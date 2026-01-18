România, la Forumul Economic Mondial de la Davos / Delegația e formată din miniștrii de la Externe, Fonduri Europene, Energie și consilierul prezidențial Radu Burnete

07:50

Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de dedesubt, transmite Mediafax. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase dintre acestea au fost rănite. Un apartament de la etajul 5 s-a prăbușit peste cel de dedesubt, potrivit Le Figaro. […] © G4Media.ro.