Muncitorul indian care a salvat fetița căzută în lacul din Parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al Craiovei. Imagini cu intervenția sa
PressHub, 18 ianuarie 2026 19:20
Salvatorul fetiţei care era să se înece în Parcul Romanescu din Craiova este cetăţean indian şi lucrează în România ca muncitor necalificat în construcţii, iar pentru gestul său va primi titlul de cetăţean de onoare, a anunţat, duminică, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
18:40
Un angajat român din patru s-a aflat într-o zonă de risc psihologic şi burnout în 2025, starea de bine a angajaţilor fiind într-o zonă funcţională, dar fragilă, potrivit Indexului stării de bine a angajaţilor români, realizat de RoCoach şi Novel Research pe un eşantion naţional de 1000 de angajaţi din mediul urban, scrie Agerpres. Deşi […]
Acum 4 ore
16:30
O fetiţă în vârstă de 5 ani a căzut, sâmbătă, în lacul îngheţat din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, iar un bărbat care a sărit în apă a reuşit să ajungă la ea şi să o ţină la suprafaţă până la sosirea pompierilor. Surse oficiale au precizat pentru Aktual24.ro că bărbatul care a salvat de […]
Acum 6 ore
14:30
Soprana Cristina Fieraru, în concert la Sala Dalles, acompaniată de chitaristul Maxim Belciug # PressHub
Sala Dalles din București găzduiește, în 30 ianuarie, un eveniment aparte: soprana Cristina Fieraru dă glas pe scenă iubirii în toate formele ei, într-un concert excepțional, intitulat sugestiv "Pe lângă plopii fără soț". Acompaniată de Maxim Belciug, cu chitara sa cât o orchestră, soprana va oferi publicului o seară de emoție și sensibilitate, de dor, […]
13:40
O explozie neurmată de incendiu a avut loc, duminică, într-un bloc din municipiul Buzău, cauza fiind o acumulare de gaze, informează ISU Buzău, potrivit Agerpres. Un bărbat de 64 de ani a fost rănit şi din bloc au fost evacuate 25 de persoane.
Acum 8 ore
12:30
Administrația președintelui Donald Trump a invitat România să facă parte din „Consiliul pentru Pace", constituit pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza, a confirmat duminică Administrația Prezidențială a României, informează Agerpres.
Acum 12 ore
10:10
Acordul de liber schimb dintre Europa și Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela este suspendată din 2016, iar Bolivia este în proces de aderare, n.r.) începe să se concretizeze după 25 de ani. Ce se știe și discută mai puțin este că acest acord are și o componentă de mediu, care riscă să fie […]
09:10
Acordul UE / Mercosur văzut din perspectiva Americii Latine: consum, comerț și responsabilitate # PressHub
Corespondenta PressHUB, Viorica Bold își continuă periplul prin America Latină: după Argentina și Bolivia, acum relatează din Paraguay. Una din țările membre în Mercosur, prescurtare de la Piața Comună Sudică: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela este suspendată din 2016 iar Bolivia este în proces de aderare. Acordul UE – Mercosur, negociat un sfert de […]
Acum 24 ore
22:20
Aktual24 | Polițiștii locali vor putea folosi camere foto-video-audio portabile. Legea a fost promulgată # PressHub
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care le permite poliţiştilor locali să folosească camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu, scrie Aktual24.ro.
21:10
Mii de oameni au protestat în Groenlanda și Danemarca împotriva planurilor lui Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice: „Nu suntem de vânzare” # PressHub
Mii de protestatarii au manifestat sâmbătă în Groenlanda și Danemarca împotriva amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice și au cerut ca cetățenii acesteia să aibă dreptul de a decide asupra propriului viitor, informează CNN.
20:20
UE și Mercosur au semnat un parteneriat istoric. Acordul va acoperi o piață de peste 700 de milioane de consumatori # PressHub
Uniunea Europeană și Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) au semnat sâmbătă, la Asuncion (Paraguay), un acord de parteneriat (EMPA) și un acord comercial interimar (iTA), care reprezintă o etapă istorică între cele două regiuni și o platformă ambițioasă pentru consolidarea relațiilor lor economice, diplomatice și geopolitice, a anunțat Comisia Europeană.
Ieri
19:00
De ce au protestat fermierii din județul Iași blocând un drum național. „Mișcarea a fost împinsă în zona politică” # PressHub
Protestele fermierilor au ajuns și în Iași, după ce mișcarea declanșată în vestul țării s-a extins rapid în toată România. Primele coloane au apărut în 15–16 ianuarie, iar în Moldova fermierii s‑au strâns în zona Cristești – Hanul Ancuței, cu participanți din Iași, Suceava și Neamț, scrie Ziarul de Iași.
18:20
Consiliul Uniunii Europene a adoptat vineri o modificare a regulamentului care guvernează Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC JU). Această inițiativă legislativă extinde oficial obiectivele entității pentru a facilita crearea de „gigafabrici de IA" în întreaga Europă și introduce un pilon dedicat tehnologiilor cuantice.
17:10
Aktual24 | Consultări între SUA şi Israel pe tema protestelor din Iran. Șeful Mossad, vizită în Statele Unite # PressHub
Directorul Mossad, David Barnea, a sosit vineri dimineaţă în SUA pentru discuţii privind situaţia din Iran, au declarat o sursă israeliană şi o altă sursă familiarizată cu întâlnirea, citate de Axios.
16:10
Ilie Bolojan: Cel mai important capitol de investiţii e să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR # PressHub
Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan.
15:00
Doi răniți în urma unei explozii produse într-un bloc din Alba Iulia. Peste 20 de persoane evacuate # PressHub
Un bărbat a suferit arsuri, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, într-un bloc din Alba Iulia, informează Agerpres.
12:10
La sfârșitul lunii ianuarie, se așteaptă ca Uniunea Europeană să pună în aplicare suspendarea regimului de călătorii fără viză pentru toți deținătorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu din Georgia. Georgienii se bucură de un regim liberalizate de vize din 2917, dar aceste sancțiuni limitate vor fi evident un avertisment serios, remarcă RFE/RL.
11:10
Colecţionara de semne de carte. „Lectura devine un ritual personal, iar semnele de carte păstrează amintirea fiecărui moment trăit între paginile unei cărţi” # PressHub
Peste 300 de semne de carte se află în colecţia unei pasionate de lectură din Buzău, piese magnetice, sub formă de agrafă, semne de carte cu şnur textil, tip pandantiv, cu lumină Led, unul dintre ele înfăţişând o lucrare a pictorului Van Gogh, unele realizate manual, accesorii utile făcând parte din ritualul dedicat citirii ce […]
10:10
Grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European nu va vota moțiunea de cenzură pe subiectul Mercosur # PressHub
Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) a transmis că nu va susține moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene referitoare la acordul UE-Mercosur. Europarlamentarul român Vasile Dîncu (PSD/S&D) a clarificat că refuzul este o chestiune de „responsabilitate politică", dar în același timp a criticat dur modul în care Comisia a gestionat acordul comercial.
09:10
Un nou podcast despre unul din cele mai vechi conflicte înghețate din apropiere de România: „#Transnistria: Nu Deranjați!” # PressHub
Începând cu luna ianuarie 2026, Asociația Experts for Security and Global Affairs (ESGA), România, în parteneriat cu Agenția de Știri a Mării Negre – Karadeniz Press, lansează un nou proiect de analiză și dezbatere publică: „#Transnistria: Nu Deranjați!"
08:10
Corespondenta PressHUB, Viorica Bold își continuă periplul prin America Latină: după Argentina și Bolivia, acum relatează din Paraguay. Și pentru curioși: nu, nu a fost în Venezuela! Paraguay este singura țară din America Latină unde există două limbi oficiale: spaniolă și guarani.
16 ianuarie 2026
22:00
Aktual24 | Republicani din Congres se opun lui Trump pe tema Groenlandei: „Cel mai prostesc lucru pe care l-am auzit” # PressHub
Președintele Donald Trump vorbește despre preluarea Groenlandei „prin orice mijloace necesare", însă în Congresul SUA, chiar aliații săi republicani i se opun.
21:30
Judecătorii CCR au amânat pentru a patra oară pronunțarea asupra Legii pensiilor magistraților, sub pretext că ar trebui să analizeze noi documente trimise de Înalta Curte. Din documente rezultă că Înalta Curte nu vrea pensii bazate pe contributivitate.
20:10
Judecătorul Laurențiu Beșu răspunde atacurilor: „Am îndeplinit toate condițiile pentru admiterea în magistratură” # PressHub
După atacurile unor televiziuni patronate de infractori dovediți sau trimiși în judecată pentru fapte de corupție, judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a ieșit public în documentarul Recorder și care a reclamat presiunile la care sunt supuși judecătorii de la Curtea de Apel București pentru a da anumite hotărâri, arată că a îndeplinit toate condițiile când […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Aktual24 | Scenariu discutat de oficiali din UE: SUA ar putea fi dată afară din bazele din Europa dacă nu renunță la planul privind Groenlanda # PressHub
Oficiali şi diplomaţi europeni discută în mod discret opţiuni de ultimă instanţă pentru a se opune amenințării lui Donald Trump că ar putea folosi armata SUA pentru a prelua Groenlanda, scrie Aktual24. Printre opțiuni se numără inclusiv limitarea cooperării militare cu Washingtonul, potrivit unor surse diplomatice citate de POLITICO.
18:40
Acordul UE – Mercosur. Europarlamentarii AUR au semnat în favoarea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene # PressHub
Europarlamentarii AUR au anunțat că vor vota în favoarea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), pe tema acordului UE-Mercosur. Moțiunea, inițiată de Grupul Patrioților pentru Europa, vizează încheierea controversată a acordului comercial UE-Mercosur, despre care politicienii AUR susțin că va falimenta fermele mici și mijlocii.
18:30
International Press Institute cere autorităților din România o anchetă rapidă și imparțială privind amenințările grave la adresa jurnalistei Emilia Șercan # PressHub
International Press Institute (IPI), una dintre cele mai puternice organizații care apără jurnaliști la nivel mondial, a transmis vineri o solicitare publică către autoritățile din România pentru a face o anchetă rapidă și imparțială cu privire la orice amenințări grave la adresa siguranței Emiliei Șercan, în ceea ce pare a fi o campanie coordonată menită […]
18:30
Omul de afaceri Nelu iordache a fost eliberat din închisoare vineri, după ce Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa de la 11 ani și nouă luni la cinci ani și zece luni. Decizia luată de CAB joi este definitivă și argumentată prin faptul că pedeapsa este prescrisă.
16:50
Cristian Cenușe, cetățean român încarcerat în Venezuela în 2024, a fost eliberat astăzi, alături de alți cetățeni străini, relatează Libertatea. Ministerul Afacerilor Externe a salutat eliberarea, declarând că Cenușe va fi preluat de către Delegația UE din Caracas, dar nu a oferit informații cu privire la ceilalți cetățeni români încarcerați înn Venezuela
16:40
„Politicienii au nevoie de liniște”. Justiția ca vulnerabilitate strategică: avertismente lansate de la Cluj despre nevoia „eliberării” sistemului # PressHub
„Este anormal ca 9800 de dosare în România să se prescrie". Justiția nu mai e doar o temă de reformă internă, ci o chestiune de securitate națională: aceasta a fost tema principală a dezbaterii „Justiția, încrederea în stat și securitatea națională", găzduită vineri, 16 ianuarie, la Cluj-Napoca, de Facultatea de Studii Europene (UBB).
16:20
Ilie Bolojan: Autostrăzile Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret trebuie să fie finalizate până în 2030 # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, la Iaşi, că finanţarea pentru cele două capete de autostradă din Moldova – Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret, a fost aprobată de Comisia Europeană, proiectele fiind considerate esenţiale pentru conectivitatea regiunii şi pentru componenta de apărare, informează Agerpres.
16:00
CJ Arad nu va cumpăra Castelul de la Căpâlnaș. Un investitor privat, interesat de monumentul istoric # PressHub
Castelul de la Căpâlnaș nu va fi achiziționat de Consiliul Județean, deși instituția avea drept de preemțiune conform legii, scrie Special Arad. Prețul solicitat de actualii proprietari este de 800.000 de euro, însă majoritatea consilierilor județeni au decis în ședința de vineri să nu își exercite acest drept, din cauza mai multor aspecte administrative și […]
16:00
Alexandru Dimitriu: „Savonea ar trebui amendată de CCR”. Acuzații de abuz de drept după depunerea unei expertize cu o zi înainte de sentință # PressHub
Un nou scandal procedural zguduie Curtea Constituțională, după ce deputatul și avocatul Alexandru Dimitriu a lansat un atac dur la adresa Liei Savonea, acuzând-o de rea-credință procesuală. Reacția vine în contextul în care, potrivit acestuia, a fost depusă o expertiză contabilă cu doar 24 de ore înaintea termenului de pronunțare într-un dosar, o mișcare considerată […]
15:30
În premieră de la inaugurarea din mai anul tre
15:20
Motociclist amendat după ce a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe sediul PSD, în timpul protestului din Piața Universității # PressHub
Jandarmeria Capitalei a transmis că a amendat un motociclist pentru zădărnicirea manifestațiilor publice. Barbatul a proiectat, joi, cu un laser, mesajul „Marș la Moscova!” pe sediul PSD din Piața Universității în timpul protestului împotriva legii Vexler, relatează HotNews. Reprezentanții jandarmeriei au publicat, vineri, sancționarea bărbatului. „În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piața […] Articolul Motociclist amendat după ce a proiectat mesajul „Marș la Moscova!” pe sediul PSD, în timpul protestului din Piața Universității apare prima dată în PRESShub.
14:50
Vremea crizelor. Europa vorbește unitar, dar acționează în 27 de pași: ce trebuie știut în dosarul Groenlanda # PressHub
Convorbirea de mai jos îl are ca interlocutor pe Radu Albu Comănescu, lector universitar de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și analist preocupat de politica externă și de securitate a Uniunii Europene și de felul în care UE ia decizii în crize. Discuția explică „mecanica” reacției europene – cine pornește consultările, ce rol au Consiliul, […] Articolul Vremea crizelor. Europa vorbește unitar, dar acționează în 27 de pași: ce trebuie știut în dosarul Groenlanda apare prima dată în PRESShub.
14:50
Judecătoare de la Tribunalul București atacă reforma pensiilor magistraților: „Guvernul Bolojan desființează pensiile de serviciu” # PressHub
O judecătoare de la Tribunalul București, Mădălina Afrăsinie, a atacat, printr-o postare pe Facebook, tentativele de reformare a pensiilor magistraților. Ea susține că acțiunile guvernului Bolojan vor duce la desființarea pensiilor de serviciu, care sunt cu 9.000 de lei mai mici decât pensiile de contributivitate. Magistrata acuză, de asemenea, guvernul de acțiuni dictatoriale. Aceasta susține […] Articolul Judecătoare de la Tribunalul București atacă reforma pensiilor magistraților: „Guvernul Bolojan desființează pensiile de serviciu” apare prima dată în PRESShub.
14:50
Comisia Europeană a avizat planurile naționale de apărare a opt state membre în cadrul inițiativei Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE). Această decizie deblochează un total de aproximativ 38 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi cu costuri reduse, menite să consolideze securitatea UE. România s-a profilat ca principal beneficiar, obținând o alocare provizorie […] Articolul Comisia aprobă finanțarea SAFE pentru apărare; România obține 17 miliarde de euro apare prima dată în PRESShub.
14:10
ANAF: Colecția de artă a lui Darius Vâlcov, inclusiv un Picasso, scoasă la licitație pentru recuperarea prejudiciului # PressHub
La data de 16 ianuarie 2026, Casa de Licitații Artmark a anunțat scoaterea la vânzare a unei părți semnificative din colecția de artă confiscată de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov. Această procedură de valorificare are loc în cadrul executării silite inițiate de ANAF Craiova, având ca scop recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărârea penală […] Articolul ANAF: Colecția de artă a lui Darius Vâlcov, inclusiv un Picasso, scoasă la licitație pentru recuperarea prejudiciului apare prima dată în PRESShub.
14:00
Polițistul de la IPJ Constanța prins în flagrant că a luat mită 5.000 de euro și-a recunoscut fapta în fața procurorilor # PressHub
Polițistul de la IPJ Constanța care a fost prins în flagrant de DNA în timp ce lua mită 5.000 de euro de la directorul unei firme și-a recunoscut fapta în fața procurorilor, informează Info Sud-Est. DNA susține că Florin Simineanu, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Serviciul de Investigare a […] Articolul Polițistul de la IPJ Constanța prins în flagrant că a luat mită 5.000 de euro și-a recunoscut fapta în fața procurorilor apare prima dată în PRESShub.
12:30
Teren în centrul unei comune din Iași concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului # PressHub
Firma nou-înființată a fostei soții a primarului din comuna Plugari, județul Iași, a concesionat rapid un teren în centrul localității. Cazul pare a fi un șir de „recorduri”, scrie Ziarul de Iași. Un proiect care a implicat concesionarea rapidă a unui teren la Plugari ar trebui să dea de gândit șefilor administrației locale ieșene și […] Articolul Teren în centrul unei comune din Iași concesionat în timp record firmei fostei soții a primarului apare prima dată în PRESShub.
11:30
Nichita Danilov, laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia # PressHub
Poetul Nichita Danilov a fost desemnat, joi seară, câştigător al ediţiei din 2026 a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, informează Agerpres. El a fost anunţat în cadrul unei gale speciale de acordare a premiului, organizată la Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani. Danilov, în vârstă de 73 de ani, a debutat cu […] Articolul Nichita Danilov, laureat al Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia apare prima dată în PRESShub.
11:00
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, vineri, amânarea din nou a deciziei pe reforma pensiilor magistraților până în 11 februarie. „Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză […] Articolul BREAKING CCR a amânat decizia privind pensiile magistraților apare prima dată în PRESShub.
09:10
Doi judecători de la Curtea Constituțională a României (CCR) se află sub lupa Curții de Apel București, care mâine va decide dacă aceștia pot rămâne membri ai CCR sau vor fi suspendați. Cei doi judecători sunt Dacian Dragoș numit de președintele Nicușor Dan și Mihai Busuioc, o propunere PSD validată de Senat. Avocata Silvia Uscov, […] Articolul Analiză | Cine și de ce vrea să elimine un judecător CCR? apare prima dată în PRESShub.
08:10
Numărul trecerilor neregulamentare ale frontierei externe a Uniunii Europene a scăzut anul trecut cu 26%, ajungând la aproape 178.000 de detectări, arată cifrele consolidate preliminare publicate joi de Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Este cel mai scăzut nivel din 2021. Pe scurt • Trecerile neregulamentare ale frontierei în UE […] Articolul Trecerile neregulamentare ale frontierei în UE au scăzut anul trecut cu 26% apare prima dată în PRESShub.
07:10
Cât va rezista separatismul de la Tiraspol? R. Moldova se apropie de UE, Transnistria introduce stare de urgență în economie # PressHub
Administrația separatistă de la Tiraspol se pregătește să prelungească cu încă o lună starea de urgență în economie în Transnistria. Asta, în timp ce economia Republicii Moldova dă semne de redresare. Potrivit așa-numitei administrației locale, în pofida „funcționării stabile a sistemului energetic” în ultima perioadă, situația socio-economică rămâne tensionată. Tiraspolul invocă reducerea livrărilor de gaze […] Articolul Cât va rezista separatismul de la Tiraspol? R. Moldova se apropie de UE, Transnistria introduce stare de urgență în economie apare prima dată în PRESShub.
15 ianuarie 2026
23:00
Acordul UE-Mercosur. Europarlamentarii USR prezintă implicațiile economice și răspund criticilor PSD # PressHub
Europarlamentarii USR au făcut declarații detaliate cu privire la acordul comercial UE-Mercosur și au prezentat perspectiva asupra impactului economic pentru industriile europene. Pe scurt • Dan Barna (foto) afirmă că acordul deschide o piață de 260 de milioane de consumatori, eliminând taxele de 35-60% pentru sectoare precum auto și farmaceutic. • Vlad Voiculescu susține că […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Europarlamentarii USR prezintă implicațiile economice și răspund criticilor PSD apare prima dată în PRESShub.
22:30
Interviu Aktual24 | Vladimir Tismăneanu: „PSD este o șleahtă care practic parazitează, canibalizează corpul politic, social și economic românesc” # PressHub
Profesorul Vladimir Tismăneanu, unul dintre cei mai atenți și mai relevanți observatori ai totalitarismelor și ai tranzițiilor postcomuniste, a oferit, în cadrul unui interviu pentru Aktual24, o radiografie lucidă și neînduplecată a momentului prezent – de la marile dileme geopolitice ale Occidentului până la patologiile politice interne ale României. Aktual24: Domnule profesor, în contextul capturării […] Articolul Interviu Aktual24 | Vladimir Tismăneanu: „PSD este o șleahtă care practic parazitează, canibalizează corpul politic, social și economic românesc” apare prima dată în PRESShub.
21:20
Miting pentru ”români adevărați” și coroane la statuia lui Eminescu de ziua lui, într-o limbă română cu care lui Eminescu i-ar fi rușine # PressHub
Mitingul organizat de Claudiu Târziu (fost AUR) și susținut de AUR se desfășoară, în aceste ore, pe străzile din centrul Bucureștiului. La miting iau parte și seful AUR, Geroge Simion și actorul Dan Puric – cunoscut deja pentru opiniile sale privind politica românească. Șef de trupe este George Simion, care organizează detașamentele, care unde să […] Articolul Miting pentru ”români adevărați” și coroane la statuia lui Eminescu de ziua lui, într-o limbă română cu care lui Eminescu i-ar fi rușine apare prima dată în PRESShub.
19:00
Un start-up românesc de deep-tech a câștigat premiul pentru accesibilitate la CES 2026 pentru un dispozitiv cu AI destinat persoanelor nevăzătoare # PressHub
Startup-ul românesc de deep-tech .lumen a câștigat competiția CTA Foundation Pitch for Accessibility la CES 2026, primind un premiu de 10.000 de dolari. „Ochelarii pentru nevăzători” ai startup-ului folosesc AI de Conducere Autonomă Pietonală (PAD) pentru a ghida utilizatorii fără GPS sau internet. Tehnologia premiată, cunoscută sub numele de .lumen Glasses for the Blind (Ochelarii […] Articolul Un start-up românesc de deep-tech a câștigat premiul pentru accesibilitate la CES 2026 pentru un dispozitiv cu AI destinat persoanelor nevăzătoare apare prima dată în PRESShub.
