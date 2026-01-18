Incendiu uriaș la o fabrică din Cluj
Jurnalul.ro, 18 ianuarie 2026 22:20
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod, focul afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi.
22:40
Președintele american Donald Trump a fost amenințat de un oficial de rang înalt din Iran. „Îi vom tăia mâna și degetul”, a răspuns iranianul atunci când a fost întrebat despre informația potrivit căreia Trump stă cu degetul pe trăgaci în ceea ce privește Iranul.
22:40
Două trenuri de mare viteză au deraiat, duminică seara, în Spania. Cel puțin două persoane au murit.
22:30
Un râu ar putea fi cel mai vechi de pe Pământ și curge neîntrerupt de sute de milioane de ani, în ciuda marilor schimbări geologice ale planetei.
22:30
Diversitatea genetică a țării și „supercentenarii” săi ar putea explica de ce unii oameni trăiesc peste 110 ani, oferind indicii despre imunitate și reziliență.
22:30
Fraudă cu certificatele de handicap: Avem o vamă unde sunt 11 vameși și au toți dizabilități # Jurnalul.ro
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat la Digi 24 că va înființa un fond pentru persoanele cu dizabilități, colectat din taxele companiilor cu peste 50 de angajați. El a dezvăluit că în unele județe au fost descoperite 25% incorectitudini la controalele făcute.
22:20
22:20
Ministrul Muncii spune că există fonduri pentru subvenții la angajare, dar salariile, pensiile și alocațiile rămân înghețate în 2026.
22:10
Viața nu atinge pe toată lumea în același mod. Pentru anumite persoane experiențele sosesc în forță. Ceva se întâmplă și contează imediat. Prioritățile se rearanjează. Ceea ce părea opțional acum cinci minute, nu mai este. Emoția nu este un proces de fundal. Este un eveniment.
21:50
Oamenii apelează pentru consiliere psihologică la IA. Cât de sigur este să ceri sfaturi de viață unui chatbot? # Jurnalul.ro
Tot mai multe persoane își îndreaptă atenția spre chatboturi alimentate de inteligență artificială pentru sfaturi legate de obiective personale, motivație sau evoluție emoțională.
21:40
Preşedintele Macron susţine că Franţa furnizează două treimi din capacităţile de informaţii ale Ucrainei # Jurnalul.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi că ţara sa furnizează Ucrainei două treimi din capacităţile de informaţii în războiul cu Rusia, transmite AFP.
21:30
Cercetătorii au dezvoltat o nouă metodă de tratament a cancerului infantil inspirată de piesele LEGO. Celulele imune modificate recunosc celulele canceroase și le distrug, ca și cum ar potrivi piesele potrivite ale unei jucării.
21:10
Trezirea frecventă între orele 2:00 și 4:00 dimineața nu este deloc inofensivă. Poate indica existența unor probleme grave de sănătate sau psihologice, potrivit explicațiilor psihologilor.
20:50
Un nou raport al American Cancer Society oferă o rază de speranță pentru epidemia de cancer care va afecta 2,1 milioane de americani și va ucide 626.000 dintre ei în 2026. Tinerii sunt afectați de cancer mortal într-un ritm alarmant, dar există și vești bune.
20:40
Șase zodii din horoscopul chinezesc atrag bogăție și abundență pe 19 ianuarie 2026, o zi de luni care deschide o nouă fază lunară, marcată de Zi Stabilă a Șarpelui de Apă.
20:30
Tot mai multe magazine online recurg la povești atent construite despre afaceri de familie, meșteșugari aflați la final de carieră sau campanii de vânzare „de rămas-bun” pentru a inspira încredere în rândul clienților. În realitate, o parte dintre aceste site-uri sunt proiecte impersonale.
20:10
Produsul revoluționar de la Apple care s-a transformat într-un eșec: De ce nu au avut succes ochelarii Vision Pro
19:50
Costinel Mirea, nepotul marelui dirijor și violonist Constantin Mirea – „mâna dreaptă” a Mariei Tănase – urcă pe scenă alături de Meda Topîrceanu în spectacolul-omagiu „Cu drag M.T. – Scrisoare deschisă către Maria Tănase” # Jurnalul.ro
Pe 20 ianuarie 2026, de la ora 19:00, la Sala Dalles, se va produce una dintre acele întâlniri rare în care trecutul și prezentul se suprapun aproape dureros de frumos. Concertul-tribut „Cu drag M.T. – Scrisoare deschisă către Maria Tănase” nu este doar o premieră națională, ci o reconstituire vie a unei relații artistice fundamentale din istoria muzicii românești.
19:30
Persoanele născute în aceste zile sunt adesea recunoscute pentru abilitățile și talentele lor atletice.
19:30
Rezultate LOTO 6/49 duminică 18 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noro # Jurnalul.ro
Rezultate Loto 6/49 18 ianuarie 2026: Duminică, 18 ianuarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După succesul de joi, 15 ianuarie – cu 29.189 de câștiguri totale de peste 3,58 milioane lei – entuziasmul continuă cu reporturi impresionante.
19:10
Orașe din Europa, Asia și America introduc noi taxe turistice din 2026, deși vizitatorii cheltuie mulți bani pentru hoteluri și restaurante.
18:50
Un studiu genetic arată rădăcini biologice comune ale tulburărilor psihiatrice, contestând diagnosticele clasice și deschizând noi direcții terapeutice.
18:50
Un bărbat de 28 de ani și-a pierdut viața duminică după-amiază în urma unui accident rutier produs pe un drum agricol din extravilanul localității Florești, județul Giurgiu.
18:50
Nicușor Dan promulgă legea privind utilizarea camerelor portabile de către poliția locală # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă promulgarea legii care permite polițiștilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în anumite situații desfășurate în spațiul public.
18:40
Aer polar versus aer mediteranean. Ciocnirea maselor de aer în România, în weekendul viitor # Jurnalul.ro
România intră într-o zonă de incertitudine ridicată în intervalul 23 - 25 ianuarie, avertizează meteorologii. Țara se va afla la contactul a două mase de aer complet diferite care vor genera fenomene imprevizibile.
18:30
Fostul președinte Traian Băsescu se declară dezamăgit de evoluția clasei politice românești, subliniind că aceasta „s-a depreciat continuu din anii 90 încoace”.
18:10
Atracția este o combinație subtilă de aspect fizic, personalitate, încredere în sine și energie emoțională.
17:50
Peste 230.000 de turiști au vizitat Palatul Parlamentului, în anul 2025, potrivit datelor Camerei Deputaților și Senatului. Potrivit datelor oficiale publicate de newsbucuresti.ro, Camera Deputaților a primit în 2025 un număr de 178.405 de turiști., iar Senatul 52.869 de persoane vizitând spațiile sale.
17:40
Reacția președintelui Nicușor Dan, cu privire la tensiunile dintre Trump si Groenlanda # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan reacționează cu privire la tensiunile dintre Donald Trump si Groenlanda.
17:30
Începe sezonul Vărsătorului, pe 19 ianuarie 2026. Această săptămână rescrie relații și destine # Jurnalul.ro
Sezonul Vărsătorului începe luni, 19 ianuarie, când Soarele se alătură Lunii și lui Venus în acest semn de aer, amplificând creativitatea, dorința de libertate și nevoia de conexiune autentică.
17:10
O nouă biografie despre William și Kate promite detalii rare din viața lor publică și privată # Jurnalul.ro
O nouă biografie oferă o perspectivă rară asupra vieții lui William și Kate, analizând provocările-cheie și viziunea lor pentru o monarhie modernă.
16:50
Biblioteca Luis Rosales a Institutului Cervantes din București organizează din nou proiectul de club de lectură dedicat exclusiv poeziei # Jurnalul.ro
Clubul de poezie al bibliotecii din București este un spațiu potrivit pentru a împărtăși pasiunea pentru cuvânt. La fiecare două săptămâni, de la ora 17.00, explorăm autori, stiluri, mișcări, tendințe sau voci poetice, începând de la Secolul de Aur (Lope de Vega, Quevedo sau Góngora) până la creatori contemporani (Fernández Mallo, Luna Miguel sau Gutiérrez Echeverría...). Lecturi cu voce tare, analiza resurselor și figurilor literare, precum și dezbateri despre puterea transformatoare a poeziei.
16:30
Tragedie cumplită pentru o familie din Constanța. Un băiețel de 2 ani și jumătate a murit, după ce a fost internat la ”Spitalul Groazei” # Jurnalul.ro
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. O altă fetiță, de 6 ani, este în moarte cerebrală, după ce a suferit o operație de apendicită tot la Spitalul din Constanța, informează News.ro.
16:10
Băsescu, despre cea mai mare problemă a României: Este greu de imaginat cum ne vom descurca # Jurnalul.ro
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că cea mai mare problemă a țării în momentul de față o reprezintă dobânda la datorii. Este greu de imaginat cum ne vom descurca, a spus fostul șef al statului.
15:50
Incendiu într-o clădire a Universității din Oradea. Atelier și laborator de inginerie, distruse # Jurnalul.ro
Un incendiu violent a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-o clădire din campusul Universității din Oradea, pompierii militari reușind să împiedice extinderea flăcărilor la celelalte laboratoare și la etajele superioare ale imobilului.
15:30
5 planete în Vărsător și iubirea o ia razna: Horoscopul dragostei, 19–25 ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Horoscopul dragostei pentru săptămâna 19–25 ianuarie 2026 vine cu o energie intensă și imprevizibilă.
15:30
O dronă a fost găsită într-o gospodărie din Vrancea. Autoritățile nu au confirmat informația. Potrivit jurnaliștilor locali, drona militară este de tipul celor folosite pentru spionaj.
15:10
Contractele pentru locurile de parcare de reședință în Sectorul 1se prelungesc automat din 2026 # Jurnalul.ro
Primăria Sectorului 1 a anunțat că se vor prelungi automat contractele pentru locurile de parcare de reședință, iar locuitorii nu vor mai fi nevoiți să le semneze anual.Contractele de parcare de reședință se vor prelungi automat, prin achitarea taxei de parcare până la data de 31 martie 2026, conform Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare din parcajele de utilitate publică cu plată, parcajele publice de reședință, parcajele automatizate şi parcajele destinate autovehiculelor pe două roți, din administrarea Sectorului 1, adoptat prin HCL nr.139/2025, a anunțat Primăria Sectorului 1.
14:50
Premiera comediei „Nelson” și spectacolele „All inclusive” și „Fă-mi loc!” pe scenele din București, Cluj, Târgu Mureș și Botoșani în februarie # Jurnalul.ro
O nouă premieră națională, spectacolul de comedie „Nelson” cu actorii Maia Morgenstern, Carmen Tănase și Mircea Rusu în rolurile principale, precum și „All inclusive” și „Fă-mi loc!” cu Marius Manole, Medeea Marinescu, Vlad Zamfirescu, Mirela Oprișor, Diana Roman în distribuții, deschid luna februarie pe scenele din București, Cluj, Târgu Mureș și Botoșani.
14:30
Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Romanescu # Jurnalul.ro
Un nepalez este salvatorul fetei de cinci ani care a căzut în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Incidentul s-a produs sâmbătă. Bărbatul a fost primul care s-a aruncat în apa deosebit de rece, fiind urmat apoi de alți adulți.
14:10
CES 2026 Las Vegas: Dispozitivele care au impresionat la cel mai mare târg de tehnologie din lume # Jurnalul.ro
Peste 4.000 de expozanți au animat CES 2026 la Las Vegas, cel mai mare târg de tehnologie din lume.
13:30
Administrația Națională de Meteorologie anunță că la București urmează zile cu vreme deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea.
13:10
Oamenii de știință pregătesc tratamente capabile să reseteze ceasul biologic al celulelor umane, cu primele teste clinice pe voluntari planificate pentru începutul anului 2026.
12:30
Escrocherie cu pachete inexistente, în România. Poliția avertizează – „Un click vă poate goli contul" # Jurnalul.ro
Inspectoratul de Poliție Județean Buzău atenționează asupra unei metode de fraudare care folosește fals numele firmelor de curierat.
12:30
În cursul anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 3.950 de accidente, ce au avut ca urmări decesul a 1.293 de persoane și rănirea gravă a 3.125 de oameni.
12:10
Pompierii buzoieni intervin, duminică, în urma unei explozii produse într-un bloc de pe Aleea Industriei, municipiul Buzău. O persoană a fost rănită.
11:50
Paula Seling, criticată după ce a spus „Maladieţ, Moldova!” în finala Eurovision. Ce spune artista # Jurnalul.ro
Cântăreața Paula Seling, membră a juriului internaţopnal, a avut un mesaj la finala naţională Eurovision Moldova 2026 şi a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauţi, care au criticat alegerea limbii, scrie Ziarul de Gardă,. Ulterior, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, Paula Seling şi-a cerut scuze, explicând că, din dorinţa de a fi ”drăguţă şi simpatică”, a folosit un cuvânt care habar nu avea că este în limba rusă şi fără să ştie că va crea supărare.
11:30
YouTube introduce cronometru și opțiune de blocare pentru Shorts, permițând părinților să controleze timpul petrecut de copii vizionând clipuri scurte.
11:30
România, invitată de Donald Trump să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina # Jurnalul.ro
România a fost invitată de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din „Consiliul de Pace” pentru Ucraina. Potrivit surselor Antena3.ro, scrisoarea care conține invitația președintelui SUA a ajuns sâmbătă la Nicușor Dan.
11:10
Horoscop zilnic, 19 ianuarie 2026: Gemenii fac schimbări profunde, iar Fecioarele depășesc un blocaj important # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 19 ianuarie 2026: Taurii sunt focusați profesional, Leii au un punct de cotitură într-o relație importantă, iar Vărsătorii devin vedetele perioadei.
10:50
Pianista Adela Liculescu, în recital extraordinar la Stockholm de Ziua Culturii Naționale # Jurnalul.ro
Ziua Culturii Naționale va fi sărbătorită, la Stockholm, pe 19 ianuarie 2026, de la ora 18.00, printr-un recital extraordinar de muzică clasică susținut de pianista Adela Liculescu, la Muzeul Hallwyl (Hallwylska museet). Evenimentul este organizat de ICR Stockholm, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Suediei.
