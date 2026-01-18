Femeie accidentată mortal de un şofer care a fugit de la locul faptei
Adevarul.ro, 18 ianuarie 2026 20:45
O femeie de 47 de ani a murit, duminică seara, după ce a fost lovită de o maşină care a părăsit locul accidentului. Poliţiştii au reuşit, după câteva minute, prinderea conducătorului auto, un tânăr de 21 de ani.
