România, la Forumul Economic Mondial de la Davos / Delegația e formată din miniștrii de la Externe, Fonduri Europene, Energie și consilierul prezidențial Radu Burnete
G4Media, 18 ianuarie 2026 21:00
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos, transmite Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de duminică. Delegația este formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete. Miniștrii vor participa, la invitația președintelui Forumului
• • •
Acum 5 minute
21:20
UE pregătește tarife de 93 de miliarde de euro ca represalii la amenințarea lui Trump privind Groenlanda # G4Media
Europa ar putea, de asemenea, să amenințe cu restricționarea accesului companiilor americane pe piața UE, înaintea negocierilor decisive de la Davos, transmite Financial Times. Capitalele UE iau în calcul impunerea de tarife în valoare de 93 de miliarde de euro asupra SUA sau restricționarea accesului companiilor americane pe piața blocului comunitar, ca răspuns la amenințările lui
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:50
Libia, una din cele mai periculoase țări din lume, devine brusc un paradis turistic: ”Călătoria nu este pentru cei slabi de inimă” # G4Media
Există unele locuri în lume pe care majoritatea turiștilor nu s-ar gândi niciodată să le viziteze. Anii de conflict, instabilitatea politică și avertismentele privind siguranța fac ca adesea regiuni întregi să nu fie incluse pe listele de vacanță, transmite Mediafax. În ciuda tuturor acestor lucruri, o țară considerată mult timp cea mai periculoasă din lume
20:40
Un arhipelag britanic, abandonat de oameni în urmă cu 90 de ani, a devenit un paradis al drumeților, transmite Mediafax. Bolile, lipsa de oportunități și foametea au dus la părăsirea insulelor scoțiene. În prezent, arhipelagul este vizitat de turiștii amatori de peisaje sălbatice. Un arhipelag scoțian a devenit o atracție turistică. Este vorba despre Arhipelagul
Acum 2 ore
20:10
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO în scandalul Groenlanda / Oficial de la Kremlin: „Alianța transatlantică s-a încheiat” # G4Media
Oficiali ruși au salutat amenințarea președintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife aliaților NATO în legătură cu Groenlanda, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, afirmând pe 17 ianuarie că această măsură semnalează „prăbușirea" alianței transatlantice, transmite Kyiv Independent. Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO — Franța, Suedia,
19:40
O nouă hartă științifică dezvăluie peisajul ascuns de sub gheața Antarcticii / Indicii-cheie despre creșterea nivelului mării # G4Media
O nouă hartă științifică dezvăluie peisajul ascuns de sub gheața Antarcticii, oferind indicii-cheie despre topirea gheții și creșterea nivelului mării, transmite Mediafax. Oamenii de știință au prezentat cea mai detaliată hartă realizată până acum a ceea ce se află sub gheața Antarcticii, scoțând la iveală un peisaj complex și ascuns, potrivit Express. Descoperirea oferă informații
Acum 4 ore
19:10
O fată de 14 ani a fost arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și şantaj # G4Media
O fată de 14 ani a fost arestată preventiv de DIICOT pentru pornografie infantilă, viol asupra unui minor și şantaj, transmit procurorii într-un comunicat transmis duminică. Procurorii DIICOT susțin că minora a produs, deţinut, stocat şi a pus la dispoziţia unei terţe persoane, mai multe materiale video cu o altă minoră în care aceasta este
18:50
Calendarul marilor curse ale sezonului 2026 în ciclismul pe șosea: Când se desfășoară Turul Franței 2026 # G4Media
Sezonul 2026 de ciclism pe șosea e pe cale să înceapă, iar spectacolul va fi garantat cu figuri precum Tadej Pogacar, Remco Evenepoel sau Van der Poel în joc. Mai jos vom trece în revistă când vor avea loc Marile Tururi, și nu numai, ocazii desăvârșite pentru numele de marcă să se impună sau pentru
18:50
Scandalul UE – Trump escaladează / Liderii europeni, front comun pentru Groenlanda: ”Nu ne lăsăm șantajați” / Trump amenință cu taxe mai mari / PE vrea să suspende acordul comercial cu SUA / Poziția României # G4Media
Scandalul UE – Trump escaladează duminică seară. În timp ce liderii europeni fac front comun pentru Groenlanda și anunță că "nu se lasă șantajați", președintele american amenință cu taxe mai mari țările care se vor opune anexării insulei autonome care aparține Regatului Danemarcei. Pe de altă parte, cele mai mari trei grupuri pro-europene din Parlamentul
18:30
METEO Când aerul polar întâlnește aerul mediteranean: Fenomene imprevizibile în weekend-ul viitor # G4Media
România intră într-o zonă de incertitudine ridicată în intervalul 23 – 25 ianuarie, avertizează meteorologii, transmite Mediafax. Țara se va afla la contactul a două mase de aer complet diferite care vor genera fenomene imprevizibile. Administrația Națională de Meteorologie anunță că o masă de aer caldă provenită dinspre sud, asociată unui nou ciclon generat deasupra
18:30
Cum se încălzește Tulcea la -19 de grade resimțite, după desființarea Energoterm, furnizorul de căldură / Ce spune primăria și de ce este nemulțumită o parte a populației # G4Media
Primarul Tulcei susține că oamenii au apelat la centrale de apartament, ori la alternative precum aerul condiționat, după desființarea Energoterm, furnizorul local de căldură, transmite Info Sud-Est. Administrația locală acordă tichete de până la 7.000 de lei persoanelor cu venituri mici pentru achiziția sistemelor de încălzire. Însă oamenii cu care ISE a discutat susțin că
18:20
OpenAI a anunțat vineri că vor urma să testeze reclamele în următoarele săptămâni începând cu varianta din Statele Unite pentru utilizatorii ChatGPT care folosesc varianta gratuită, potrivit The Verge. Reclamele, care vor fi „etichetate clar", vor apărea într-o zonă separtă, în partea de jos a conversației. OpenAI afirmă că va „păstra conversațiile tale cu ChatGPT
17:40
Csikszereda a obținut a patra victorie din acest sezon în fața revelației campionatului, FC Botoșani, duminică, la Miercurea Ciuc, scor 1-0, în etapa cu numărul 22 din Superliga României de fotbal. Ciucanii au reușit o performanță nesperată în fața formației lui Leo Grozavu și calculele pentru evitarea pozițiilor de retrogradare la sfârșitul sezonului regulat se
Acum 6 ore
17:20
Nicușor Dan, mesaj pe X despre tensiunile SUA-UE în scandalul anexării Groenlandei: ”Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice / Trebuie să reluăm dialogul direct între noi” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a publicat, duminică, un mesaj pe rețeaua X despre tensiunile crescânde dintre SUA și UE, în contextul scandalului cauzat de pretențiile președintelui Donald Trump de a anexa Groenlanda, o insulă autonomă din Regatul Danemarcei. "Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici în legătură cu evoluțiile recente. Trebuie
17:00
CSM București, victorie clară cu Ljubljana (26-20) ce o apropie tot mai mult de faza eliminatorie a Ligii Campionilor # G4Media
CSM București a câștigat duminică după-amiază meciul cu Krim Ljubljana, scor 26-20, care a contat pentru etapa a 10-a din Liga Campionilor. Deși momentele bune ale reprizei au fost împărțite între cele două echipe, prima parte s-a terminat 12-9 în favoarea bucureștencelor, cea mai mare diferență de până atunci. Gazdele s-au distanțat la 6 puncte
16:30
Directorul Red Bull Ford Powertrains știe unde se va face diferența în ierarhia acestui sezon: „Este posibil ca motorul cu ardere internă să fie cel mai mare diferențiator” # G4Media
În ajunul noii ere a Formula 1 o întrebare plutește în aer: care va fi cel mai important factor de diferențiere a performanțelor din acest sezon, iar directorul Red Bull Ford Powertrains are explicația. Directorul FIA pentru monoposturi, Nikolas Tombazis, și-a exprimat așteptarea ca motorul cu ardere internă să determine în mare măsură ierarhia în
16:00
Aproape 40 de participanţi la Campionatul Naţional de înot în ape îngheţate de la Bucureşti / România va avea 26 de sportivi la Campionatul European de înot în ape îngheţate # G4Media
Aproape 40 de persoane cu vârste cuprinse între 16 şi 59 de ani au participat, sâmbătă şi duminică, la Campionatul Naţional de înot în ape îngheţate organizat de asociaţia sportivă Ice Swimming and Open Water Romania (ISOWR), în Bucureşti, transmite Agerpres. La eveniment au participat inclusiv înotători care au concurat, sâmbătă, alături de multiplul campion
15:30
Salvatorul fetiţei care era să se înece în Parcul Romanescu este indian, nu nepalez / Vipan Kumar va primi titlul de cetăţean de onoare al Craiovei # G4Media
Salvatorul fetiţei care era să se înece în Parcul Romanescu din Craiova este cetăţean indian şi lucrează în România ca muncitor necalificat în construcţii iar pentru gestul său va primi titlul de cetăţean de onoare, a anunţat, duminică, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, transmite Agerpres. Inițial, presa a relatat că bărbatul este nepalez. „Salvatorul fetiţei
Acum 8 ore
15:20
Olguţa Vasilescu îl atacă pe Bolojan: Premierul a lăsat locuitorii şi compania Ford fără căldură / A refuzat ca Electrocentrale Craiova să facă reparaţii # G4Media
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu, afirmă că premierul Ilie Bolojan a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care reţeaua a cedat iar locuitorii şi producătorul de automobile Ford au rămas fără căldură de cinci ori în două săptămâni, de fiecare dată mai mult de 24 de
15:20
Rasele de pisici cu cei mai frumoși ochi. Clasamentul făcut de Fundația Mondială a Animalelor # G4Media
Ochii pisicilor sunt adesea primul lucru care ne captează atenția – strălucitori, expresivi și fascinanți. De la albastru glacial la auriu intens și verde viu, culoarea ochilor felinelor adaugă un plus de frumusețe și mister. Aceste culori uimitoare din punct de vedere vizual sunt rezultatul unor combinații genetice fascinante care variază în funcție de rasă, modelul blănii
14:40
Macron va solicita activarea instrumentului anti-coerciție, „bazooka” UE pentru protejarea comerțului, în cazul în care Trump va impune noi tarife țărilor care susțin Groenlanda # G4Media
Președintele francez Emmanuel Macron, care va fi „în contact cu omologii săi europeni toată ziua ", va solicita activarea instrumentului anti-coerciție al UE dacă amenințările cu tarife vamale lansate de Donald Trump vor fi puse în aplicare, a anunțat duminică anturajul său, transmite Le Figaro. Acest instrument, denumit și „bazooka comercială" a Uniunii, a cărui
14:20
Mandatul larg al Consiliului pentru Pace condus de Trump îl pregătește pentru rivalitatea cu ONU / Organismul s-ar putea implica și în alte conflicte în afară de Gaza (FT) # G4Media
Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump pentru a supraveghea Gaza va avea un mandat mai larg, care i-ar putea permite să rivalizeze cu ONU și să medieze în alte conflicte globale, potrivit statutului trimis potențialilor membri, notează Financial Times. Organismul a fost conceput inițial ca parte a eforturilor președintelui SUA de a crea un
14:00
Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, și-a încheiat povestea de la Australian Open duminică, după ce a cedat duelul strâns pe care l-a purtat cu Olga Danilovic. Americanca este cea mai în vârstă jucătoare care a participat la AO în era Openului. Williams a scris istorie la această ediție de Australian Open, deși
14:00
O femeie în palton și fustă, coborâtă pe pârtie de un jandarm montan: „Pârtia de schi nu este podium de modă ” / 150 de intervenții ale Salvamont în doar 24 de ore # G4Media
O femeie în palton și fustă a fost coborâtă pe pârtie de un jandarm montan, împreună cu partenerul acesteia, îmbrăcat de asemenea necorespunzător, arată imaginile surprinse la fața locului. Incidentul a avut loc în Masivul Postăvaru: "Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în
13:50
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni a calificat duminică drept „o eroare" ameninţarea cu tarife vamale suplimentare formulată de Donald Trump împotriva mai multor ţări europene ce se opun veleităţilor sale de a impune controlul SUA asupra Groenlandei, adăugând că ea i-a adus la cunoştinţă preşedintelui american punctul său de vedere, informează AFP şi EFE, transmite
13:50
Soții Iohannis au fost somați să-și plătească datoriile la bugetul local, la finalul lui 2025 / Primăria Sibiu: Cei doi apar pe o listă a datornicilor, însă e veche (Turnul Sfatului) # G4Media
Soții Iohannis au fost somați să-și plătească datoriile la bugetul local, la finalul lui 2025, transmite Turnul Sfatului. Primăria Sibiu a anunțat, însă, în urma unei solicitări transmisă de către Turnul Sfatului că soții Iohannis, Carmen și Klaus, nu au în acest moment "datorii către bugetul local", Solicitarea a venit după ce numele lor apare
13:40
Explozie într-un bloc din Buzău, din cauza acumulărilor de gaze / 25 de persoane au fost evacuate / Un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 și 3 # G4Media
O explozie a avut loc într-un bloc din Buzău, duminică, din cauza acumulărilor de gaze, conform surselor G4Media. 25 de persoane au fost evacuate, iar un bărbat de 64 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 12% din suprafața corpului. Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Buzău a
13:30
De ce cresc cazurile de câini fără stăpân în Sectorul 1, în ciuda campaniilor de sterilizare: Autoritățile caută soluții # G4Media
La sediul Primăriei Sectorului 1 a avut loc o ședință de lucru dedicată gestionării câinilor fără stăpân, într-un context tot mai îngrijorător: numărul animalelor aflate pe domeniul public este în creștere, chiar dacă în București și Ilfov se desfășoară de ani buni campanii constante de sterilizare și microcipare. La întâlnire au participat reprezentanți ai Protecției Animalelor Sector
13:30
Statele Unite ale Americii au anunţat sâmbătă că au ucis un „comandant afiliat Al-Qaida" într-o lovitură în nord-vestul Siriei, ca răspuns la un atac ce a ucis în decembrie trei americani, informează duminică AFP, citată de Agerpres. Acest atac, care a avut loc vineri, intervine la o săptămână după lovituri „la scară mare" întreprinse de
Acum 12 ore
12:20
Pas uriaș în medicina veterinară: Un nou vaccin împotriva cancerului dublează șansele de supraviețuire ale câinilor. Le reactivează sistemul imunitar # G4Media
Pentru stăp
12:20
Eroina de la Australian Open: Zeynep Sonmez a sărit în ajutorul unui copil de mingi care a leșinat # G4Media
Tenismena Zeynep Sonmez (locul 112 WTA) a fost figura principală a primului tur de la Australian Open 2026, acolo unde a reușit să o elimine pe numărul 11 mondial, Ekaterina Alexandrova, dar, poate la fel de important, a sărit în ajutorul unui copil de mingi care a leșinat din cauza căldurii infernale din Melbourne, Australia. […] © G4Media.ro.
12:00
O dronă militară a fost găsită într-o gospodărie din Vrancea, scrie presa locală citată de Mediafax. Surse din Ministerul Apărării au confirmat doar parțial informațiile pentru G4Media spunând că au fost descoperite resturi metalice care indică ”un vehicul aerian”. O investigație este în desfășurare în acest moment. Drona s-ar fi prăbușit sâmbătă după amiaza într-o […] © G4Media.ro.
11:30
Administrația Prezidențială confirmă că Nicușor Dan a primit o scrisoare de la Donald Trump, prin care România a fost invitată în Consiliul pentru Pace / G4Media a scris în exclusivitate despre invitație # G4Media
Administrația Prezidențială a confirmat, duminică, primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”. G4Media a scris în exclusivitate, sâmbătă, despre invitația României în Consiliul pentru Pace citând surse oficiale. Conform informațiilor G4Media, nu […] © G4Media.ro.
10:50
Siegfried Mureșan anunță că cele mai mari grupuri din Parlamentul European vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA din 2025 # G4Media
Siegfried Mureșan anunță, printr-un mesaj pe X, că cele mai mari grupuri din Parlamentul European, PPE, S&D și Renew, vor amâna ratificarea acordului comercial UE-SUA din 2025. Cele trei cele mai mari grupuri pro-europene din Parlamentul European —@EPPGroup, @TheProgressives și @RenewEurope — vor amâna ratificarea acordului comercial UE–SUA de anul trecut. Parlamentul European contează. Parlamentele […] © G4Media.ro.
10:30
John Higgins – Kyren Wilson, finală de foc la Masters după două semifinale aproape identice # G4Media
John Higgins și Kyren Wilson se vor lupta pentru trofeul Masters 2026 astăzi, după ce ambii au bifat calificarea in-extremis în semifinale, Veteranu lHiggins a avut puterea de a reveni de la 0-3 și 3-5 în semifinala contra liderului mondial Judd Trump și l-a eliminat, reușind să acceadă în prima sa finală de Masters din […] © G4Media.ro.
10:30
VIDEO | De ce majoritatea eșuăm în încercarea de a trece la o dietă sănătoasă, practicarea sportului și alte rezoluții „de ianuarie”/ Psihoterapeut: Trebuie să ne gândim la proiect ca la „mâncatul unui elefant”, se face cu lingurița, prin unități mici # G4Media
Suzana Gras este psihoterapeut, cu clienți pe care îi tratează sau sfătuiește on-line, întrucât ea locuiește pe malul Mării Mediterane. A ales Spania anul trecut pentru a-și crește copilul într-o țară caldă, primitoare și unde oamenii sunt mai relaxați și mai longevivi. Dincolo de povestea sa de viată Suzana este și un profesionist desăvârșit care […] © G4Media.ro.
10:10
Alegeri prezidențiale în Portugalia: Candidatul de extremă dreapta de la Chega ar putea câștiga primul tur # G4Media
Candidatul partidului de extrema dreapta ar putea câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia, transmite Mediafax. Asta indică sondajele realizate înainte de scrutinul de duminică. În schimb, candidatul de extrema dreapta nu este cotat cu șanse ca să câștige și turul doi al alegerilor prezidențiale. Candidatul și liderul partidului de extrema dreapta din Portugalia, […] © G4Media.ro.
09:50
O adolescentă și-a denunțat mama la DIICOT după ce a găsit-o drogată de mai multe ori / Dealerul femeii a fost prins în flagrant și arestat 30 de zile # G4Media
O adolescentă minoră și-a denunțat mama la DIICOT după ce a găsit-o drogată de mai multe ori, conform surselor G4Media. Dealerul femeii a fost prins în flagrant și reținut. DIICOT a anunțat, printr-un comunicat transmis duminică, faptul că o minoră a sesizat prourorii după ce a găsit un membru al familiei în stare anormală, cu […] © G4Media.ro.
08:50
Răspândirea de știri false în numele unei puteri străine trebuie să fie ilegală, transmite Serviciul Finlandez de Informații și Securitate – SUPO # G4Media
Răspândirea de știri false în numele unei puteri străine trebuie să fie ilegală, transmite Serviciul Finlandez de Informații și Securitate – SUPO citat de publicația finlandeză yle.fi. În timp ce SUPO dorește să combată astfel dezinformarea, experți în drept penal au rezerve față de această propunere. Serviciul Finlandez de Informații și Securitate (SUPO) a propus […] © G4Media.ro.
08:40
În ultimele două săptămâni, Iranul a devenit teatrul celei mai dure campanii de represiune lansată de dictatura teocratică a Ayatollahului Ali Khamenei, clericul șiit conservator care conduce țara din 1989, o longevitate cumpărată cu prețul a zeci de mii de vieți de-a lungul ultimelor patru decenii. Autoritățile iraniene au admis deja că în jur de […] © G4Media.ro.
08:40
Momentul unei explozii de pe malul ucrainean al Dunării, surprins de o cameră video din satul tulcean Periprava # G4Media
Camera video a unei gospodării din satul tulcean Periprava a surprins momentul unei explozii de pe malul ucrainean al Dunării, care ar fi avut loc duminică dimineață. În postarea de pe Facebook, Cerasela Cilibon, care susține că imaginile sunt din satul situat în nord-estul județului, în apropiere de malul Dunării, dar și de mare, povestește […] © G4Media.ro.
08:40
Referendum privind continuarea negocierilor de aderare a Islandei la UE, cel mai probabil în primăvara anului 2027 # G4Media
O rezoluție parlamentară care propune organizarea unui referendum privind continuarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană va fi prezentată în sesiunea de primăvară, a declarat ministrul de externe islandez citat de ruv.is. Dacă propunerea va fi aprobată, referendumul trebuie organizat în termen de un an. O rezoluție parlamentară privind organizarea unui referendum asupra continuării negocierilor […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
08:00
Prezentăm mai jos premiile atribuite în cadrul celei de-a 38-a ediţii a galei anuale organizate de Academia Europeană de Film (EFA), care a avut loc sâmbătă seară la Berlin, transmite Agerpres. Cel mai bun film – „Sentimental Value” Cel mai bun regizor – Joachim Trier („Sentimental Value”) Cea mai bună actriţă – Renate Reinsve („Sentimental […] © G4Media.ro.
08:00
FOTO VIDEO Festival de tehnologie și inovație în Terminalul Schengen al Aeroportului Timișoara / Peste 200 de participanți la concursul de robotică # G4Media
Pentru al doilea an consecutiv, pe Aeroportul Internațional Timișoara a fost organizat un League Meet, competiție de robotică rezervată liceenilor din România. Evenimentul a adunat 20 de echipe din zece orașe și peste 200 de elevi pasionați de tehnologie. Competiția de robotică a fost organizată de Team CSH, echipa Colegiului Național „Carmen Sylva” din Timișoara. […] © G4Media.ro.
07:50
Un apartament din Paris unde era în toi o petrecere cu zeci de oameni s-a prăbușit peste cel de dedesubt # G4Media
Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de dedesubt, transmite Mediafax. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase dintre acestea au fost rănite. Un apartament de la etajul 5 s-a prăbușit peste cel de dedesubt, potrivit Le Figaro. […] © G4Media.ro.
07:50
Gabriela Ruse s-a impus în fața Dayanei Yastremska, calificându-se în turul al doilea la Australian Open după un duel intens de aproape două ore, transmite Mediafax. Românca a oferit o seară memorabilă fanilor care au urmărit meciul în direct. Într-o partidă începută la ora 02.00 (ora României), Ruse a dominat primul set, impunându-se cu 6–4, […] © G4Media.ro.
07:40
Planurile Nvidia pentru piața chineză au fost date peste cap, după ce autoritățile de la Beijing au intervenit în comerțul cu cipuri avansate de inteligență artificială, transmite Mediafax. Furnizorii Nvidia au oprit producția de componente pentru cipul de inteligență artificială H200 al Nvidia, după ce vămile chineze au refuzat intrarea acestuia în țară, potrivit surselor […] © G4Media.ro.
07:30
Premierul Netanyahu a convocat cabinetul de război după ce Trump a anunțat componența Consiliului pentru Pace, pe care Israelul o respinge # G4Media
Israelul analizează inițiativa SUA pentru Gaza și tensiunile cu Iranul, după ce Washingtonul a anunțat componența Consiliului pentru Pace, transmite Mediafax. Miniștrii din cabinetul restrâns de război au fost convocați de prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, la o ședință programată pentru duminică, la ora 10.00, cu o oră înaintea reuniunii complete a guvernului. Pe agenda discuțiilor […] © G4Media.ro.
07:10
VIDEO Povestea mai puțin știută a Hotelului Perla, simbol al stațiunii Mamaia care urma să fie demolat / A fost salvat pe ultima sută de metri, prin clasarea ca monument istoric # G4Media
Unul dintre simbolurile vacanțelor pe litoralul românesc în perioada comunistă, Hotelul Perla din Mamaia a fost salvat de la demolare printr-o decizie inedită, dar și controversată, din iulie 2025, de clasare ca monument istoric de către Direcția Județeană de Cultură Constanța, notează Info Sud-Est. În paralel, însă, lângă Hotelul Perla, o bucată din mijlocul fostului […] © G4Media.ro.
17 ianuarie 2026
22:20
Rapid București ajunge pe primul loc în Superligă, după victoria la limită în fața Metaloglobus # G4Media
Rapid București a învins pe teren propriu pe Metaloglobus, scor 1-0, în etapa a 22-a a Superligii, grație unui gol marcat de Alex Dobre în minutul 79, și urcă momentan pe primul loc în clasament, transmite Mediafax. Prima parte a meciului a fost echilibrată, fără ocazii mari de poartă, iar la pauză tabela indica 0-0. […] © G4Media.ro.
