Mașini vandalizate în urma unei provocări pe TikTok. MAI avertizează asupra consecințelor
HotNews.ro, 18 ianuarie 2026 16:20
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări, printre acestea numărându-se aruncarea de obiecte voluminoase pe fereastră…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
16:40
CFR Cluj anunță transferul unui fotbalist de la Rapid, în ziua meciului cu Oțelul Galați # HotNews.ro
CFR Cluj a anunțat că l-a transferat pe fundașul dreapta german Christopher Braun (34 de ani) de la Rapid București. Christopher Braun a semnat cu CFR Cluj „Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Rapid au…
16:40
Fostul preşedinte Traian Băsescu a dezvăluit, într-o emisiune difuzată duminică la Digi 24, ce pensie are. Traian Băsescu a fost întrebat, la Digi 24, ce pensie are, fostul șef al statului răspunzând că are o…
Acum 30 minute
16:30
INTERVIU. Trimis de mamă la 14 ani din Iran în România, Omid Ghannadi, una dintre vedetele emisiunii „Visuri la cheie” de la PRO TV, privește cu frică spre ceea ce se întâmplă acasă. „Dacă și acești oameni mor degeaba?” # HotNews.ro
Arhitectul Omid Ghannadi, cunoscut publicului român din emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, s-a născut în Iran, unde a locuit până la vârsta de 14 ani. A fost crescut de o mamă singură,…
16:20
Minoră de 14 ani, arestată preventiv, la Oradea. Este acuzată de pornografie infantilă, viol şi şantaj # HotNews.ro
O minoră de 14 ani a fost arestată preventiv, pentru 15 zile, fiind cercetată pentru săvârşirea infracţiunilor de pornografie infantilă, viol asupra unui minor şi şantaj, scrie Agerpres. „Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate…
16:20
Mașini vandalizate în urma unei provocări pe TikTok. MAI avertizează asupra consecințelor # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări, printre acestea numărându-se aruncarea de obiecte voluminoase pe fereastră…
Acum o oră
16:00
VIDEO Salvatorul fetiţei de 5 ani căzute într-un lac înghețat e indian, nu nepalez. El va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei / Noi imagini cu intervenția sa # HotNews.ro
Salvatorul fetiței de cinci care era să se înece după ce a căzut în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, este cetățean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este muncitor…
16:00
Numirea șefilor SRI și SIE, analizată de Traian Băsescu: „Pentru Nicușor Dan va fi foarte greu/ Eu mi-am permis” # HotNews.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit că el a dat şefia SRI unui reprezentant…
15:50
Statistică sumbră: Aproape 4.000 de accidente rutiere soldate cu morți şi răniţi grav, anul trecut # HotNews.ro
Aproape 4.000 de accidente rutiere soldate cu persoane decedate şi cu răniţi grav au avut loc în 2025, la nivel naţional, în uşoară scădere faţă de anul precedent, informează duminică un comunicat al Inspectoratului General…
Acum 2 ore
15:40
Statele Unite ale Americii au anunţat sâmbătă că au ucis „un comandant afiliat Al-Qaida” într-o lovitură în nord-vestul Siriei, ca răspuns la un atac ce a ucis în decembrie trei americani, informează duminică AFP, preluată…
14:50
Bilanțul protestelor din Iran a ajuns la 5.000 de morți. Semnal din sistemul judiciar că urmează un val de execuții # HotNews.ro
Cel puțin 5.000 de persoane au fost ucise în protestele din Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, a declarat duminică un oficial iranian, afirmând că este vorba de cifre verificate și…
14:50
VIDEO Femeie în fustă și palton, coborâtă pe pârtie de un jandarm montan, în Masivul Postăvaru. „Pârtia de schi nu este podium de modă” # HotNews.ro
Jandarmeria Română a publicat duminică o înregistrare video surprinsă pe Masivul Postăvaru, cu intervenția unui jandarm montan în cazul a doi turiști care nu mai puteau coborî pe pârtie, fiind îmbrăcați necorespunzător condițiilor de pe…
Acum 4 ore
14:40
Un vechi fenomen renaște în Gara de Nord: coada de studenți la mecanicul de locomotivă, care aduce mâncare de acasă # HotNews.ro
“Coada de studenți la mecanicul de locomotivă”, acea ființă extraordinară care aduce mâncare de acasă, a fost realmente o instituție decenii la rând. Cumva, se estompase în timp, mai ales în anii buni economic, dar…
14:20
VIDEO Scene șocante într-o scară de bloc din București: femeie în vârstă, atacată și jefuită de un bărbat # HotNews.ro
Un bărbat a fost reținut pentru tâlhărie, după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din Sectorul 5 din Bucureşti. Individul a împins-o pe…
14:10
„Este o perioadă înfricoșătoare”. UE pregătește un răspuns pentru Trump în privința Groenlandei, iar unii iau în calcul o opțiune de neimaginat. Primul pas a fost deja făcut # HotNews.ro
Ratificarea acordului comercial UE-SUA va fi sistată în Parlamentul European, după ce Trump a anunțat noi taxe vamale împotriva unor state europene. Blocul comunitar discută următoarele măsuri, iar unele voci vorbesc despre utilizarea instrumentului anti-coerciție,…
14:00
În timp ce alți lideri încearcă să vorbească cu Trump, Meloni anunță că au discutat. „I-am spus ce gândesc” # HotNews.ro
După ce Donald Trump a amenințat sâmbătă că va impune suprataxe vamale mai multor țări de pe Bătrânul Continent dacă Statele Unite nu reușesc să cumpere Groenlanda, liderii europeni au reacționat cu declarații dure, iar…
13:30
Traian Băsescu spune care e cea mai mare problemă a României: „E greu de imaginat cum o să ne descurcăm” # HotNews.ro
Fostul președinte al României atrage atenția asupra poverii dobânzilor la datoria publică, despre care spune că cresc cu o viteză impresionantă. Declarațiile lui Traian Băsescu au fost făcute în cadrul unei emisiuni la Digi24. Întrebat…
13:00
Bucăți de dronă au fost găsite într-o curte din Vrancea. MApN le-a ridicat și face verificări # HotNews.ro
Fragmente dintr-o dronă au fost găsite sâmbătă, 17 ianuarie, de un localnic în gospodăria sa din localitatea Tănăsoaia, județul Vrancea. MApN a confirmat că au fost descoperite „resturi metalice care indică un vehicul aerian”, iar…
13:00
Reuniune de urgență în UE, duminică, după amenințările lui Trump / Ultimele declarații ale liderilor europeni # HotNews.ro
Ambasadorii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc duminică de urgență după ce președintele american Donald Trump a anunțat că îi va lovi cu taxe vamale tot mai mari aliații europeni până când…
Acum 6 ore
12:20
Vremea va continua să fie extrem de rece, geroasă mai ales noaptea, cu temperaturi minime ce vor coborî sub -20 de grade, următoarele zile. Temperaturi mai blânde, chiar pozitive, sunt așteptate însă de la mijlocul…
12:00
Invitația lui Trump în „Consiliul de Pace” vine pentru România și cu o notă de plată. Cu ce sumă trebuie să contribuie dacă acceptă și vrea să rămână acolo # HotNews.ro
Administrația Donald Trump cere țărilor care doresc un loc permanent în noul său Consiliu pentru Pace să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari, scrie Bloomberg, care a văzut proiectul de statut al acestui…
11:50
VIDEO Un nepalez a sărit în lacul înghețat și a salvat o fetiță de 5 ani căzută în apă, la Craiova. „Cer să fie recompensat” # HotNews.ro
Un muncitor nepalez fost primul care a reușit să ajungă la o fetiţă de 5 ani căzută în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova. Acțiunea de salvare a fost una dramatică: tatăl fetei…
11:20
BREAKING România a fost invitată de către Donald Trump să facă parte din „Consiliul pentru Pace” # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump a invitat România să facă parte din „Consiliul pentru Pace” constituit pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. „Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,…
11:07
VIDEO Paula Seling, aspru criticată în Moldova, după un mesaj transmis în direct la Eurovision / Explicațiile artistei: „Unde dai și unde crapă” # HotNews.ro
Paula Seling, membră a juriului internațional la finala națională Eurovision Moldova 2026, a avut un mesaj care a atras critici în mediul online, inclusiv din partea unui reprezentant din guvern, după ce a felicitat publicul…
Acum 8 ore
10:40
VIDEO Nou val de drone rusești la granița cu România, MApN pregătise de decolare două F-16 dar s-a răzgândit # HotNews.ro
Rusia a atacat din nou cu drone sudul regiunii Odesa, aflat la granița cu România, potrivit autorităților ucrainene. În România, apariția dronelor aproapte de frontieră aproape că a dus la ridicarea a două F-16 de…
10:20
Urmează zile cu temperaturi de -20 de grade. Toată țara, sub cod galben de ger / Anunț de ultimă oră făcut de ANM # HotNews.ro
Valul de frig extrem se extinde în toată țara, anunță meteorologii, care au actualizat duminică dimineață prognoza și au emis noi alerte cod galben de ger, valabile până pe 20 ianuarie. Prima alertă cod galben…
10:00
„Putin ar fi cel mai fericit om de pe Pământ”. Reacția premierului Spaniei la un scenariu de care se vorbește tot mai mult # HotNews.ro
Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat într-un interviu publicat duminică dimineață că o invazie americană a Groenlandei „l-ar face pe Putin cel mai fericit om de pe Pământ”, transmite Reuters. Sanchez a afirmat că orice…
09:30
Puștoaica minune a tenisului feminin a scos din valiză jacheta cu mesajul „furat” de la Snoop Dog: Am așteptat zece luni să o port # HotNews.ro
Jacheta special concepută pentru Mirra Andreeva, pe care era inscripționat sloganul ei, „Vreau să-mi mulțumesc mie însămi”, a stat 10 luni în fundul valizei sale, înainte ca adolescenta rusă să o poarte în sfârșit, după…
09:30
VIDEO Un conac simbol din Argeș a ars ca o torță după un incendiu. Ce spune ISU despre cauza focului # HotNews.ro
Un incendiu puternic a izbuncit sâmbătă seară la vila amiralului Dan Zaharia, o clădire-simbol a patrimoniului istoric și arhitectural al comunei Stoenești, din județul Argeș, transmite site-ul local Epitești. Incendiul s-a manifestat violent în interiorul…
09:00
LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 18 ianuarie 2026. Report de peste 3,19 milioane de euro la Loto 6/49, categoria I # HotNews.ro
Duminică, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri…
09:00
Pentagonul a trimis ordine pentru ca 1.500 de soldați americani în serviciu activ să se pregătească pentru o posibilă desfășurare în Minnesota, locul marilor proteste împotriva campaniei de deportare a migranților, scriu duminică The Washington…
08:50
Personificare a spiritului pur scoțian comandată de Familia Regală a României, în colecția MNAR # HotNews.ro
„Bonny Kilmeny” (1890 – 1910) este singura pictură din patrimoniul românesc semnată de scoțianul Robert Hope (1869 – 1936), ajungând în colecția Muzeului Național de Artă al României după ce a fost transferată la jumătatea…
Acum 12 ore
08:30
Omul de afaceri Dan Ostahie a cumpărat 8 din cele 20 de magazine închiriate de Brico Depot, pentru a-și proteja investițiile, alte 10 fiind deja în proprietatea rețelei de bricolaj. Citește mai mult pe Profit.ro
08:10
Rusia pregătește un atac asupra cetralelor nucleare din Ucraina, avertizează Zelenski / Moscova a făcut deja misiuni de recunoaștere, spun serviciile de informații militare # HotNews.ro
Moscova vrea să lovească substațiile conectate la cele trei centrale nucleare active din vestul și sudul Ucrainei, pentru a deconecta complet ucrainenii de la căldură și energie electrică, au avertizat sâmbătă serviciul de informații militare…
08:00
Emisarul special al lui Putin, mesaje disprețuitoare pentru cele mai puternice femei din UE: „Nu-l provoca pe Tăticu” / „Mai bine nu bea înainte să postezi” # HotNews.ro
Kiril Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a postat pe rețelele sociale, mesaje disprețuitoare la adresa celor mai importante femei de la conducerea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și Kaja Kallas. Prima…
07:30
O decizie bancară de acum 15 ani are consecințe fatale pentru spitalele dintr-o țară din Europa # HotNews.ro
Un studiu realizat de două institute de cercetare economică de top arată cum o măsură a Băncii Naționale a Elveției din 2011 a declașat migrarea personalului medical din Germania, un fenomen care a dus la o…
07:10
EXCLUSIV Ministra resurselor din Groenlanda, una dintre mizele acțiunilor lui Trump, apel pentru români, ca aliați, după ultimele evenimente. „E despre alianța noastră occidentală și e devastator” # HotNews.ro
Într-un moment în care cetățenii occidentali demonstrează, stupefiați, în fața cererii administrației Trump de a anexa Groenlanda, Naaja Nathanielsen, ministra Afacerilor şi a Resurselor Minerale din Groenlanda, spune într-un interviu acordat HotNews pentru publicul românesc că…
07:10
China se uită la ce face Trump acum cu Danemarca și-i transmite președintelui SUA: „Ne vedem în Taiwan” # HotNews.ro
Un ziarist american a vizitat un cimitir din Olanda al soldaților americani care au murit ca să elibereze Europa. A văzut ceva ce a spus că nu va uita niciodată. Mark Rutte, secretarul general al…
Acum 24 ore
23:50
SUA vor să înființeze un „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, după modelul planului pentru Gaza # HotNews.ro
Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a relatat ziarul Financial Times, citat de The Kyiv…
23:10
„Este cea mai mare realizare a Mercosur”. Javier Milei salută acordul de liber schimb cu UE # HotNews.ro
Președintele Argentinei, Javier Milei, a subliniat sâmbătă că acordul de liber schimb semnat la Asuncion de Uniunea Europeană și Mercosur este „cea mai mare realizare” a blocului de integrare latino-american, din care mai fac parte…
23:00
Un cleric iranian cere executarea protestatarilor, după ce ayatollahul Khameniei a promis să „frângă spinarea răzvrătiților” # HotNews.ro
Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a admis pentru prima dată că mii de oameni au fost uciși în timpul protestelor care au zguduit țara în ultimele două săptămâni. Un alt cleric, Ahmad Khatami,…
22:30
Netanyahu contestă componența unui consiliu executiv pentru Gaza anunțat de SUA: „E împotriva politicii israeliene” # HotNews.ro
Cabinetul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a transmis sâmbătă că anunțul de săptămâna aceasta al administrației președintelui american Donald Trump privind componența unui consiliu executiv pentru Gaza nu a fost coordonat cu Israelul și contravine politicii…
22:00
Represalii în Iran. Autoritățile de la Teheran anunță măsuri împotriva unei minorități religioase # HotNews.ro
Autoritățile iraniene au anunțat că au identificat și arestat membri ai minorității Bahai, care ar fi fost activi în manifestațiilor îndreptate împotriva regimului, a anunțat agenția de presă iraniană Tasnim, citată de AFP. Comunitatea Bahai,…
21:40
Consumul total de energie electrică al Chinei a depășit anul trecut, pentru prima dată, pragul de 10.000 de miliarde de kilowați-oră (kWh), mai mult decât dublu față de cel al SUA, conform cifrelor publicate sâmbătă…
21:20
DSU avertizează aupra pericolului de îngheţ pe lacuri: „Nu păşiţi pe gheaţă” / În Craiova, un copil de 5 ani a fost salvat după ce a căzut în lacul din Parcul Romanescu – VIDEO # HotNews.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă atrage atenţia asupra pericolului de îngheţ pe lacuri şi acumulările de apă în această perioadă, venind cu o serie de recomandări pentru populaţie. „ATENŢIE! Pericol de îngheţ pe lacuri şi…
21:10
„Amenințările sunt inacceptabile”. UE a reacționat imediat după ce Trump a anunțat taxe împotriva a opt țări europene # HotNews.ro
Președintele Consiliului European Antonio Costa a afirmat că UE este fermă în ce privește apărarea dreptului internațional, iar președintele Franței Emmanuel Macron a spus că amenințarea cu taxe vamale este inacceptabilă, referindu-se la anunțul lui…
20:50
JD Vance, din nou în fruntea unui mare marș contra avortului desfășurat în capitala SUA # HotNews.ro
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, va fi capul de afiș al Marșului pentru Viață, un miting anual împotriva avortului, care va avea loc vinerea viitoare la Washington, DC, potrivit unui purtător de cuvânt al vicepreședintelui,…
20:30
VIDEO După Maia Sandu, și premierul moldovean spune că ar susține unirea cu România. „Ca o decizie personală, aș vota pentru” # HotNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat, întrebat cu privire la afirmaţia preşedintelui Maia Sandu care a spus că ar vota pentru unirea cu România la un referendum pe această temă, că, personal, ar vota…
20:20
Dorinel Munteanu, după ce FC Hermannstadt a fost egalată pe final de Farul Constanța: „Meritam cele trei puncte”. Mesajul antrenorului pentru șefii clubului # HotNews.ro
Dorinel Munteanu, antrenorul echipei FC Hermannstadt, consideră că elevii săi meritau să obțină victoria pe terenul celor de la Farul Constanța. Meciul din etapa cu numărul 22 a SuperLigii s-a terminat la egalitate, scor 1-1.…
20:00
Avalanșele fac victime în Alpii austrieci. Șapte schiori prinși într-o singură alunecare a zăpezii # HotNews.ro
Cinci persoane și-au pierdut viața, sâmbătă, în două avalanșe care au avut loc în Alpii austrieci, a relatat televiziunea publică din Austria, ORF, citată de AFP. Mai multe persoane au fost surprinse în avalanșele din…
19:50
VIDEO Von der Leyen a semnat acordul UE-Mercosur: „Alegem un comerț echitabil în locul tarifelor vamale” # HotNews.ro
„Un comerț echitabil, mai degrabă decât tarife vamale”, a declarat sâmbătă, la Asuncion, în Paraguay, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce se pregătea să semneze acordul comercial între Uniunea Europeană (UE)…
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.