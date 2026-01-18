S-a scris istorie la Europeanul de Handbal Masculin. O națională a obținut prima ei victorie la un turneu final

13:50

Nicolae Stanciu voia să se transfere la Rapid, în această iarnă. Căpitanul naţionalei, ajuns la 32 de ani, e aproape de plecarea de la Genoa, fiind lăsat în afara lotului de Daniele De Rossi pentru meciul cu Parma. Adrian Porumboiu a dezvăluit că a vorbit cu Nicolae Stanciu şi mijlocaşul era dispus să joace pentru […]