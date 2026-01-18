UPDATE - Două trenuri de mare viteză au deraiat în Spania. RTVE anunţă că au murit cel puţin şapte persoane şi 25 au fost rănite grav - VIDEO

19:40

Un tânăr de 21 de ani, din Gherla, judeţul Cluj, a fost reţinut pentru violenţă în familie şi încălcarea ordinului de protecţie, după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, şi-ar fi lovit concubina peste faţă, ar fi prins-o de bluză în zona gâtului şi i-ar fi smuls telefonul mobil din mână. Constatând că există un risc iminent pentru femeia în vârstă de 29 de ani, poliţiştii au emis pe loc un ordin de protecţie provizoriu împotriva agresorului, pe care însă acesta l-a ignorat, fiind găsit, în cursul dimineţii, în scara blocului unde locuieşte victima.