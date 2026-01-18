Lazurca, despre invitaţia primită de România de a face parte din ”Consiliul pentru Pace”: Mi se pare nepotrivit ca preşedintele României să răspundă în pripă unei iniţiative foarte importante a preşedintelui Trump

15:30

Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că va rupe coaliţia de guvernare şi a explicat că PSD face ”ce ştie mai bine” şi anume a adus ţara în această situaţie, din punct de vedere al deficitului, şi acum încearcă să dea impresia că altcineva este vinovat iar Guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macro-economică într-o situaţie acceptabilă. Băsescu a mai afirmat că PSD nu va face alianţă cu AUR din cauza reputaţiei dobândite de acest partid, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.