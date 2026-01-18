Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Sport.ro, 18 ianuarie 2026 23:50
Sport.ro, 18 ianuarie 2026 23:50

Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
• • •
Acum 15 minute
00:00
Fostul golgheter al Superligii, atac dur la adresa patronului roș-albaștrilor.
Acum 30 minute
23:50
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO) # Sport.ro
Dan Racoțea, prima reacție după România - Danemarca la Europeanul de handbal masculin (VOYO)
Acum o oră
23:30
Zeljko Kopic a făcut anunțul despre următoarele transferuri de la Dinamo: „Președintele și patronul sunt mulțumiți” # Sport.ro
Dinamo - „U” Cluj s-a terminat 1-0. Partida s-a văzut LIVE TEXT pe Sport.ro.
23:30
Cristiano Bergodi a recunoscut valoarea lui Dinamo, dar are o altă favorită la titlu: „Este echipa cea mai bună” # Sport.ro
Mesajul transmis de Cristiano Bergodi după partida Dinamo - „U” Cluj 1-0.
23:20
Uluitor! Jucătorii Senegalului au ieșit de pe teren în finala Cupei Africii, la 0-0 cu Maroc # Sport.ro
Scene incredibile în finala Cupei Africii pe Națiuni, la duelul dintre Senegal și Maroc, disputat la Rabat.
Acum 2 ore
23:10
Dinamo a obținut o victorie importantă în lupta pentru primele locuri, scor 1-0 cu „U” Cluj.
23:00
Alexandru Musi, confesiune după Dinamo - „U” Cluj 1-0: „Au fost niște momente oribile pentru mine” # Sport.ro
Reacția lui Alexandru Musi după Dinamo - „U” Cluj 1-0.
22:50
Dinamo a învins Universitatea Cluj, scor 1-0, în primul meci oficial din 2026, iar echipa lui Zeljko Kopic a urcat pe locul 2 în Superliga.
22:40
Dinamo este foarte aproape de a bifa al treilea transfer al iernii.
22:30
Xabi Alonso poate ajunge să colaboreze cu Radu Drăgușin. Anunțul făcut de presa din Marea Britanie.
22:30
Andrei Buzle, capodoperă în România - Danemarca la Europeanul de handbal. VIDEO cu golul marcat de român (VOYO) # Sport.ro
România - Danemarca, LIVE pe VOYO, la Campionatul European de handbal masculin.
22:30
După FCSB, potopul! Încă un 3-4, iar Van Persie e făcut praf de propriul jucător: "E a treia oară când îmi face asta!" # Sport.ro
Feyenoord, fosta adversară a lui FCSB din Europa League, traversează o perioadă catastrofală, iar Robin van Persie riscă să fie demis.
Acum 4 ore
22:00
Răzvan Lucescu e rege în Grecia! PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor # Sport.ro
Răzvan Lucescu traversează o perioadă excelentă la PAOK Salonic.
21:50
"Salvatorul Ionuț Radu!" Încă un meci mare la Celta Vigo, care se apropie de cupele europene # Sport.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a avut o nouă prestație solidă în poarta celor de la Celta Vigo, duminică seară, în victoria contra lui Rayo Vallecano, scor 3-0.
21:40
Se face transferul lui Andrei Borza în Europa! Giovanni Becali a dat toate detaliile: „Avem discuții” # Sport.ro
Fundașul Rapidului este dorit în Europa.
21:20
Octavian Vâlceanu, noul titular din poarta celor de la CFR Cluj? Reacția după discuția purtată cu Daniel Pancu # Sport.ro
Ce a spus Octavian Vâlceanu după CFR Cluj - Oțelul Galați 1-0.
21:10
Daniel Pancu a ajuns la trei victorii pe banca lui CFR Cluj și se arată optimist după ce s-au rezolvat și problemele financiare de la club.
21:00
Virgil Ghiță, integralist într-un meci „nebun” cu patru goluri, răsturnare de scor și cartonaș roșu # Sport.ro
Hannover a condus, a jucat în inferioritate și a pierdut dramatic pe terenul celor de la Kaiserslautern.
20:30
Oțelul Galați a pierdut meciul de pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-1, în runda cu numărul 22 din Superliga.
20:30
FCSB este pe cale să oficializeze a doua mutare din această fereastră de mercato.
20:20
Cu Dan Șucu în tribune și fără Stanciu pe teren, Genoa a avut meci greu în Serie A! Cât s-a terminat partida cu Parma # Sport.ro
Remiză albă pe „Ennio Tardini”, într-un duel sărac în ocazii.
Acum 6 ore
20:10
OUT! Antrenorul din Bundesliga a fost demis după 10 goluri încasate în ultimele patru meciuri # Sport.ro
Echipa germană Eintracht Frankfurt a anunţat duminică demiterea antrenorului Dino Toppmoller.
20:00
Esbjerg, prea puternică pentru Gloria Bistriţa în Liga Campionilor.
19:20
Robert Niță s-a tachinat cu un telespectator la „Play On Sport”. Ștucan, Gardoș și Pulhac au râs în hohote # Sport.ro
Moment amuzant cu Robert Niță în prim-plan la „Play On Sport”.
19:20
S-au încins spiritele în CFR Cluj - Oțelul! Jucătorii au „explodat” după o fază controversată # Sport.ro
Scandal în Gruia, după o fază controversată. Jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit pe teren!
19:10
Olimpiu Moruțan (26 de ani) este așteptat să revină în Superliga și să îmbrace tricoul celor de la Rapid.
19:00
FC Botoșani a pierdut duminică, scor 0-1, pe terenul celor de la FK Csikszereda, într-un meci din etapa a 22-a a SuperLigii disputat pe ger și pe un teren înghețat. Unicul gol al partidei a fost marcat de Marton Eppel, în minutul 45, cu un șut de la marginea careului.
18:50
Ianis Hagi (27 de ani) ratează partida celor de la Alanyaspor cu Fenerbahce, programată în această seară, de la ora 19:00, în campionatul Turciei.
18:50
Fundașul este gata să debuteze pentru campioana României.
18:40
Ce are Cristi Chivu și Juventus nu? Răspunsul fostului mijlocaș al giganților din Serie A # Sport.ro
Hernanes le-a comparat pe Inter Milano și Juventus Torino.
Acum 8 ore
18:10
Cristi Chivu (45 de ani) a preluat Inter Milano în vară, iar după doar șase luni se discută despre prelungirea contractului său.
17:50
Marian Iancu a văzut ce transfer vrea să facă Rapid și a răbufnit: „Nu mai bateți câmpii!” # Sport.ro
Fostul finanțator de la Poli Timișoara contestă transferul dorit de giuleșteni.
17:50
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Krim Ljubljana, scor 26-20 (12-9), în etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor.
17:50
Jose Mourinho, răspuns caracteristic despre revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a lămurit definitiv situația # Sport.ro
Jose Mourinho, antrenorul Benficăi Lisabona, a reacționat în stilul caracteristic atunci când a fost întrebat de posibilitatea de a se întoarce la Real Madrid.
17:30
Fotbalistul nu intră în planurile echipei lui Ianis Zicu.
17:30
Universitatea Craiova a ratat absolut dramatic calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League, după 2-3 contra lui AEK Atena, în ultima rundă din faza principală.
17:20
FCSB a scăpat de el! Și-a vândut mijlocașul ofensiv în Ligue 1 pentru 11 milioane de euro # Sport.ro
FCSB a primit o veste bună în lupta pentru calificarea în play-off-ul Europa League.
17:00
Rivalul lui Cristi Chivu din Serie A, jefuit în camera de hotel! Paguba este estimată la 500.000 de euro # Sport.ro
Ceasuri şi bijuterii, furate din camera de hotel în care era cazat fotbalistul.
17:00
Inter Milano ar fi fost interesată de repatrierea unui veteran, însă trupa lui Cristi Chivu a primit un răspuns negativ.
16:50
Transferul dorit de Gigi Becali, „sabotat” de un patron din Superliga: „E o tocătoare de fotbaliști acolo” # Sport.ro
Gigi Becali dorește să readucă la echipă un fotbalist.
16:40
Bijuterie în Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani! Un voleu splendid a stabilit scorul primei reprize # Sport.ro
O execuție de zile mari a făcut diferența în prima parte a jocului Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoșani.
16:30
Marius Șumudică primește întăriri la Al Okhdood, echipa din Arabia Saudită pe care a preluat-o recent și pe care încearcă să o salveze de la retrogradare.
16:30
Turcoaica Zeynep Sonmez, gest de mărinimie la Australian Open: australienii îi vor rămâne datori # Sport.ro
Zeynep Sonmez va rămâne în amintirea publicului australian pentru gestul făcut.
Acum 12 ore
15:50
Fotbalistul care a părăsit-o pe FCSB în această iarnă a ratat mutarea la altă formație din Superliga.
15:50
Un fotbalist de la FCSB poate face pasul la o echipă importantă din Europa.
15:20
Unul dintre atacanții care au făcut senzație în Superliga poate ajunge într-o lingă secundă.
15:10
Ucrainenii au anunțat de ce depinde transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo: ”Povestea e departe de a fi încheiată!” # Sport.ro
Dinamo speră să îl transfere pe Vladislav Blănuță în această iarnă de la Dinamo Kiev.
15:10
Rapid luptă pentru titlu în acest sezon de Superliga României.
15:00
Clubul Ajax Amsterdam a anunţat sâmbătă numirea lui Jordi Cruyff, fiul legendei clubului, Johan Cruyff, în funcţia de director tehnic al clubului, începând cu 1 februarie, scrie AFP.
15:00
Filipe Coelho, mesaj tranșant pentru vestiar înaintea deplasării de la Ploiești: „Ar fi o greșeală!” # Sport.ro
Filipe Coelho și-a pus în gardă elevii înainte de duelul de luni cu Petrolul, subliniind că succesul clar din Cupă nu garantează o victorie facilă la Ploiești.
