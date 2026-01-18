Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO)

19:00

FC Botoșani a pierdut duminică, scor 0-1, pe terenul celor de la FK Csikszereda, într-un meci din etapa a 22-a a SuperLigii disputat pe ger și pe un teren înghețat. Unicul gol al partidei a fost marcat de Marton Eppel, în minutul 45, cu un șut de la marginea careului.