum creșterea vârstei de pensionare și reformele fiscale, devin esențiale pentru asigurarea sustenabilității financiare pe termen lung. Europa se confruntă cu provocări majore în sistemele de pensii din cauza îmbătrânirii populației … Articolul Provocarea sistemului de pensii în Europa: soluții și perspective apare prima dată în Main News.
11:40
Pedro Sanchez afirmă că o invazie americană în Groenlanda l-ar face pe Putin „cel mai fericit om din lume”, deoarece ar legitima invazia Rusiei în Ucraina. Declarațiile sale au fost făcute într-un interviu, subliniind impactul negativ asupra NATO. Reuniune de urgență a UE convocată în urma amenințărilor tarifare ale lui Trump. Pedro Sanchez afirmă că … Articolul Pedro Sanchez avertizează: Invazia SUA în Groenlanda l-ar ferici pe Putin apare prima dată în Main News.
11:20
Reforma Justiției în România, sub mandatul lui Cătălin Predoiu, a dus la ridicarea MCV și consolidarea statului de drept. Expertiza Panelului pentru Justiție a asigurat independența judiciară, iar atacurile politice din partea USR au fost respinse. România este acum un model de stabilitate legislativă în Europa. Reforma justiției din România a dus la ridicarea MCV … Articolul USR și reforma justiției: Impactul Legilor Justiției asupra MCV apare prima dată în Main News.
11:20
Cupa Mondială 2026, găzduită de SUA, Canada și Mexic, se confruntă cu riscuri geopolitice majore. Tensiunile generate de Donald Trump între cele trei națiuni, politicile vizelor și posibile intervenții militare afectează organizarea competiției. Situația amenință prezența fanilor, chiar și din țări calificate. Cupa Mondială 2026 va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic, fiind prima … Articolul Cupa Mondială 2026, amenințată de deciziile lui Donald Trump! apare prima dată în Main News.
11:20
România a fost invitată de Donald Trump să se alăture „Consiliului pentru Pace”, destinat supravegherii reconstrucției Fâșiei Gaza. Administrația Prezidențială a confirmat primirea invitației adresate președintelui României, Nicușor Dan. Detalii în articolul nostru actualizat. România a fost invitată de Donald Trump să se alăture „Consiliului pentru Pace” Consiliul va supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza Invitația a … Articolul România, invitată de Trump în „Consiliul pentru Pace” internațional apare prima dată în Main News.
11:07
Economia Germaniei, în pericol, se confruntă cu închideri de fabrici, inclusiv cele de cârnați, simbol al tradiției. Insolvențele cresc alarmant, iar industriile, precum transporturile și moda, sunt puternic afectate. Modelul economic bazat pe export nu se mai adaptează la noile condiții globale. Economia Germaniei se confruntă cu stagnare și închideri de fabrici Fabrica de cârnați … Articolul Economia Germaniei suferă: fabricile de cârnați închise din cauza crizei apare prima dată în Main News.
10:40
Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aproape de granița cu România. Ministerul Apărării Național a pregătit ridicarea a două F-16, dar misiunea a fost anulată. Peste 70 de atacuri cu drone au avut loc în apropierea frontierei României de la începutul agresiunii rusești în Ucraina. Rusia a atacat din nou sudul … Articolul Drone rusești la granița cu România: F-16 MApN pregătite, dar anulate apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:20
David Popovici, campion olimpic și cea mai valoroasă vedetă a natației românești, a pierdut un pariu simbolic în timpul competiției „Sprint with the Stars” la Otopeni. Dezvăluind detalii despre provocarea sa, Popovici trebuie acum să plătească 50 de lei colegului său de antrenament, Alexandru. David Popovici a fost gazda competiției „Sprint with the Stars” la … Articolul David Popovici, dator pe noapte după un pariu riscant! apare prima dată în Main News.
10:20
Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a afirmat că o invazie americană a Groenlandei l-ar face pe Vladimir Putin cel mai fericit om de pe Pământ, deoarece ar legitima invazia Ucrainei. Declarațiile sale subliniază riscurile pentru NATO și tensiunile internaționale crescute în contextul ambițiilor lui Trump privind Groenlanda. Premierul spaniol Pedro Sanchez afirmă că o invazie americană … Articolul Reacția premierului Spaniei la fericirea lui Putin într-un scenariu discutat apare prima dată în Main News.
10:00
Jack Devine, fost director al operațiunilor CIA, afirmă că România va rămâne o țară sigură. În interviul acordat, el discută despre războiul din Ucraina, viitorul Iranului și situația din Venezuela. Devine subliniază importanța sprijinului american în contextul geopolitic actual. Jack Devine, fost șef CIA, estimează că Rusia nu va câștiga războiul din Ucraina Devine se … Articolul Jack Devine: România, așteptări de siguranță din partea fostului șef CIA apare prima dată în Main News.
09:40
Puștoaica minune a tenisului feminin, Mira Andreeva, a purtat pentru prima dată jacheta cu mesajul „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi” după victoria de la Adelaide Open. După 10 luni de așteptare, jacheta, inspirată de Snoop Dogg, simbolizează determinarea sa. Andreeva își exprimă aprecierea pentru munca depusă și încrederea câștigată. Mira Andreeva a purtat o jachetă … Articolul Puștoaica minune a tenisului a purtat jacheta „furată” de la Snoop Dog apare prima dată în Main News.
09:20
Ștefan Baiaram, starul Universității Craiova, atrage atenția cluburilor din MLS. Impresarul său, Ioan Becali, a confirmat negocierile pe piața americană, iar o eventuală transfer ar putea aduce oltenilor o sumă semnificativă. Baiaram a reușit să marcheze 10 goluri în acest sezon, fiind o adevărată vedetă. Ștefan Baiaram ar putea fi transferat în MLS după prestațiile … Articolul Transfer șoc: MLS îi oferă lui Mihai Rotaru o sumă record pentru Ștefan Baiaram! apare prima dată în Main News.
09:20
Trenul internațional Muntenia IRN 79 suferă întârzieri considerabile din cauza prioritizării scăzute pe rețeaua feroviară maghiară MAV și a problemelor de infrastructură românească. Comparativ cu trenul Ister, care beneficiază de statut premium, Muntenia se confruntă cu restricții de viteză și infrastructură deficitară. Trenul internațional Muntenia are întârzieri frecvente din cauza problemelor pe rețeaua feroviară din … Articolul Trenul internațional Muntenia, criticat de maghiari pentru viteza redusă apare prima dată în Main News.
09:00
Piața imobiliară din România în 2026 se confruntă cu o presiune fiscală și economică, prevăzând o creștere moderată a prețurilor. Comparativ cu Bulgaria, care a înregistrat o expansiune semnificativă, România se adaptează la cererea în diverse orașe. Diaspora devine un motor pentru cererea rezidențială, influențând piața. Piața imobiliară din România se confruntă în 2026 cu … Articolul Prognoza Pieței Imobiliare din România 2026: Impactul Fiscal și Economic apare prima dată în Main News.
08:40
Kamceatka, Rusia, se confruntă cu zăpadă de peste 3 metri, ajungând până la etajul 4 al clădirilor. Două persoane au murit din cauze legate de acumularea zăpezii de pe acoperișuri. Starea de urgență a fost declarată, iar autoritățile săpă tuneluri pentru a ajuta locuitorii izolați. Regiunea Kamceatka din Rusia se confruntă cu ninsori extreme, cu … Articolul Zăpadă de 3 metri în Kamceatka: doi morți, autoritățile sapă tuneluri apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
08:20
Gabriela Ruse a obținut o victorie remarcabilă la Australian Open 2026, câștigând 130.000 de euro. Succesul în fața Dayanei Yastremska îi oferă șansa de a avansa în turul 3, unde premiul ar putea crește la 188.000 de euro. Fondul total al competiției a crescut la 111,5 milioane de dolari australieni. Gabriela Ruse s-a calificat în … Articolul Gabriela Ruse câştigă o sumă impresionantă după victoria de la Australian Open 2026 apare prima dată în Main News.
08:20
Rusia pregătește un atac asupra centralelor nucleare din Ucraina, avertizează președintele Zelenski. Misiuni de recunoaștere au fost deja efectuate de Moscova. Deconectarea substațiilor electrice ar putea agrava criza energetică și ar putea duce la situații explozive în plină iarnă. Ucraina se confruntă cu riscuri majore. Moscova plănuiește atacuri asupra substațiilor electrice conectate la centralele nucleare … Articolul Zelenski: Rusia plănuiește atacuri asupra centralelor nucleare din Ucraina apare prima dată în Main News.
08:00
Aliații G7 ai Ucrainei vor exercita presiuni asupra lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, să sprijine Ucraina și după un posibil acord de pace cu Rusia. Discuțiile se anunță tensionate, fiind abordate teme precum situația din Groenlanda și implicarea SUA în securitatea Europei. Donald Trump va participa la Forumul Economic Mondial … Articolul Aliații G7 ai Ucrainei îi cer lui Trump să acționeze la Davos apare prima dată în Main News.
08:00
Rusia pregătește atacuri asupra sistemului nuclear ucrainean, avertizează Volodimir Zelenski. Atacurile vizează infrastructura energetică crucială, afectând eforturile internaționale de pace. Negocierile de pace continuă în SUA, iar atacurile recente au dus la pierderi de vieți omenești în Ucraina, subliniind gravitatea situației. Volodimir Zelenski avertizează asupra atacurilor rusești plănuite asupra sistemului nuclear ucrainean Kremlinul continuă să … Articolul Zelenski: Rusia atacă sistemul nuclear ucrainean apare prima dată în Main News.
07:40
Descoperă de ce Groenlanda, în ciuda numelui său de „Țara verde”, este acoperită în proporție de 90% cu gheață. Află cum Erik cel Roșu a ales o denumire atrăgătoare în scop de marketing și cum, în trecut, sudul insulei oferea câteva zone verzi. Explorează și alte denumiri înșelătoare de pe glob. Groenlanda, denumită „Țara verde”, … Articolul De ce Groenlanda se numește „Tărâmul verde” când e acoperită de gheață? apare prima dată în Main News.
07:20
Marin Dan, fost handbalist și campion mondial, povestește cum șeful MAI, generalul Staicu, a exercitat presiuni asupra familiei sale pentru a-l împiedica să plece de la Dinamo la Universitatea București. Această amenințare a avut loc în perioada comunistă și reflectă controlul intens asupra sportivilor din acea eră. Marin Dan, fost handbalist român, a povestit despre … Articolul Șeful MAI a amenințat familia unui jucător pentru a bloca transferul la Dinamo apare prima dată în Main News.
07:20
Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie 2026 aduc un report impresionant de peste 16 milioane de lei. La categoria I, Joker are un report de peste 47 milioane de lei, iar la Noroc Plus, suma depășește 296.000 lei. Află toate detaliile despre tragerea loto și șansele tale de câștig! Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie … Articolul Rezultatele Loto 6/49 din 18 ianuarie 2026 – Numerele câștigătoare azi apare prima dată în Main News.
07:10
Descoperă tendințele de călătorie pentru 2026: turismul astronomic, evocând momente din copilărie, și aventurile solo sunt în plină ascensiune. Eclipsa totală de soare din 2026, destinații nostalgice și croaziere dedicate călătorilor singuri transformă experiențele de vacanță. Planifică-ți escapada ideală! Turismul astronomic va crește în popularitate, cu evenimente precum eclipsa totală de soare din 2026 atrăgând … Articolul Experiențe solo de astronomie: descoperă cerul în aventuri personale apare prima dată în Main News.
07:10
China a blocat livrările cipului Nvidia H200, provocând oprirea producției furnizorilor. Această decizie surprinzătoare a afectat așteptările de comenzi mari din partea clienților chinezi și a amplificat tensiunile geopolitice între SUA și China, vizând reducerea dependenței de tehnologia americană. China a blocat importul cipului Nvidia H200, oprind producția componentelor necesare Nvidia se aștepta la comenzi … Articolul China blochează cipurile Nvidia H200: Impact și consecințe globale apare prima dată în Main News.
06:40
Uniunea Europeană și Mercosur au semnat un acord istoric de liber schimb, după 25 de ani de negocieri. Acordul reduce taxele vamale pentru 90% din schimburile bilaterale și creează oportunități economice. Fermierii români se tem de concurența neloială din produsele mai ieftine din America de Sud. UE și Mercosur au semnat un acord istoric de … Articolul UE și Mercosur au semnat un tratat istoric de liber schimb după 25 de ani apare prima dată în Main News.
06:20
Costel Gâlcă a declarat că Olimpiu Moruțan este aproape de a semna cu Rapid după victoria echipei împotriva Metaloglobus. Antrenorul speră în întăriri pentru echipă, subliniind importanța transferului. Moruțan, jucător cu experiență, poate schimba soarta meciurilor, fiind versatil pe teren. Rapid a câștigat cu 1-0 meciul împotriva Metaloglobus în Liga 1 Costel Gâlcă a confirmat … Articolul Costel Gâlcă clarifică: Va veni Olimpiu Moruțan la Rapid? apare prima dată în Main News.
06:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu contestă componența unui consiliu executiv pentru Gaza anunțat de administrația Trump, susținând că nu a fost coordonată cu Israelul și contravine politicii guvernamentale. Consiliul include oficiali din Turcia și Qatar, iar Israelul se opune implicării Turciei în Gaza. Netanyahu contestă componența consiliului executiv pentru Gaza anunțat de Trump, afirmând că nu … Articolul Netanyahu contestă consiliul executiv pentru Gaza: „Contravine politicii israeliene” apare prima dată în Main News.
05:40
Mai mulți schiori beți s-au luat la bătaie pe pârtia din Val Thorens, Franța. Poliția a intervenit rapid pentru a opri violențele între schiori. Stațiunea Val Thorens, cea mai înaltă din Europa, oferă peste 600 km de pârtii și activități de après-schi, atrăgând iubitorii sporturilor de iarnă din întreaga lume. Un schior a fost atacat … Articolul Schiori beți se iau la bătaie pe pârtie: cum s-a terminat altercația? apare prima dată în Main News.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.