PSD votează proiectul de hotărâre pentru sesizarea Curții Europene de Justiție cu privire la Mercosur
Gândul, 18 ianuarie 2026 22:10
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat duminică seară la Antena 3, că există un proiect de hotărâre cu privire la controversatul acord Mercosur, prin care ar putea fi sesizată Curtea Europeană de Justiţie. Manda a precizat că social-democraţii vor vota acest proiect. Manda a subliniat că liderul partidului Sorin Grindeanu nu a dat […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
22:40
Ce reguli trebuie să respecți când semaforul este verde intermitent la dreapta. Situații în care poți rămâne fără permis # Gândul
Mulți șoferi nu știu ce au de făcut atunci când întâlnesc o intersecție cu semaforul verde intermitent la dreapta pornit. Codul Rutier din 2026 stabilește exact rolul acestui tip de semafor, însă de multe ori se ajunge să fie greșit interpretat și chiar să provoace accidente, relatează ProMotor. Ce prevede Codul Rutier pentru semaforul verde […]
Acum 15 minute
22:30
Tragedie feroviară în Spania: mai mulți morți și răniți după ce două trenuri de mare viteză au deraiat și s-au ciocnit în Adamuz # Gândul
Un grav accident feroviar a avut loc duminică seara în localitatea Adamuz, provincial Córdoba, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Incidentul s-a produs în urma unei probleme la un macaz în zona Adamuz. Un tren operat de compania Iryo, care circula pe ruta Málaga-Madrid, a deraiat și s-a ciocnit cu un tren Renfe care se […]
Acum o oră
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 19 ianuarie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Acum 2 ore
21:40
Ministrul Muncii oferă asigurări pensionarilor referitor la mica recalculare: „Mai sunt documente de primit” # Gândul
Ministrul Muncii a oferit asigurări pensionarilor cu privire la mica recalculare. „Se face mica recalculare. Sunt și nemulțumiri, unii oameni și-au făcut iluzii foarte mari. Mica recalculare are la baza ceea ce ține de venituri nepermanente. Mica recalculare s-a făcut pentru cea mai mare parte dintre cei acre au depus documente. Mai sunt documente de […]
21:30
Cine merge la Forumul Economic Mondial de la Davos în lipsa lui Nicușor Dan. MAE anunță cine reprezintă România # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că nu va participa la ediția de anul acesta a Forumul Economic Mondial de la Davos. În lipsa acestuia, Ministerul Afacerilor Externe anunță că România va fi reprezentată de Oana Țoiu, de ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, de ministrul energiei, Bogdan Ivan, și de consilierul prezidențial, Radu […]
21:20
Insula St Kilda care în prezent nu este locuită a pregătit pentru turiștii săi priveliști spectaculoase de pe falezele ei impresionante. Vizitatorii au și posibilitatea să se campeze peste noapte. Arhipelagul scoțian, situat la 160 de kilometri de continent, prezintă cele mai înalte stânci maritime din Marea Britanie, însă a fost inclus pe lista celor […]
21:20
Ministrul Muncii anunță că „greul” abia urmează: Salariile, pensiile, alocațiile, înghețate anul acesta. „Așa a decis Bolojan” # Gândul
Ministrul Muncii a declarat la Digi24 că salariile, pensiile și alocațiile nu vor crește anul acesta. Aceasta este o măsură din pachetul 1 de măsuri al lui Ilie Bolojan. „Din primul pachet Bolojan a decis înghețarea punctului de pensii. În compensare vom putea veni, dacă ne permit resursele, cu un sprijin pentru pensionarii cu venituri […]
21:10
Claudiu Manda neagă că ar fi fost propus la șefia SRI sau SIE: „Cine va fi propus e clar că va fi din partea președintelui” # Gândul
Claudiu Manda, fost președinte al Comisiei parlamentare de control SRI în legislatura 2017-2019, a vorbit la Antena 3 despre numirea șefiei la SRI și SIE. Cu privire la șefia Serviciului Român de Informații, Cladiu Manda a fost întrebat dacă PSD a cerut șefia SRI-ului. „Nu a fost nicio negociere în coaliție. Abordarea corectă e cea […]
21:10
Ministrul Muncii anunță un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici: „Inflația se simte în primul rând la ei” # Gândul
Ministrul Muncii anunță un proiect de lege pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici. „Salariul minim va crește abia la jumătatea acestui an. Am fost singurii care am militat pentru creșterea salariului minim O să propun coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut în anul anterior, 800 de lei, în două […]
Acum 4 ore
20:40
Claudiu Manda preconizează prăbușirea guvernării Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai respectă playlistul” # Gândul
Europarlamentarul Claudiu Manda (PSD) a vorbit despre măsurile impuse de Ilie Bolojan și a sugerat că premierul nu respectă întotdeauna ceea ce s-a convenit în coaliție. Manda a adăugat că este posibil ca, în acest context, Bolojan să fie demis din vârful Executivului. „Eu nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară […]
20:40
Anunțul lui George Simion după zvonul că AUR vrea să ia casele românilor din diaspora. Se pregătește programul pilot „Înapoi Acasă” # Gândul
George Simion a venit cu un anunț pentru românii din diaspora care se temeau că vor rămâne fără case. După ce în 2025 au tot circulat zvonuri că Alianța Pentru Unirea Românilor vrea să ia casele celor care locuiesc în afară și să le dea celor care nu își permit o locuință, președintele AUR a […]
20:20
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă # Gândul
Incendiile masive de vegetație au cauzat un adevărat dezastru în Chile, unde 16 persoane au murit din cauza flăcărilor. Președintele Gabriel Boric a declarat stare de catastrofă în zonele afectate, unde incendiile au mistuit totul în cale. Cel puțin 15 persoane au fost confirmate decedate în regiunile Ñuble și Biobío, la aproximativ 500 km sud de […]
20:20
Kianna Underwood, cunoscută publicului pentru aparițiile în „All That” și „Little Bill” de pe Nickelodeon, a murit la doar 33 de ani după ce a fost lovită de o mașină. Șoferul autoturismului a fugit în urma impactului, lăsând-o cu leziuni grave. Kianna Underwood traversa intersecția dintre Pitkin Avenue și Mother Gaston Blvd. când a fost […]
19:50
Țara mică din Europa, pe care o parcurgi în 45 de minute. Are „cel mai frumos port din lume” # Gândul
Având în vedere ploaia, zăpada și vântul aparent nesfârșite cu care se confruntă Marea Britanie în lunile de iarnă, mulți britanici caută un loc mai cald de vizitat. La aproximativ trei ore de zbor distanță, Malta este adesea supranumită „bijuteria Mediteranei” datorită vremii sale minunate și peisajelor frumoase, potrivit DailyMail. Țara mică din Europa, pe […]
19:40
Oamenii de știință vor filma pentru prima dată o gaură neagră în acțiune: „Un experiment revoluționar” # Gândul
Oamenii de știință vor surprinde, pentru prima dată, o filmare a unei găuri negre supermasive în acțiune, ceea ce ar putea contribui la descoperirea unor detalii importante despre modul de funcționare al acestor obiecte spațiale. Oamenii de știință care lucrează la proiectul Event Horizon Telescope intenționează să filmeze pentru prima oară mișcarea unei găuri negre, […]
19:30
Moscova se confruntă cu un val de înghețuri anormale, temperatura va scădea până la -36 °C. Frigul extrem va sosi începând de joi. Regiunile Komi și Perm vor fi primele afectate, apoi înghețurile vor ajunge în Volga și în Rusia Centrală, inclusiv la Moscova. Alertă de ger extrem la Moscova Meteorologii avertizează că temperatura în […]
19:30
Cutremur în NATO: Spionaj american în Groenlanda? Danemarca, șocată de operațiunile secrete ale aliatului său strategic # Gândul
Documente necunoscute anterior din partea Ministerului Apărării și conducerea militară daneză de top erau îngrijorate de faptul că Statele Unite – informal și fără implicarea Copenhaga – încercau să-i convingă pe colegii danezi din Groenlanda să transmită informații despre instalațiile militare, porturile și bazele aeriene din Groenlanda, anunță publicația daneză Berlingske. Armata Statelor Unite a […]
19:30
Cristian Tudor Popescu avansează public un scenariu extrem: „Nicușor Dan, folosit de Trump pentru ruperea Europei?” # Gândul
Jurnalistul Cristian Popescu prezintă un nou scenariu, după ce liderii europeni s-au luat la trântă cu președintele SUA pe tema Groenlandei – în timp ce Donald Trump trimite invitații oficiale șefilor de stat pentru alăturarea în Consiliul pentru Pace. O astfel de invitație a primit și România. CTP: „Președintele Dan, folosit la ruperea Europei? Întrucât […]
19:10
Care este orașul din România cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro # Gândul
Clujul rămâne în topul orașelor cu cele mai scumpe apartamente. Metrul pătrat depășește 3.200 de euro. La mică distanță se află Bucureștiul, în ciuda scumpirilor la locuințe cu aproape 20%, precedat de Craiova și Timișoara. La polul opus este Iași și Sibiu, în cele două orașe prețul metrului pătrat este de aproximativ 1.900 de euro, […]
19:10
Ger năprasnic peste Argeş. Serviciul Salvamont atenţionează turiştii: „Nu abordați traseele la peste 1.500 m altitudine” # Gândul
În perioada 18 – 22 ianuarie, județul Argeș se află sub incidența mai multor atenționări meteorologice Cod Galben, emise de Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi temperaturi deosebit de scăzute și episoade de ger, îndeosebi în zona montană și submontană , dar și în restul zonelor. În tot acest interval, se vor înregistra valori termice […]
19:10
Dosarul american al lui Delcy Rodriguez care ar putea-o duce într-o celulă lângă Nicolás Maduro # Gândul
Presiunea SUA asupra președintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, s-a intensificat vizibil, în contextul unor informații secrete, intrate în posesia presei americane transmite Associated Press. Aceasta a fost o „țintă prioritară” a Administrației Antidrog (DEA) din SUA, timp de mulți ani, dezvăluie sursa citată. Rapoartele, ce confirmă că Rodriguez a fost vizată de autoritățile SUA, […]
19:00
„Este declarație de război”! Anunțul incendiar al președintelui iranian care pune întreaga lume pe jar # Gândul
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a lansat public o amenințare la adresa statelor care se gândesc să atace Iranul sau să îl asasineze pe liderul suprem, Ali Khamenei. Orice agresiune împotriva lui Khamenei este egală cu o declarație de război total împotriva națiunii iraniene”, spune președintele Iranului. În Iran, Liderul Suprem nu este doar un șef […]
Acum 6 ore
18:30
Micul dejun reprezintă cea mai importantă masă a zilei, pentru o bună funcționare a organismului. Alimentele pe care le consumăm dimineața ne pot influența întreaga zi, iar ingredientele alese atent ajută la sațietate. Un medic renumit mizează și pe un preparat anume. Alexandra Gleave, medic rezident în Medicină Fizică și Recuperare, a cucerit internetul cu […]
18:10
După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov # Gândul
Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu vor primi vizita comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România, generalul Alexus G. Grynkewich. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa […]
18:10
Opt țări NATO îl înfruntă pe Donald Trump și emit o declarație în sprijinul Groenlandei. Ce îi transmit președintelui SUA # Gândul
Opt state membre NATO au emis o declarație comună în urma exercițiilor Arctic Endurance din Groenlanda. În această declarație, cele opt țări au subliniat că exercițiul militar a fost necesar pentru a asigura securitatea în zona Arctica. Exercițiile nu au reprezentat o amenințare pentru nimeni, relatează Reuters, citând o declarație a țărilor europene. „În calitate […]
18:10
Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației de Lupte, are o deviză clară transmisă celor cu care lucrează: „Ca la Real Madrid” # Gândul
Crescut și format în spiritul clubului Steaua București, Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației Române de Lupte, nu are în sânge doar sportul care l-a consacrat în calitate de manager atât la nivel intern cât și internațional. Ca orice pasionat de sport, fotbalul ocupă un loc aparte pentru șeful luptelor din România. Răzvan Pîrcălabu, președintele Federației de […]
18:00
Leo Grozavu și surpriza FC Botoșani, pas greșit la Miercurea Ciuc! Rezultatele rundei din Superliga de fotbal # Gândul
FK Csikszereda a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii. -5 grade Celsius la ora meciului, terenul înghețat și fotbalul a lipsit cu desăvârșire. A marcat Eppel în minutul 45, asistența fiind de 698 de spectatori pentru acest meci. Leo Grozavu și surpriza FC […]
18:00
17:50
Unul din zece europeni are tatuaje, dar ce a pățit acest bărbat i-a lăsat pe medici fără cuvinte. Cazul surprinzător din presa finlandeză # Gândul
Un bărbat și-a pierdut tot părul din cauza unei reacții la cerneala de tatuaj, o afecțiune foarte rară care nu a mai fost raportată până acum, potrivit unui studiu, prezentat în presa finlandeză. Tatuajele au fost o parte integrantă a culturii umane timp de secole. Au servit ca simbol al identității, expresiei și artei. Cu […]
17:50
Care este valoarea actuală a salariului minim din România. Ce le rămâne salariaților după majorări # Gândul
De la 1 iulie 2026, salariul minim brut pe țară în România va crește la 4.325 lei, iar majorarea este aprobată pentru a spori veniturile angajaților. Pentru perioada ianuarie-iunie 2026 se menține facilitatea fiscală de 300 lei neimpozabili. Cu ce bani vor rămâne românii după majorările salariale de la 1 iulie În prezent, salariul minim […]
17:50
Cererea mare de memorii RAM a companiilor de inteligență artificială duce nu doar la scumpirea telefoanelor și laptopurilor, ci și la adâncirea inegalității sociale. Antropic estimează că inteligența artificială ar putea adăuga 1-2 puncte procentuale la creșterea anuală a productivității muncii din SUA până în 2036. Dar potrivit Financial Times ,țările bogate care folosesc AI în […]
17:40
Nouă noi emoji-uri inspirate vor ajunge pe smartphone-ul tău în 2026, inclusiv o față mijită și o murătură. Ce semnificații neașteptate au # Gândul
De la fețe zâmbitoare prietenoase la piersici obraznice, emoji-urile fac acum o parte esențială a multora dintre mesajele noastre zilnice. Deși utilizatorii au deja peste 3.900 de caractere din care pot alege, nouă opțiuni complet noi vor fi disponibile la sfârșitul acestui an, dezvăluie Daily Mail. Noile emoji-uri au fost încărcate discret în arhivele de […]
17:40
Imagini cu Groenlanda, sub ocupația SUA, realizate cu IA, au devenit virale. Groenlandezii răspund cu „Uriașul Flămând”, o satiră la adresa lui Trump # Gândul
Imagini generate de inteligența artificială, care reimaginează Groenlanda sub stăpânirea Statelor Unite, au devenit virale pe social-media. Conținutul a fost distribuit inițial de influencerul George Behizy, un susținător al administrației Trump. Groenlandezii au răspuns la rândul lor cu o satiră savuroasă la adresa americanilor și a lui Donald Trump. Clipurile și pozele prezintă cum Groenlanda […]
17:40
Breaking news din preistorie: unde au descoperit cercetătorii că a apărut, de fapt, primul om modern # Gândul
Rămășițe scheletice și dinți datând din urmă cu 773.000 de ani, descoperite în peștera Grotte à Hominidés din Casablanca, cel mai mare oraș al Marocului, au aparținut probabil unui strămoș apropiat al lui Homo sapiens, specia umană modernă, potrivit oamenilor de știință. Descoperirea întărește ipoteza că Homo sapiens își are originea în Africa, au declarat […]
17:30
Mușcatele tale pot fi în pericol dacă faci acest gest aparent banal, pe timp de iarnă. Cum eviți pericolul # Gândul
Perioada cea mai periculoasă pentru mușcate o reprezintă mijlocul lunii ianuarie și jumătatea lui februarie. Atunci, câteva zile puțin mai calde pot să inducă în eroare îngrijitorii de plante și îi poate determina să le ude sau să le mute la lumină puternică. Dacă după asta urmează o scădere de temperatură sub pragul de -5 […]
17:30
Iranul, la răscruce. Jocul periculos al succesiunii, în umbra colapsului: cine sunt cei care pot conduce republica islamică, după ayatollahul Ali Khamenei? # Gândul
În luna ianuarie 2026, în contextul protestelor antiguvernamentale care au izbucnit în Iran, presa internațională a dedicat analize ample ayatollahului Ali Khamenei. Regimul de la Teheran se confruntă cu cele mai mari proteste din ultimii ani, iar Khamenei este descris drept un lider de 86 de ani care – în ciuda zvonurilor despre starea sa […]
17:30
La Oradea, o minoră de 14 ani a fost arestată pentru pornografie infantilă, viol asupra altui minor şi şantaj. Inculpata are discernământ # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea unei inculpate minore (14 ani), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantile, viol săvârșit asupra unui minor și şantaj. Oamenii legiu au descoperit că, pe parcursul lunii iulie 2025, inculpata a produs, deţinut, stocat şi a […]
17:10
Umbrele puterii, lovituri chirurgicale. Cum forțele speciale au transformat sabotajul și subversiunea în noua armă absolută # Gândul
Elicoptere silențioase zboară la joasă altitudine peste un oraș învăluit în întuneric. La puțin timp după ce „păsările de noapte” au survolat orașul izbucnesc explozii și focuri de armă. Bărbați mascați din trupele speciale se năpustesc spre ținta lor. Un bărbat cu statut VIP este capturat rapid, legat la ochi și încătușat. Totul este filmat, […]
17:10
Pentagonul a mobilizat 1.500 de soldați în statul Minnesota în contextul revoltelor. Trump numește protestatarii drept „agitatori profesioniști” # Gândul
Pentagonul a plasat aproximativ 1.500 de soldați în stare de alertă pentru o posibilă desfășurare în statul Minnesota în contextul protestelor și al tensiunilor crescute legate de operațiunile ICE, potrivit unor oficiali din domeniul apărării citați de The Washington Post și ABC News, în timp ce oficialii din Minnesota au mobilizat și Garda Națională, anunță CNN. […]
17:00
SUA și Europa se ceartă, Nicușor Dan este îngrijorat. Fără nicio direcție diplomatică, România, prin președintele ei face postări alarmiste pe rețele de socializare # Gândul
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care își manifestă „îngrijorarea”, în contextul tulburărilor din politica externă generate de inițiativa SUA de a prelua Groenlanda. „Sunt profund îngrijorat de escaladarea declarațiilor publice dintre partenerii și aliații transatlantici cu privire la evoluțiile recente. Trebuie să reluăm discuțiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare” Sâmbătă, […]
17:00
Risc major la Constanța: tineri surprinși că se plimbă periculos pe gheața lacului, în ciuda avertismentelor # Gândul
Nici nu s-a încheiat bine episodul cu fetiţa căzută în apele îngheţate ale lacului Romanescu, din Craiova, salvată ca prin minune de un muncitor indian, că e pe cale să se petreacă un alt episod similar. Temperaturile cu mult sub zero grade au făcut din apa multor lacuri adevărate atracţii pentru copii şi tineri, care […]
16:50
Cele 3 zodii care vor ajunge milionari (în euro). În ce an vei avea primul 1.000.000€, în funcție de zodia ta # Gândul
Iată care sunt zodiile care sunt favorizate să se îmbogățească nespus în anii viitori, în opinia astrologilor. În funție de temperament și atitudine fiecare semn are șansa sa, mai devreme sau mai târziu. CAPRICORN (Arhitectul Averii) Capricornul nu devine bogat peste noapte. Banii tăi vin din acumulare constantă, dobândă compusă și ascensiune ierarhică. Ești zodia […]
16:50
Jurnalistul Piers Morgan îl ironizează pe Trump: „Marea Britanie ar trebui să răscumpere America” # Gândul
Jurnalistul britanic Piers Morgan a lansat o replica satirică la adresa presiunilor președintelui american Donald Trump privind achiziționarea Groenlandei. Declarația acestuia a venit după ce Trump a amenințat cu tarife comerciale asupra Marii Britanii și a altor șapte țări europene care se opun dorinței lui de a prelua insula arctică. Tarifele sunt folosite ca pârghie […]
16:50
Cel mai mare safir din lume „Steaua Pământului”, dezvăluit cu mare fast în Sri Lanka. Cât valorează fabuloasa bijuterie # Gândul
Un safir violet, considerat cel mai mare din lume și evaluat la 300 de milioane de dolari a fost expus în Sri Lanka. Piatra prețioasă a fost denumită „Steaua Pământului Pur” și este de culoare violet. Cel mai mare safir din lume a fost descoperit în 2023, în apropierea orașului Rathnapura. Proprietarii rămân anonimi, din […]
16:50
Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș # Gândul
Tot mai mulți tineri vor să obțină permisul de conducere imediat după ce împlinesc vârsta de 18 ani. Aceștia trebuie să știe ce preț are în 2026 școala de șoferi și cât de mari sunt diferențele în funcție de orașul în care o fac. După majorarea prețurilor din ultima vreme, de suferit au avut și […]
Acum 8 ore
16:40
Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte luni, la Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forţelor Aloae din Europa(SACEUR). Întâlnirea dintre preşedintele Nicuşor Dan şi generalul Alexus G. Grynkewich va avea loc la ora 10.30. Grynkewich este şi şeful Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM). Este general al Forțelor Aeriene ale SUA şi a preluat […]
16:30
Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor # Gândul
Fundația Mondială a Animalelor a făcut un clasament inedit al raselor de pisici cu cei mai frumoși ochi. De la albastru, galben sau verde, irisul felinelor oportuniste fascinează, induioșează, hipnotizează sau dă fiori reci. Privirea lor poate fi cerșetoare sau amenințătoare, în funcție de starea de spirit sau interes, lucru pe care îl știe fiecare […]
16:20
Imagini de poveste surprinse canalele din jurul Jurilovcăi, satul tulcean de pe malul lacului Razelm. După mai multe zile și nopți geroase, cel mai mare lac din Români a înghețat, spre deliciul copiilor care se bucură de un patinoar imens. Fotografiile au fost făcute publice de jurnalistul Patrick André de Hillerin, pe pagina sa de […]
16:00
Traian Băsescu îl îndeamnă pe Nicușor Dan să-și găsească „oameni de caracter” pentru numirea șefilor la SRI și SIE # Gândul
Traian Băescu a declarat la DIGI24 că președintele Nicușor Dan ar trebui să-și găsească „oameni cu caracter” pentru numirea șefilor la Serviciile de Informații Române și la Serviciile de Informații Externe. „Trebuie să-și găsească oameni de caracter. Deși nimeni nu a îndrăznit să-mi ceară, eu am dat SRI-ul la PSD. Lui Maior, deputat PSD” „Ar […]
