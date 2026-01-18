“Nu poți să dai licență. Lipsă de respect”. Mihai Stoica, discurs dur după ultimele probleme apărute în Liga 1

11:50

Căldura face victime încă din prima zi de la Australian Open 2026. Un copil de mingi a leşinat în timpul meciului dintre Zeynep Sonmez și Ekaterina Alexandrova, câştigat de sportiva din Turcia. În setul doi al întâlnirii din primul tur, un copil de mingi a căzut pur şi simplu din picioare, în timp ce se […]