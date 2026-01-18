“Nu poți să dai licență. Lipsă de respect”. Mihai Stoica, discurs dur după ultimele probleme apărute în Liga 1
Antena Sport, 18 ianuarie 2026 21:00
Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei emisiuni la care a participat despre problema stadioanelor care nu au o instalație de încălzire a gazonului care funcționează la parametrii optimi. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a venit cu o propunere dură împotriva echipelor care nu respectă standardele, aceea să nu li se permită să
• • •
Acum 5 minute
21:20
Acțiunea din NHL continuă pe AntenaPLAY cu cel de-al doilea meci transmis în acest weekend pe platformă. Dallas Stars dă piept cu Tampa Bay Lightning într-un duel care oferă reeditarea finalei Cupei Stanley din anul 2020, atunci când formația din Florida s-a impus cu 4-2. Meciul dintre cele două formații se vede pe AntenaPLAY începând
Acum 30 minute
21:00
“Vă promit” După victoria cu Oţelul, Daniel Pancu a spus ce va face dacă o va învinge pe FCSB! # Antena Sport
Daniel Pancu (48 de ani) a obţinut o nouă victorie importantă pe banca lui CFR Cluj. În urma acestui meci, CFR Cluj s-a apropiat la 6 puncte de play-off. Victoria este cu atât mai importantă cu cât a fost obţinută împotriva unei contracandidate la calificarea în play-off. Gălăţenii au rămas cu 33 de puncte, fiind
21:00
“Nu poți să dai licență. Lipsă de respect”. Mihai Stoica, discurs dur după ultimele probleme apărute în Liga 1 # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit în cadrul unei emisiuni la care a participat despre problema stadioanelor care nu au o instalație de încălzire a gazonului care funcționează la parametrii optimi. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a venit cu o propunere dură împotriva echipelor care nu respectă standardele, aceea să nu li se permită să
21:00
Laszlo Balint nu a mai rezistat, după CFR – Oțelul 1-0: „Cineva de la Comisie ar trebui să ne lămurească” # Antena Sport
Oțelul Galați a pierdut la limită pe terenul celor de la CFR Cluj, iar seria de trei succese consecutive a formației antrenate de Laszlo Balint s-a încheiat. Golul marcat de Adrian Păun a fost cel care a făcut diferența, însă oaspeții au criticat o decizie decisivă de arbitraj luată la sesizarea celor din camera VAR.
Acum o oră
20:30
Îi mai ții minte pe Milutinovic și Parreira? Antrenorii record de la Cupa Mondială au un rival serios în 2026 # Antena Sport
Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada va aduce în prim-plan 48 de selecționeri. Unii dintre ei au mai fost la cea mai importantă competiție a planetei. De exemplu, Didier Deschamps va sta pe banca Franței la al patrulea Mondial consecutiv, în timp ce Zlatko Dalic, antrenorul Croației, își va conduce echipa la al treilea
Acum 2 ore
20:20
The post Jurnal Antena Sport | David Popovici, asaltat de fani la Otopeni appeared first on Antena Sport.
20:20
Adrian Păun nu renunță la play-off: „Nu depinde numai de noi. Nu am cum să nu mă gândesc” # Antena Sport
CFR Cluj a obținut o victorie importantă în primul meci de campionat din anul 2026, reușind să învingă Oțelul Galați cu scorul de 1-0. Unicul gol al disputei a fost marcat de Adrian Păun, în minutul 3. Deși au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 27, gălățenii au controlat disputa în repriza a doua
20:20
Jurnal Antena Sport | Oltenii se plâng şi ei de frig înaintea meciului ce îi poate readuce pe primul loc # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Oltenii se plâng şi ei de frig înaintea meciului ce îi poate readuce pe primul loc appeared first on Antena Sport.
20:10
Mircea Lucescu merge din nou în Turcia. Meciurile la care va “spiona” rivalii României de la baraj # Antena Sport
Mircea Lucescu a luat decizia de a face o nouă deplasare în Turcia, pentru a urmări jucătorii peste care România poate da în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Selecționerul de 80 de ani va asista la duelurile din cupele europene pe care le vor disputa Galatasray și Fenerbahce, două formații care dau câțiva dintre oamenii
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Moruţan, aşteptat la Rapid appeared first on Antena Sport.
20:00
Mircea Lucescu merge din nou în Turcia. Meciurile la care selecționerul va “spiona” rivali României de la baraj # Antena Sport
Mircea Lucescu a luat decizia de a face o nouă deplasare în Turcia, pentru a urmări jucătorii peste care România poate da în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială. Selecționerul de 80 de ani va asista la duelurile din cupele europene pe care le vor disputa Galatasray și Fenerbahce, două formații care dau câțiva dintre oamenii
19:50
CFR Cluj – Oţelul 1-0. Victorie chinuită pentru echipa lui Daniel Pancu, în ciuda superiorității numerice # Antena Sport
CFR Cluj a debutat cu dreptul în noul an și s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Oțelul Galați, la capătul unui meci pe care gălățenii l-au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică. Chiar și așa, echipa antrenată de Laszlo Balint a irosit mari ocazii de gol în
19:50
“Ne-a ţinut în viaţă” Ilyes i-a mulţumit unui jucător după victoria cu Botoşani! Ce transfer important a anunţat # Antena Sport
Robert Ilyes (51 de ani) i-a mulţumit în mod special portarului Eduard Pap, după ce Csikszereda a obţinut o victorie mare, 1-0, cu fostul lider al Ligii 1, FC Botoşani. În urma acestei victorii Csikszereda a ajuns la 19 puncte. Formaţia ciucană e pe locul 14, de baraj, dar s-a distanţat la 5 puncte de
Acum 4 ore
19:00
Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: “Dacă era altă echipă, poate se punea problema” # Antena Sport
Leo Grozavu a avut un discurs extrem de dur după ce Botoșani a pierdut contra lui Csikszereda în deplasare, scor 0-1. Antrenorul moldovenilor nu a fost supărat pe jocul prestat pe elevii săi, ci pe condițiile de la Miercurea Ciuc, vizând în declarațiile sale persoanele care au permis ca meciul să se dispute pe un
19:00
Magaye Gueye (35 de ani) a semnat zilele trecute cu CSO Băicoi, echipă aflată în Liga a 3-a. Anterior a evoluat tot la o echipă din Liga a 3-a, Păuleşti. Magaye Gueye revenise în fotbal la Păuleşti, după 3 ani în care nu a evoluat la nicio echipă. Magaye Gueye a semnat cu CSO Băicoi
18:40
Dezastru pentru vedeta din Serie A! Hoţii au intrat în camera lui de hotel şi l-au lăsat fără 500.000 de euro # Antena Sport
Atacantul german Niclas Füllkrug, transferat în această iarnă de AC Milan, a rămas fără ceasuri şi bijuterii de lux, pierderile totale fiind estimate la o jumătate de milion de euro. Potrivit Gazzetta dello Sport, camera sa de hotel a fost spartă în noaptea de miercuri spre joi, în timp ce se afla la Como pentru
18:40
Vitoria Guimaraes – FC Porto este capul de afiș al zilei din Liga Portugaliei, competiție transmisă în direct pe AntenaPLAY. Liderul din clasament are nevoie de victorie pentru a se distanța de Sporting și Benfica, ambele câștigând în această etapă. Pentru formația gazdă evoluează fotbalistul român Tony Strata. Porto are o linie de clasament impresionantă
18:30
Gloria Bistrița, a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor la handbal feminin. Ce loc ocupă echipa în clasament # Antena Sport
Gloria Bistrița nu a trecut peste eșecul surprinzător suferit în fața celor de la Buducnost și a suferit o nouă înfrângere în Liga Campionilor la handbal feminin. Pentru gruparea pregătită de Carlos Viver, este al patrulea eșec din faza grupelor, în 10 meciuri disputate. Șansele la calificarea directă în sferturi au scăzut considerabil. Esbjerg –
18:10
Când va juca Jaqueline Cristian în primul tur la Australian Open. Duel tare împotriva Karolinei Muchova # Antena Sport
Jaqueline Cristian va avea parte de un duel de foc în primul tur al Australian Open 2026. Românca va avea de trecut de Karolina Muchova pentru a-și trece în palmares o calificare în runda următoare la Melbourne. Organizatorii au anunțat când va avea loc duelul de foc pentru prima rachetă a României, care va da
18:00
Decizia luată de Gică Popescu în privinţa afacerii uriaşe, de 70 de milioane de euro! # Antena Sport
Proiectul imobiliar uriaş pe care Gică Popescu (58 de ani) îl pregătea în Craiova, chiar în locul unde se află Academia care îi poartă numele, a picat. Dezvăluirea a fost făcută de Paul Răducan, managerul Academiei de Fotbal "Gică Popescu". Fostul internaţional român se gândea să închidă Academia de Fotbal, având în vedere că aceasta
18:00
Jose Mourihno, răspuns ironic când a fost întrebat de revenirea la Real Madrid: “Nu contați pe mine” # Antena Sport
Jose Mourinho a fost unul dintre oamenii asociați cu venirea pe banca celor de la Real Madrid din vară, însă "The Special One" nu a vrut să comenteze deloc asupra acestor zvonuri. Tehnicianul portughez a evitat cu un răspuns ironic întrebarea pusă de un jurnalist privind subiectul revenirii sale pe Bernabeu și a spus că
17:50
Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni” # Antena Sport
Egipt a pierdut finala mică la Cupa Africii și a încheiat turneul din Maroc pe poziția a patra. În meciul disputat sâmbătă seara la Casablanca, „faraonii" au cedat în fața Nigeriei, la loviturile de departajare (2-4), după 0-0 în 120 de minute. Starul Mohamed Salah a executat primul pentru Egipt, dar a ratat, lovitura sa
17:40
Pariul pierdut de David Popovici la “Sprint with the Stars”: “Bine că n-am făcut şi cu restul” # Antena Sport
David Popovici a participat la evenimentul "Sprint with the Stars" care a avut loc la Complexul Sportiv de Natație Otopeni. Copiii au avut şansa să se întreacă cu nume uriaşe din nataţie, precum David Popovici, Veera Kivirinta, Adam Peaty și Angelina Köhler. David Popovici a făcut un pariu pe 50 de lei cu partenerul său
17:40
Pe un ger năprasnic, Csikszereda a produs una dintre cele mai tari surprize din etapa cu numărul 22 a Ligii 1. Formația nou promovată a învins la limită FC Botoșani, scor 1-0. Gruparea gazdă a dat unicul gol al partidei prin Eppe, care l-a îmvins pe portarul advers în minutul 45. Csikszereda, victorie mare cu
Acum 6 ore
17:20
Malcom Edjouma s-a despărțit în această iarnă de FCSB, iar Valeriu Iftime și-ar fi dorit să profite de acest lucru pentru a-l "repatria" și a-l aduce la FC Botoșani. Cu toate acestea, mutarea dorită de finanțatorul din Moldova a picat, anunțul fiind făcut recent chiar de el. Malcom Edjouma s-a despărțit în această pauză de
17:10
Marius Șumudică a vorbit despre transferul în urma eșecului clar suferit de echipa sa pe terenul celor de la Al-Khaleej, iar oficialii din cadrul conducerii par să se fi conformat. Concret, Al-Okhdood l-a prezentat oficial duminică pe Tokmac Chol Nguen, atacant a cărui cotă de piață este de un milion de euro. Ce CV are
17:00
Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani # Antena Sport
Senegal – Maroc este finala acestei ediții a Cupei Africii pe Națiuni, disputa fiind una istorică pentru gazda competiției, care ar putea triumfa după o pauză de 50 de ani. Partida care va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah din Rabat va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena
17:00
Echipa lui Ianis Hagi, duel cu Fenerbahce (LIVE SCORE, 19:00). Românul, meci cu viitoarea adversară a FCSB-ului # Antena Sport
Ziua de duminică este una plină de fotbal european, iar românii au posibilitatea să analizeze atât prestațiile stranierilor la echipele lor de club, cât și evoluțiile celor mai tari formații din acest sport. Ianis Hagi, căpitanul din ultimele meciuri ale naționalei, o va întâlni cu Alanyaspor pe Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului din Europa League,
16:50
România va întâlni Danemarca în al doilea meci al Campionatului European de handbal. Partida, care se dispută pe Jyske Bank Boxen din Herning (Danemarca), va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Tricolorii înfruntă marii favoriţi la trofeu. Totodată, ei vor trebui să treacă şi peste susţinerea uriaşă pe
16:40
CSM București, a 6-a victorie în Liga Campionilor la handbal feminin. Ce loc ocupă „tigroaicele” în clasament # Antena Sport
CSM București a obținut victoria cu numărul șase în actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. Formația pregătită de Bojana Popovic s-a impus în fața celor de la Krim Ljubljana, în etapa a 10-a. Campioana României s-a instalat, cel puțin pentru moment, pe ultima treaptă a podiumului în Grupa B, până la finalul disputei
16:30
Ștefan Târnovanu poate pleca la o echipă din Top 5: “Șanse mari”. Suma posibilului transfer # Antena Sport
Ștefan Târnovanu poate deveni viitorul "produs de export" al FCSB-ului, potrivit ultimelor declarații făcute de impresarul Giovanni Becali. Agentul a dezvăluit că portarul are șanse să plece în vară la o echipă care evoluează în cele mai tari cinci campionate ale Europei pe o sumă mai mică decât cota sa de piață. Ștefan Târnovanu este
16:30
Christopher Braun, primul interviu de la revenirea la CFR Cluj! Obiectivul uriaş pe care şi l-a stabilit # Antena Sport
Christopher Braun (34 de ani) a revenit la CFR Cluj, el venind de la Rapid. La primul interviu susţinut ca jucător al echipei din Gruia, Braun a anunţat că îşi propune să intre în play-off cu CFR Cluj. CFR Cluj joacă astăzi, de la 17:45, cu Oţelul, partida putând fi urmărită în format LIVE TEXT
16:30
Ofri Arad este transferul spectaculos realizat de FCSB în această iarnă și care l-a costat peste 400.000 de euro pe patronul Gigi Becali, în ciuda faptului că vine din postura de jucător liber de contract. Oficialii campioanei s-au interesat mult de viața și situația fotbalistului israelian, care este împreună cu frumoasa sa soție Shani Berger
15:30
Prima ofertă primită de Xabi Alonso, după ce a fost dat afară de Real Madrid. La ce echipă este dorit # Antena Sport
Xabi Alonso a primit prima ofert
Acum 8 ore
15:00
Carlos Alcaraz, calificat în turul doi la Australian Open. Victorii şi pentru Alexander Zverev şi Emma Răducanu # Antena Sport
Spaniolul Carlos Alcaraz, liderul ATP, principal favorit, şi germanul Alexander Zverev (3 ATP, favorit nr. 3) s-au calificat duminică în turul al doilea al turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului. Alcaraz s-a impus în trei seturi, 6-3, 7-6 (7/2), 6-2, după o partidă de două ore şi zece minute, în faţa australianului […] The post Carlos Alcaraz, calificat în turul doi la Australian Open. Victorii şi pentru Alexander Zverev şi Emma Răducanu appeared first on Antena Sport.
15:00
Patronul din Liga 1 care l-a sunat pe Olimpiu Moruţan: “La FCSB, e tocătoare de fotbalişti” # Antena Sport
Olimpiu Moruţan e foarte aproape de un transfer la FCSB, iar fostul său patron de la Botoşani, Valeriu Iftime, a pus mâna şi l-a sunat pe fotbalistul de 26 de ani cotat la două milioane de euro. Iftime a scos în evidenţă care e marele avantaj de a alege Rapid în detrimentul FCSB. La echipa […] The post Patronul din Liga 1 care l-a sunat pe Olimpiu Moruţan: “La FCSB, e tocătoare de fotbalişti” appeared first on Antena Sport.
14:50
Christopher Braun a plecat de la Rapid. Giuleştenii au anunţat faptul că fundaşul dreapta de 34 de ani şi-a încheiat contractul cu echipa lui Costel Gâlcă. Christopher Braun s-a înţeles cu CFR Cluj, fapt confirmat şi de Daniel Pancu. Fundaşul a revenit la echipa din Gruia după două sezoane şi jumătate. Christopher Braun a plecat […] The post Christopher Braun a plecat de la Rapid şi a semnat cu CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
14:30
Christopher Braun a plecat de la Rapid. Giuleştenii au anunţat faptul că fundaşul dreapta de 34 de ani şi-a încheiat contractul cu echipa lui Costel Gâlcă. Christopher Braun s-a înţeles cu CFR Cluj, fapt confirmat şi de Daniel Pancu. Fundaşul va reveni la echipa din Gruia după două sezoane şi jumătate. Christopher Braun a plecat […] The post Christopher Braun a plecat de la Rapid şi va semna cu o rivală din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
14:20
Venus Williams, aproape de o victorie miraculoasă la Australian Open, la 45 de ani! A condus cu 4-0 în decisiv # Antena Sport
Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open. Fostul număr 1 mondială, care a căzut pe locul 578 în clasamentul WTA, a onorat invitaţia primită din partea organizatorilor de […] The post Venus Williams, aproape de o victorie miraculoasă la Australian Open, la 45 de ani! A condus cu 4-0 în decisiv appeared first on Antena Sport.
14:10
Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză # Antena Sport
Aryna Sabalenka a avut parte de o surpriză pe arena Rod Laver, unde a disputat primul ei meci de la această ediţie de Australian Open. Liderul mondial a avut doi fani de lux în duelul cu Sarah Rakotomanga Rajaonah, 6-4, 6-1. La meci au asistat doi coloşi ai tenisului mondial, Rod Laver şi Roger Federer. […] The post Aryna Sabalenka, selfie cu Roger Federer şi Rod Laver! 35 de titluri de Grand Slam într-o singură poză appeared first on Antena Sport.
14:10
Filipe Coelho, avertisment pentru Universitatea Craiova înainte de primul meci din 2026: “Ar fi o greşeală să credem asta” # Antena Sport
Filipe Coelho şi-a avertizat jucătorii de la Universitatea Craiova, înainte de primul meci oficial din 2026. Oltenii se vor duela cu Petrolul luni, de la ora 20:00, în ultimul meci al rundei a 22-a din Liga 1. Filipe Coelho le-a transmis jucătorilor lui faptul că nu ar trebui să se gândească la ceea ce s-a […] The post Filipe Coelho, avertisment pentru Universitatea Craiova înainte de primul meci din 2026: “Ar fi o greşeală să credem asta” appeared first on Antena Sport.
14:00
Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor la Tottenham. Thomas Frank, aproape de demitere # Antena Sport
Antrenorul principal al echipei Tottenham, Thomas Frank, este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea mandatului său de şapte luni. Danezul a avut un început dezamăgitor la Tottenham de la numirea sa de vara trecută. Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor la Tottenham BBC Sport a aflat că cel puţin […] The post Radu Drăguşin ar putea rămâne fără antrenor la Tottenham. Thomas Frank, aproape de demitere appeared first on Antena Sport.
13:50
Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid. Căpitanul naţionalei a fost dat de gol: “Era de acord cu un salariu mai mic” # Antena Sport
Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid, în această iarnă. Căpitanul naţionalei, ajuns la 32 de ani, e aproape de plecarea de la Genoa, fiind lăsat în afara lotului de Daniele De Rossi pentru meciul cu Parma. Adrian Porumboiu a dezvăluit că a vorbit cu Nicolae Stanciu şi mijlocaşul era dispus să joace pentru […] The post Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid. Căpitanul naţionalei a fost dat de gol: “Era de acord cu un salariu mai mic” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:10
Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv # Antena Sport
Victor Angelescu l-a lăudat pe Alexandru Dobre, după ce acesta a marcat unicul gol al partidei Rapid – Metaloglobus 1-0, din etapa a 22-a din Liga 1. Mijlocaşul a punctat din pasa lui Constantin Grameni, în minutul 79. Preşedintele de la Rapid l-a descris pe Alexandru Dobre ca fiind un jucător “exponenţial” al giuleştenilor. El […] The post Cum a fost numit Alexandru Dobre de către conducerea Rapidului, după golul cu Metaloglobus. Verdict despre Daniel Paraschiv appeared first on Antena Sport.
13:10
Moment istoric: Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă # Antena Sport
Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor fi primele sportive care vor reprezenta România în concursul de snowboard din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă, a anunţat CSM Miercurea-Ciuc, într-un comunicat remis AGERPRES. “Rezultatul are valoare istorică pentru sportul românesc: Mandel Kata și Bartalis Henrietta sunt primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, proba snowboard […] The post Moment istoric: Kata Mandel şi Henrietta Bartalis vor reprezenta România la Jocurile Olimpice de iarnă appeared first on Antena Sport.
13:00
Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite: “E o gimnastă de bază” # Antena Sport
Ana Bărbosu este una dintre principalele ţinte ale noului antrenor al lotului naţional de gimnastică, Nicolae Forminte. Acesta speră ca gimnasta plecată la studii în Statele Unite să meargă sub tricolor la Campionatele Europene din 2026, ce se vor disputa în perioada 13-16 august, la Zagreb. Ana se află acum la Stanford University şi s-a […] The post Când revine Ana Bărbosu în echipa României, după plecarea în Statele Unite: “E o gimnastă de bază” appeared first on Antena Sport.
12:50
CFR Cluj – Oţelul LIVE TEXT (17:45). Ambele echipe, neînvinse de trei etape. Echipele probabile # Antena Sport
CFR Cluj – Oţelul, duelul din etapa a 22-a din Liga 1, va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 17:45. Daniel Pancu ţinteşte a treia victorie consecutivă pe banca clujenilor. La sfârşitul lui 2025, CFR Cluj le-a învins Csikszereda şi pe Botoşani. Clujenii ocupă locul 11, cu 26 de puncte, acumulate […] The post CFR Cluj – Oţelul LIVE TEXT (17:45). Ambele echipe, neînvinse de trei etape. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
12:20
Aryna Sabalenka s-a calificat în turul doi la Australian Open. Victorie clară pentru liderul WTA # Antena Sport
Aryna Sabalenka, lider WTA şi principala favorită, s-a calificat duminică în turul al doilea la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a trecut în prima rundă, în două seturi, 6-4, 6-1, de franţuzoaica Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118 WTA), beneficiara unui wild card. Sabalenka s-a impus în mai puţin de o […] The post Aryna Sabalenka s-a calificat în turul doi la Australian Open. Victorie clară pentru liderul WTA appeared first on Antena Sport.
12:00
NBA face progrese concrete în ceea ce priveşte proiectul său de ligă europeană, iar Parisul pare mai mult ca niciodată un loc strategic. Aflat la Londra pentru meciul Orlando-Memphis, Adam Silver a confirmat că sunt în desfăşurare discuţii cu Paris Saint-Germain cu privire la o viitoare „NBA Europe”, cu o lansare planificată pentru sezonul 2027-2028, […] The post Proiectul istoric al NBA prinde contur! Adam Silver confirmă interesul pentru PSG appeared first on Antena Sport.
11:50
Imagini cumplite la Australian Open: un copil de mingi a leşinat în timpul unui meci. Jucătoarele au sărit să-l ajute # Antena Sport
Căldura face victime încă din prima zi de la Australian Open 2026. Un copil de mingi a leşinat în timpul meciului dintre Zeynep Sonmez și Ekaterina Alexandrova, câştigat de sportiva din Turcia. În setul doi al întâlnirii din primul tur, un copil de mingi a căzut pur şi simplu din picioare, în timp ce se […] The post Imagini cumplite la Australian Open: un copil de mingi a leşinat în timpul unui meci. Jucătoarele au sărit să-l ajute appeared first on Antena Sport.
