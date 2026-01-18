David Popovici şi-a împlinit un vis în acest weekend: La Otopeni a avut loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au avut şansa să întâlnească mari campioni. “Sunt recunoscător şi mândru că am putut contribui la această poveste”
David Popovici şi-a împlinit un vis în acest weekend, la Otopeni având loc Sprint With The Stars, eveniment la care tinerii înotători au şansa să întâlnească mari campioni şi că concureze alături de ei.
Un atac împotriva lui Khamenei ”echivalează cu un război total împotriva naţiunii”, îl avertizează Pezeshkian pe Trump # News.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian ameninţă duminică că orice atac care l-ar viza pe liderul suprem iranian Ali Khamenei, care deţine puterea în Iran, va fi o declaraţie de război, reacţionând astfel după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat că vrea un ”nou lider pentru Iran”, relatează AFP.
Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Alaves, în etapa a 20-a din La Liga.
Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), în vizită de lucru la Cincu şi Sibiu, alături de generalul Gheorghiţă Vlad. Luni, va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan/ Ce declara luna trecută generalul american Alexus G. Grynkewich # News.ro
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi militari scoate în evidenţă „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. Luni, generalul american are programată o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan. Luna trecută, generalul Alexus Grynkewich declara, potrivit POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului.
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu. Potrivit MApN, vizita celor doi militari scoate în evidenţă „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. Luna trecută, generalul Alexus Grynkewich declara, potrivit POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului.
Irakul anunţă retragerea completă a forţelor coaliţiei conduse de SUA, cu excepţia regiunii autonome Kurdistan # News.ro
Irakul anunţă duminică încheierea retragerii forţelor coaliţie conduse de către Statele Unite din baze situate pe teritoriul federal irakian - cu excepţia regiunii autonome Kurdistan (nord) -, relatează AFP.
Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce la centru meciul Petrolul - Universitatea Craiova, care va avea loc luni, în etapa a 22-a din Superliga.
Echipa Gloria Bistriţa a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Team Esbjerg, scor 32-28 (17-14), în etapa a X-a din grupa A a Ligii Campionilor. Pentru Gloria este a doua înfrângere consecutivă în 2026.
Echipa italiană AC Fiorentina a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, gruparea Bologna, în etapa a 21-a din Serie A.
200.000 de lalele oferite vizitatorilor de Ziua Lalelei, la Museumplein, în Amsterdm. Unitatea locuitorilor şi vizitatorilor, invitaţi să culeagă gratuit lalele, promovată prin sloganul evenimentului, ”Unite with bloom” # News.ro
Museumplein s-a umplut de culoare, la Amsterdam, unde mii de lalele au fost aşezate în această piaţă emblematică, transformând peluza verde într-un mozaic roşu, galben şi roz, relatează Euronews.
Zeci de victime în nordul Africii de Sud, în inundaţii violente în regiunile Mpumalanga şi Limpopo # News.ro
Sate au fost devastate de inundaţii în regiunile Mpumalanga şi Limpopo, în nordul Africii de Sud, în urma unor ploi diluviene, soldate cu zeci de victime, iar salvatorii sunt depăşii, relatează RFI.
Doi cerbi, filmaţi în apropierea unui traseu turistic din munţii Rodnei. Oficiali ai jandarmeriei: Acesta e avantajul când ai „biroul” chiar în inima naturii - VIDEO # News.ro
Imagini cu doi cerbi în zăpadă, între brazi, au fost filmate de către jandarmii montani în Munţii Rodnei şi publicate duminică. Oficialii Jandarmeriei subliniază că acesta e avantajul când ai „biroul” în natură.
Peste 200.000 de gospodării fără curent în regiunea ucraineană Zaporojie ocupată, în urma unui atac ucrainean, anunţă ocupaţia rusă. 386 de localităţi fără curent, anunţă Evgheni Baliţki. 14 oraşe şi 460 de sate fără curent în Herson, anunţă Vladimir Sald # News.ro
Peste 200.000 de gospodării sunt private de energie în teritoriul ocupat de către Rusia în sudul Ucrainei, în urma unui atac al armatei ucrainene, anunţă duminică ocupaţia rusă, relatează AFP.
Echipa FK Csikszereda a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Botoşani, într-un meci din etapa a 22-a a Superligii.
Suceava: Incendiu puternic la o casă din localitatea Şaru Dornei/ Există riscul ca flăcările să se extindă la alte construcţii FOTO # News.ro
Un incendiu violent a izbucnit, duminică după-amiază, la o casă din localitatea suceveană Şaru Dornei, existând riscul ca flăcările să se extindă la alte construcţii. Primele date de la faţa locului arată că nu există victime.
Nicuşor Dan: Sunt profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente. Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi, la nivelurile diplomatice corespunzătoare # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, duminică, într-o postare pe un site de socializare referitor la situaţia declanşată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a aplica taxe vamale mai mari ţărilor care susţin Groenlanda, că este „profund îngrijorat de escaladarea declaraţiilor publice dintre partenerii şi aliaţii transatlantici cu privire la evoluţiile recente”. Şeful statului susţine că trebuie reluate discuţiile directe, la nivelurile diplomatice corespunzătoare.
Europenii depun eforturi să răspundă ameninţării lui Trump cu taxe vamale până la vânzarea Groenlandei. Meloni avertizează împotriva unei ”greşeli”, Starmer plănuieşte să discute cu Trump, Macron evocă ”bazooka” comercială a UE, Olanda denunţă un ”şantaj” # News.ro
Liderii europeni au reacţionat duminică faţă de ameninţarea preşedintelui american Donald Trump de a impune suprataxe vamale, din cauza opoziţiei lor faţă de planurile sale cu privire la Groenlanda, iar premierul italian Giorgia meloni i-a cerut să nu comită o ”greşeală”, relatează AFP.
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie cu Krim Ljubljana, a şasea din grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins duminică, pe teren propriu, formaţia Krim Ljubljana, scor 26-20 (12-9), în etapa a X-a din grupa B a Ligii Campionilor.
Băsescu: Am pensia de 11.000 de lei / Dar am ieşit la pensie cu 2950 de lei, în noiembrie 2014 / Mi se pare anormal ca, după 44 de ani de serviciu, cineva care a fost comandant de navă, primar, ministru, preşedinte să iasă cu 2950 de lei pensie # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat că are o pensie de 11.000 de lei, dar că atunci când a ieşit la pensie, în noiembrie 2014, a avut 2950 de lei. El a declarat că i se pare anormal ca cineva care a fost comandant de navă, primar al Capitalei, ministru şi preşedintele ţării să iasă cu o pensie de 2950 de lei.
Ceasuri şi bijuterii, furate din camera de hotel în care este cazat Niclas Füllkrug. Paguba este estimată la 500.000 de euro # News.ro
Atacantul german Niclas Füllkrug, transferat în această iarnă de AC Milan, a rămas fără ceasuri şi bijuterii de lux, pierderile totale fiind estimate la o jumătate de milion de euro.
MAI avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări. Au fost raportate cazuri de aruncare a obiectelor pe geam sau distrugeri de autoturisme # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok, care îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante, pentru vizualizări, printre acestea numărându-se aruncarea de obiexcte voluminoase pe fereastră sau distrugerea maşinilor aflate pe domeniul public.
Meloni anunţă la Seul că a vorbit cu Trump şi denunţă o ”greşeală” în impunerea unor taxe vamale unor ţări europene, între care Italia nu se află, până la vânzarea Groenlandei. Ea minimalizează conflictul şi anunţă că a discutat cu Rutte şi că NATO lucrea # News.ro
Şefa Guvernului italian Giorgia Meloni cataloghează duminică drept o ”greşeală” ameninţarea cu suprataxe vamale agitată de către Donald Trump împotriva a opt ţări europene - între care nu se află şi Italia - care se opun voinţei sale de a dobândi Groenlanda şi anunţă că i-a transmis punctul său de vedere, relatează AFP.
Băsescu, întrebat ce ar trebui să facă Nicuşor Dan în legătură cu numirea şefilor la SRI şi SIE: Să găsească nişte oameni cu caracter / Eu am dat SRI unui reprezentant al PSD-ului / Pentru Nicuşor Dan va fi greu, de asta intră într-o negociere # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit că el a dat şefia SRI unui reprezentant al PSD, lui George Maior. Fostul preşedinte consideră că pentru Nicuşor Dan va fi mai greu să desemneze pe cine şi-ar dori şi din acest motiv intră într-o negociere.
Jaqueline Cristian, locul 37 WTA, va juca luni dimineaţă, în runda inaugurală la Australian Open, primul grand slam al anului.
Echipa Genoa a remizat, duminică, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Parma, în etapa a 21-a a campionatului Italiei.
Traian Băsescu: Coaliţia nu se va rupe / PSD-ul face ce ştie mai bine, nu îşi asumă ce a făcut / Lasă impresia că altcineva e vinovat / PSD nu va face alianţă cu AUR # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu nu crede că va rupe coaliţia de guvernare şi a explicat că PSD face ”ce ştie mai bine” şi anume a adus ţara în această situaţie, din punct de vedere al deficitului, şi acum încearcă să dea impresia că altcineva este vinovat iar Guvernul face numai rele că încearcă să readucă situaţia macro-economică într-o situaţie acceptabilă. Băsescu a mai afirmat că PSD nu va face alianţă cu AUR din cauza reputaţiei dobândite de acest partid, atât pe plan naţional, cât şi internaţional.
Fetiţa salvată din lacul din Parcul Romanescu din Craiova - Lia Olguţa Vasilescu: Salvatorul este cetăţean indian şi este în România din iunie 2024. Va primi titlul de cetăţean de onoare # News.ro
Primarul Craiovei Lia Olguţa Vasilescu anunţă că salvatorul fetiţei care a căzut sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu din municipiu este cetăţean indian şi este în România din iunie 2024. Ea a precizat că acesta va primi titlul de cetăţean de onoare al oraşului. Şi craiovenii care au intrat în apă pentru a ajuta fetiţa vor fi premiaţi.
Băsescu, întrebat care este cea mai mare problemă pe care România trebuie să o rezolve în 2026: Dobânda la împrumuturi / În 2025 am plătit cam 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creştere # News.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că cea mai mare problemă pe care România trebuie să o rezolve în acest an este legată de dobânda la împrumuturi. El a explicat că dobânda la împrumuturi creşte cu o viteză impresionantă şi că în 2025 România a plătit 11 miliarde de euro dobânzi, iar perspectiva este de creştere.
Forţe siriene preiau controlul, de la trupe kurde, unor oraşe şi instalaţii strategice în nordul şi estul Siriei, inclusiv al principalului câmp petrolier din Siria, al-Omar. Trupele lui al-Sharaa se apropie de Rakka, după ce au preluat Tabqa # News.ro
Armata siriană a preluat controlul unor oraşe şi instalaţii strategice în nordul şi estul Siriei - inclusiv al principalului câmp petrolier din ţară - şi au dislocat forţele kurde din aceste zone, în care puterea de la Damasc vrea să-şi extindă autoritatea, relatează AFP.
Schi alpin: Emma Aicher a câştigat proba de Super-G de la Tarvisio. Lindsey Vonn a fost pe locul 2 # News.ro
Germanca Emma Aicher a câştigat, duminică, proba de Super-G de la Tarvisio (Italia), devansând-o pe americanca Lindsey Vonn, care a urcat pe al şaptelea podium al iernii.
La 45 de ani, Venus Williams a câştigat un set, dar a fost eliminată în primul tur la Australian Open # News.ro
Venus Williams a fost eliminată în primul tur la Australian Open. Sportiva americană a devenit, duminică, la 45 de ani, cea mai în vârstă jucătoare care a participat la Australian Open în Era Open.
Forţe de securitate în Haiti desfăşoară o ofensivă largă împotriva gangurilor criminale şi l-au dislocat pe unul dintre cei mai cunoscuţi membri ai acestora, Jimmy Cherizier, alias "Barbecue", a declarat un oficial din poliţia haitiană AFP.
Un bărbat a smuls cerceii din urechile unei femei de 68 de ani, într-o scară de bloc din Bucureşti / Pentru a scăpa, el a împins-o pe victimă, care a căzut pe scări / Bărbatul a fost prins în scurt timp, iar cerceii, recuperaţi dintr-o casă de amanet # News.ro
Un bărbat a smuls cerceii din aur din urechile unei femei în vârstă de 68 de ani,într-o scară de bloc din Bucureşti. Pentru că femeia pornise în urmărirea lui, bărbatul a împins-o şi ea a căzut pe scări. Poliţiştii au reuşit în scurt timp prinderea bărbatului. De asemenea, cerceii au fost recuperaţi dintr-o casă de amanet.
Braşov: Un bărbat a lovit un salvamontist, supărat că nu a fost ajutat să găsească telefonul soţiei căzut în zăpadă / Bărbatul a fost imobilizat de jandarmi # News.ro
Un bărbat a lovit un salvamontist din Braşov deoarece acesta nu l-a ajutat să găsească telefonul soţiei, care căzuse în zăpadă. Salvamontistul îi oferise bărbatului o lopată pentru a căuta telefonul, iar acesta a aruncat-o în pădure. Ulterior, pentru că i s-a reproşat gestul, bărbatul a lovit un salvamontist cu pumnul în faţă. Jandarmii au fost solicitaţi să intervină şi l-au imobilizat pe agresor.
Explozia din blocul de pe Aleea Industriei, din Buzău - Structura de rezistenţă nu ar fi afectată # News.ro
Structura de rezistenţă a blocului în care s-a produs explozia pe Aleea Industriei, în municipiul Buzău, nu a fost afectată, a anunţat inginerul Viorel Constantinescu, specialist în structuri de rezistenţă, ajuns la faţa locului pentru o primă evaluare a imobilului.
Antrenorul principal al echipei Tottenham, Thomas Frank, este supus unei analize interne semnificative, conducătorii clubului luând în considerare încheierea mandatului său de şapte luni.
Autorităţile iraniene au anunţat că au identificat şi arestat membri ai minorităţi bahá'í, activi acuză ele ”în revolte” în timpul valului contestării puterii, potrivit agenţiei iraniene de presă Tasnim, relatează AFP.
Subprefectul judeţului Dolj afirmă că fetiţa căzută în lacul din parcul Nicolae Romanescu a fost salvată de un cetăţean asiatic # News.ro
Subprefectul judeţului Dolj, Eugen Călinoiu, a afirmat că fetiţa care a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu din Craiova a fost salvată de un cetăţean asiatic şi că a acesta a ţinut-o în braţe aproximativ o jumătate de oră până la sosirea pompierilor. Eugen Călinoiu a povestit că se afla în zonă când s-a produs evenimentul şi a filmat, postând clipul pe pagina sa de socializare. Subprefectul este criticat în comentariile de la postare pentru că nu a reacţionat pentru a salva fetiţa. Cetăţenii solicită ca salvatorul să fie recompensat. Unii propun să primească titlul de cetăţean de onoare al oraşului Craiova, iar alţii să îi fie acordată cetăţenia română.
UPDATE - Explozie într-un bloc din municipiul Buzău. O persoană a fost rănită / 35 de apartamente au fost afectate. Locatarii, evacuaţi - FOTO # News.ro
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei. Un număr de 35 de apartamente dintr-un total de 79 au fost afectate în urma exploziei produse în blocul situat în zona industrială a municipiului Buzău. Etajul al doilea al imobilului a fost afectat complet, iar pagube, inclusiv geamuri sparte, s-au înregistrat şi la apartamente de la etajele 1, 3 şi 4, potrivit datelor iniţiale furnizate de reprezentanţii ISU Buzău.
Trump anunţă că vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe Khamenei de ”distrugerea totală a ţării sale”. Ayatollahul ”e un om bolnav” care ar trebui ”să înceteze să mai omoare oameni”, răspunde el acuzaţiilor liderului suprem iranian # News.ro
Preşedintele american Donald Trump vrea noi lideri în Iran şi-l acuză pe liderul suprem iranian Ali Khamenei că este vinovat de ”distrugerea totală a ţării sale”, într-un interviu acordat site-ului Politico, relatează AFP.
Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că o echipă de specialişti a ridicat bucăţi de dronă dintr-o gospodărie din judeţul Vrancea.
Pompierii din cadrul ISU Buzău intervin duminică dimineaţă într-un bloc din municipiu unde s-a produs o explozie, o persoană fiind rănită iar mai multe apartamente afectate de suflul deflagraţiei.
Un şofer a murit după ce s-a răsturnat cu atoutilitara pe care o conduea, într-un canal de la margnea drumului. Accdentul a avut loc în comuna Moşniţa Nouă, lângă Timişoara.
Australian Open: Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului cu Ekaterina Alexandrova - VIDEO # News.ro
Jucătoarea Zeynep Sonmez din Turcia a ajutat o fată de mingi căreia i s-a făcut rău în timpul meciului câştigat în faţa rusoaicei Ekaterina Alexandrova, în primul tur la Australian Open.
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după o intervenţie chirurgicală suferită la Spitalul Judeţean Constanţa a decedat # News.ro
Băieţelul de doi ani şi jumătate aflat în moarte cerebrală după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, a decedat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Bucureşti.
Sute de manifestanţi în marş către Davos, la proteste faţă de Forumul Economic Mondial. ”Trump este simbolul capitalismului” # News.ro
Sute de manifestanţi au început, în estul Elveţiei, un marş către staţiunea Davos, unde preşedintele american Donald Trump urmează să fie vedeta săptămâna viitoare, la Forumul Economic Mondial (WEF), relatează AFP.
Arad - O femeie şi o adolescentă au rămas încarcerate, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp - FOTO # News.ro
Două persoane, o femeie şi o adolescentă de aproximativ 17 ani, au fost implicate într-un accident rutier în judeţul Arad, după ce maşina în care se aflau a lovit un stâlp. Cele două au rămas încarcerate în autoturism, până la sosirea echipajelor de salvare. Au fost transportate la spital în stare conştientă.
